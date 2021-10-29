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Минобороны решило утилизировать 187 управляемых авиаракет ВМФ
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Министерство обороны объявило конкурс на оказание услуг по утилизации 187 авиационных управляемых ракет ВМФ, следует из данных портала госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 3,1 млн рублей, – передает РИА «Новости».
Утилизировать предстоит 145 ракет типа Р-60 и 42 ракеты типа Х-25. Срок выполнения работ, передает РИА «Новости» до 10 ноября 2023 года. Итоги конкурса Минобороны планирует подвести 3 декабря.
Р-60 – управляемая ракета малой дальности класса «воздух - воздух». Принята на вооружение в 1973 году. Может использоваться практически всеми типами истребителей, в качестве оборонительного вооружения может устанавливаться на бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-24.
Х-25 – ракета класса «воздух-поверхность» малого радиуса действия. Принята на вооружение в 1976 году, Предназначена для поражения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных и надводных целей.
Ранее Россия и Молдавия решили утилизировать боеприпасы, лежащие на складах Приднестровья со времен СССР.
Эксперт оценил угрозу уничтожения Балтфлота одним авиаударом США
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Американские учения с применением ракет LRASM показывают, что США всерьез готовятся к войне с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя сообщения о том, что бомбардировщики B-1B Lancer отрабатывают новую главную задачу – уничтожать корабли Балтийского и Черноморского флотов.
«Противокорабельная ракета большой дальности LRASM фактически представляет собой усовершенствованную версию «Томагавка». Улучшения состоят в применении стелс-технологии и увеличении дальности полета», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.
По его словам, противодействовать таким атакам военные Балтийского и Черноморского флотов смогут созданием помех для головок самонаведения, а также средствами радиоэлектронной борьбы, которые бы меняли сигнатуры целей. «Тогда ракета не сможет опознать цель и атакует первый попавшийся объект, или вообще ничего не захватит», – пояснил эксперт.
Кроме того, для противодействия нападению у России есть огневая система ПВО. «Огневые средства поражения малых скоростных низколетящих целей есть на всех кораблях. Также надо обеспечивать взаимодействие между кораблями по системам ПВО, чтобы ракеты, идущие на цель, поражались не в лобовую проекцию, а в боковую», – добавил собеседник.
«Вообще, такие учения американцев показывают, что они готовятся к войне с Россией», – подчеркнул аналитик. Он добавил, что в случае реального конфликта, Россия, кроме противоракетной обороны, будет задействовать истребители для того, чтобы сбивать американские бомбардировщики Rockwell B-1 Lancer.
Ранее издание Forbes выпустило материал, в котором утверждалось, что два американских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика Rockwell B-1 Lancer могут выпустить по Балтийскому флоту 48 ракет LRASM. «Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе», – передает РИА Новости текст статьи.
Кроме того, как утверждает издание, благодаря большой дальности LRASM B-1 смогут обстрелять российские корабли в любой точке Черного моря из воздушного пространства НАТО.
Бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer способен выполнять сложные задачи, например, осуществлять запуск крылатых ракет JASSM-ER и LRASM с безопасного расстояния.
Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что для нападения на Россию США испытывают связку спецназа и ВВС.
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Бомбардировщики США нацелили на полное уничтожение Балтийского флота
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Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer отрабатывают новую главную задачу – уничтожать корабли Балтийского и Черноморского флотов России, пишет Forbes.
«Два B-1 могут выпустить по Балтийскому флоту 48 LRASM (противокорабельная ракета большой дальности). Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе», – передает РИА Новости текст статьи Forbes.
Кроме того, как утверждает издание, благодаря большой дальности LRASM B-1 смогут обстрелять российские корабли в любой точке Черного моря из воздушного пространства НАТО.
Rockwell B-1 Lancer – американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Самолет в состоянии выполнять сложные задачи, например, осуществлять запуск крылатых ракет JASSM-ER и LRASM с безопасного расстояния.
Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что для нападения на Россию США испытывают связку спецназа и ВВС.
Эксперты назвали китайскую гиперзвуковую ракету старой советской разработкой
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«Испытав гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный заряд, Пекин пытается продемонстрировать миру уровень развития своих технологий», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт Василий Кашин. В среду в Генштабе США подтвердили, что КНР еще в августе провела испытание гиперзвукового оружия.
«Мы говорим о прототипе глобального оружия, над которым Китай работает уже долгое время. Оно основано на проекте небольшого беспилотного шаттла под названием «Шэньлун» («космический самолет «Дракон»). Это китайский уменьшенный аналог американского беспилотного космического корабля многоразового использования Boeing X-37», – пояснил заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Раньше для вывода своего аппарата на орбиту китайцы использовали обычный ракетоноситель, который называется «Чанчжэн-2F», который вывел на орбиту корабль «Шэньлун». Так что технология аппарата, который управляемо сходит с орбиты, китайцами уже отработана», – добавил эксперт.
Собеседник указал на одно из главных отличий китайского «гиперзвука» от российского комплекса «Авангард». «Большую часть пути, если не весь путь, «Авангард» движется в атмосфере, что делает его менее уязвимым для ПРО, чем китайская ракета. Системы ПРО на среднем участке действуют так: кинетический перехватчик выводится в космос и там маневрирует. И против «Авангарда» он не должен быть сильно эффективен, чего нельзя сказать про эту новую китайскую ракету», – указал аналитик.
Кашин пояснил, что новое китайское оружие можно сравнить с советской не очень массовой стратегической ракетой Р-36орб. «Замечу, что наша страна первая и пока единственная в истории приняла на вооружение орбитальную бомбардировочную систему, причем – еще в 1968 году. Та ракета как раз выводила на орбиту свою головную часть, которая превращалась в спутник Земли и шла по орбите без ограничений по дальности. Затем Р-36орб сходила с орбиты и поражала цель», – напомнил специалист.
Впрочем, заявление Милли, сравнившего появление китайской ракеты с советским спутником 1957 года, следует считать, скорее, авансом, полагает эксперт. «Чтобы угрожать территории США, это оружие должно быть доработано, а до этого момента пройдет еще очень и очень много лет», – резюмировал Кашин.
Сделанная в КНР гиперзвуковая ракета – копия советской разработки 70-х годов, подтвердил газете ВЗГЛЯД бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев. По его словам, китайцы взяли из советского оригинала конструкцию двигателя и элементы, касающиеся аэродинамики ракеты. Эксперт заметил, что китайцы провели только первый опытный запуск, – причем, насколько известно, ракета промахнулась мимо цели на 32 км. «У Китая есть возможности создать полноценную гиперзвуковую ракету. Но возможности бывают потенциальные и реальные. Уверяю вас, что до опытных пусков и серийного производства этой ракеты пройдет лет десять», – предположил полковник.
Беспокойство генерала Милли преувеличено, подчеркнул Хатылев, поскольку пока неуместно сравнивать арсенал КНР с зенитно-ракетными силами США или России. «Американцы в состоянии за два-три года возобновить свои ракетные разработки, создать и принять на вооружение аналоги российских гиперзвуковых ракет. Но мы идем на опережение. Особенно в создании глайдеров (самолетов без мотора), которые маневрируют не только по высоте, но и по курсу, скорости, и так далее. Такие ракеты маневрируют во всех плоскостях. Давно есть методики сбивания ракеты, которая летит по прямой на большой скорости. А сбить ракету, которая маневрирует в трех плоскостях, гораздо сложнее», – пояснил Хатылев.
Впрочем, по словам эксперта, ракетная программа Китая никогда не была тайной для американских или российских профильных служб. «Думаю, в словах Милли есть доля лукавства – американцы хвалят потенциального противника, тем самым пускают пыль в глаза. Они рассчитывают, что китайские генералы теперь, что называется, расслабятся и потеряют бдительность», – допустил военный.
Напомним, 16 октября Financial Times со ссылкой на источники сообщало, еще в августе КНР испытала гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный заряд, которая облетела земной шар. Как утверждало издание, ссылаясь на данные двух людей, знакомых с китайскими испытаниями, теоретически это оружие может пролететь над Южным полюсом. Это стало бы большой проблемой для американских военных, потому что их системы ПРО сосредоточены на северном полярном направлении.
Впрочем, до среды никаких официальных подтверждений данных Financial Times не было. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби после публикации заявил об «обеспокоенности военными возможностями Китая». Он, однако, отказался подтвердить или опровергнуть факт запуска гиперзвуковой ракеты. «Это было обычное испытание космического корабля для проверки технологии его повторного использования», – сказал, в свою очередь, представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. При этом он не объяснял, почему Пекин не сообщил об этом испытании сразу – еще в августе.
Правда, неделю назад президент США Джо Байден ответил утвердительно на вопрос о том, беспокоится ли он по поводу китайских гиперзвуковых ракет. И лишь в среду председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли прямо заявил: «То, что мы увидели, было... испытанием системы гиперзвукового оружия». (цитата по РИА «Новости»). По его словам, эмоциональное впечатление в Пентагоне от этого запуска было так велико, что его можно сравнить с новостью о запуске советского спутника в 1957 году. «Все наше внимание направлено на это», – признался глава американского Генштаба.
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Немцев возмутили угрозы главы минобороны в адрес России
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Читатели немецкого журнала Der Spiegel отреагировали на заявление главы минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о вероятности применения ядерного оружия против России, указав, что такие угрозы опасны в первую очередь для самой Германии.
«Доктрина ядерного сдерживания заключается не в том, чтобы этим оружием угрожать! Это все равно что грабители звонили бы и говорили: если не оставишь входную дверь открытой, мы ворвемся к тебе домой!», – заявил пользователь с ником Namenlos, передает РИА «Новости».
«Меня всегда удивляют разговоры о нападении России на западные страны. Вам не кажется, что создается искусственная угроза для процветания военно-промышленного комплекса?», – написал WInfried-30kyiq7nR
«Если ХДС не останется у власти, Германия может превратиться в ядерную пустыню. Эта женщина сумасшедшая, а ее некомпетентность опасна. Ей лучше вернуться в Саар и никогда больше не возвращаться в политику. Надо бы еще подарить ей игрушечный авианосец, чтобы ей было чем заняться», – иронизирует JuerGenredeTmit.
«Эта женщина была обузой для нашей страны и раньше. Сначала фатальная ошибка в Афганистане, затем нелепое ожидание с Мали вместо немедленного возвращения солдат, а теперь она хочет втянуть нас в ядерную войну с Россией», – пишет JoergAhoi.
«Евро и доллар падают, цены на газ и сырую нефть стремительно растут, поэтому НАТО чувствует себя в опасности. Единственное, что помогает, – это немного риторики времен холодной войны», – подытожили пользователи.
Напомним, на минувшей неделе страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что НАТО в случае необходимости готово применить для сдерживания России средства военного характера, в том числе атомное оружие.
Немецкие СМИ сообщали, что НАТО приготовилось к конфликту с Россией.
Атташе по вопросам обороны при посольстве Германии был приглашен в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России, где ему указали, что высказывания министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о сдерживании России провоцируют напряженность в Европе.
В МИД сочли недопустимыми заявления министра обороны ФРГ.
Стало известно о решении США отложить испытания «гиперзвука» из-за России
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За несколько дней до июньского саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве Белый дом велел Пентагону отложить испытания гиперзвукового оружия, заявили источники в Пентагоне и Конгрессе США.
Politico со ссылкой на три источника пишет, что приказ «задержать давно запланированные испытания» был отдан «менее чем за неделю» до саммита. Такое решение Белый дом принял, чтобы «не усиливать напряженность с Москвой». Источник в Пентагоне также заявил, что и Россия «не устраивала разных вещей перед саммитом». Однако в администрации США заявили, что публикация Politico «неточна», передает РИА «Новости».
В октябре Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем. В Британии констатировали, что США безнадежно отстали от России и Китая в «гиперзвуковой гонке». При этом в сентябре Агентство по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA) сообщило, что США успешно испытали ракету со скоростью в пять раз выше скорости звука.
Президент России Владимир Путин сообщал, что российское межконтинентальное гиперзвуковое оружие находится на боевом дежурстве.
В Минобороны заявили о неуязвимости ракет «Булава» для любой ПРО
Российские межконтинентальные баллистические ракеты Р-30 «Булава» неуязвимы для любой системы противоракетной обороны, сообщил начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский.
«Главные достоинства «Булавы» – простота в обслуживании и способность маневрировать на разгонном участке, что делает ракету неуязвимой для любой системы ПРО», – приводит слова Наварского ТАСС.
Напомним, 21 октября ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» в рамках программы государственных испытаний выполнил стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.
Кроме того, в декабре 2020 года ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТОФ «Владимир Мономах» выполнил залповый пуск четырьмя ракетами «Булава».
В боевом составе ВМФ России находятся четыре ракетоносца проектов 955/955А. В мае стратегический подводный ракетоносец «Князь Олег» вышел в море на испытания. Еще три лодки проекта 955А находятся на «Севмаше» в разных стадиях строительства. Каждая из лодок проектов 955/955А несет по 16 МБР «Булава». При этом в Военно-промышленной комиссии допустили возможность постройки более десятка «Бореев».
Польша планирует увеличить численность вооруженных сил для защиты от России
Польские власти разработали новый пакет законов «О защите отечества», который призван радикально укрепить вооруженные силы страны на фоне «амбиций «России», заявил глава правящей в республике партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
Качиньский назвал важнейшей причиной для создания нового законодательства «текущую международную ситуацию, необходимость обороны страны», передает ТАСС.
«Страна, которая расположена на границе НАТО, ЕС должна иметь серьезную силу для сдерживания, в случае необходимости – надеюсь, что до нее не дойдет – возможности действительно эффективной обороны», – указал он.
По его словам, «текущие силы не отвечают потребностям», так как «ситуация обострилась», имеет место «гибридная война на границе».
Он также упомянул сильную российскую армию, «амбиции» Москвы и «постоянные учения».
«Это склоняет нас к радикальному укреплению вооруженных сил», – добавил Качиньский, пояснив что оно представляет собой обновление 14 законов, введение новых 720 статей.
Также важный элемент – это «механизм финансирования ВС и нового вооружения, речь идет о том, чтобы это финансирование можно было разложить во времени».
По его словам, власти планируют увеличить численность Вооруженных сил и закупать современное вооружение, в том числе у европейских партнеров.
Ранее в Польше назвали место наступления России в случае войны.
Иностранные заказчики заинтересовались истребителем Checkmate
Потенциальные иностранные заказчики проявляют повышенный интерес к новейшему российскому однодвигательному истребителю пятого поколения Checkmate, в преддверии международной выставки вооружений SITDEF 2021 сообщил гендиректор АО «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Михеев.
«Интерес к новому самолету достаточно высокий», – передает ТАСС ответ Михеева на вопрос, поступали ли какие-либо заявки на Checkmate от стран Латинской Америки после презентации истребителя на авиасалоне МАКС-2021.
По его словам, на данный момент говорить о каких-либо заказах на Checkmate преждевременно. «Самолету предстоит подняться в воздух и пройти путь от прототипа до серийной машины», – сообщил Михеев.
Как отметил глава Рособоронэкспорта, новый самолет востребован на ряде рынков. «В парках военно-воздушных сил многих стран, в том числе Южной Америки, существует потребность в самолетах такого класса», – добавил он.
Он отметил, что Россия продвигает гражданское, служебное и тактическое оружие на рынок стран региона Латинской Америки.
«Рособоронэкспорт ведет постоянную маркетинговую работу по продвижению российского гражданского, служебного и тактического оружия в полицейские подразделения ряда стран латиноамериканского региона, специализированной автомобильной техники различного назначения, в том числе автомобилей для патрулирования городской инфраструктуры, дорожно-строительной техники и других образцов», – сказал Михеева.
По его словам, Россия также продвигает различные суда на рынок Латинской Америки. «Кроме того, активно занимаемся продвижением гражданских, вспомогательных судов и судов обеспечения в страны региона», – добавил глава Рособоронэкспорта.
«Имеется интерес к ряду тем. Надеемся на перспективу работы по данному направлению», – подытожил Михеев.
По его словам, Россия готова поставить Перу боевую авиацию при наличии соответствующего запроса. Михеев добавил также, что Россия также готова модернизировать ряд боевых самолетов Военно-воздушных сил Перу. «Российская сторона готова обеспечить модернизацию истребителей МиГ-29 и Су-25 при обращении перуанской стороны по данному вопросу», – сказал он.
Как отметил Михеев, Россия готова также поставить Перу новые вертолеты семейства Ми-171Ш. «Российская сторона готова по запросу поставить Республике Перу любое количество вертолетов Ми-171Ш, необходимое для выполнения вооруженными силами стоящих перед ними задач, а также обеспечить полный цикл их обслуживания, офсетную программу, обучение перуанских специалистов их эксплуатации», – добавил глава Рособоронэкспорта.
На вооружении ВВС Перу состоят многоцелевые истребители МиГ-29, штурмовики Су-25 и военно-транспортные самолеты Ми-171Ш-П.
Международный салон оборонных технологий SITDEF 2021, который открывается в четверг, пройдет до 31 октября на территории главного штаба сухопутных войск в городе Лима в Перу. Выставка проводится раз в два года начиная с 2007 года. «Рособоронэкспорт» является постоянным участником салона.
Ранее Рособоронэкспорт решил показать 300 образцов оружия на выставке в Перу.
В Германии испугались размещения ядерного оружия США в Польше
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Отказ Германии размещать американские ядерные боеголовки приведет к переносу их в Польшу, это несет риски для безопасности в Европе, заявил немецкий эксперт в сфере безопасности Вольфганг Ишингер.
Ишингер заявил в интервью агентству dpa, что «если Германия откажется от участия в ядерном устрашении, то в плане политики безопасности мы фактически выбьем полякам почву из-под ног», передает Deutsche Welle.
В этом случае Польша «может потребовать размещения ядерного оружия на ее территории, а активная роль Варшавы в ядерном устрашении НАТО будет иметь (...) последствия в Москве».
«С моей точки зрения, последствия будут катастрофическими. НАТО в ядерном плане еще ближе продвинется к границам России. В дискуссии, ведущейся в ФРГ, слишком мало задумываются об этом», – подчеркнул эксперт.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
На базе ВВС США «Бюхель» в федеральной земле Рейнланд-Пфальц размещено порядка около 20 американских ядерных боеголовок, которые в случае необходимости могут быть использованы боевой авиацией бундесвера в рамках совместных действий НАТО.
Размещение этого арсенала является частью стратегии совместного использования ядерного оружия НАТО: как член альянса ФРГ обязана участвовать и в его ядерной программе.
Указывается, что это гарантирует Берлину право голоса при планировании или проведении операций НАТО с применением ядерного оружия. В обмен Германия обязуется предоставлять самолеты, способные нести атомное оружие, и хранить ядерные боеголовки на своей территории.
При этом СДПГ и «зеленые» в прошлом активно добивались вывода американского ядерного оружия из ФРГ. Эта тема будет затронута и на нынешних коалиционных переговорах о формировании нового правительства Германии.
Ранее страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что альянс в случае необходимости готов применить для сдерживания России средства военного характера, в том числе атомное оружие.
Немецкие СМИ сообщали, что НАТО приготовилось к конфликту с Россией.
Атташе по вопросам обороны при посольстве Германии был приглашен в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России, где ему указали, что высказывания Крамп-Карренбауэр провоцируют напряженность в Европе.
В МИД России сочли недопустимыми заявления министра обороны ФРГ. Немцев также возмутили угрозы главы минобороны.
Германский политолог Александр Рар заявил, что Крамп-Карренбауэр уходит из политики, «ее карьера закончена, поэтому она хочет войти в историю и сорвать аплодисменты, оправдав присутствие американского оружия в ФРГ». Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Германия заглядывается на ядерную бомбу.
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Киев на переговорах с Донбассом отказался отвечать на вопросы о Bayraktar
На переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе Киев проигнорировал вопросы об использовании турецкого беспилотника Bayraktar, сообщил полпред России в Контактной группе Борис Грызлов.
Грызлов сообщил о «настоятельных просьбах представителей Донбасса» на переговорах «прояснить ситуацию». Представители Донбасса хотели, чтобы Киев «четко подтвердил или опроверг факт использования БПЛА в нарушение минских соглашений и договоренностей о мерах по усилению перемирия». Однако просьбы «были проигнорированы украинской делегацией», передает РИА «Новости».
Напомним, генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
США призвали союзников снять ограничения на поставки Киеву вооружений
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Вашингтон считает, что его союзники должны снять ограничения на поставки Украине «летальных оборонных средств» в качестве «помощи», заявила заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.
Купер отметила, что американцы передали Украине «оборонные летальные средства» – противотанковые ракетные комплексы Javelin. Однако, по словам Купер, «у ряда союзников по-прежнему есть ограничения», некоторые «касаются программ по оказанию помощи в сфере обороны», другие – «продажи». В Пентагоне полагают, что «у Украины должна быть возможность приобрести средства, которые ей нужны для защиты». «Поэтому я бы хотела, чтобы эти ограничения сняли», – приводит ее слова ТАСС.
Напомним, Киев получил три партии комплексов Javelin. Первая поставка в 2018 году включала 37 комплексов и 200 ракет, вторая – летом 2020 года – десять пусковых установок и 150 ракет. Объемы третьей поставки, которую осуществили в котябре 2021 года, не сообщались.
В кабмине Германии заявили, что не выдают разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерены придерживаться данной политики.
Пентагон сравнил военную мощь США, России и Китая
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Китай способен в ближайшие годы обойти по военной мощи Россию и Соединенные Штаты, заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.
Его попросили пояснить, считает ли Пентагон, что не Россия, а Китай в связи с быстрым ростом военного потенциала теперь представляет главную потенциальную угрозу США. «Россия все еще является самой неминуемой угрозой. Просто потому, что располагает 1550, плюс-минус, ядерными боезарядами, развернутыми на сегодняшний день против нас. А у Китая примерно 20% от этого», – передает ТАСС слова американского военачальника на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей.
На его взгляд, США следует «беспокоиться по поводу России в ближайшей перспективе». «Однако «надвигающаяся угроза» – это полезный термин применительно к Китаю. Поскольку темпы, которыми Китай движется, являются попросту ошеломительными. Исходя из траектории, на которой они находятся, (можно сделать вывод о том, что) они превзойдут Россию и Соединенные Штаты, такое произойдет, если мы не предпримем чего-то, чтобы изменить эту (ситуацию)», – считает Хайтен.
По его словам, «если речь идет только о США», без их зарубежных союзников, то положение «станет проблематичным через пять лет». Генерал не пояснил, что именно имеет в виду. «Однако, если речь идет о США и союзниках, то, думаю, у нас все будет хорошо в течение какого-то времени», – добавил замглавы КНШ.
Хайтен призвал к продолжению российско-американских межведомственных переговоров по стратегической стабильности и запуску полноформатного военного диалога между Вашингтоном и Пекином. «Надеюсь, мы в какой-то момент сядем (за стол переговоров) с Китаем, Россией – по отдельности или вместе, мне все равно, – и будем обсуждать все. Самое важное – это понимать, что они думают. А единственный способ понять, что думает другой, – это сесть и вести переговоры», – заявил генерал.
Он напомнил, что США «ведут переговоры с Россией, переговоры по стратегической стабильности продолжаются». «Это хорошо, это продуктивно», – подчеркнул замглавы КНШ. «Однако, – отметил он, – мы не ведем переговоры с Китаем, во всяком случае масштабные, а нам нужно».
Генерал также заверил, что США после продолжительных операций в Афганистане и Ираке совершенно не стремятся к новым военным конфликтам. «Надеюсь, все знают, что мы не хотим войны с Ираном. Мы не хотим войны с Китаем. Мы не хотим войны с Россией. Мы не хотим войны с Северной Кореей. Мы не хотим войны. В действительности мы устали от войны. Мы не хотим опять воевать. Мы бы хотели, чтобы работала дипломатия», – сказал Хайтен.
Вместе с тем, он предупредил, что Соединенные Штаты намерены и далее придерживаться концепции проведения превентивных военных операций. «Мы сохраним за собой право нападать, если нам это необходимо для самообороны», – провозгласил Хайтен. «Но мы не хотим войны», –- утверждал при этом генерал.
Кроме того, Хайтен несколько раз посетовал на то, каким неповоротливым и медленным стал бюрократический процесс в США, связанный с разработкой и внедрением новых систем вооружений и военным строительством. «Несмотря на то, что у нас есть несущественный прогресс, министерство обороны США все еще является невероятно бюрократизированным и медленным. <...> Бюрократия, которую мы внедрили, просто зверская», – полагает заместитель председателя КНШ.
Напомним, Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем. В Британии констатировали, что США безнадежно отстали от России и Китая в «гиперзвуковой гонке». Британская газета Financial Times сообщила, что Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат.
Немцев напугали российские Ил-76 со «смертоносными» бомбами
Немецкая газета Bild опубликовала материал о «внушающих беспокойство» тренировках российских летчиков по подвеске учебных бомб на военно-транспортные самолеты Ил-76.
В материале издания под авторством журналиста Юлиана Репке приводится сообщение Минобороны России о сборах экипажей полка военно-транспортной авиации в Псковской области по выполнению практического бомбометания и боевым стрельбам. Как отмечали в российском военном ведомстве, во время сборов с экипажами были проведены теоретические и практические занятия по подвеске учебных бомб П-50Т и заряжании авиационной пушки ГШ-23, при этом особое внимание было уделено технике безопасности при выполнении практического бомбометании и выполнении стрельб.
«Полеты на практическое бомбометание и боевые стрельбы являются наиболее сложным видом полетов и уникальными исходя из задач военно-транспортной авиации», – говорилось в заявлении.
Как говорится в заголовке к статье Bild, российские военные «устанавливают бомбы» на транспортных самолетах, в связи с чем задается вопрос о возможном «планировании неожиданного нападения», передает РИА «Новости».
Фотографии со сборов внушили Репке «беспокойство». Так, на подписи к одному из фото с Ил-76 указано: «Солдаты даже установили пулемет в корме транспортного самолета», притом, что кормовая установка с двумя спаренными пушками ГШ-23 является штатной для старых модификаций этого военно-транспортного самолета.
Автор статьи задается вопросом, почему российские военные устанавливают «смертоносные бомбы на самолеты, совершенно непригодные для бомбардировки вражеских целей».
За комментарием издание обратилось к «независимому военному блогеру» из Финляндии Петри Мякеля, который сообщил, это такие мероприятия проводятся уже некоторое время. При этом он высказал Bild «тревожное объяснение» подобных сборов. «Это имеет смысл, если вы готовите внезапное нападение или «внезапную высадку десанта» на врага, который не знает, что его ждет», – утверждает он. Данная теория, как заявляет Репке, «беспокоит» не только финнов, так как некоторые полигоны в Псковской области «находятся менее чем в 50 километрах от границы с ЕС и НАТО».
Напомним, в сентябре в Минобороны сообщили, что на полигоне струги Красные в Псковской области впервые в ночное время было проведено массовое десантирование более 600 человек личного состава в полной экипировке, с оружием и снаряжением, и 30 боевых машин десанта БМД-2К-АУ, БМД-4М и БТР.
ТОФ пообещали новые атомные подлодки проектов «Борей-А» и «Ясень-М»
Подводные силы Тихоокеанского флота в ближайшие годы будут усилены четырьмя подводными крейсерами стратегического назначения проекта 955 «Борей-А» и многоцелевыми атомными подлодками проекта 885М «Ясень-М», сообщил начальник штаба командования подводных сил ТОФ контр-адмирал Аркадий Наварский.
«Согласно плану вооружения, в ближайшие годы наше объединение планируется усилить новыми атомными подводными лодками, которые позволят существенно укрепить морскую составляющую Стратегических ядерных сил России. Мы ожидаем поступление четырех подводных лодок – два «Борея» и два «Ясеня». Их строительство практически завершено. Некоторые из них уже участвуют в ходовых испытаниях», – приводит слова Наварского ТАСС.
Как сообщил контр-адмирал, на ТОФ поступят обновленные крейсеры проекта 955 «Борей-А», которые являются носителями твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава». Новые крейсеры «Борей-А» являются дальнейшим развитием лодок данного проекта, они оснащены самыми современными модернизированными видами вооружения, самыми современными системами наблюдения и применения оружия. Также он сообщил, что для ТОФ строятся многоцелевые атомные подлодки проекта 885М «Ясень-М» – «Новосибирск» и «Красноярск».
По словам Наварского, строительство причальной инфраструктуры для новых атомных подлодок находится на завершающем этапе. «К концу года мы все закончим. Уже причальный фронт полностью готов к приему новых кораблей», – сказал он. По словам Аркадия Наварского, современная инфраструктура позволяет обеспечивать подводные лодки, которые находятся в базе, всеми энергосредами (электричество, вода, кислород и т. д).
В боевом составе ВМФ России находятся четыре ракетоносца проектов 955/955А. В мае стратегический подводный ракетоносец «Князь Олег» вышел в море на испытания. Еще три лодки проекта 955А находятся на «Севмаше» в разных стадиях строительства. Каждая из лодок проектов 955/955А несет по 16 МБР «Булава». При этом в Военно-промышленной комиссии допустили возможность постройки более десятка «Бореев».
В настоящее время на «Севмаше» на разных стадиях строительства находятся семь многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 и 885М «Ясень» и «Ясень-М». Головная АПЛ проекта 885М «Казань» вошла в состав ВМФ России 7 мая. В марте стало известно, что первая серийная АПЛ проекта 885М шифр «Ясень-М» «Новосибирск» будет передана ВМФ России в конце 2021 года. Основное ударное оружие субмарин проектов 885/885М – крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и «Оникс».
Завод по производству АК-103 собрались запустить в Венесуэле в 2022 году
Строительство и ввод в эксплуатацию завода по производству автоматов Калашникова АК-103 в Венесуэле должны завершится до конца 2022 года, сообщил гендиректор Рособоронэкспорта (входит в Ростех) Александр Михеев.
Михеев заявил, что таковы планы «при отсутствии независящих» от российской стороны обстоятельств. После запуска завод могут модернизировать. Этот вопрос рассмотрят «в случае обращения венесуэльской стороны».
В 2021 году проведена работа по строительству и оснащению завода, причем «глобальное повышение цен не повлияло на ход выполнения работ». Этого удалось добиться «благодаря своевременному планированию и закупке инженерного оборудования», передает ТАСС.
Напомним, о планах России построить в Венесуэле завод по производству автоматов Калашникова и фабрики боеприпасов стало известно еще в 2006 году. Этот проект продвигал ныне покойный экс-президент Венесуэлы Уго Чавес. Контракт предусматривает разворачивание в Венесуэле полного лицензионного производства АК-103. Ежегодно завод должен выпускать 25 тыс. автоматов.