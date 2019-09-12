Шойгу очистит Приднестровье от советских снарядов

Россия и Молдавия намерены утилизировать боеприпасы, лежащие на складах Приднестровья со времен СССР. Это планировалось сделать еще в 1997 году, но дело сдвинулось с мертвой точки лишь на днях — после визита в Молдавию министра обороны Сергея Шойгу. Президент Додон признал, что закрытие складов поможет разрядить напряженность в этой горячей точке.

В среду министр иностранных дел Сергей Лавров провел в Москве переговоры с молдавским коллегой Николаем Попеску, для которого это был первый визит в российскую столицу после формирования в республике нового правительства. Главной темой беседы стал один из застарелых конфликтов постсоветского пространства – приднестровский. Лавров подтвердил готовность Москвы оставаться гарантом договоренностей Кишинева с Тирасполем для продвижения к жизнеспособному примирению на Днестре.

Отметим, с тех пор, как в Молдавии в июне сменилась власть, Москва уделяет республике много внимания. В субботу состоялась встреча президентов двух стран – Владимира Путина и Игоря Додона. По ее итогам Москва сделала Кишиневу скидку на газ. Додон отмечал, что этот вопрос особенно принципиален с учетом приближения зимы.

В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу впервые за очень долгий срок посетил республику. Поводом для визита стали торжества в честь 75-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. Министр не только встретился с Додоном, но и проверил условия службы в Приднестровье российских миротворческих сил.

На переговорах с Додоном министр выразил признательность за все, «что делается сейчас для восстановления отношений между военными ведомствами двух стран». «Делить нам нечего. Воевать друг против друга мы не собирались и не собираемся. Именно поэтому хотелось бы в ближайшее время подготовить план нашего сотрудничества», – говорил Шойгу.

По словам министра, необходимость подготовки такого плана обусловлена общими вызовами в сфере безопасности и «проблемными точками» в двустороннем военном сотрудничестве. Напомним, что до недавних пор молдавское правительство строго придерживалось курса на сближение с Евросоюзом и НАТО.

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Именно на встрече с Додоном Шойгу сумел убедить молдавскую сторону возобновить процесс утилизации боеприпасов. Как отметил президент Молдавии, реализация этой меры поспособствует общему снижению напряженности в регионе. Участие в этом процессе пообещали даже США. Соглашение об уничтожении этих боеприпасов было подписано странами более 20 лет назад, но работа в этой сфере застопорилась после обострения отношений между двумя берегами Днестра.

По разным данным, на складах в районе приднестровского села Колбасна хранятся тысячи тонн боеприпасов. Эти боеприпасы находились на вооружении армии, размещенной в Приднестровье с советских времен. Часть снарядов была свезена туда в начале 90-х из других стран Центральной Европы, во время вывода оттуда советских войск.

По соглашению России и Молдавии от 21 июля 1992 года охраняет склады Оперативная группа российских войск в Приднестровье, которая также выполняет миротворческую миссию на Днестре. Российские миротворцы поддерживают мир в разделительной зоне вместе с миротворцами из самой Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.

Как сообщил источник газеты «Коммерсант» в правительстве Молдавии, российская сторона начала поднимать вопрос об утилизации еще в 2015 году. Шойгу несколько раз отправлял письма на эту тему своему молдавскому коллеге, но пока власть в стране контролировал прозападный олигарх Владимир Плахотнюк, дело не трогалось с мертвой точки.

Теперь же, когда пророссийские силы заметно укрепились в Молдавии и частично даже вошли в правящую коалицию, идея Шойгу была наконец слышана.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко напомнил, что примирением сторон в регионе Шойгу занимался еще в 90-е годы, будучи главой МЧС. «В качестве министра обороны Шойгу также активно занимается проблемами Приднестровья», – сказал Коротченко газете ВЗГЛЯД. Действительно, Шойгу не понаслышке знаком с конфликтом – еще летом 1992 года, будучи главой Госкомитета по чрезвычайным ситуациям РФ, он лично участвовал в разведении воюющих сторон на Днестре, в организации там миротворческой миссии.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков тоже отметил личную роль Шойгу в мирном процессе. Он напомнил, что именно благодаря появлению миротворцев в Приднестровье в 1992 году прекратилась резня местного русскоязычного населения, которое тогда не «вписывалось в формат нового молдавского государства». Склад боеприпасов создавался с целью не допустить попадания оружия в руки бандформирований. Создание такого склада – одна из заслуг Минобороны России.

«Создавать еще одну горячую точку и источник халявного оружия было нельзя», – напомнил Леонков, подчеркнув, что тогда большую миротворческую роль в Приднестровье также сыграл генерал Александр Лебедь.

После того, как Шойгу добился от Кишинева согласия на решение проблемы старых боеприпасов, стало известно, что подготовка к их возможному вывозу займет не менее года. Такие сроки объясняются доставкой специалистов с оборудованием, определением источников финансирования, заключением контракта. Все это должно делаться с соблюдением тех норм безопасности, которые установлены Минобороны России.

Коротченко считает, что утилизацию снарядов нужно проводить на месте, а вывозить опасно и не нужно. «Да и как вывозить? Через территорию Украины? Киев не даст разрешения. Вывозить авиационным транспортом нереально и опасно. Поэтому единственный выход – это утилизация на месте. Нужно построить специальный комплекс, где это могло бы проводиться без ущерба для экологии, – убежден Коротченко. –

Использовать многие боеприпасы уже нельзя, потому что сроки хранения превысили 30 лет».

Леонков также подчеркивает, что у любых боеприпасов есть сроки хранения, после которых необходима утилизация. Однако подрыв в условиях Приднестровья он счел неприемлемым из-за отсутствия необходимых полигонов.

«Нужно извлекать взрывчатые вещества, утилизировать взрыватели и металл, из которого состоят боеприпасы, пускать в переплавку. Такого рода предприятия есть на территории России», – считает Леонков.

Решение этой, казалось, чисто военной задачи в будущем может обеспечить прорыв и в политическом решении приднестровского конфликта. «Вопрос боеприпасов относится к зоне ответственности министра обороны, а министр иностранных дел Сергей Лавров ему в помощь. Теперь должны состояться межправительственные переговоры, в которых военное ведомство принимает непосредственное участие», – сказал Леонков газете ВЗГЛЯД.

После смены власти в Молдавии появились шансы на то, что и дипломаты активизируются в своих поисках формулы мира на Днестре. На октябрь уже намечено возобновление встреч в формате «5+2» (Молдавия и Приднестровье – стороны конфликта, Россия и Украина – гаранты и посредники, ОБСЕ – посредник, а США и ЕС – наблюдатели). Президент Игорь Додон уже сообщал, что очередная встреча в таком формате ожидается 8-10 октября.