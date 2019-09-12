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12 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 11:21  |  vz.ru
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Солнце и ветер завели в тупик немецкую энергетику

«Грязная» энергетика даже в Германии оказалась не вреднее «чистой»Фото: Hans Blossey/Global Look Press
Громкие лозунги об «экологически чистой энергетике», столь распространенные сегодня в Европе, оказались пустой болтовней. Переход на ветряки и солнечные электростанции не привел к сокращению выбросов углекислого газа – а ведь ради этого и затевалась крайне дорогостоящая энергетическая реформа в Германии. Чем же вызван такой провал? Подробности...
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Шойгу очистит Приднестровье от советских снарядов

Шойгу лично занимается восстановлением мира в Приднестровье с начала 90-х годовФото: Вадим Савицкий/ТАСС
Россия и Молдавия намерены утилизировать боеприпасы, лежащие на складах Приднестровья со времен СССР. Это планировалось сделать еще в 1997 году, но дело сдвинулось с мертвой точки лишь на днях — после визита в Молдавию министра обороны Сергея Шойгу. Президент Додон признал, что закрытие складов поможет разрядить напряженность в этой горячей точке. Подробности...
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За что снова убили Гуфа

Тимати и Гуф разочаровали поклонниковФото: Тимати/Youtube
Музыкант Тимур Юнусов, больше известный как Тимати, удалил со своего аккаунта на YouTube клип на песню «Москва», которую он записал совместно с Алексеем Долматовым, более известным как Гуф. Почему песня вызвала ярость поклонников этих известных в молодежной среде музыкантов и какие выводы можно сделать из произошедшего? Подробности...
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Британия вступает в состояние полураспада

Отделение Шотландии от Британии на фоне Брексита представляется весьма вероятным сценариемФото: Stewart Kirby/Zuma/ТАСС
Против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона взбунтовалась судебная власть целого региона – Шотландии, грозя сорвать его интригу по выводу Британии из ЕС. Помимо прочего, это нужно воспринимать как намек: если премьер-министр доведет свою затею до конца, Великобритания рискует лишиться Шотландии и буквально развалиться на части. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Что не так с российским феминизмом

Антон Крылов, журналист
Интернет-скандалистки полностью загораживают собой хрупкое тельце нормального, а не экстремального российского феминизма. В результате многие мужчины и женщины не верят, что умные и неагрессивные феминистки в принципе существуют в природе. Подробности...
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Мусор заставил забыть про ядерные ракеты

Андрей Кортунов, Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД)
Что сегодня больше угрожает существованию человечества – стратегические ядерные ракеты или одноразовые пластиковые пакеты? Здравый смысл подсказывает, что все-таки, скорее, ракеты. Подробности...
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Выборы оказались хорошим лекарством для власти

Дмитрий Ольшанский, публицист
Парадокс в том, что московские выборы – с их протестным голосованием, умным голосованием, внезапным проигрышем тех, кто «по плану» должен был победить, – это хорошее лекарство для власти, сплошная польза, а вовсе не яд. Подробности...
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              Шойгу очистит Приднестровье от советских снарядов

              Шойгу лично занимается восстановлением мира в Приднестровье с начала 90-х годов   12 сентября 2019, 10:50
              Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
              Текст: Андрей Резчиков

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              Россия и Молдавия намерены утилизировать боеприпасы, лежащие на складах Приднестровья со времен СССР. Это планировалось сделать еще в 1997 году, но дело сдвинулось с мертвой точки лишь на днях — после визита в Молдавию министра обороны Сергея Шойгу. Президент Додон признал, что закрытие складов поможет разрядить напряженность в этой горячей точке.

              В среду министр иностранных дел Сергей Лавров провел в Москве переговоры с молдавским коллегой Николаем Попеску, для которого это был первый визит в российскую столицу после формирования в республике нового правительства. Главной темой беседы стал один из застарелых конфликтов постсоветского пространства – приднестровский. Лавров подтвердил готовность Москвы оставаться гарантом договоренностей Кишинева с Тирасполем для продвижения к жизнеспособному примирению на Днестре.

              Отметим, с тех пор, как в Молдавии в июне сменилась власть, Москва уделяет республике много внимания. В субботу состоялась встреча президентов двух стран – Владимира Путина и Игоря Додона. По ее итогам Москва сделала Кишиневу скидку на газ. Додон отмечал, что этот вопрос особенно принципиален с учетом приближения зимы.

              В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу впервые за очень долгий срок посетил республику. Поводом для визита стали торжества в честь 75-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. Министр не только встретился с Додоном, но и проверил условия службы в Приднестровье российских миротворческих сил. 

              На переговорах с Додоном министр выразил признательность за все, «что делается сейчас для восстановления отношений между военными ведомствами двух стран». «Делить нам нечего. Воевать друг против друга мы не собирались и не собираемся. Именно поэтому хотелось бы в ближайшее время подготовить план нашего сотрудничества», – говорил Шойгу.

              По словам министра, необходимость подготовки такого плана обусловлена общими вызовами в сфере безопасности и «проблемными точками» в двустороннем военном сотрудничестве. Напомним, что до недавних пор молдавское правительство строго придерживалось курса на сближение с Евросоюзом и НАТО.

              Именно на встрече с Додоном Шойгу сумел убедить молдавскую сторону возобновить процесс утилизации боеприпасов. Как отметил президент Молдавии, реализация этой меры поспособствует общему снижению напряженности в регионе. Участие в этом процессе пообещали даже США. Соглашение об уничтожении этих боеприпасов было подписано странами более 20 лет назад, но работа в этой сфере застопорилась после обострения отношений между двумя берегами Днестра.

              По разным данным, на складах в районе приднестровского села Колбасна хранятся тысячи тонн боеприпасов. Эти боеприпасы находились на вооружении армии, размещенной в Приднестровье с советских времен. Часть снарядов была свезена туда в начале 90-х из других стран Центральной Европы, во время вывода оттуда советских войск.

              По соглашению России и Молдавии от 21 июля 1992 года охраняет склады Оперативная группа российских войск в Приднестровье, которая также выполняет миротворческую миссию на Днестре. Российские миротворцы поддерживают мир в разделительной зоне вместе с миротворцами из самой Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.

              Как сообщил источник газеты «Коммерсант» в правительстве Молдавии, российская сторона начала поднимать вопрос об утилизации еще в 2015 году. Шойгу несколько раз отправлял письма на эту тему своему молдавскому коллеге, но пока власть в стране контролировал прозападный олигарх Владимир Плахотнюк, дело не трогалось с мертвой точки.

              Теперь же, когда пророссийские силы заметно укрепились в Молдавии и частично даже вошли в правящую коалицию, идея Шойгу была наконец слышана.

              Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко напомнил, что примирением сторон в регионе Шойгу занимался еще в 90-е годы, будучи главой МЧС. «В качестве министра обороны Шойгу также активно занимается проблемами Приднестровья», – сказал Коротченко газете ВЗГЛЯД. Действительно, Шойгу не понаслышке знаком с конфликтом – еще летом 1992 года, будучи главой Госкомитета по чрезвычайным ситуациям РФ, он лично участвовал в разведении воюющих сторон на Днестре, в организации там миротворческой миссии.

              Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков тоже отметил личную роль Шойгу в мирном процессе. Он напомнил, что именно благодаря появлению миротворцев в Приднестровье в 1992 году прекратилась резня местного русскоязычного населения, которое тогда не «вписывалось в формат нового молдавского государства». Склад боеприпасов создавался с целью не допустить попадания оружия в руки бандформирований. Создание такого склада – одна из заслуг Минобороны России.

              «Создавать еще одну горячую точку и источник халявного оружия было нельзя», – напомнил Леонков, подчеркнув, что тогда большую миротворческую роль в Приднестровье также сыграл генерал Александр Лебедь.

              После того, как Шойгу добился от Кишинева согласия на решение проблемы старых боеприпасов, стало известно, что подготовка к их возможному вывозу займет не менее года. Такие сроки объясняются доставкой специалистов с оборудованием, определением источников финансирования, заключением контракта. Все это должно делаться с соблюдением тех норм безопасности, которые установлены Минобороны России.

              Коротченко считает, что утилизацию снарядов нужно проводить на месте, а вывозить опасно и не нужно. «Да и как вывозить? Через территорию Украины? Киев не даст разрешения. Вывозить авиационным транспортом нереально и опасно. Поэтому единственный выход – это утилизация на месте. Нужно построить специальный комплекс, где это могло бы проводиться без ущерба для экологии, – убежден Коротченко. –

              Использовать многие боеприпасы уже нельзя, потому что сроки хранения превысили 30 лет».

              Леонков также подчеркивает, что у любых боеприпасов есть сроки хранения, после которых необходима утилизация. Однако подрыв в условиях Приднестровья он счел неприемлемым из-за отсутствия необходимых полигонов.

              «Нужно извлекать взрывчатые вещества, утилизировать взрыватели и металл, из которого состоят боеприпасы, пускать в переплавку. Такого рода предприятия есть на территории России», – считает Леонков.

              Решение этой, казалось, чисто военной задачи в будущем может обеспечить прорыв и в политическом решении приднестровского конфликта. «Вопрос боеприпасов относится к зоне ответственности министра обороны, а министр иностранных дел Сергей Лавров ему в помощь. Теперь должны состояться межправительственные переговоры, в которых военное ведомство принимает непосредственное участие», – сказал Леонков газете ВЗГЛЯД.

              После смены власти в Молдавии появились шансы на то, что и дипломаты активизируются в своих поисках формулы мира на Днестре. На октябрь уже намечено возобновление встреч в формате «5+2» (Молдавия и Приднестровье – стороны конфликта, Россия и Украина – гаранты и посредники, ОБСЕ – посредник, а США и ЕС – наблюдатели). Президент Игорь Додон уже сообщал, что очередная встреча в таком формате ожидается 8-10 октября.


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