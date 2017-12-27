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23 июня, суббота  |  Последнее обновление — 16:11  |  vz.ru
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Что ждать России от нового соглашения по добыче нефти

Встреча ОПЕК+ решит судьбу нефтяных котировок Фото: Hasan Jamali/AP/ТАСС
Знаменитая сделка по ограничению добычи нефти ОПЕК+, позволившая России за счет роста цен на это сырье заработать триллионы рублей, в ближайшее время будет пересмотрена. Скорее всего, квоты на добычу будут увеличены – хотя есть и страны, которые резко против подобного развития событий. Каким окажется новое соглашение и что России ждать от него? Подробности...
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Молдавия развязала пиар-войну вокруг Приднестровья

Разжигание антироссийских настроений в Молдавии ставит под угрозу военную ситуацию в ПриднестровьеФото: mod_russia/ twitter.com
Принятая Генассамблеей ООН резолюция с требованием к России вывести миротворцев из Приднестровья ожесточила дискуссию в Молдавии. Президент Додон назвал произошедшее антироссийским демаршем в преддверии выборов. А в Москве заявили о заинтересованности США помочь румынским унионистам взять реванш в отношении ПМР. Как появление скандальной резолюции отразится на ситуации на Днестре и итогах предстоящих парламентских выборов? Подробности...
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Почему Россия отказывается от легендарной ракеты

Благодаря «Протону» Россия успешно развивала свою космическую программуФото: пресс-служба Роскосмоса/РИА «Новости»
Знаменитая ракета «Протон», выполнявшая ключевую роль в важнейших для СССР и России космических миссиях, будет отправлена на пенсию. По крайней мере, об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Когда произойдет отставка заслуженного ветерана – и какие именно параметры «Протона» больше не устраивают космическое ведомство? Подробности...
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Дело израильского министра-шпиона напоминает об опасности нарциссов во власти

Министр энергетики Гонен Сегев и премьер-министр Ицхак Рабин. Фотография середины 1990-х годовФото: GPO/Handout/Reuters
Особый случай: за шпионаж в пользу Ирана арестован бывший израильский министр. Учитывая антагонизм между двумя странами, это кажется чем-то немыслимым. Но все вопросы отпадут, если посмотреть на личность Гонена Сегева. А посмотрев, подумать, насколько опасны такие люди в коридорах власти, в том числе российской. Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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С такими кумирами, как Кикабидзе, СССР был обречён

Антон Крылов, журналист
Вся читающая Россия упоенно порицает (или поддерживает) бывшего соотечественника, уже 27 лет живущего в другом государстве. Хотя обсуждать надо не слова Кикабидзе и не то, был ли Советский Союз тюрьмой народов или раем на земле. Подробности...
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На карту поставлено существование Евросоюза

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Немецкое коалиционное правительство оказалось под угрозой. Министр внутренних дел и глава партии ХСС Хорст Зеехофер выдвинул Меркель ультиматум – в течение двух недель дать ответ на его решение по выходу из миграционного тупика. Подробности...

Самая трудная, но при этом и благодарная работа для русского человека

Дмитрий Ольшанский, публицист
У нас с друзьями есть традиция: каждый год девятого мая мы читаем текст кого-нибудь из так называемых приличных людей о том, что этот день должен быть траурным. И каждый год мы отвечаем, что у нас уже есть траурный день. Подробности...
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          Молдавия развязала пиар-войну вокруг Приднестровья

          Разжигание антироссийских настроений в Молдавии ставит под угрозу военную ситуацию в Приднестровье   23 июня 2018, 15:00
          Фото: mod_russia/ twitter.com
          Текст: Андрей Резчиков

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          Принятая Генассамблеей ООН резолюция с требованием к России вывести миротворцев из Приднестровья ожесточила дискуссию в Молдавии. Президент Додон назвал произошедшее антироссийским демаршем в преддверии выборов. А в Москве заявили о заинтересованности США помочь румынским унионистам взять реванш в отношении ПМР. Как появление скандальной резолюции отразится на ситуации на Днестре и итогах предстоящих парламентских выборов?

          Президент Молдавии Игорь Додон разнес в пух и прах принятую накануне Генассамблеей ООН резолюцию с требованием к России «без оговорок и дальнейшего промедления» вывести миротворцев из Приднестровья. По его мнению, Кишинев с помощью международной площадки совершил очередной антироссийский демарш «в попытках укрепить свои серьезно пошатнувшиеся внутриполитические позиции перед парламентскими выборами».

          Как пишет Додон в Facebook, «подобная пиар-акция Демократической партии не будет иметь никакого практического значения».

          Документ, в котором Приднестровье названо «молдавской территорией», поддержали 64 государства, против выступили 14, еще 83 воздержались. Сейчас на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) дислоцирована оперативная группа российских войск, преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России. Ее основные задачи – миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

          В конце прошлой недели глава МИД ПМР Виталий Игнатьев говорил, что решения о выводе российских войск из Приднестровья могут приниматься только с учетом мнения Тирасполя. «Мы категорически против любых действий, которые создают угрозу миру и безопасности на Днестре», – сказал Игнатьев.

          По его словам, на территории республики присутствуют только миротворцы, поэтому «любые попытки заявлять о том, что Молдавия поддерживает миротворческую операцию, но настаивает на выводе оперативной группы российских войск, просто необъективны».

          В субботу министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Тудор Ульяновски призвал Россию не нервничать по поводу резолюции. Само голосование министр назвал своим успехом, так как удалось доказать, что «приднестровский конфликт – это не внутренняя ситуация, а нарушение международного права страной, выступающей третьей стороной, которая держит войска на нашей суверенной территории без нашего согласия».

          Впрочем, у Додона иная позиция. Решение приднестровской проблемы он видит в усилиях по реинтеграции страны. «Завершить миротворческую операцию, проходящую на территории нашей страны в соответствии с соглашениями 1992 года и являющуюся одной из самых успешных, можно будет только после того, как оба берега Днестра придут к всеобъемлющему соглашению о полном урегулировании конфликта», – уверен президент.

          Додон надеется, что по итогам осенних парламентских выборов появится новое правительство, которое начнет «проводить взвешенную внешнюю политику» и восстановит стратегические отношений с Россией.

          На то, что в молдавском руководстве нет единого мнения по поводу скандальной резолюции, в субботу обратил внимание МИД России. Дипломаты назвали текст документа провокационным, одиозным и опасной инициативой «некоторых молдавских политических кругов».

          «С трагических событий 1992 года прошло не так и много времени, и тем удивительнее, что многие действующие политики, причем не только в Кишиневе, успели подзабыть тот непреложный факт, что

          только благодаря своевременному вмешательству российских войск было прекращено кровопролитие на Днестре,

          созданы условия для запуска процесса мирного урегулирования. И по сей день российский воинский контингент остается гарантом мира и стабильности в Приднестровье», – говорится в официальном комментарии министерства

          Дипломаты опасаются, что принятие резолюции «может подорвать хрупкий прогресс, который наметился в последние месяцы на треке приднестровского урегулирования». «В связи с этим рассматриваем данную инициативу как откровенный рекламно-пропагандистский ход части политических деятелей в Кишиневе, стремящихся на почве разжигания антироссийских настроений заработать очки в преддверии приближающихся парламентских выборов», – уверены российские дипломаты.

          Руководитель молдавского центра стратегического анализа и прогноза EST-VEST Сергей Назария считает, что отношения между Кишиневом и Москвой испорчены настолько, что резолюция не сможет ухудшить их. Она «лишний раз подчеркивает антироссийский и, по сути, антимолдавский характер нынешней власти». «Эти правители выполняют заказ на отрыв Молдавии от России. Это компрадоры, которым в обмен на русофобию разрешено грабить свой собственный народ», – сказал Назария газете ВЗГЛЯД.

          Политолог напомнил, что подобные резолюции принимались и ранее, но на этот раз в ООН никто не требовал от Молдавии выносить подобную резолюцию на голосование, кишиневские власти сами побежали впереди паровоза. «Они хотят еще раз выслужиться перед Западом», – уверен эксперт.

          В свою очередь первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предположил, что резолюция готовилась «при поддержке США и стран НАТО». «Чтобы поглотить Приднестровскую Молдавскую Республику, нужно избавиться от всяких побочных свидетелей и тем более тех, кто будет препятствовать какому-то реваншу румынских унионистов в отношении Приднестровья. С этой точки зрения наличие там пусть и небольшого контингента российских войск – кость в горле для тех, кто хотел бы втянуть Молдову вместе с Приднестровьем в Румынию», – сказал Затулин в интервью RT.

          В то же время Назария заверил, что в самом Приднестровье ситуация останется спокойной. По его словам, в Молдавии интерес к происходящему на Генассамблее крайне низок. Людей волнуют повседневные трудности и проблемы, которые действующая власть не решает. Их тревожат низкие зарплаты, рост цен, абсолютное отсутствие элементарной социальной справедливости, массовое нарушение законов. «Подавляющее число жителей страны понимают, что эти голосования ничего не дадут. Это пропагандистская акция для западных ушей», – говорит Назария.

          Молдавский политолог считает, что власти рассчитывают на «решительную поддержку Запада» перед запланированными на ноябрь парламентскими выборами. Впрочем, эти ожидания могут не сбыться. Как отмечает Назария, большинство граждан настроены против нынешней власти и осенью должны победить «прогосударственные силы, которые будут вести курс на сближение с Россией».

          Однако предсказать исход выборов невозможно даже при явных настроениях в обществе. В стране недавно был изменен избирательный закон. Половина парламента избирается по партийным спискам, а другая – по одномандатным округам. На региональных выборах в настроенной пророссийски Гагаузии правящая Демпартия не провела по спискам ни одного депутата, но все равно получила в местном парламенте большинство голосов за счет депутатов-одномандатников.

          «По партийным спискам большинство получат промолдавские силы, вероятнее всего, Соцпартия. Но я не могу гарантировать, что по одномандатным округам при помощи коррупции, давления и административного ресурса Демпартии не удастся провести нужное количество депутатов... Ясно одно – подавляющее число людей больше не хотят видеть эту власть, им нужны перемены», – прогнозирует эксперт.


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