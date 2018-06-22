ГА ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья

Генассамблея ООН выпустила резолюцию, в которой призвала Россию вывести свои войска из Приднестровья.

Резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14, передает РИА «Новости». Еще 83 страны воздержались.

За резолюцию о выводе войск проголосовали 64 страны, против – 14 государств. 83 страны воздержались.

В резолюции говорится о «глубокой обеспокоенности по поводу продолжающегося размещения Оперативной группы российских войск и вооружений на территории Республики Молдова без согласия этого государства – члена ООН».

Документ также «настоятельно призывает» Россию вывести войска «без оговорок и дальнейшего промедления».

В предварительную повестку 73-й сессии Генассамблеи ООН также решили включить вопрос о полном выводе иностранных ВС с территории Молдавии.

На прошлой неделе глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев заявил, что решение о выводе российских войск из Приднестровья нельзя принять без учета мнения Тирасполя.

Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Тудор Ульяновский сообщил, что секретариатом ООН был зарегистрирован проект резолюции о выводе российских войск из Приднестровья. Рассмотрение документа назначили на 22 июня.

На территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики расположена оперативная группа российских войск, преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России. Ее основные задачи – миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.