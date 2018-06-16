В Приднестровье прокомментировали инициативу вывести российские войска

Решения о выводе российских войск из Приднестровья не могут быть приняты без учета мнения Тирасполя, заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев.

«Никакие решения по поводу изменения формата миротворческой операции или выведения какой-то части этого миротворческого механизма не могут приниматься без учета мнения и позиции народа Приднестровья. Мы категорически против любых действий, которые создают угрозу миру и безопасности на Днестре», – сказал Игнатьев в эфире телеканала «Первый Приднестровский».

Министр заявил, что на территории Приднестровья нет других российских военных, кроме миротворцев, потому «любые попытки заявлять о том, что Молдова поддерживает миротворческую операцию, но настаивает на выводе оперативной группы российских войск, просто необъективны», передает РИА «Новости».

«ОГРВ – часть функционирования единого механизма миротворческой операции и участвует в ротации миротворческих батальонов», – подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Тудор Ульяновский сообщил, что секретариатом ООН был зарегистрирован проект резолюции о выводе российских войск из Приднестровья, рассмотрение которого назначено на 22 июня.

Напомним, на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики расположена оперативная группа российских войск, преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России. Ее основные задачи – миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

В мае президент Молдавии Игорь Додон выразил надежду, что проблему Приднестровья удастся решить за время нового срока Владимира Путина на посту президента России.