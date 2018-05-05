Додон увязал решение проблемы Приднестровья с президентством Путина

Президент Молдавии Игорь Додон выразил надежду, что проблему Приднестровья удастся решить за время нового срока Владимира Путина на посту президента России.

Додон признал, что сейчас к решению приднестровской проблемы не готов сам Кишинев – «нет согласия между президентом и правительством» Молдавии. Поэтому «ждать прорыва сейчас не стоит», заявил Додон.

«Надеюсь, что до конца нового мандата президента России, который официально начнется 7 мая, получится решить этот вопрос, шансы очень велики», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на NTV Moldova.

Додон напомнил, что у него налажен диалог с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, оба они «правильно оценивают многие вещи, в том числе роль миротворческой операции». Однако сохраняются и разногласия. В частности, стороны не могут договориться по вопросу «будущего политического урегулирования», которое, по словам Додона, «в Приднестровье не хотят обсуждать».

«Но я думаю, что мы шаг за шагом объединим страну», – сказал президент Молдавии, добавив, что решение приднестровской проблемы может стать не только «историей успеха», но и примером для нормализации отношений России и Запада. В этой ситуации, в отличии от других региональных конфликтов, они могут найти общий язык, сказал Додон.