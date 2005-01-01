Молдавия призвала Россию «не нервничать»

Россия «не должна нервно реагировать» на резолюцию Генассамблеи ООН с призывом вывести миротворческие войска из Приднестровья, заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Тудор Ульяновски.

Он отметил, что Москва знала о «ранних запросах» о выводе миротворцев. Ульяновски призвал Кремль «уважать обязательства, взятые на себя на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году», передает РИА «Новости».

Голосование ГА ООН министр счел успехом своего ведомства. По его словам, удалось доказать, что «приднестровский конфликт – это не внутренняя ситуация, а нарушение международного права страной, выступающей третьей стороной, которая держит войска на нашей суверенной территории без нашего согласия».

Однако президент Молдавии Игорь Додон считает, что резолюция была направлена на «обострение ситуации в республике и нанесение серьезного ущерба» отношениям двух стран. По мнению Додона, документ «будет только ухудшать позиции Кишинева», включая саму проблему урегулирования приднестровского конфликта.

Напомним, за резолюцию о выводе войск проголосовали 64 страны, против – 14 государств, 83 страны воздержались.

На прошлой неделе глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев заявил, что решение о выводе российских войск из Приднестровья нельзя принять без учета мнения Тирасполя.