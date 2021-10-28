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ЧФ отдал кислород для военной авиации коронавирусным госпиталям Крыма
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Черноморский флот (ЧФ) передал первую партию жидкого кислорода, который выработан на установках, обычно использующихся для нужд военной авиации, медицинским учреждениям Крыма и Севастополя, где лечат пациентов с коронавирусом, сообщили в пресс-службе ЧФ.
«На Черноморском флоте начали передачу жидкого кислорода медицинским учреждениям Севастополя и Республики Крым, осуществляющим лечение пациентов от последствий коронавирусной инфекции. <...> Первая партия кислорода, порядка 10 тонн, направлена в лечебные учреждения региона с хранилищ военных аэродромов ЧФ и Южного военного округа, расположенных в регионе», – передает ТАСС сообщение флота.
Уточняется, что кислород передается по просьбе руководителей Крыма и Севастополя. Ранее они обратились к командованию ЮВО.
«Для отгрузки кислорода используются унифицированные газозарядные станции высокого давления УГЗС-М-К, которые предназначены для зарядки кислородом бортовых систем летательных аппаратов. В дальнейшем будут налажены регулярные поставки кислорода в медучреждения Крыма и Севастополя в объемах, сопоставимых с возможностями аэродромного оборудования, предназначенного для выработки жидкого кислорода», – отметили на флоте.
Ситуация с коронавирусом в Севастополе стала осложняться с середины сентября, сейчас число заражений превышает 300 в сутки. 11 октября власти решили продлить режим повышенной готовности из-за пандемии до декабря и ужесточить ограничения. Максимальные с начала пандемии показатели в Крыму ежедневно регистрируют с 3 октября, когда впервые выявили 421 случай. Власти этих регионов неоднократно сообщали о высокой загрузке ковидных госпиталей, а также о серьезной нехватке медиков из-за возросшей нагрузки.
Ранее власти Крыма запретили бронировать отели и санатории без QR-кодов.
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Кремль предупредил о негативных последствиях заявлений Зеленского о Крыме
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Заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении «вернуть» Крым могут иметь негативные последствия, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Безусловно, заявление о «возвращении» Крыма является в настоящее время не чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к Российской Федерации. Подобные заявления могут иметь свои негативные последствия», – цитирует ТАСС Пескова.
Ранее Зеленский после решения голландского суда о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым».
Напомним, в 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности.
В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию. Несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, Амстердамский апелляционный суд признал их украинской собственностью и постановил передать Украине, подчеркнув, что страна стала независимой в 1991 году. Кассацию на решение по скифскому золоту собрались подать в ближайшее время. Между тем в Крыму нашли способ заполнить пустые витрины из-под скифского золота.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, связанную с невозвращением из Амстердама в Крым скифского золота. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что решение суда в Амстердаме по коллекции крымских музеев является несправедливым и возмутительным, по сути, прикрывающим рейдерский захват. Сообщалось, что кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов на решение суда Амстердама по скифскому золоту планируется подать в ближайшее время.
Бомбардировщики США нацелили на полное уничтожение Балтийского флота
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Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer отрабатывают новую главную задачу – уничтожать корабли Балтийского и Черноморского флотов России, пишет Forbes.
«Два B-1 могут выпустить по Балтийскому флоту 48 LRASM (противокорабельная ракета большой дальности). Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе», – передает РИА Новости текст статьи Forbes.
Кроме того, как утверждает издание, благодаря большой дальности LRASM B-1 смогут обстрелять российские корабли в любой точке Черного моря из воздушного пространства НАТО.
Rockwell B-1 Lancer – американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Самолет в состоянии выполнять сложные задачи, например, осуществлять запуск крылатых ракет JASSM-ER и LRASM с безопасного расстояния.
Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что для нападения на Россию США испытывают связку спецназа и ВВС.
Эксперты назвали китайскую гиперзвуковую ракету старой советской разработкой
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«Испытав гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный заряд, Пекин пытается продемонстрировать миру уровень развития своих технологий», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт Василий Кашин. В среду в Генштабе США подтвердили, что КНР еще в августе провела испытание гиперзвукового оружия.
«Мы говорим о прототипе глобального оружия, над которым Китай работает уже долгое время. Оно основано на проекте небольшого беспилотного шаттла под названием «Шэньлун» («космический самолет «Дракон»). Это китайский уменьшенный аналог американского беспилотного космического корабля многоразового использования Boeing X-37», – пояснил заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Раньше для вывода своего аппарата на орбиту китайцы использовали обычный ракетоноситель, который называется «Чанчжэн-2F», который вывел на орбиту корабль «Шэньлун». Так что технология аппарата, который управляемо сходит с орбиты, китайцами уже отработана», – добавил эксперт.
Собеседник указал на одно из главных отличий китайского «гиперзвука» от российского комплекса «Авангард». «Большую часть пути, если не весь путь, «Авангард» движется в атмосфере, что делает его менее уязвимым для ПРО, чем китайская ракета. Системы ПРО на среднем участке действуют так: кинетический перехватчик выводится в космос и там маневрирует. И против «Авангарда» он не должен быть сильно эффективен, чего нельзя сказать про эту новую китайскую ракету», – указал аналитик.
Кашин пояснил, что новое китайское оружие можно сравнить с советской не очень массовой стратегической ракетой Р-36орб. «Замечу, что наша страна первая и пока единственная в истории приняла на вооружение орбитальную бомбардировочную систему, причем – еще в 1968 году. Та ракета как раз выводила на орбиту свою головную часть, которая превращалась в спутник Земли и шла по орбите без ограничений по дальности. Затем Р-36орб сходила с орбиты и поражала цель», – напомнил специалист.
Впрочем, заявление Милли, сравнившего появление китайской ракеты с советским спутником 1957 года, следует считать, скорее, авансом, полагает эксперт. «Чтобы угрожать территории США, это оружие должно быть доработано, а до этого момента пройдет еще очень и очень много лет», – резюмировал Кашин.
Сделанная в КНР гиперзвуковая ракета – копия советской разработки 70-х годов, подтвердил газете ВЗГЛЯД бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев. По его словам, китайцы взяли из советского оригинала конструкцию двигателя и элементы, касающиеся аэродинамики ракеты. Эксперт заметил, что китайцы провели только первый опытный запуск, – причем, насколько известно, ракета промахнулась мимо цели на 32 км. «У Китая есть возможности создать полноценную гиперзвуковую ракету. Но возможности бывают потенциальные и реальные. Уверяю вас, что до опытных пусков и серийного производства этой ракеты пройдет лет десять», – предположил полковник.
Беспокойство генерала Милли преувеличено, подчеркнул Хатылев, поскольку пока неуместно сравнивать арсенал КНР с зенитно-ракетными силами США или России. «Американцы в состоянии за два-три года возобновить свои ракетные разработки, создать и принять на вооружение аналоги российских гиперзвуковых ракет. Но мы идем на опережение. Особенно в создании глайдеров (самолетов без мотора), которые маневрируют не только по высоте, но и по курсу, скорости, и так далее. Такие ракеты маневрируют во всех плоскостях. Давно есть методики сбивания ракеты, которая летит по прямой на большой скорости. А сбить ракету, которая маневрирует в трех плоскостях, гораздо сложнее», – пояснил Хатылев.
Впрочем, по словам эксперта, ракетная программа Китая никогда не была тайной для американских или российских профильных служб. «Думаю, в словах Милли есть доля лукавства – американцы хвалят потенциального противника, тем самым пускают пыль в глаза. Они рассчитывают, что китайские генералы теперь, что называется, расслабятся и потеряют бдительность», – допустил военный.
Напомним, 16 октября Financial Times со ссылкой на источники сообщало, еще в августе КНР испытала гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный заряд, которая облетела земной шар. Как утверждало издание, ссылаясь на данные двух людей, знакомых с китайскими испытаниями, теоретически это оружие может пролететь над Южным полюсом. Это стало бы большой проблемой для американских военных, потому что их системы ПРО сосредоточены на северном полярном направлении.
Впрочем, до среды никаких официальных подтверждений данных Financial Times не было. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби после публикации заявил об «обеспокоенности военными возможностями Китая». Он, однако, отказался подтвердить или опровергнуть факт запуска гиперзвуковой ракеты. «Это было обычное испытание космического корабля для проверки технологии его повторного использования», – сказал, в свою очередь, представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. При этом он не объяснял, почему Пекин не сообщил об этом испытании сразу – еще в августе.
Правда, неделю назад президент США Джо Байден ответил утвердительно на вопрос о том, беспокоится ли он по поводу китайских гиперзвуковых ракет. И лишь в среду председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли прямо заявил: «То, что мы увидели, было... испытанием системы гиперзвукового оружия». (цитата по РИА «Новости»). По его словам, эмоциональное впечатление в Пентагоне от этого запуска было так велико, что его можно сравнить с новостью о запуске советского спутника в 1957 году. «Все наше внимание направлено на это», – признался глава американского Генштаба.
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Социологи развеяли миф о нежелании «дикого русского народа» вакцинироваться
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Пандемия коронавируса вскрыла интересное явление во всем мире – мракобесие в эпоху интернета. Как рассказали политологи на прошедшем в Москве круглом столе, у людей существует иллюзия доступа в сети к якобы достоверной информации о вреде вакцин. И хотя российское общество тоже подвержено этому явлению, данные социсследований говорят, что в России антиваксеров не так уж много.
«Мы практически ежедневно задаем вопрос: «Опасаетесь ли вы сейчас, что вы сами или ваши близкие могут заболеть коронавирусом». Сегодня мы видим, что страх усиливается. В среднем 67% заявляют о том, что в той или иной степени боятся заражения – в марте такой показатель составлял 58%», – сообщил в среду социолог Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Эксперт рассказал о данных социологических исследований, выступая на круглом столе на тему «Антиковидные меры в треугольнике «Эксперты-государство-общество», который был организован Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).
Мамонов отметил – наивысший уровень страха заразиться коронавирусом ВЦИОМ фиксировал весной 2020 года во время первой волны пандемии. Тогда 81% респондентов говорили о боязни стать жертвой новой инфекции. «Надо учесть, что на тот момент гораздо выше было число тех, кто либо уже переболел сам, либо переболели его близкие», – отметил аналитик ВЦИОМ.
По мере появления новостей о вакцинах от COVID-19, и сообщениями о постепенном увеличении числа привитых, уровень страха в обществе стал снижаться – с марта по сентябрь процент тех, кто опасается заболеть колебался в районе 60%. Но сейчас этот социологический показатель вновь растет. По мнению участников круглого стола, это связано с осенним ростом числа случаев COVID, так и с информационным фоном. С одной стороны, на это повлияли сообщения о новых мерах властей, локдаунах и других ограничительных мерах. С другой – известия о том, что вакцинация буксует, в том числе из-за антиваксерской (антипрививочной) пропаганды.
Судя по данным ВЦИОМ, которые привел Мамонов, россияне двояко относятся к тем, кто осознанно решил не прививаться от ковида. С одной стороны, 77% скорее согласны, что вакцинироваться или отказаться – сугубо личное дело человека, вакцинация не должна быть принудительной. С другой стороны, большинство – 64%, полагают, что призывать людей отказываться от прививки означает подвергать людей опасности. 73% считают, что подобные призывы – недопустимое поведение.
Директор Института новейших государств Алексей Мартынов указал, что пандемия коронавируса вскрыла интересное явление во всех цивилизованном мире – мракобесие в эпоху интернета. «У миллионов людей существует иллюзия доступа к некой достоверной информации – достаточно открыть гаджет и там все можно быстро найти. Можно не смотреть телевизор, не читать газет, не слушать никаких начальников... Но это же иллюзия, что-то действительно стоящее закопано под тоннами информационного дерьма, которое подпитывает это мракобесие», – убежден Мартынов.
По его словам, российское общество точно так же «подвержено всем этим вещам». «В такие пиковые опасные моменты для нации, как пандемия, роль государства должна быть более ярко выражена в антипандемийных мерах», – считает эксперт.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
«В России антиваксеров не так уж много, – заметил глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. – И мы видим социологически, что те люди, которые убежденные враги вакцинации – это считанные проценты. Есть люди сомневающиеся. А средствами PR, зачастую, пропаганда делает из них «упорствующих», и делает из них врагов. То есть эту традиционную для России игру в зарницу «красные против белых» - «ваксеры против антиваксеров» надо сворачивать и приступать к планомерной организационной работе».
Кузнецов считает, что приведенные ВЦИОМ цифры развеяли «очень удобный миф» о нежелании «дикого русского народа» вакцинироваться.
Политолог также перечислил четыре главных фактора, благодаря чему некоторые страны, такие как Израиль или Португалия, провели успешную вакцинацию. Прежде всего, этому способствовала прямая связь между снятием ограничений и темпами вакцинации. «Государства давали очень четкие сообщения, что пока вы, граждане, не вакцинируетесь, никаких снятий ограничений не будет», – пояснил Кузнецов.
Вторая причина – создание дефицита вакцин, в результате чего «была выстроена строгая очередность получения» прививки. В некоторых странах очередь растягивалась до полугода. «Этот срок очень положительно влияет на так называемое принятие», – пояснил эксперт.
Одним из ключевых моментов успешной прививочной кампании Кузнецов назвал также повсеместное создание институтов по управлению процессом вакцинации. Прививочные пункты открывались на стадионах, спортивных залах, торговых центрах. Это имело психологический эффект, люди охотнее шли в эти центры, а не в поликлиники или больницы, где, как они полагают, больше шансов заразиться. По его словам, в России было бы уместно «создать отдельно действующую структуру, предметом деятельности которой является организация вакцинации».
Еще одним фактором он назвал именные приглашения на вакцинацию, когда человеку нужно являться в прививочный пункт в установленный день и час. Кроме того, вакцину также назначает врач, у человека нет возможности выбора. «Именное приглашение имеет гораздо большую магическую силу, чем тысяча плакатов с предупреждениями об угрозе пандемии. Огромное количество людей не вакцинировались в России не потому, что они не антиваксеры, а потому, что они не нашли время для этого, у них был выбор этого времени. В общем, самого себя тяжело заставить проходить некую медицинскую процедуру», – пояснил Кузнецов.
По его словам, в России ситуация с вакцинацией «ушла в свободный полет». Кузнецов раскритиковал попытки переложить эту обязанность на работодателей, «потому что в результате наибольшей когортой непривитых оказались наиболее рискованные по ковиду люди, то есть пенсионеры». Во многих других странах прежде всего вакцинировали пенсионеров, а потом уже всех остальных.
Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин на основе статистики по уровню вакцинации и смертности в разных странах сделал вывод о том, что чем выше уровень вакцинации, тем ниже смертность. «Россия находится лишь на 91 месте среди всех стран по вакцинации. Страны с высоким уровнем вакцинации показывают низкий уровень смертности... В приведенной статистике государств с низким уровнем вакцинации видно, что в тех странах, которые ведут и представляют статистику более-менее достоверно, уровень смертности намного выше, чем в странах с высоким уровнем вакцинации», – указал Данилин.
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Вирусолог объяснил, по каким маркерам можно определить вакцинацию «Спутником V»
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Вакцина «Спутник V» основана на конкретных типах аденовируса, на которые у привитого человека вырабатывается иммунитет, что и служит специальными маркерами, указывающими на вакцинацию именно этим препаратом, рассказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что проверить факт вакцинации препаратом «Спутник V» можно с помощью специального анализа на маркеры препарата, однако у 80% пациентов, тяжело перенесших коронавирусную инфекцию, этих маркеров не было обнаружено.
«Дело в том, что вакцина «Спутник V» основана на аденовирусе. То есть иммунитет развивается не только к белку коронавируса, но и к самому аденовирусу. Если в Центре Гамалеи есть специальные тесты на белки аденовируса, то их можно определить. Это, скорее всего, Гинзбург и называет маркерами», – объясняет Зверев.
Кроме того, продолжает собеседник, те, кто переболел коронавирусной инфекцией, также имеют иммунитет к аденовирусу, поскольку у них также есть иммунный ответ. Однако типов аденовирусов много, поэтому для проверки иммунитета к конкретным необходим специфический тест – именно для 5-го и 26-го аденовируса. Также он обратил внимание на то, что в вакцине «Спутник Лайт» содержится лишь один аденовирус, пятый, но и по нему можно проследить, вакцинировался ли человек этим препаратом.
«Никакой речи о чипировании точно не идет, даже не стоит думать об этом. Просто иммунитет развивается на все, что вводится. А поскольку им известно, из чего вакцина, они же ее делали, то и проверить иммунитет не сложно, по антителам или клеточным параметрам», – считает академик.
Иммунитет к аденовирусам сохраняется минимум до полугода, как заявляют производители «Спутника V», поэтому, вероятно, они исключают его отсутствие на момент теста, полагает вирусолог.
Ранее ученые из Венского медицинского университета провели исследование, благодаря которому выяснили, что в крови пациентов с коронавирусом присутствует отчетливый набор иммунологических маркеров, по которым COVID-19 можно отличить от других вирусных респираторных заболеваний.
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Аксенов рассказал о возвращении скифского золота в Крым
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МИД и правительство делают все необходимое для возвращения коллекции скифского золота в Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«На мой взгляд, решение было ожидаемое. У нас сегодня методы борьбы только юридические, где-то введение обратных санкций. На мой взгляд, МИД, правительством России в этой части делается все необходимое, чтобы коллекция вернулась домой», – цитирует ТАСС Аксенова.
По его словам, если скифское золото отдадут на хранение украинским чиновникам, концов больше не найдут, передает РИА «Новости».
«Суд Амстердама принял решение передать ее (коллекцию) на хранение в Украину. Это «пусти козла в огород» называется. Все, что украинским чиновникам отдадут на хранение, похоже, концов не найдут больше. Только ФСБ сможет найти в конце, где находится наше достояние, артефакты», – заявил Аксенов.
В свою очередь специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что решение суда в Амстердаме о передаче Украине коллекции скифского золота, принадлежавшей музеям Крыма, принято в политизированном контексте и должно быть оспорено в Верховном суде Нидерландов.
«Вчерашнее решение вынес окружной суд Нидерландов, и поэтому у нас есть возможность подать апелляцию в Верховный суд Нидерландов, что и нужно сделать, потому что в таких случаях нужно пройти все судебные инстанции. Понятно, что в данном случае восторжествовала несправедливость», – сказал Швыдкой.
По его мнению, судебное разбирательство происходило в «политизированной, антироссийской атмосфере», и этот контекст повлиял на решение.
«С моей точки зрения, эта коллизия носит межмузейный характер. Если вещи были взяты в одном из музеев, то они туда и должны были быть возвращены - так согласит соглашение, но это формальная буква. Кроме того, сами голландцы признавали в свое время, что в голландском законодательстве нет такой правовой нормы, которая может описать ту ситуацию, которая сложилась со скифским золотом», – добавил Швыдкой.
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, связанную с невозвращением из Амстердама в Крым скифского золота.
Напомним, в 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности.
В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.
Несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, Амстердамский апелляционный суд признал их украинской собственностью и постановил передать Украине, подчеркнув, что страна стала независимой в 1991 году.
Кассацию на решение по скифскому золоту собрались подать в ближайшее время.
Между тем в Крыму нашли способ заполнить пустые витрины из-под скифского золота.
Туристы аннулировали треть путевок в Крым и Севастополь из-за новых запретов
Около 30% туров в Крым и Севастополь во время нерабочих дней аннулированы в связи с новыми коронавирусными ограничениями, рассказал гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
«Поскольку Крым и Севастополь ввели новые ограничения для туристов, мы фиксируем около 30% отмен туров по Крыму и Севастополю. Очевидно, что это туристы, которые не вакцинированы и покупали туры ранее, до введения ограничений», – цитирует Ромашкина ТАСС.
Также он добавил, что бронирование в гостиницах и отелях Крыма и Севастополя снизились на 45-50%, если сравнивать с октябрем.
Кроме Крыма и Севастополя, по аннуляциям туров в лидерах оказались Санкт-Петербург, Москва, Калининградская область и Кавказские Минеральные Воды. Доля отмененных путевок по России не превышает 15%.
Спросы на туры в Египет и Турцию выросли на 25-30%, там сохранились условия въезда. Реже всего билеты аннулируют в Симферополь, сообщили в OneTwoTrip. Чаще всего в столицу, на втором – Санкт-Петербург (10%), затем Сочи (8,7%) и Краснодар (5,2%).
И наоборот, в последнее время резко увеличились запросы на покупку билетов за границу. Рост составил с 30% до 32%.
Ранее сообщалось, что власти Крыма запретили въезд в Севастополь с 30 октября до 7 ноября без QR-кодов и ПЦР-тестов.
Привитых «Спутником V» разрешили пускать в Израиль
Привитых «Спутником V» разрешили пускать в Израиль с 15 ноября, но возможное внесение России в список «красных стран» может сдвинуть сроки.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко обсудил с коллегой из Израиля Ницаном Горовицем взаимное признание сертификатов о вакцинации против коронавируса, тема требует детального обсуждения и выработки общей позиции.
Напомним, Израиль решил одобрить допуск привитых «Спутником V» туристов.
Украинские блогеры отреагировали на судебное решение по скифскому золоту
Украинские пользователи соцсетей поддержали решение Апелляционного суда Амстердама отдать скифское золото из музеев Крыма Украине.
«Сегодняшнее решение Апелляционного суда Нидерландов о возврате скифского золота Украине – это не только законное непризнание оккупации. Все остальные процессы и судебные процессы, которые мы ведем против России, будут доведены до логического конца: до победы. Неважно, сколько времени у нас это займет», – написал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Facebook.
Пользователи поддержали в комментариях решение суда, отметив, что это «очередная победа Украины».
«Побольше бы таких новостей», – написала пользователь.
«Пусть вернут экспонаты Софьи Киевской и Лавры, которая водила на выставку и присвоила», – добавила другая.
«Значит, Крым скоро будет украинским?», – задался вопросом один из комментаторов.
«Да, уже восемь лет прошло. Что-то долго они решали, эти голландцы», – добавил другой.
Напомним, в 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности.
В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.
Несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, Амстердамский апелляционный суд признал их украинской собственностью и постановил передать Украине, подчеркнув, что страна стала независимой в 1991 году. Кассацию на решение по скифскому золоту собрались подать в ближайшее время.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, связанную с невозвращением из Амстердама в Крым скифского золота. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что МИД и правительство делают все необходимое для возвращения коллекции скифского золота в Крым.
Власти Москвы решили закрыть алкомаркеты в нерабочие дни
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Владельцы небольших алкомаркетов и винотек, ассортимент которых состоит из алкогольной продукции более чем на 70%, рассказали о требованиях префектур и районных управ Москвы закрыться в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.
Информацию подтвердили в сети бутиков Wine Room, компании «Е-вино» и одном из трех бутиков Winemafia. Районные власти в своем приказе ссылаются на постановление мэра Сергея Собянина, где сказано о приостановке работы всех магазинов, где ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания менее 30%, сообщили «Ведомости».
Предприниматели в ответ на это указывают, что в предыдущие локдауны такое требование не вводилось. А кроме того, алкоголь в законе о торговле отнесен к продовольственным товарам.
Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.
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На время нерабочих дней в Москве решено закрыть химчистки и шиномонтажи
Работа химчисток, прачечных, шиномонтажей и автосервисов будет приостановлена на время нерабочих дней в Москве, сообщили в оперштабе столицы по борьбе с коронавирусом.
«Нет, они приостановят работу на время нерабочих дней», – сообщил оперштаб в своем Telegram-канале в ответ на вопрос о том, продолжат ли работу химчистки, прачечные, другие организации, оказывающие бытовые услуги, шиномонтажи и автосервисы.
«Стоматологии будут оказывать только экстренную или неотложную стоматологическую помощь», – добавили в штабе.
Также там разъяснили правила проезда школьников в период нерабочих дней. «Во время каникул школьники, как обычно, смогут пользоваться картой москвича для проезда в общественном транспорте», – сказано в сообщении.
Напомним, в период нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября будет приостановлена работа магазинов, торгующих алкоголем.
Киев на переговорах с Донбассом отказался отвечать на вопросы о Bayraktar
На переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе Киев проигнорировал вопросы об использовании турецкого беспилотника Bayraktar, сообщил полпред России в Контактной группе Борис Грызлов.
Грызлов сообщил о «настоятельных просьбах представителей Донбасса» на переговорах «прояснить ситуацию». Представители Донбасса хотели, чтобы Киев «четко подтвердил или опроверг факт использования БПЛА в нарушение минских соглашений и договоренностей о мерах по усилению перемирия». Однако просьбы «были проигнорированы украинской делегацией», передает РИА «Новости».
Напомним, генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
Россиянам разрешили прививаться «Спутником Лайт» и от гриппа одновременно
Министерство здравоохранения одобрило одновременное применение препарата против коронавируса «Спутник Лайт» и вакцин от гриппа.
Соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
«Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины «Спутник Лайт», так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении», – говорится в документе.
Ранее сообщалось, что вакцина «Спутник Лайт» отлично показала себя в роли бустерной при комбинации с вакцинами Moderna и AstraZeneca, связка с китайским препаратом Sinopharm оказалась неэффективной.
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Иммунолог объяснил, чем отличается кашель при коронавирусе
Зараженный COVID-19 при кашле выделяет мало мокроты либо ее нет вообще, сообщил врач-иммунолог Николай Крючков.
«Здесь мокроту выделить сложно, поскольку воспаление идет очень глубоко. <...> При этом кашель действительно приступообразный, сильный», – цитирует эксперта телеканал «Москва 24».
Отмечается, что тип кашля не обязательно говорит о заражении коронавирусом. При легком течении COVID-19 кашель может быть маловыраженным, а при длительной болезни перестает быть сухим, так как мокрота образуется из-за бактерий.
Именно только по кашлю определить коронавирус нельзя, потому что в этом случае крайне низкая точность и большая вероятность ошибки, сказал Крючков.
Единственным достоверным способом узнать, болеет ли человек COVID-19, остается тестирование. Кашель лишь является серьезным поводом для сдачи анализов. При кашле должно быть веское подозрение на коронавирус.
«С большой вероятностью это и будет коронавирус, даже если имеется неглубокий кашель», – подытожил эксперт.
Ранее глава российского минздрава Михаил Мурашко говорил, что доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 в России составляет 0,03%, а в стационарах лежат чаще непривитые.
В РАН выяснили причину недоверия к прививкам от COVID
Недоверие к прививкам от коронавируса начинается из-за отсутствия общего мнения по поводу вакцинации у экспертов, конспирологии, низкого доверия к государству и СМИ, говорится в результатах опроса, проведенного Институтом психологии Российской академии наук (РАН).
«Исследователи выделяют три основные причины низкой готовности прививаться. Во-первых, это противоречивые заявления представителей власти и отсутствие консенсуса среди экспертов, которое отмечают 72% опрошенных горожан. Причем среди тех, кто не планирует делать прививку в ближайшие месяцы, 62% указывают, что знакомые врачи не советуют им вакцинироваться», – сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса.
Еще одной причиной стало снижение доверия к социальным институтам, но вообще это тенденция общемировая, отмечается в публикации.
Третьей причиной названы защитные психологические реакции, возникающие из-за сложности оценки риска и угрозы, а также из-за конспирологических теорий. Более половины респондентов (54%) считают, что вакцинация – это лишь способ заработка фармацевтических компаний и медработников. Еще 46% граждан считают, что придумали вакцинацию «ради отвлечения населения от других проблем».
По словам заведующего лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН, профессор РАН Тимофея Нестика, с одной стороны, россияне хотят, чтобы государство их защитило от пандемии, а с другой – ограничения вызывают неприязнь и желание отстоять право выбора.
Он отметил, что люди массово теряют контроль над происходящим, поэтому компенсируется все поиском конспирологических объяснений.
Разделилось общество и по поводу состава препарата. Кто-то считает, что прививка на основе мертвого вирус лучше, чем синтетическая (59%). Еще 53% считают, что прививка не защитит от новых штаммов коронавируса, а лишь ухудшит состояние здоровья.
Среди принявших участие в опросе 52% согласились с тем, что вакцинация должна быть обязательной, при этом 65% не доверяют вакцинам от коронавируса, считая, что создали препараты в спешке.
Боится заболеть коронавирусом каждый третий горожанин (33%), две третьих опрошенных до сих пор больше переживают за родственников. Еще 36% респондентов считают, что для коллективного иммунитета нужна вакцинация, а 48% пришли к выводу, что для детей вакцины от коронавируса опасны. 60% согласились бы поставить прививку от COVD-19 своему ребенку.
Также исследование показало, что заставит респондентов вакцинироваться. Среди перечисленного было названо следующее: тяжесть санкций, подтверждение в независимых источниках, льготы, добровольность и наличие выбора вакцин, защита близких.
Нестик добавил, что СМИ и врачам следует больше рассказывать о процессе организации вакцинации.
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