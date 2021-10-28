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Синоптики рассказали о погоде в столице
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Облачная погода с дождем ожидается в Московском регионе, сообщают синоптики.
Днем в Москве будет от 8 до 10 градусов тепла, в ночь на пятницу похолодает до плюс одного градуса. Небольшой дождь, по области местами умеренный. В Подмосковье термометры покажут 6-11 градусов тепла, ночью температура опустится до нуля градусов. Скорость западного ветра будет 7-12 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 745 мм ртутного столба, передает ТАСС.
Кремль предупредил о негативных последствиях заявлений Зеленского о Крыме
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Заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении «вернуть» Крым могут иметь негативные последствия, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Безусловно, заявление о «возвращении» Крыма является в настоящее время не чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к Российской Федерации. Подобные заявления могут иметь свои негативные последствия», – цитирует ТАСС Пескова.
Ранее Зеленский после решения голландского суда о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым».
Напомним, в 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности.
В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию. Несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, Амстердамский апелляционный суд признал их украинской собственностью и постановил передать Украине, подчеркнув, что страна стала независимой в 1991 году. Кассацию на решение по скифскому золоту собрались подать в ближайшее время. Между тем в Крыму нашли способ заполнить пустые витрины из-под скифского золота.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, связанную с невозвращением из Амстердама в Крым скифского золота. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что решение суда в Амстердаме по коллекции крымских музеев является несправедливым и возмутительным, по сути, прикрывающим рейдерский захват. Сообщалось, что кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов на решение суда Амстердама по скифскому золоту планируется подать в ближайшее время.
Названы возможные сроки сертификации «Северного потока – 2»
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Завершение процесса сертификации газопровода «Северный поток – 2» возможна в декабре-январе, если процесс не будет политизирован, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
«Я не вижу никаких противопоказаний против сертификации. Если они будут придерживаться процедур и регламентов, которые приняты, не политизируя вопрос, то (газопровод) должен быть сертифицирован не позже декабря 2021 года – января 2022 года», – цитирует ТАСС Завального.
По его словам, оказываемое на Германию давление, в том числе со стороны стран – не членов Евросоюза, может затянуть процесс. Он считает, что запуск «Северного потока – 2» улучшит ситуацию с газоснабжением Европы.
«Потому что «Северный поток – 2» – это новый объем добычи, это газ с Ямала. Сегодня Бованенковское месторождение вышло на производительность 15 млрд кубометров в год. Газ с этого месторождения невозможно подать через нижегородский коридор и через Украину, его можно подать только через «Северный поток – 2» или «Северный поток – 1», – пояснил он.
Завальный напомнил, что поставки газа по «Северному потоку – 2» могут начаться на следующий день после завершения процедуры сертификации.
Ранее представитель министерства экономики и энергетики Германии Беате Барон заявила, что российский газопровод «Северный поток – 2» после завершения процедуры сертификации и ввода в эксплуатацию создаст дополнительные мощности и возможности по транспортировке газа в Европу.
Накануне министерство экономики и энергетики Германии направило в Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) заключение по сертификации проекта Nord Stream 2 («Северный поток – 2»), в котором говорится, что она не будет представлять опасности для газоснабжения.
Напомним, председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сообщил, что первая нитка «Северного потока – 2» уже практически заполнена. Немецкий политолог Александр Рар призвал Евросоюз не мешать «Северному потоку – 2» и «протянуть руку» России.
Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России
Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России, которые предполагают введение ограничений из-за «нарушения территориальной целостности Украины».
В санкционный список внесены восемь граждан России, который введен из-за «аннексии Крыма», документ опубликован на официальном сайте государственного секретариата по экономическим делам, сообщает Lenta.ru.
В список попали российские судьи, прокуроры и другие сотрудники правоохранительных органов, исполняющие обязанности на территории Крыма.
11 октября Европейский Совет ввел санкции в отношении еще восьми лиц за активную поддержку действий и реализацию политики, которая может навредить.
Теперь в общем списке людей, находящихся под санкциями, значатся 185 физических и 48 юридических лиц.
Ранее сообщалось, что Евросоюз на год продлил санкции против ответственных за распространение и применение химического оружия. В список попали несколько граждан России.
Ограничения коснулись тех, кто разрабатывает и применяет химоружие, а также тех, кто оказывает финансовую, техническую и материальную поддержку.
Западные СМИ узнали условия Газпрома по скидке на газ для Молдавии
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Газпром предложил Молдавии скорректировать соглашение о свободной торговле с Евросоюзом и отложить реформы энергетического рынка в обмен на более дешевый газ, сообщили источники Financial Times.
По данным издания, Газпром хотел, чтобы Молдавия отложила выполнение правил ЕС, которые требуют либерализации газовых рынков и усиления конкуренции, передает «Коммерсант».
По словам источников, Кремль рассматривает переговоры по газу как часть более широкого политического урегулирования с Молдавией после того, как президентом страны стала Майя Санду, выступающая за развитие отношений с Евросоюзом.
Ранее Молдавия заключила контракт о пробной закупке 1 млн кубометров газа у нидерландской компании Vitol.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Молдавия предъявила Газпрому сразу трех альтернативных поставщиков. У Польши она купила первый альтернативный газ на пробу, с Украиной подписала соглашение на поставку 700 млн кубометров газа, а Румыния обещает найти газ для прокачки по новому газопроводу в Молдавию.
Напомним, ранее переговоры России с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.
В Газпроме утверждают, что в нынешнем газовом кризисе виновата сама Молдавия. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов (а с учетом просрочки – 709 млн долларов). Представитель Газпрома добавил, что «представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности», также им «не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно».
В ДНР призвали к операции по принуждению Украины к миру
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«Киев применяет современное оружие не только против военных, но и против мирных жителей Донбасса, поэтому разрешить конфликт можно только с помощью военной операции», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее ВСУ впервые применили турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе.
«Я думаю, в текущих условиях возможен только один вариант разрешения ситуации – операция по принуждению Украины к миру. Отчасти это можно сделать, как было в 2008 году в случае с Грузией из-за ее агрессии против Южной Осетии», – считает депутат парламента Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.
По его словам, все мирные способы разрешения конфликта уже исчерпаны. «Украина просто не воспринимает никакие дипломатические и политические варианты решения проблемы. Более того, мы видим, что она продолжает усиливать и перевооружать свою армию», – пояснил Бриг.
По мнению парламентария, момент, когда можно было разрешить конфликт малой кровью, уже прошел. «Киев применяет современное вооружение не только против военных, но и против мирных жителей Донбасса. Поэтому решить конфликт в данных обстоятельствах возможно только силой», – уверен он.
«При этом в случае силового решения проблемы Москва не должна бояться санкций со стороны Запада – они и так будут, как бы ни развивалась ситуация вокруг Донбасса. Россию попытаются экономически, финансово и политически уничтожить, – считает собеседник. – Однако нельзя забывать, что в Донбассе погибают в том числе и граждане России, так как здесь проживают сотни тысяч людей, получивших российские паспорта. В лице Донбасса Россия приобрела верного союзника и друга».
«Российской армии вполне под силу уничтожить командные пункты, скопления военной техники и живой силы ВСУ без потерь для гражданского населения, – полагает Бриг. – Кроме того, и по качеству, и по количеству вооружений российская армия на порядок превосходит украинскую». При этом, по мнению депутата, «никто из западных «партнеров» Украины не придет ей на помощь, поскольку желающих втягиваться в войну с Россией нет, это понятно еще с 2008 года».
«А что касается Турции и ее беспилотников, то она торгует со всеми. Президент Путин прекрасно понимает, что Турцию нельзя считать союзником или другом. Анкара – всего лишь важный торговый партнер России. И то, как наказать Турцию за продажу Украине беспилотников – лучше решать российскому руководству», – отметил он.
Также собеседник напомнил о трагической гибели мальчика в апреле этого года в селе Александровское под городом Енакиево. «Тогда утверждалось, что беспилотный летательный аппарат сбросил в жилой сектор взрывное устройство. Я думаю, ВСУ уже тогда использовали турецкий БПЛА. Но после гибели ребенка они просто не стали все это озвучивать», – заключил Бриг.
Ранее украинские СМИ сообщили, что вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили
турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе. По информации местного «5 канала»
, ударные дроны были применены якобы «для уничтожения российской артиллерии, которая вела обстрелы вблизи поселка Гранитное Донецкой области».
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил применение ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Отмечается, что он управляемой бомбой уничтожил пушку противника. По данным пресс-центра, батарея гаубиц Д-30 обстреливала позиции военных в Донбассе вблизи населенного пункта Гранитное, во время чего один силовик погиб и еще один был ранен.
В ответ представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник заявил, что таким образом ВСУ демонстративно нарушили Минские соглашения.
«Украинские вояки целенаправленно, даже показательно заявляют о том, что нарушают Минские соглашения. Киев подписал в сентябре 2014 года меморандум, которым вводился однозначный «запрет с момента принятия данного меморандума полетов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)». Но [главнокомандующий ВСУ, генерал-лейтенант Валерий] Залужный сообщает не только о полетах, но и о боевом применении БПЛА на линии соприкосновения. То есть он плевать хотел на обязательства Киева по Минским соглашениям. Но одностороннее нарушение бывает [только] один раз, после чего обязательства второй стороны автоматически испаряются», – написал Мирошник в своем телеграм-канале.
В то же время украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка. Кроме того, во вторник ВСУ повредили газопровод шахты имени Засядько в Донецке. Помимо этого, в результате обстрела ВСУ более 1 тыс. абонентов Горловки лишились электроснабжения, без тепла остались 67 жилых домов, два общежития, два детских сада и школа.
В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что турецкая сторона заинтересована в производстве беспилотников Bayraktar на Украине.
Напомним, в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после февральского госпереворота в Киеве. По данным ООН, жертвами конфликта стали уже более 13 тыс. человек.
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Поклонская отреагировала на угрозу главы МИД Украины
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Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская с иронией восприняла угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «никогда не оставлять ее в покое».
«Я тоже никогда их не забуду. А также помню про тех, кто устроил госпереворот на Украине, и их прислужников, которые превратили некогда цветущую и развивающуюся страну в руину», – приводит слова Поклонской РИА «Новости».
Ранее глава МИД Украины заявил, что киевские власти никогда не забудут Поклонскую и не оставят ее в покое. По его словам, вопросами экстрадиции российского дипломата занимаются генеральная прокуратура, министерство юстиции и МВД Украины.
Напомним, президент Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде. Ранее Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «испортить ей жизнь».
Министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской. Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Украину от угроз в адрес Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки.
Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.
Немецкий эксперт объяснил слова главы минобороны ФРГ о ядерном сдерживании России
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«Крамп-Карренбауэр уходит из политики. Ее карьера закончена, поэтому она хочет войти в историю и сорвать аплодисменты, оправдав присутствие американского оружия в ФРГ», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя заявление министра обороны ФРГ о возможности сдерживать Россию с помощью ядерного оружия. Позже Россия потребовала от США вывести американские ядерные системы из Европы.
По мнению Рара, «Крамп-Карренбауэр, во-первых, пытается оправдать присутствие в Германии американского оружия, в том числе и ядерного». «А во-вторых – она воспитана на философии «Россия – враг». За жесткий диалог с Москвой ее не накажут, а похвалят. Этого она и добивается – красиво войти в историю и завершить карьеру под аплодисменты элиты, прессы и некоторых депутатов бундестага», – считает эксперт.
«Кроме того, Крамп-Карренбауэр принадлежит к прослойке тех политиков, которые считают, что Прибалтика и Польша ближе Германии, чем Россия. Своим заявлением она, похоже, хочет развеять опасения, что немцы за спиной восточноевропейских стран выстраивают связи с Москвой», – отметил Рар.
Собеседник отметил, что действующая министр обороны известна симпатиями не только к Варшаве и тройке прибалтийских государств. В окружении Крамп-Карренбауэр активно поддерживают послемайданную Украину. Один из ближайших советников Крамп-Карренбауэр, глава ее штаба Нико Ланге, известен как «связной» Берлина и Киева, напомнил Рар. «Ланге осуществлял эту связь во время событий на Майдане 2014 года, возил нынешнего мэра Киева Виталия Кличко в Берлин. Абсолютно проукраинский политик», – указал Рар.
Когда в 2018 году Крамп-Карренбауэр была избрана главой правящего Христианско-демократического союза (ХДС) и воспринималась как преемница канцлера Ангелы Меркель, Кличко написал статью для немецкого издания Bild, в которой выразил удовлетворение по поводу избрания нового лидера ХДС. Тогда же киевский мэр напомнил, что советник Ланге долгое время работал в киевском отделении фонда Конрада Аденауэра, и даже был задержан в 2010 году за критику в адрес тогдашнего президента Виктора Януковича.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
В Киеве оценили, что вероятная на тот момент преемница Меркель высказала проукраинскую позицию по инциденту в Керченском проливе, потребовав, чтобы российские корабли из Азовского моря не имели права захода в европейские и американские порты. «Крамп-Карренбауэр в силу недостаточного опыта полагается на мнение Ланге и повторяет его русофобские заявления», – пояснил Рар.
«Но сейчас своими громкими фразами она явно хочет войти в историю», – добавил собеседник. Не следует забывать, что Крамп-Карренбауэр покидает свой пост вместе с уходящей командой Ангелы Меркель, указал Рар. «Она уходит из политики, у нее пару дней осталось. Ее даже не будет в новом составе бундестага, ее карьера закончена. Но она хочет оставить след», – пояснил германский политолог.
В целом, Крамп-Карренбауэр запомнилась лишь как подруга Ангелы Меркель, которую фрау канцлер выдвинула на пост главы правящего Христианско-демократического союза (ХДС). «Она стала председателем партии, но не справилась с этой задачей, – полагает Рар. – По сути, ничего Крамп-Карренбауэр не сделала и в качестве министра обороны. И она, и ее предшественница на этом посту, Урсула фон дер Ляйен (которая сейчас возглавляет Еврокомиссию) занимались в основном гендерными вопросами, а не вооружением немецкой армии».
Что не может не тревожить, так это то, что в кабинете Меркель согласились с заявлением Крамп-Карренбауэр, отметил немецкий эксперт, хотя пока еще действующая министр обороны провоцирует Россию на развязывание холодной войны. «Если Россия и ее лидер начнут столь же агрессивно отвечать – хотя они, подчеркну, этого не делают, – тогда мы окажемся в новой холодной войне», – отметил политолог.
На прошлой неделе в эфире радиостанции Dlf Крамп-Карренбауэр заявила, что нужно очень ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать и ядерные средства для сдерживания России. Примечательно, что ранее в тот же день, когда министр дала ответ, страны НАТО утвердили глобальный план обороны альянса. В немецких СМИ появились сообщения, что НАТО приготовилась к конфликту с Россией.
Министр обороны России Сергей Шойгу напомнил немецкой коллеге, чем заканчивается стягивание сил к российским границам. «На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать», – сказал он.
В понедельник глава МИД Сергей Лавров назвал слова главы немецкого военного ведомства «фантазиями». «Если ей приносит это удовольствие, может быть, это удовлетворяет кого-то из ее поклонников», – допустил глава российской дипломатии. Вместе с тем Минобороны указало германскому военному атташе, что заявление Крамп-Карренбауэр провоцируют напряженность в Европе.
Позицию Крамп-Карренбауэр осудили в самой Германии. Так, председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених раскритиковал заявление министра обороны и призвал ее не обременять подобными высказываниями будущую работу нового правительства.
В понедельник посол России в США Анатолий Антонов заявил, что предварительным условием начала обсуждения нестратегических ядерных вооружений Москвой и Вашингтоном является вывод американских систем из Европы, а также ликвидация предназначенной для них инфраструктуры.
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Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину
Глава Союза украинцев в Португалии Павел Садоха подверг критике открытие в стране памятника космонавту Юрию Гагарину.
Садоха в своей статье в издании Observador отметил, что памятник получил «явно идеологическое содержание», поскольку основным элементом работы якобы выступает герб СССР – «одного из самых жестких диктаторских режимов прошлого столетия».
Украинец также подверг критике позицию директора Taguspark, заявившего о необходимости уважения истории.
«В конце концов, от чего в Португалии зависит «уважение истории»? От объемов поставляемого Россией газа и нефти? От нынешнего военного потенциала России?» – задался вопросами Садоха.
По словам украинца, для осуществления полета Гагарина якобы «15 республик СССР были превращены в огромный концлагерь, где не уважали человеческую жизнь и где царила тотальная бедность».
Садоха предположил, что директор технопарка хочет внедрить похожую модель управления и для своего предприятия, чтобы «добиться больших успехов».
«Но человек, восхищающийся памятником Гагарину, наверное, и свой успех будет добывать за счет обнищания португальцев и потери ими свободы. Целью космической программы Советского Союза, прежде всего, была отправка ядерных ракет в космос. Может быть, Португалия, проявляя такое вот «уважение к истории», хочет восславить холодную войну? – заявил глава Союза украинцев.
Бюст Гагарина был установлен в российском посольстве в Португалии в городе Оэйраш, округ Лиссабон, в середине октября. Церемония прошла в местном технопарке Taguspark и была приурочена к 60-летию первого полёта человека в космос.
Путин поручил повысить объём закачки газа в Европу после заполнения хранилищ в РФ
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Президент России Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в РФ начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.
«Алексей Борисович, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе – в Австрии и в Германии», – обратился глава государства к руководителю Газпрома Алексею Миллеру на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала в среду, передает ТАСС.
Президент считает, что «это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства (Газпрома), снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом».
Миллер в свою очередь заверил, что Газпром выполнит это поручение.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за тысячу кубометров.
Между тем председатели комитетов Бундестага (комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию) Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе.
Горбачев заявил о двух разрушивших СССР «роковых ударах»
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Для перестройки роковыми оказались два удара: ГКЧП и Беловежские соглашения, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев.
«Срыв перестройки кардинально, в худшую сторону, изменил условия, в которых проходили дальнейшие преобразования. Но я убежден, что сводить итоги перестройки к распаду Союза – большая ошибка, искажающая представление людей об истории страны. А искажение исторической правды дорого обходится всем», – передает его слова РИА «Новости».
Горбачев заявил, что «убежден в исторической правоте перестройки». Главным было направление перемен, которое, по его мнению, являлось правильным.
«И это позволило прийти к главным итогам перестройки: мы покончили с системой, сковывавшей развитие страны, и положили конец холодной войне и гонке вооружений. Эти достижения и сегодня имеют непреходящее значение. Не менее важно и то, что в процессе перемен мы вышли на такой рубеж, когда они стали необратимыми», – сказал экс-президент СССР.
Результаты опроса ВЦИОМ в 2021 году показали, что Горбачева обвиняют в распаде Советского Союза более трети россиян, в 2019 году так считали 24% граждан.
Захарова рассказала о последствиях модернизации аэродрома НАТО в Прибалтике
Наращивание присутствия НАТО в Прибалтике способно привести к дестабилизации военно-политической ситуации в регионе, говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с вводом в строй после реконструкции военного аэродрома Лиелварде в Латвии.
«На юго-востоке Латвии закончилась реконструкция военного аэродрома в Лиелварде. По сообщениям СМИ, эта авиабаза оснащена современным аэронавигационным оборудованием и способна принимать самолеты последнего поколения в любое время суток независимо от погодных условий. По нашему убеждению, наращивание потенциала НАТО в Прибалтике способно привести к дестабилизации военно-политической ситуации в Балтийском регионе. Наши же предложения по деэскалации остаются в силе», – приводятся ее слова на сайте МИД России.
Ранее сообщалось, что ВВС стран НАТО ввели в режим полномасштабной эксплуатации военный аэродром Лиелварде.
Зеленский поручил СНБО рассмотреть запрет гастролей российских артистов на Украине
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Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, на территории страны уже есть ограничения для некоторых граждан России, при этом петицию он переадресовал премьер-министру, главе Совбеза Украины и секретарю СНБО для проработки вопроса об усилении ответственности за нарушение этих ограничений.
В опубликованном на сайте президента сообщении говорится, что Минкульт Украины составляет перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности страны, передает агентство УНИАН.
«Законом установлено, что не допускается проведение гастрольных мероприятий, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающих положительный образ государства-агрессора, оправдывающих или признающих правомерной оккупацию территории Украины», – говорится в сообщении.
Президент отметил, что направил петицию руководителям ведомств и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой проработать внесенные предложения, проанализировать соблюдение требований закона. В частности, речь шла о проведении гастролей российских артистов на Украине
«Проработать вопросы совершенствования системы их организации и проведения, усиления ответственности за нарушение требований указанного закона», – подчеркнул президент.
Ранее шоумен Игорь Кондратюк заявил, что создал петицию на сайте президента Украины с требованием запретить в стране концерты российских артистов. Предложение набрало 25 тыс. голосов.
В 2015 году в Украине появился черный список деятелей культуры, которые создают угрозу нацбезопасности страны.
Ранее сообщалось, что секретарь СНБО заявил, что для некоторых артистов могут сделать исключения, запрещать выступления всех представителей России не нужно.
В Сети высмеяли боевое применение Украиной турецких беспилотников в Донбассе
Читатели украинских изданий «Обозреватель» и УНИАН прокомментировали сообщения о первом боевом применении украинскими военными турецких дронов Bayraktar TB2 в Донбассе.
«Миномет «Молот» уже применяли... «Москитный» флот применяли... Ударно-штурмовой гвинтокрыл «Лев-1» применяли... На танке «Навозец» из мусорных баков ездили... Суперпушку на КрАЗе клепали... Теперь вундервафлю–байрактар «применили»... Вислоухие, вы уж определитесь, когда Крым будете забирать», – сыронизировал Александр Савченко, передает РИА «Новости».
«Вы это серьезно? Гаубицы на открытой местности, свежие следы автотранспорта и ни одного погибшего? Меня терзают смутные сомнения», – отметил georgi Iv.
«Галстук лучше покупать тонкий и с приятным вкусом», – пошутил Сергей Ткебучава.
«Украинцы убивают украинцев. Очень жаль. Русские сидят у себя в теплых домах и радуются», – посетовала Марина Кассирова.
«Киев подписал в сентябре 2014 года меморандум, которым вводился однозначный «запрет с момента принятия данного меморандума полетов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)». Слова, обязательства и договоренности Киева ничего не стоят», – подытожили читатели.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставки турецких беспилотников Bayraktar TB2 на Украину, вероятно, приведут к дестабилизации ситуации в Донбассе.
Напомним, накануне вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили в Донбассе турецкие ударные беспилотники Bayraktar. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка. Кроме того, во вторник ВСУ повредили газопровод шахты имени Засядько в Донецке. Помимо этого, в результате обстрела ВСУ более 1 тыс. абонентов Горловки лишились электроснабжения, без тепла остались 67 жилых домов, два общежития, два детских сада и школа.
Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник заявил, что ВСУ показательно нарушили Минские соглашения боевым применением в Донбассе турецкого беспилотника Bayraktar. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия проверяет данные о применении Украиной турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе.
Лавров призвал задуматься тех, кто вооружает «подконтрольный неонацистам киевский режим»
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Россия проверяет данные о применении Украиной турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Что касается сообщений о применении вооруженными силами Украины беспилотника «Байрактар» по позициям в Донбассе, мы сейчас эту информацию перепроверяем. Из последних заявлений, которыми изобилует киевская власть и которыми она фонтанирует, очень трудно разобрать, где правда, а где вымысел. И сейчас мы всеми возможными средствами перепроверяем, в том числе в контактах с представителями Донбасса», – цитирует ТАСС Лаврова.
По его словам, история должна заставить задуматься всех тех, кто «потакает капризным требованиям Украины о необходимости принять в НАТО».
«И конечно, заставить задуматься тех, кто вооружает подконтрольный неонацистам киевский режим», – добавил министр.
Между тем информированный источник РИА «Новости» заявил, что данные о применении украинского Bayraktar в Донбассе исходят только с Украины.
«Мы не видели подтверждения этой информации ни от Донецка, ни от СЦКК, ни от СММ ОБСЕ. Информация о Bayraktar исходит только из украинских источников. Если украинский беспилотник действительно летал и сбрасывал бомбы, то это действительно нарушение», – сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставки турецких беспилотников Bayraktar TB2 на Украину, вероятно, приведут к дестабилизации ситуации в Донбассе.
Накануне вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили в Донбассе турецкие ударные беспилотники Bayraktar. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка. Кроме того, во вторник ВСУ повредили газопровод шахты имени Засядько в Донецке. Помимо этого, в результате обстрела ВСУ более 1 тыс. абонентов Горловки лишились электроснабжения, без тепла остались 67 жилых домов, два общежития, два детских сада и школа.
Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник заявил, что ВСУ показательно нарушили Минские соглашения боевым применением в Донбассе турецкого беспилотника Bayraktar.
Следователи установили предполагаемого убийцу банкира Яхонтова
Следователи установили предполагаемого убийцу бывшего топ-менеджера обанкротившегося «Смоленского банка» Михаила Яхонтова, его жены и сына, сообщили в правоохранительных органах.
«Подозреваемый в совершении этого преступления установлен», – сказал источник ТАСС. По его словам, принимаются все необходимые меры для его задержания и доставки к следователю.
Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, вероятного убийцу Яхонтова и его семьи задержали по дороге за границу.
По словам источника ТАСС, следствие требует заочного ареста подозреваемого в убийстве.
«Следствие ходатайствует перед судом об избрании ареста в отношении Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова и его семьи, в Москве», – сказал собеседник агентства. Он добавил, что Скрипкин задержан на территории Белоруссии, куда он уехал после совершения преступления.
По данным газеты, вычислить вероятного злоумышленника удалось благодаря камерам наблюдениях в жилом комплексе и на улицах. Подозреваемым оказался бывший деловой партнер Яхонтова. В статье говорится, что жену и сына Яхонтова подозреваемый убил как свидетелей.
Напомним, следователи установили личности убитых в квартире на западе Москвы, ими оказались бывший топ-менеджер обанкротившегося «Смоленского банка» Михаил Яхонтов, его жена и сын.
Ранее представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что двое взрослых и ребенок убиты в квартире дома на западе Москвы, возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.