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Германия поддержала смещенного военными премьера Судана
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Германия считает происходящее в Судане военным путчем и продолжает поддерживать Абдаллу Хамдука как премьер-министра республики, заявил и. о. главы МИД ФРГ Хайко Маас.
«Военный путч в Судане является катастрофическим развитием событий. Он ставит страну в опасное положение и заставляет усомниться в демократическом и мирном будущем Судана, ради чего международное сообщество приложило немало усилий», – приводит слова Мааса ТАСС.
«Я решительно осуждаю действия принимающих участие в путче военных, которые не только незаконно задержали премьер-министра Хамдука и других людей, но и применили силу против тех, кто вышел на улицы в защиту демократии в Судане», – подчеркнул и. о. министра. По его словам, генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан и его сторонники «не должны стоять на пути демократии».
«Премьер Хамдук и другие задержанные должны быть немедленно освобождены, а смещение гражданского переходного правительства – отменено», – заявил Маас. «Мы по-прежнему поддерживаем граждан Судана и премьер-министра Хамдука», – подчеркнул и. о. министра иностранных дел ФРГ.
Он предупредил о том, что ситуация в Судане «будет иметь серьезные последствия для международных усилий, которые Германия в последние годы поддерживала и координировала». «Путч лишает основы эти усилия, Германия не будет их продолжать при этих условиях», – заявил Маас, пообещав согласовать дальнейшие шаги с партнерами.
Ранее глава распущенного армией правительства Судана Абдалла Хамдук вернулся домой спустя чуть более суток после задержания. Канцелярия смещенного военными премьер-министра Судана подтвердила возвращение политика в резиденцию.
Напомним, в понедельник утром столица Судана Хартум была полностью блокирована армией: все въезды в город перекрыты, закрыты мосты и центральные улицы. Автомобильное движение полностью прекратилось. Военные окружили и закрыли столичный аэропорт.
Военные задержали несколько министров, члена Суверенного совета из числа гражданских представителей и губернатора Хартума. премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука и его ближайшего советника, а также многих лидеров политических партий поместили под домашний арест. После отказа премьера Судана поддержать госпереворот военные увезли политика в неизвестном направлении. Люди откликнулись на призыв гражданских сил «противостоять попыткам военных узурпировать власть» и начали выходить на улицы.
В тот же день председатель переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске Суверенного совета, кабинета министров и введении чрезвычайного положения, а находившийся с визитом в Хартуме спецпосланник США по делам стран Африканского рога Джеффри Фелтман покинул Судан. Мининформации Судана назвало заявление аль-Бурхана о роспуске правительства госпереворотом. В Кремле выразили обеспокоенность происходящим в Судане, призвав стороны к сдержанности.
Журналист-международник Аббас Джума отмечал, что произошедшее в Судане открывает для Москвы коридор возможностей, в том числе для строительства на Красном море пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ, так как «с теми руководителями, которых сейчас арестовали, России договориться было невозможно». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что переворот в Судане сулит России, которая рассчитывает закрепиться в этой стране?
Депутат призвал коллег присоединиться к волонтерской акции взаимопомощи
На пленарном заседании Госдумы депутат, председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев призвал коллег присоединиться к волонтерской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в течение предстоящей региональной недели и на постоянной основе.
«Выступая сегодня, я хочу призвать вас принять активное участие в работе штабов #МЫВМЕСТЕ в ваших регионах, и оказать посильную помощь. Она может быть любой. На горячую линию #МЫВМЕСТЕ 8-800-200-34-11 ежедневно поступают звонки, и с введением ограничений их будет все больше. Есть те, кому в ближайшие месяцы будет особенно тяжело. В регионах вводят обязательную самоизоляцию для граждан старше 60 лет. Если у человека есть родные, то это можно пережить. А если ты одинок, то это проблема. В России почти 8 млн одиноких пожилых людей. И им понадобится наша помощь», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Сегодня деятельность штабов развернута во всех регионах, почти в 900 медицинских учреждениях работают волонтеры-медики, включая «красные зоны» в 276 больницах. 16 тыс. человек помогают в организации вакцинации населения.
Основными направления их деятельности являются адресная помощь в покупке и доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, волонтерская помощь в медицинских организациях, в колл-центрах, ведение просветительской работы о важности вакцинации от COVID-19, автомобильное волонтерство и многое другое.
Также активисты оказывают психологическую помощь, которую может получить любой человек, написав одному из специалистов в чат-бот Viber, Вконтакте или Telegram.
По словам Метелева, во всех регионах работают «горячие» линии: либо через подключение к федеральной «горячей» линии #МЫВМЕСТЕ, либо запускаются самостоятельные региональные – по решению субъекта.
Штабы #МЫВМЕСТЕ смогли помочь за период пандемии адресно 6,5 млн граждан
«За этой цифрой – жизни людей, многие из которых были в прямом смысле спасены. Штабы не прекращали свою работу. В период снижения пика заболеваемости они занимались другой позитивной повесткой в регионах, но сейчас общий приоритет – борьба с COVID и помощь людям», – отметил он.
Метелев сообщил также, что организаторы акции готовы познакомить всех желающих депутатов с координаторами волонтёрских штабов #МЫВМЕСТЕ в регионах, дать контакты и помочь организовать участие депутатов в их работе.
«Если вы еще не знакомы с нашими координаторами – мы готовы вас познакомить. Передать все контакты, организовать ваше участие в работе волонтерского штаба. Только прошу вас не политизировать тему, – подчеркнул он – Вне зависимости от вашей партийной принадлежности и взглядов людей, работающих в штабах – у нас есть одна общая задача – не допустить гибели людей и облегчить жизнь тем, кому сейчас особенно тяжело».
Присоединиться к акции, помочь ресурсами или стать волонтёром может каждый желающий на сайте МЫВМЕСТЕ.РФ.
Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ стартовала в марте 2020 года в период первой волны коронавируса.
В 2021 году 18 участников акции #МЫВМЕСТЕ были избраны в Государственную Думу.
Село Старомарьевка в Донбассе захватили украинские военные
Военные Украины взяли под контроль село Старомарьевка в Донбассе, информацию подтвердили в минобороны страны.
«Вооруженные силы Украины вернули под контроль украинского правительства село Старомарьевка в Донецкой области. Оно расположено у села Гранитное. Эту информацию сначала начали распространять так называемые военные корреспонденты боевиков и сепаратистские СМИ. Источники «Бабеля» в минобороны Украины подтвердили информацию», – сообщило издание «Бабель».
Уточняется, что военные вошли в населенный пункт вечером в понедельник.
По данным издания, в селе в 2020 году проживали 150 человек, в том числе семеро детей. Село находилось в «серой» зоне.
Между тем позже украинские военные опровергли информацию о взятии под контроль населенного пункта.
«Сегодня в социальных сетях распространилась информация о якобы захвате украинскими военнослужащими межпозиционного пространства на временно оккупированных территориях Донецкой области, что неподалеку от населенного пункта Гранитное. Командование Объединенных сил заявляет, что эта информация ложна. Это очередная попытка …дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения», – говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook. Там уточнили, что позиции украинских военных остаются прежними.
Ранее сообщалось, что окраина Донецка подверглась обстрелу со стороны украинских силовиков, в результате чего пострадали дома, а на заводе алюминиевых профилей начался пожар.
Минэкономики ФРГ дало заключение по сертификации проекта Nord Stream 2
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Министерство экономики и энергетики Германии направило в Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) заключение по сертификации проекта Nord Stream 2 («Северный поток – 2»), в котором говорится, что она не будет она не будет представлять опасности для газоснабжения, сообщило агентство Bloomberg.
«Министерство экономики в своем анализе приходит к выводу о том, что выдача сертификата не поставит под угрозу безопасность газоснабжения Германии и ЕС», – указали в ведомстве, передает ТАСС.
Минэкономики ФРГ завершило исследование данного вопроса и продолжает процесс сертификации газопровода. Отмечается, что ведомство консультировалось в процессе разработки заключения с другими странами – членами ЕС.
В октябре компания «Оператор ГТС Украины» направила свою заявку немецкому энергетическому регулятору на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2». Также «Нафтогаз Украины» подал заявку на сертификацию «Северного потока – 2».
Напомним, ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сообщил, что первая нитка «Северного потока – 2» уже практически заполнена. Немецкий политолог Александр Рар призвал Евросоюз не мешать «Северному потоку – 2» и «протянуть руку» России.
Федеральное сетевое агентство Германии пригрозило оператору «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG «немедленным разбирательством», если компания не сможет подтвердить соответствие газопровода законодательству ЕС, включая вопрос «недискриминационного доступа к сети и интеграции инфраструктуры в рынок Германии». В компании Nord Stream 2 отметили, что «Северный поток – 2» уже получил все необходимые разрешения, реализован в соответствии с национальными законодательствами и нормами международного права.
В Раде призвали украинцев готовиться к холоду из-за отсутствия топлива
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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива призвал украинцев готовиться к холоду из-за отсутствия топлива.
«Остановила работу Славянская ТЭС из-за отсутствия топлива. Оба блока станции полностью выключены. И это только начало той надвигающейся катастрофы, с которой столкнулась Украина. Холод, голод, болезни, смерть…» – написал Кива на своей странице в соцсети Facebook.
В прошлую субботу депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
Ранее на Украине заявили об энергетической катастрофе. В середине октября экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. В свою очередь экс-премьер Украины Арсений Яценюк обвинил Киев в несвоевременной покупке газа, которая обернется миллиардными убытками. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
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Британцев восхитили «спасшие» сухогруз от пиратов российские моряки
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Читатели британского издания Daily Express прокомментировали учения, имитировавшие нападение пиратов на панамский контейнеровоз в Гвинейском заливе, на помощь которому пришли моряки Северного флота, отметив, что Россия показывает пример всему миру.
«Чем раньше русские снова начнут патрулировать Ла-Манш, тем лучше!» – выразил мнение пользователь с ником Stanking Beaver, передает РИА «Новости».
«Лично я благодарен русским за борьбу с пиратами. А то Запад стал настолько мягкотелым, что если бы наши собственные моряки не усадили их на мягкие подушки и не угостили чашечкой кофе и обедом из трех блюд, посулив при этом бесплатное жилье в центре Лондона, их бы пустили под трибунал за преступления против человечности», – отметил Hochimin.
«Великобритания отправила бы пиратам строгое письмо, что если они не покинут корабль сию же минуту, то их читательские билеты аннулируют», – иронизирует Trevor Ammanford.
«(Британскому премьер-министру) Борису (Джонсону) и его слабому правительству есть чему поучиться у (российского лидера Владимира) Путина – для него страна и народ превыше всего», – подчеркнул Cleverman1.
«Путина в премьеры!» – призвали читатели.
Ранее большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» провел в Гвинейском заливе учения по борьбе с пиратами.
Британская полиция сообщила об убийстве россиянина
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Россиянин Леонид Лабошин, работавший в Оксфордском университете, погиб в результате вооруженного нападения в городе Ботли к западу от Оксфорда, заявили в полиции долины Темзы.
«Семья Леонида Юрьевича Лабошина почтила его память. Он скончался после инцидента <...> в Ботли в воскресенье, 17 октября», – передает РИА Новости сообщение правоохранительных органов.
Лабошин родился в Санкт-Петербурге и окончил СПбГУ. Позже его пригласили на работу в Оксфордский университет в качестве программиста, где он занимался проектами, связанными с ранним диагностированием и хирургическим лечением рака. Лабошину был 31 год.
«Леонид был невероятно чутким, умным и способным человеком. Он был заботливым и любящим сыном, братом и дядей. Любил играть на гитаре и учился играть на скрипке и пианино. Он любил музыку», – приводит полиция слова семьи погибшего.
Ранее стражи порядка сообщили, что 17 октября на мужчину совершили нападение, от ножевых ранений он скончался на месте. После этого началось расследование, при этом личность погибшего на тот момент не стали раскрывать.
По подозрению в убийстве задержали 33-летнего Юджина Комана. Позже ему предъявили обвинения в убийстве и хранении холодного оружия.
Напомним, в ноябре 2012 года тело Алекандра Перепеличного обнаружили неподалеку от арендованного им дома в графстве Суррей. Он вышел на утреннюю пробежку, в ходе которой упал и умер. СМИ заявляли даже об «убийстве» Перепеличного, но британские власти признали его смерть естественной. Бизнесмен являлся информатором по «делу Магнитского».
Украина после остановки заводов начала закупать кислород в Польше
Украина начала закупать медицинский кислород в Польше, так как ранее два крупнейших завода по его производству были остановлены, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«Да, с учетом того, что он (завод, который производил кислород и остановился) на западе Украины, связались с Польшей – это быстрее, чем везти кислород из Донецкой, Луганской или Запорожской областей», – заявил Ляшко в интервью интернет-изданию «Украинская правда».
Он отметил, что министерство инфраструктуры быстро выдало все необходимые разрешения, и дистрибьютор, поставляющий этот кислород, привез пару машин из Польши и развез по больницам.
Ранее стало известно, что два крупнейших завода Украины, производящих медицинский кислород, остановили работу для проведения регламентных работ во время вспышки коронавируса.
Украина перешла из «зеленой» зоны в «желтую» из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. С 15 октября Херсонская область попала в «красную зону».
В «красной» зоне запрещена работа развлекательных заведений, спортзалов и ресторанов, а другие места работают лишь при условии 100% вакцинации.
Украина подтвердила отказ признавать российский препарат «Спутник V», поэтому привитым этой вакциной придется соблюдать десятидневный карантин или сдавать тест на коронавирус после пересечения границы.
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Моргенштерн извинился за слова о Дне Победы
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Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) извинился за свои слова о Дне Победы в интервью телеведущей Ксении Собчак, заявив, что СМИ вырвали фразу из контекста.
«Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что «не понимаю», а фразу вырвали из контекста. Но СМИ, как всегда, переворачивают мои слова в своих грязных целях», – написал рэпер в сториз в Instagram.
Моргенштерн возмутился, что пресса не написала о том, что он желает России новых побед в технологиях и освоении космоса. При этом, по его словам, в интервью не вставили его слова о том, что ветеранам нужно выделить дополнительные деньги.
Также он добавил, что уважает ветеранов и гордится ими, но не всегда умеет корректно формулировать мысли. По словам Моргенштерна, он никого не хотел задеть или обидеть.
Ранее Моргенштерн заявил в интервью телеведущей Ксении Собчак, что не понимает масштабов празднования Дня Победы 9 мая. По мнению музыканта, необходимо двигаться к победам в IT и космической отрасли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал Моргенштерну поговорить о войне с ветеранами.
Кулеба заявил об ответных шагах в случае прекращения поставок газа из России
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны сделают несколько шагов в ответ, если Россия прекратит поставлять газ на Украину. Пост опубликован в Twitter.
«Россия пока не перекрывала поставки газа в Украину. В случае, если Кремль решит это сделать и разрушит остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, у нас есть ряд асимметричных ответных шагов», – говорится в публикации Кулебы.
Ранее сообщалось, что депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива обратился к жителям Украины с просьбой подготовиться к холоду из-за отсутствия топлива. Славянска ТЭС приостановила работу. Оказались выключены оба блока станции.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что подготовка к отопительному сезону на Украине провалена, так как власти не подготовили ни запасов угля, ни запасов газа для прохождения осенне-зимнего периода.
Экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявлял, что власти ошиблись, отказывавшись покупать газ весной по низким ценам. Экс-премьер Украины Арсений Яценюк обвинил Киев в многомиллиардных убытках из-за несвоевременной покупки газа.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбирала вопрос газового разрыва Украины с Россией, а также причины газового кризиса в соседней стране.
Глава Крыма заявил о наглом рейдерском захвате скифского золота
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Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что решение суда в Амстердаме по коллекции крымских музеев является несправедливым и возмутительным, по сути прикрывающим рейдерский захват.
«Возмутительное, несправедливое и неправовое решение, хотя и ожидаемое, учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму. По сути это фиговый листок, прикрывающий наглый рейдерский захват», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что «скифское золото найдено в крымской земле, где оно пролежало многие сотни лет, эти ценности являются неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, достоянием всех крымчан, они должны быть возвращены в фонды крымских музеев. Этого требуют и право, и справедливость».
Напомним, голландский суд счел коллекцию «Скифское золото» украинской собственностью и постановил передать Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение голландского суда, при этом он отметил, что тема важна для администрации президента. В Крыму решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине назвали проявлением двойных стандартов.
Президент Украины Владимир Зеленский после решения голландского суда о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым».
Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что крымские музейщики надеются на справедливое решение суда Амстердама и возвращение коллекции скифского золота обратно в этом году.
Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.
В сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.
Эксперт объяснил робость Запада перед Эрдоганом
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«Турция слишком важна для Запада, чтобы разругаться с ней насовсем. Но мы не знаем, может однажды Байден выйдет и спросит: «Доколе»?», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган передумал высылать послов западных стран из страны после их нового заявления, в котором он увидел «шаг назад от клеветы на Анкару».
«Изначально демарш Запада был попыткой прозондировать позицию Анкары и посмотреть, как далеко она может пойти в принятии западных требований. Никто не ожидал от Эрдогана такой нетривиальной, жесткой реакции. И не думаю, что кто-то сознательно хотел спровоцировать такой ответ. Но сейчас Эрдоган скорее выиграл в этом раунде противостояния», – заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
По его словам, ситуация с правами человека в Турции действительно вызывает беспокойство на Западе, «как и политический дрифт Анкары подальше от западных ценностей и традиций». Такое «перетягивание каната» между сторонами длится уже довольно долго. Яркий пример – инцидент с американским пастором Эндрю Брансоном, который проповедовал в Турции, но был арестован властями по обвинению в шпионаже и терроризме. Это спровоцировало кризис в американо-турецких отношениях. «Попытки такого давления на Анкару, на мой взгляд, будут продолжаться, но в сочетании с готовностью тактически отступить, если потребуется», – отметил собеседник.
«Ведь никто не забывает, что Турция – стратегический партнер США и ряда европейских стран. Она все-таки член НАТО, играет большую роль в Черноморском регионе, в ливийском конфликте, в сдерживании миграционного потока. Все это для Запада очень важно», – добавил он.
В целом Запад, вероятно, продолжит терпеть выходки Эрдогана. «Он уже сейчас себе многое позволяет, и ему до сих пор удается выходить сухим из воды, что вселяет в него еще большую уверенность. Каким-то образом он умудряется не ставить под угрозу общие отношения Турции с Западом. Да, какие-то мини-санкции вводились против отдельных его чиновников, звучали некие риторические обвинения, но не более того. Из НАТО Турцию не исключили, серьезных санкций не наложили, деньги на беженцев ему по-прежнему дают, как была зона свободной торговли с ЕС, так и осталась, – перечислил эксперт. – Значит, Эрдоган и дальше может идти по этому пути, не опасаясь, что придется платить по счетам. Это видно по его действиям в Ливии и в Сирии с курдами».
«Таким образом Турция слишком важна для Запада, чтобы разругаться с ней насовсем. Но мы не знаем, может однажды Байден выйдет и спросит: «Доколе»?», – предположил политолог.
Подобный характер отношений между Анкарой и Западом может продержаться еще не один год, и более того, они могу сохраниться после 2023 года, то есть после президентских выборов в Турции. По словам Кортунова, сейчас Эрдоган в рейтингах уступает своим политическим оппонентам, но гипотетически он может зачистить поле от конкурентов, чтобы остаться у власти. «Такая тенденция есть, – признал собеседник. – Но мы не знаем: может, он подготовит преемника. Все-таки не молодой человек уже».
«В любом случае 2023 год будет важным. Если Эрдоган усидит в своем кресле вопреки расстановке политических сил, у Запада будут основания подвергнуть его дополнительным репрессариям, – считает политолог. – И я не уверен, что он возьмет, соберет пожитки и покинет президентский дворец. Все-таки за ним тянется шлейф из всяких разных дел, которые могут послужить причиной для уголовных преследований. Едва ли это кончится чем-то хорошим для Эрдогана. Поэтому я думаю, что он уйдет только вперед ногами».
Накануне стало известно, что Реджеп Эрдоган отменил свое решение о высылке из страны послов десяти государств, поддержавших осужденного бизнесмена и активиста Османа Кавалу. Эрдоган назвал конфликт исчерпанным после того, как главы десяти дипмиссии в Турции опубликовали в Twitter заявление, в котором подчеркнули, что действуют в соответствии со статьей № 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях.
В ней указано, что дипломатические работники «обязаны уважать законы и постановления государства пребывания». Турецкий лидер посчитал, что послы «выучили урок» и «сделали шаг назад от клеветы» на Анкару, передает Daily Sabah.
Напомним, 23 октября Эрдоган поручил объявить персонами нон-грата послов десяти стран Запада за то, что они выступили в поддержку бизнесмена Османа Кавалы, находящегося в турецкой тюрьме уже несколько лет. Тогда политик заявил, что главы дипмиссий должны «либо понять Турцию, либо покинуть ее».
Обращение к Анкаре по поводу Кавалы было опубликовано 18 октября послами Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США. Они потребовали освободить предпринимателя, который находится в заключении с 2017 года. Ему предъявляли обвинения, связанные с протестами против реконструкции парка Гези в 2013 году и попыткой госпереворота в 2016 году. В ходе судебного процесса с Кавалы снимались одни обвинения, но предъявлялись другие. В результате никакого решения по его делу суд так и не вынес, однако Кавала остался за решеткой.
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Отношение жителей Финляндии к России значительно ухудшилось
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Больше половины финнов считают Россию военной угрозой, следует из результатов опроса, проведенного финским Аналитическим центром деловой жизни (Eva). В 2012 году положительно страну воспринимали 63% финнов, а сейчас – лишь 34% участников опроса.
В исследовании говорится, что за такой вариант проголосовали 60% респондентов. Также, по информации аналитиков, жители Финляндии в целом стали негативнее относиться к России, передает РИА «Новости».
В 2012 году положительно страну воспринимали 63% финнов, а сейчас – 34% участников опроса. Отрицательное отношение к стране выросло с 30 до 45%.
Руководитель отдела исследований Eva Илкки Хаависто утверждает, что финны внимательно следят за событиями в России и действиями страны на мировой арене и отмечают «негативные события».
Отмечается, что хуже к стране стали относиться представители молодого поколения.
Результаты исследования основаны на ответах более двух тысяч человек, полученных за период с марта по апрель. Респонденты представляют все население страны с 18 до 79 лет.
Ранее в Кремле анонсировали переговоры Владимира Путина с президентом Финляндии Саули Ниинисте. В НАТО заявили, что ценят конструктивный диалог между Хельсинки и Москвой.
Апелляционный суд Амстердама признал скифское золото наследием Украины
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Амстердамский апелляционный суд счел музейную коллекцию «Скифское золото» украинской собственностью и постановил передать Украине.
«Хотя объекты происходят из Крыма, ... они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году», – заявила председательствующая судья, сообщает РИА «Новости».
Суд постановил, что музей Алларда Пирсона в Амстердаме должен передать коллекцию скифского золота на хранение Украине «до стабилизации ситуации в Крыму». Отмечается, что решение Апелляционного суда Амстердама может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.
Заседание суда началось с небольшим опозданием в 11.10 местного времени (12.10 мск). На заседании, помимо представителей сторон конфликта, присутствовали порядка полутора десятка журналистов, в основном российских.
Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что крымские музейщики надеются на справедливое решение суда Амстердама и возвращение коллекции скифского золота обратно в этом году.
Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.
Напомним, в сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.
Захарова рассказала о местах для дислокации военных НАТО на Украине
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Страны НАТО ведут активное военное освоение Украины, на территории страны развернуто не менее десяти мест дислокации военнослужащих альянса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Нагнетание антироссийской истерии выгодно странам НАТО, которые, прикрываясь несуществующей российской угрозой, ведут активное военное освоение Украины. По различным оценкам, на территории этой страны уже насчитывается порядка десяти мест дислокации натовских военнослужащих. В Очакове и Ильичевске строятся два военных центра, которые смогут принимать стратегические бомбардировщики стран альянса. Таким образом, осуществляется последовательная милитаризация Украины и продвижение военной инфраструктуры альянса к российским границам, что не способствует ни стабильности на Украине, ни мирному урегулированию конфликта в Донбассе», – приводятся ее слова в телеграм-канале внешнеполитического ведомства.
Захарова отметила, что некоторые заявления украинских политиков и чиновников не могут не вызывать беспокойство. «Речь идет об агрессивных высказываниях в СМИ с угрозами нанесения ракетного удара по России и начала полномасштабных боевых действий. Сомневаемся, что украинские представители осмелятся повторить эти угрозы на площадках ООН или ОБСЕ, призванных защищать принцип неприменения силы или угрозы силой в международных отношениях», – пояснила она.
При этом, по словам дипломата, причины поведения украинских политиков объяснимы.
«Будучи не в состоянии выполнить обещания по подъему экономики, повышению уровня жизни, прекращению языковой и этнической дискриминации и мирному урегулированию конфликта в Донбассе, киевские власти пытаются переключить внимание своих граждан на другие темы, в частности на Россию. Эта тактика не нова, так делают многие страны Западной Европы и Северной Америки», – отметила Захарова.
В этой связи также вызывает вопросы поведение партнеров Москвы по «нормандскому формату» – Берлина и Парижа. «В прошлом они заявляли о своем намерении содействовать разрешению внутриукраинского конфликта, однако теперь никак не реагируют на то, что Киев открыто саботирует Минские соглашения и последовательно заводит в тупик переговоры с Донецком и Луганском в Контактной группе. А теперь докатился до того, что стал в открытую угрожать России. Призываем власти Германии и Франции, ратующие за проведение новых встреч «нормандского формата», оценить, насколько прямые угрозы украинских политиков в адрес России способствуют прогрессу на переговорах, а граждан Украины – задуматься о том, куда могут завести агрессивные милитаристские заявления киевских политиков», – заключила представитель МИД.
Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва воспринимает всерьез сообщения о возможных поставках Киеву Британией ракет, должны быть красные линии.
У берегов Африки российские морпехи спасли от пиратов 20 украинских моряков
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Военные России с отряда боевых кораблей Северного флота спасли от пиратов на панамском контейнеровозе «Люсия» 20 моряков из Украины, а также россиянина и гражданина Румынии, сообщил командир отряда боевых кораблей Северного флота капитан 1-го ранга Станислав Варик.
Он уточнил, что перед высадкой штурмовой группы морпехов на панамский контейнеровоз установили связь с судоходной компанией.
«Уточнили обстановку, что в команде судна было 22 человека: 1 россиянин (гражданин РФ), 1 румын (Румыния) и 20 украинцев. Все находились живые и здоровые и укрыты в этом помещении», – передает слова Варика РИА «Новости».
Командир пояснил, что штурмовая группа опустилась в нижнее помещение в кормовой части корабля, где обнаружила экипаж.
«Все живые, здоровые поднялись на верхнюю на палубу, горячо приветствовали, благодарили, просто кидались обниматься на морскую пехоту, за спасение», – добавил Варик.
Ранее сообщалось, что российские морские пехотинцы с большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» на вертолете отогнали пиратов от контейнеровоза в Атлантике и предотвратили его захват.