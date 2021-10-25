Академик РАН разъяснил оптимальный срок ревакцинации

Ревакцинацию против коронавируса рекомендуется проходить именно через шесть месяцев после первой прививки потому, что именно этот интервал является наиболее оптимальным для всего населения, а также в этот период эффект ревакцинации усиливается, сказал газете ВЗГЛЯД президент Российского научного общества иммунологов академик Валерий Черешнев.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сказал, что оптимальным периодом для ревакцинации от коронавирусной инфекции составляет полгода. Таким образом, по его словам, в организме будет поддерживаться высокий уровень антител, что поможет защититься также от дельта-штамма.

«Повторная вакцинация через 3, 6, 9 месяцев – это тот период, когда эффект от ревакцинации усиливается, он был установлен академиком Павлом Здродовским. А вот если ревакцинацию делать каждую неделю 4–5 раз подряд, то эффект будет значительно ниже, чем от однократного введения, поскольку постепенно развивается паралич иммунного ответа. То есть есть календарь, кратный трем месяцам», – рассказывает Черешнев.

Он отмечает, что если ревакцинация будет пройдена через, условно, семь месяцев, то хуже тоже не будет. Однако для того, чтобы не нарушать прививочный календарь, ведь прививки требуются не только от коронавируса, но и от гриппа, пневмококка и других заболеваний, выбран именно такой интервал, иначе «одно будет гасить другое».

«Иммунный паралич опасен тем, что у человека просто не развивается иммунный ответ: не вырабатываются антитела, не накапливаются лимфоциты, которые должны защищать от вируса. То есть, вместо реакции накопления антител и клеток, развивается реакция угасания, торможения, иммунная система будет реагировать торможением. Но это только в том случае, если часто вводить антигены», – объясняет академик.

Соответственно, период в 6 месяцев был выбран в качестве среднего и самого оптимального интервала, подходящего для населения, заключил собеседник.

Ранее президент Российского научного общества иммунологов академик Валерий Черешнев предупредил, что слишком часто делать ревакцинацию опасно, поскольку она может вызвать иммунологический паралич, порекомендовав делать повторную прививку не ранее, чем через полгода после прохождения первой вакцинации.

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