Мужчина за рулем каршеринговой машины устроил погоню за женщиной с коляской

Собянин объяснил последствия введения QR-кодов для экономики

Ограничительные меры, QR-коды например, необходимо использовать дозированно, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Летом, когда вводили QR-коды, падение доходов бизнеса составляло от 20% до 80%, в среднем 36% с учетом работы летних веранд. Но в длительной перспективе это огромные убытки, огромный удар по экономике, поэтому такие меры нужно вводить дозированно, спокойно и с учетом мощной экономической поддержки для этих секторов экономики», – сказал мэр в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

По его словам, введение QR-кодов для прохода в кафе и другие общественные места не помогает снизить заболеваемость коронавирусом, для этого нужно увеличить уровень вакцинации населения.

«Во-вторых, надо понимать, что их введение, оно не может произойти на неделю, на две, никакого смысла в этом нет. Требуется вводить их на длительные периоды, как минимум на полгода. И не в какой-то отдельной отрасли, скажем, в общепите, а во всех отраслях услуг, и это касается уже миллионов людей и десятков тысяч предприятий малого и среднего бизнеса», – добавил градоначальник.

Ранее первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк заявил, что столичные кафе и рестораны смогут с 8 ноября возобновить работу без QR-кодов при условии соблюдения всех мер профилактики.

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В Московской области также устанавливаются нерабочие дни, во время которых приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных, кроме предприятий общепита, работающих навынос и на доставку.

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