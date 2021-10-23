Мужчина за рулем каршеринговой машины устроил погоню за женщиной с коляской

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23 октября, суббота  |  Последнее обновление — 17:41  |  vz.ru
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Samsung уличили в копировании российской технологии

Смартфоны Samsung оказались под запретом в России Zuma/ZEUS/ТАСС
Бизнес Samsung в России оказался под ударом. В суде было доказано, что корейская компания, по сути, скопировала технологию, изобретенную россиянином и защищенную российским патентным правом еще с 2013 года. Суд потребовал запретить продажи более 60 корейских смартфонов. Это открывает ящик Пандоры, от которого может пострадать далеко не один Samsung.  Подробности...
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Путин похоронил эпоху доминирования Запада

Путин описал модель будущего развития мира Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Владимир Путин объявил о снижающейся роли западных стран на международной арене. По его словам, «многовековое доминирование Запада в мировом сообществе уступает место намного более многообразной системе». Какие факторы свидетельствуют об этой тенденции и какую идею мироустройства Путин предложил взамен? Подробности...
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Глава канцелярии Дома Романовых: Монархия может возродиться через референдум

Свадьба Георгия Михайловича Романова стала одним из самых обсуждаемых событий последнего времени Александр Демьянчук/ТАСС
«Свадьба великого князя Георгия Михайловича и светлейшей княгини Виктории Романовны имела большой положительный резонанс во всем мире», – заявил газете ВЗГЛЯД директор канцелярии Российского императорского дома Романовых Александр Закатов. Он также рассказал о том, при каких условиях в России могла бы быть восстановлена монархия – и кто отдал приказ на участие в свадьбе великого князя почетного караула Российской армии. Подробности...
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Украина обогнала СССР по тоталитаризму

Непросто сказать, что стало главным триггером: это фото, анекдот про бандеровцев или семейные связи девушки instagram.com/yuliak89
Украинское общество продолжает переживать странную эволюцию, совмещая практики ультраправых радикалов с методами движения типа Black Lives Matter. Теперь частный бизнес подчиняется уличным националистам, а по ряду показателей жизнь «свободолюбивой» украинской нации ограничена больше, чем во времена СССР. Скандал вокруг Юлии Приваловой – очередной пример этого. Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Правота превратилась в религию

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Так уж повелось, что чем свободнее мы живем, тем шире героическое недовольство. А чем оно шире, тем больше его приходится сужать. Подробности...

России не с кем идти в ногу в будущее

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Утверждение новой общественной и экономической модели, которая бы пришла на смену изжившему себя современному капитализму, – это настоящая революция. Подробности...
Обсуждение: 64 комментария

Хорошо, что Бунин не вернулся в СССР

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
В мае 1941 года Иван Бунин пишет Алексею Толстому, чтобы тот ходатайствовал о его возвращении на родину перед Сталиным. Однако возвращение не состоялось и до конца дней Бунин прожил апатридом – человеком без гражданства. Подробности...
Обсуждение: 69 комментариев
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Зачем СССР подавил бунт в Венгрии

Обсуждение: 14 комментариев

Чем опасно биотопливо

ФБР украло водку у Дерипаски

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В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Обсуждение: 5 комментариев

Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Мужчина за рулем каршеринговой машины устроил погоню за женщиной с коляской

    23 октября 2021, 16:57

    Текст: Алексей Дегтярев

    Водитель арендованного автомобиля в одном из столичных дворов якобы устроил погоню за девушкой с ребенком, после чего испортил газон, пишут СМИ.

    Мужчина на каршеринговом авто пытался догнать девушку с ребенком, поскольку принял ее за бывшую возлюбленную, пишет «Мослента».

    После этого водитель принялся ездить по газону, задев шлагбаум. В конечном итоге очевидцы происходящего вызвали полицию, нарушителя задержали.

    Летом в МВД сообщали, что более 150 дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей каршеринга, в которых погибли восемь человек, произошло с начала этого года в России.


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    Стала известна дата публикации указа Собянина об ограничениях в Москве

    20 октября 2021, 20:25

    Текст: Елена Мирошниченко

    Указ Собянина с ограничениями, которые будут введены в Москве на время девятидневных выходных дней, будет опубликован в четверг, 21 октября.

    Об этом сообщает Telegram-канал «Пул № 3».

    Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты.

    Ранее Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При этом при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент. Главам регионов с тяжелой ситуацией предложено вводить нерабочие дни досрочно – уже с 23 октября. Также готовится новый пакет господдержки для бизнеса.

    Коментарии (18)
    Упавшие строительные леса повредили зубец на стене Кремля
    		    22 октября 2021, 14:22
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Зубец стены Московского Кремля пострадал от упавших строительных лесов, сообщили в экстренных службах.

    «Из-за ветра упали строительные леса на Кремлевской стене, ими поврежден один из зубцов стены», – сказал собеседник ТАСС.

    Ранее столичное ГУ МЧС сообщало о сильном ветре в городе.

     

    Очевидец сообщил РИА «Новости», что сильный ветер поднялся и начал сдувать строительные леса, повредившие несколько мерлонов.

    В ФСО уточнили, что работы по реконструкции действительно проводились.

    Коментарии (47)
    Нарушителей коронавирусных ограничений в Москве начали искать в соцсетях
    		    22 октября 2021, 11:59
    Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»
    Текст: Кристина Коваленко

    Фото с массовых мероприятий в соцсетях могут стать основанием для проведения проверки в отношении организаторов мероприятия, нарушающих антикоронавирусные меры, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг.

    По его словам, с 28 октября начнется контроль, выполняют ли рестораны и ТЦ указ мэра Москвы. Помогут в этом камеры видеонаблюдения и социальные сети.

    «Часто люди постят прекрасные фотографии из клубов, с концертов, <...> люди сами присылают фотографии и спрашивают, почему происходят те или иные вещи. Вызывается представитель, получается объяснение, а дальше уже, исходя из того, что по факту было, составляется протокол», – цитирует Немерюка ТАСС.

    Решение о наказании будет принимать суд. Немерюк рассказал, что все крупные торговые центры имеют паспорта безопасности, согласно которым установлены камеры. Сотрудники полиции могут в любой момент отсмотреть записи при необходимости.

    Замруководителя мэра рассказал, что лишь 10% москвичей куда-то поедут, а 90% горожан праздничные выходные проведут в городе.

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    Ранее сообщалось, что власти Москвы и Подмосковья из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в столице приняли решение ввести нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В это время будут закрыты ТЦ, рестораны и непродовольственные магазины.

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    Коментарии (5)
    Фиксирующая проезд между полос камера появилась в Москве

    21 октября 2021, 15:42

    Текст: Наталья Ануфриева

    На юго-востоке Москвы появилась первая в столице камера, которая фиксирует проезд между полос мотоциклов и машин, за что положен штраф в 1,5 тыс. рублей, сообщает департамент транспорта.

    В сообщении дептранса в Telegram указывается, что началось фиксирование проезда между полос – камера может распознавать и мотоциклы, и машины. Первый комплекс уже начал работать на юго-востоке столицы, «но скоро мы установим их в других проблемных местах».

    В ведомстве пояснили, что некоторые водители пытаются использовать полосы безопасности, которым выделенки для городского транспорта.

    «Так другие машины лишаются бокового интервала, а в случае опасной ситуации – места для маневра», – отметили в дептрансе.

    За движение между полос, добавляется в сообщении, положен штраф в 1,5 тыс. рублей по ч.1 ст. 12.15 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, движение по обочинам»).

    Ранее в Москве установили первую камеру для фиксации езды без включенных фар.

    Коментарии (12)
    Собянин заявил, что 90% учреждений в Москве смогут без ущерба ввести QR-коды

    22 октября 2021, 15:40

    Текст: Кристина Коваленко

    Государственные учреждения, которые теперь запрещено посещать без QR-кода, могут без ущерба ввести эту систему, так как не зависят от доходов граждан, сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Эта такая, можно сказать, нишевая отрасль культуры, которая финансируется, в том числе и за счет федерального и региональных бюджетов, городского бюджета. 90% музеев и театров - это государственные музеи и театры, которые и сегодня финансируются за счет сметы расходов, бюджетной поддержки и так далее», – сказал градоначальник в интервью телеканалу «Россия 1», передает РИА Новости.

    Что касается небюджетных доходов, то государство всегда придет на помощь и поддержит, как это было сделано в прошлые годы пандемии коронавируса, чтобы доходы артистов, режиссеров, музейных работников не пострадали, отметил Собянин.

    «Эта такая отрасль, где можно посмотреть, как это будет работать без ущерба доходов граждан», – сказал мэр столицы.

    Ранее в Москве и Подмосковье из-за сложной эпидемиологической обстановки ввели нерабочие дни в период с 28 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Запрещено работать ТЦ, непродовольственным магазинам, салонам и ресторанам. 

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    Коментарии (4)
    Эксперты предсказали риск дефолта из-за закрытия ТЦ в Москве и области

    21 октября 2021, 17:12

    Текст: Евгения Шестак

    Приостановка работы торговых центров в Москве и Московской области может увеличить риск возникновения дефолта для отрасли, сообщила руководитель департамента торговой недвижимости Cushman&Wakefield Ольга Антонова.

    По ее словам, на сегодняшний день сложно точно оценить денежные потери владельцев и арендаторов торговых центров, но в процентном соотношении они составят минимум 90% от выручки за период «простоя», передает РИА «Новости»

    Также Антонова отметила, что большинство арендаторов и арендодателей уже предусмотрели скидки на случай очередного локдауна в виде прогрессивной ставки, оплаты процента от максимальной выручки для предприятий, работающих навынос. 

    «Однако для бизнеса, который не восстановился до сих пор, приостановка деятельности лишь увеличивает риски дефолтов в отрасли, особенно среди малого бизнеса», – сказала она.

    Кроме того, она добавила, если закрытие торговых центров продлится на срок более 10 дней, остро встанет вопрос о влиянии дефолтов и растущей вакантности на рынке торгового бизнеса на безработицу, отчисления, возможность владельцев ТЦ исполнять свои обязательства.

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    Ранее президент подписал указ о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам. Меры введены из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в стране.

    Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В Московской области также устанавливаются нерабочие дни, во время которых приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных, кроме предприятий общепита, работающих навынос и на доставку. 

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    Коментарии (1)
    Московские храмы во время нерабочих дней продолжат работать
    		    21 октября 2021, 21:50
    Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
    Текст: Елена Мирошниченко

    Московские храмы и церкви во время нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября будут проводить богослужения с соблюдением социальной дистанции и других требований по профилактике коронавируса, сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

    «У нас есть требования Роспотребнадзора, никто ничего не закрывал. Но есть установка для храмов, как должна проходить служба, все меры безопасности, как и было в последнее время. Другого ничего нет пока», – ответил он ТАСС на вопрос о работе храмов, мечетей и религиозных организаций на период нерабочих дней.

    В свою очередь замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг сообщил, что столичные кладбища в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября также будут открыты для посещения горожан в обычном режиме при условии соблюдения действующих санэпидмер.

    Ранее президент подписал указ о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам. Меры введены из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в стране.

    Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В Московской области также устанавливаются нерабочие дни, во время которых приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных, кроме предприятий общепита, работающих на вынос и доставку. 

    Коментарии (8)
    Падение деревьев из-за сильного ветра в Москве не привело к гибели людей

    22 октября 2021, 16:44

    Текст: Вера Басилая

    Под натиском сильного ветра в Москве упали 52 дерева, повреждены 25 автомобилей, люди не пострадали.

    «На территории Троицкого административного округа рухнули 10 деревьев, все на проезжую часть», – передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

    По его словам, еще два дерева упали в Северо-Западном и Восточном административных округах, пострадавших людей и автомобилей нет.

    «Максимальные порывы ветра сегодня достигали 21 м/с. По состоянию на 19.00, ветром повалено 52 дерева, повреждены 25 автомобилей. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции», – говорится в сообщении городского хозяйства Москвы.

    Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, сильный ветер сохранится в пятницу ночью и в субботу в течение дня. Его порывы будут достигать 15 метров в секунду.

    «Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили. По возможности откажитесь от прогулок», – дополняется в сообщении.

    Ранее МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре до 20 метров в секунду до вечера пятницы.

    Коментарии (5)
    В Москве разрешили посещать парки и детские площадки во время «длинных каникул»

    21 октября 2021, 15:28

    Текст: Елена Мирошниченко

    Власти Москвы не планируют закрывать парки и детские площадки на период «длинных каникул» с 28 октября по 7 ноября, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг.

    «Уличные рекреации, такие как спортивные и детские игровые площадки, парки и скверы будут открыты для посещения на «длинных каникулах». Но мы настоятельно просим жителей соблюдать меры предосторожности, избегать скопления людей. Особенно важно это сегодня для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Также важно контролировать соблюдение эпидмер для детей, в том числе на игровых площадках и других местах, где есть риск распространения заболевания», – приводит его слова ТАСС.

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    Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в котором говорится, что в связи с распространением коронавируса в Москве вводятся нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

    Отмечается, что в этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других. 

    В частности, приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости. Продажа товаров и оказание услуг дистанционным способом не ограничивается. 

    При этом рестораны и кафе могут работать на вынос и доставку готовых блюд. Не ограничивается работа корпоративных предприятий общественного питания и ресторанов в гостиницах при условии, что в них нет доступа посторонних лиц.

    Коментарии (1)
    Фигурантов дела о хищении недвижимости у властей Москвы на 1 млрд рублей арестовали

    21 октября 2021, 10:01

    Текст: Наталья Ануфриева

    Тверской районный суд санкционировал арест фигурантов дела о хищении недвижимого имущества на сумму более 1 млрд рублей у правительства Москвы, основной фигурант дела – экс-заместитель руководителя столичного департамента имущества Игорь Игнатов.

    Источник в правоохранительных органах рассказал, что Игнатов заочно арестован и объявлен в международный розыск, передает ТАСС. Он был отправлен в отставку мэром столицы Сергеем Собяниным в 2011 году в связи с переходом на другую работу.

    «Как установило следствие, Игнатов, являясь заместителем руководителя департамента имущества Москвы (в 2013 году переименован в департамент городского имущества Москвы), в 2007 году совместно с неустановленными лицами, действуя из корыстных побуждений и с использованием своего служебного положения, создали преступное сообщество, которым руководили, в форме структурированной организованной группы, похитив и легализовав недвижимое имущество ОАО «Мосрыбкомбинат» (МРК) и ОАО «Московский комитет по науке и технологиям» (МКНТ) на общую сумму, превышающую 1 млрд рублей. Бывший столичный чиновник арестован заочно и объявлен в международный розыск», – рассказал источник.

    Коментарии (1)
    Москву назвали лучшим туристическим городом Европы

    22 октября 2021, 09:25

    Текст: Кристина Коваленко

    Москва получила две награды в сфере туризма на европейском этапе конкурса World Travel Awards, сообщает сайт премии.

    «Лучшим туристическим городом в Европе» Москва стала, обойдя Амстердам, Барселону, Берлин, Женеву, Лиссабон, Лондон, Лион, Рим, Санкт-Петербург, Венецию и Вену, передает ТАСС.  

    В номинации «Лучшая в Европе городская организация в сфере туризма» премию вручили комитету по туризму Москвы. Российская столица на конкурсе была выдвинута еще в нескольких категориях, в их числе «Лучшее в мире направление для отдыха в городе», «Лучшее направление для фестивального и событийного туризма в Европе», «Лучшее туристическое направление для изучения исторического наследия».

    Санкт-Петербург стал городом с лучшим туристическим направлением для изучения истории. Опередила Северная столица Амстердам, Афины, Берлин, Венецию, а комитет Петербурга по развитию туризма получил награду «Лучшая в Европе маркетинговая кампания».

    Компания «Аэрофлот» победила в номинации «Лучший европейский авиационный бренд».

    Премия World Travel Awards учреждена в 1993 году. За кандидатов отдают свои голоса тысячи туристов по всему миру. Также голосуют эксперты в сфере туризма. Главными параметрами, по которым отбирают победителей, становятся уровень безопасности, развитость инфраструктуры, сеть гостиниц. Премию называют Оскаром туристической отрасли.

    В 2019 году Москва стала лауреатом в номинации «Лучшее туристское направление. Город».

    Ранее сообщалось, что Москве приняли решение ввести с 28 октября по 7 ноября период нерабочих дней. В этом время не будут работать рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары и закусочные. 

    Коментарии (2)
    На закрытом заседании клуба «Валдай» Собянин рассказал о борьбе с рапространением COVID

    20 октября 2021, 18:14

    Текст: Алексей Дегтярев

    В ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным обсудили современную городскую политику и борьбу с пандемией, сообщил глава совета фонда «Валдай» Андрей Быстрицкий.

    Встреча прошла в закрытом формате, на ней обсуждались важные проблемы столицы, сказал Быстрицкий ТАСС.

    «Речь шла о судьбах городов, о понимании того, что такое современная городская политика, как она связана с положением человека, как мегаполисы связаны с экономическим процветанием», – пояснил он.

    Также затрагивалась тема борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

    «Москва – очень эффективный и развитый город, пока справляющийся с вызовами. Это заметно, об этом пишут и говорят», – подчеркнул он.

    Быстрицкий отметил, что государства в эпоху пандемии остались единственными защитниками населения, но они также приобрели дополнительную власть, в том числе в медицинской области.

    Эксперт говоря о наращивании контроля за населением, отметил, что «государства не заинтересованы в чрезмерном перенапряжении». «Конечно, они в определенных случаях могут использовать эту ковидную тему. Но в целом это напряжение для государства», – пояснил Быстрицкий.

    «Все эти меры усиления означают дополнительную нагрузку на врачей, на полицию, на администрацию всех уровней, на руководителей предприятий. Все в напряжении», – указал он.

    XVIII ежегодное заседание «Валдая» на тему «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство» проходит в Сочи с 18 по 21 октября. В нем принимают участие представители 45 стран.

    Коментарии (1)
    Уголовное дело завели в Москве по факту смертельного отравления алкоголем

    22 октября 2021, 15:16

    Текст: Алексей Дегтярев

    В столице мужчина умер от отравления алкоголем, возбуждено уголовное дело, случай не связан с другими отравлениями в регионах, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

    «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»)», – цитирует Иванову РИА «Новости».

    По ее словам, трое мужчин пили принесенный с собой алкоголь в кафе, после чего они угодили с отравлением в больницу, один из них скончался.

    «Следствием проверяется информация о покупке одним из потерпевших нелицензированной алкогольной продукции с признаками контрафактности. Следствие не связывает данный случай с аналогичными происшествиями в других регионах», – пояснила Иванова.

    Проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств произошедшего, запрашивается информация о состоянии здоровья госпитализированных.

    Между тем в прокуратуре Москвы сообщили, что поставили расследование дела на контроль.

    Напомним, после употребления метилового спирта в Свердловской области умерли 24 человека.

    Координатор проекта ЕР «Народный контроль» по региону Дмитрий Чукреев, первым сообщивший о жертвах суррогатного алкоголя в Свердловской области, отмечал в среду, что количество погибших от отравления метанолом выросло до 26 человек.

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    Общепиту в Москве разрешили работать без QR-кодов после нерабочих дней

    21 октября 2021, 16:04

    Текст: Евгения Шестак

    Столичные кафе и рестораны смогут с 8 ноября возобновить работу без QR-кодов при условии соблюдения всех мер профилактики, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

    «Бары, рестораны, кафе и другие заведения общепита, согласно указу мэра, должны работать в период длинных выходных с 28 октября по 7 ноября только навынос и на доставку. С 8 ноября они могут возобновить работу в обычном режиме без обязательного использования QR-кодов, но с соблюдением всех требований, которые направлены на предупреждение распространения коронавируса», – цитирует ТАСС Немерюка.

    При этом он подчеркнул, что отмена или введение новых ограничений будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в городе.

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    Обсуждение:  63 комментария

    Ранее президент подписал указ о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам. Меры введены из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в стране.

    Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В Московской области также устанавливаются нерабочие дни, во время которых приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных, кроме предприятий общепита, работающих на вынос и доставку. 

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    Собянин объяснил последствия введения QR-кодов для экономики

    22 октября 2021, 15:07

    Текст: Алексей Дегтярев

    Ограничительные меры, QR-коды например, необходимо использовать дозированно, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Летом, когда вводили QR-коды, падение доходов бизнеса составляло от 20% до 80%, в среднем 36% с учетом работы летних веранд. Но в длительной перспективе это огромные убытки, огромный удар по экономике, поэтому такие меры нужно вводить дозированно, спокойно и с учетом мощной экономической поддержки для этих секторов экономики», – сказал мэр в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

    По его словам, введение QR-кодов для прохода в кафе и другие общественные места не помогает снизить заболеваемость коронавирусом, для этого нужно увеличить уровень вакцинации населения.

    «Во-вторых, надо понимать, что их введение, оно не может произойти на неделю, на две, никакого смысла в этом нет. Требуется вводить их на длительные периоды, как минимум на полгода. И не в какой-то отдельной отрасли, скажем, в общепите, а во всех отраслях услуг, и это касается уже миллионов людей и десятков тысяч предприятий малого и среднего бизнеса», – добавил градоначальник.

    Ранее первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк заявил, что столичные кафе и рестораны смогут с 8 ноября возобновить работу без QR-кодов при условии соблюдения всех мер профилактики.

    Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В Московской области также устанавливаются нерабочие дни, во время которых приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных, кроме предприятий общепита, работающих навынос и на доставку.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (1)
     
     
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