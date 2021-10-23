Минцифры заявило о планах обязательного использования платформы «Гостех» с 2024 года

Эксперт: России не стоит соглашаться на скидку Зеленского

«Зеленский стал говорить с Россией на экономическом языке, а не на языке политических ультиматумов. Но соглашаться на его предложение России не стоит», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Константин Симонов. Так он прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского, который предложил России 50-процентную скидку на транзит газа по украинской территории.

«Украина пытается сохранить транзит по своей территории и хочет как-то выкрутиться из ситуации, потому что понимает: расклад сил против нее. Главная задача Украины – это показать, что Газпром искусственно не хочет наращивать транзит газа по ее территории», – считает заведующий кафедрой прикладной политологии Финансового университета при правительстве РФ, директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

О том, что Украина предлагает Газпрому скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров, заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский. «Украина предлагает эти дополнительные возможности для всех стран – потенциальных транзитеров. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и Газпрому. Учитывая текущий тариф на транзит, скидка составит, как я предполагаю, 50%», – заявил Зеленский.

С начала 2021 года суточные объемы прокачки газа через Украину упали в два раза, сообщал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Этим заявлением, подчеркнул эксперт, Зеленский фактически признал, что нынешняя цена украинского транзита абсолютно нерыночная. «Раз Украина готова ужаться на 50%, это значит, что она пользовалась своим положением монополиста и брала за это деньги. Это, кстати, важный аргумент в пользу строительства обходной трубы, потому что монополия приводит к завышению цены как минимум в два раза», – пояснил Симонов.

Россия ранее изложила набор аргументов в пользу транзита газа по «Северному потоку – 2», а не по украинской территории, напомнил собеседник. Первый аргумент экономический – по «Северному потоку – 2» маршрут транзита короче на 1900 километров. «С этим аргументом до Киева наконец-то дошло, что можно говорить о предоставлении скидки на транзит. Наконец-то Украина перешла к каким-то экономическим аргументам и вступила в диалог. Это хорошо, потому что до этого аргумент сводился к просьбам к Брюсселю и Вашингтону запретить Германии сертифицировать «Северный поток – 2» и заставить Газпром прокачивать газ через Украину. То есть вся апелляция была исключительно к политике – спасите нас, заставьте их качать газ через нашу трубу», – рассказал Симонов.

Предложение Зеленского о скидке – это ответ на аргумент России о более коротком маршруте транзита по «Северному потоку – 2», говорит эксперт. Однако Киев не ответил на другие два аргумента, которые неоднократно озвучивал в последнее время президент России Владимир Путин, в том числе на прошедшем накануне заседании клуба «Валдай». Это вопрос технического состояния украинской 40-летней трубы, выдержит ли она дополнительные объемы транзита. «И наконец, новый аргумент – экологический, который абсолютно оправдан с точки зрения современных реалий. Путин говорил, что экологический эффект «Северного потока – 2» в разы лучше, чем старой трубы через Украину», – напомнил собеседник.

Поэтому соглашаться на предложение Зеленского России не стоит, так как скидка в 50% – это мало, отмечает Симонов. Украине, по его мнению, нужно доказать, что ее газотранспортная система справится и что она отвечает современным экологическим требованиям. «Северный поток – 2», как говорил Путин, это современные технологии и трубы, которые позволяют увеличить давление. Движение газа по дну Балтийского моря происходит без всяких выбросов. «На поставках по «Северному потоку – 2» Газпром сэкономит больше чем в два раза. Более того, Газпром инвестировал в новую трубу и заинтересован в ее заполнении. Но Европу интересуют свои расходы, а не доходы России. Хотя Газпром пытался объяснить, что себестоимость важна, потому что от нее зависит конечная цена на газ», – подытожил эксперт.