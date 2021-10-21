АПЛ «Князь Олег» выстрелила «Булавой»

Эксперты объяснили замену ПМ пистолетом Лебедева

«Компактный пистолет Лебедева выполнен на уровне мировых образцов, о чем говорит его высокая надежность, мощность и эргономичность», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер. Ранее источники сообщили, что МВД России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК) вместо «морально устаревшего» пистолета Макарова (ПМ).

«ПМ до сих пор хорошо работает, но его создали в конце 1940-х годов, когда стояли совсем другие задачи. Емкость его магазина маловата, патроны (9 на 18 мм) слабоваты, а для более мощного боеприпаса нужна более сложная автоматика. Поэтому все давно шло к принятию нового пистолета на вооружение», – считает собеседник.

Военный эксперт Виктор Мураховский также видит главную проблему ПМ в его патронах. «Оружие и боеприпасы – это всегда комплекс. 9 на 18 мм – патрон с низким останавливающим действием, низкой начальной скоростью. Он абсолютно не отвечает современным требованиям», – подчеркнул специалист.

Кроме того, пистолет Макарова не ладит с различными аксессуарами. К нему, по словам Попенкера, трудно прикрепить подствольный фонарь, лазерный указатель и компактный коллиматорный прицел, позволяющий резко повысить эффективность стрельбы.

«С другой стороны, теперь у нас есть ПЛК – очень хороший, надежный и перспективный образец с современной эргономикой и большей точностью. Первое, что все отмечают, когда берут его в руки: «Удобно лежит». При этом он компактный, а значит не будет сильно мешать при ношении», – рассказал эксперт.

«У него достаточно емкий магазин с мощными современными патронами. Предусмотрена возможность установки аксессуаров – тех же подствольных фонарей для работы в сумерках, добавил Попенкер. – Так что ПЛК выполнен на уровне мировых образцов. Сейчас только стоит вопрос, чтобы его в серию запустили».

«Весьма иронично и то, что компактный пистолет Лебедева перейдет на патроны 9 на 19 мм (калибр также известен как «Люгер» или «Парабеллум»). Их разработали немцы в начале XX века – примерно за 40 лет до создания боеприпаса 9 на 18 мм для ПМ». Так получилось, что в этом патроне немцам удалось найти оптимальный баланс между отдачей, мощностью, дальностью стрельбы и поражающим действием. И вот уже скоро 120 лет как он существует. Он постепенно захватил мир, и теперь эта волна дошла до нас, – пояснил эксперт. – По сравнению с макаровскими патронами он мощнее и имеет чуть большую дальность. Но вместе с тем требует более сложной автоматики».

В среду стало известно, что МВД России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК). Источник РИА «Новости» сообщил, что компактный пистолет Лебедева принят «по итогам государственных испытаний», он постепенно заменит в МВД «морально устаревший» пистолет Макарова советской разработки.

ПЛК отличается от базовой версии пистолета Лебедева уменьшенными длиной, высотой и массой. Емкость магазина – 14 патронов (9 на 19 мм), пистолет подходит для скрытого ношения.

Напомним, пистолет разработан группой компаний «Калашников». В августе сообщалось, что Росгвардия примет на вооружение модульный пистолет Лебедева.