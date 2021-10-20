В ООН изучат возможность проведения донорской конференции по Афганистану

ООН знает о призывах участников «московского формата» созвать донорскую конференцию для помощи Афганистану, рассмотрит возможные пути решения, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

«ООН всегда желает делать все, что в ее силах, (всегда готова) собирать средства для поддержки народа Афганистана. Мне нечего заявить сейчас по поводу донорской конференции. Но мы в курсе призывов и посмотрим, что можно сделать», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, участники «московского формата» предложили созвать конференцию под эгидой ООН.

Желегация «Талибана*» прибыла в Москву в «Президент-Отель», там прошло третье заседание консультаций московского формата по Афганистану. Во встрече, помимо России и Афганистана, приняли участие представители Казахстана, Узбекистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Киргизии и Таджикистана. Представителя США не было.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва отмечает усилия талибов* по стабилизации обстановки. В Кремле заявили о незаинтересованности в «параличе» Афганистана.

При этом ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что говорить о признании талибов* еще преждевременно.