|
|
В ООН изучат возможность проведения донорской конференции по Афганистану
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
ООН знает о призывах участников «московского формата» созвать донорскую конференцию для помощи Афганистану, рассмотрит возможные пути решения, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
«ООН всегда желает делать все, что в ее силах, (всегда готова) собирать средства для поддержки народа Афганистана. Мне нечего заявить сейчас по поводу донорской конференции. Но мы в курсе призывов и посмотрим, что можно сделать», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, участники «московского формата» предложили созвать конференцию под эгидой ООН.
Желегация «Талибана*» прибыла в Москву в «Президент-Отель», там прошло третье заседание консультаций московского формата по Афганистану. Во встрече, помимо России и Афганистана, приняли участие представители Казахстана, Узбекистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Киргизии и Таджикистана. Представителя США не было.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва отмечает усилия талибов* по стабилизации обстановки. В Кремле заявили о незаинтересованности в «параличе» Афганистана.
При этом ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что говорить о признании талибов* еще преждевременно.
Лавров встретился с делегацией «Талибана» в Москве
|
|
Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с делегацией «Талибана*» (движение признано террористическим и запрещено в России) в рамках «московского формата».
Лавров сообщил, что провел в Москве встречу с делегацией талибов*, обсудил с ними соблюдение прав и свобод граждан Афганистана и призвал их выполнять обещания, что территория страны не будет использоваться против третьих государств, передает РИА «Новости».
«Поддержка народных масс связана с грамотной социальной политикой, соблюдением основных прав и свобод граждан», – подчеркнул министр.
Заседание проходит в среду в Москве, многосторонних консультациях принимают участие представители из десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация талибов во главе с замглавы правительства Абдулом Саламом Ханафи.
Делегацию России возглавляет Сергей Лавров, Казахстана – спецпредставитель президента республики по Афганистану Талгат Калиев, Узбекистана – спецпредставитель Исматулла Иргашев, от Китая присутствует спецпредставитель Юэ Сяоюн, от Пакистана – спецпредставитель Мохаммад Садик, от Ирана – спецпредставитель Хасан Каземи Куми, передает Sputnik «Афганистан» в Telegram.
Также во встрече принимают участие директор Департамента Пакистана, Афганистана, Ирана МИД Индии Джитендер Пал Сингх, директор четвертого Политического департамента МИД Кыргызстана Авазбек Абдуразаков, начальник Управления стратегических исследований МИД Таджикистана Вафо Алибек Ниятбекзода, замминистра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев.
Делегация «Талибана*» прибыла в «Президент-Отель» в среду, там и пройдет третье заседание консультаций московского формата по Афганистану.
При этом посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что говорить о признании талибов еще преждевременно.
Делегация талибов выехала на встречу в московском формате по Афганистану
Делегация движения «Талибан*» (запрещено в России) отправилась на консультации в московском формате по Афганистану, которые пройдут 20 октября, сообщается в Twitter «Исламского эмирата Афганистан» (ИЭА, используемое талибами* название государства).
«Высокопоставленная делегация, возглавляемая заместителем главы [временного] правительства ИЭА мавлави Абдул Саламом Ханафи, отправилась в Москву для участия в переговорах 20 октября», – передает сообщение ТАСС.
Член комиссии радикалов по культуре Инамулла Самангани заявил, что в составе делегации отправились назначенный талибами* глава МИД Афганистана Амир Хан Моттаки и ряд других министров.
«Мы надеемся, что предстоящие консультации будут иметь позитивный результат в политическом смысле, а также приведут к признанию [сформированного «Талибаном» временного правительства] ИЭА», – сказал в свою очередь представитель талибов, заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид.
Напомним, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия ожидает от США подтверждения участия спецпредставителя американского президента Залмая Халилзада во встречах «расширенной тройки» и «московского формата» по Афганистану, которые пройдут 19 и 20 октября в Москве.
Позже талибы (движение «Талибан*» запрещено в России) подтвердили свое участие во встрече в «московском формате» по Афганистану. До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться с талибами.
Россия заявила о готовности возобновить «московский формат» по Афганистану. В «московском формате» участвуют все пять центральноазиатских государств, Китай, Пакистан, Индия, США, Иран, Россия и афганские конфликтующие стороны.
Талибы заявили об опасении убийства их лидера американскими дронами
Лидер движения «Талибан*» (запрещено в России и признано террористическим) Хайбатулла Ахундзада не выходит на публику, так как опасается атаки американских дронов, сообщил представитель движения Анас Хаккани.
«Он жив и находится в Афганистане. Я сам встречался с ним около 10 дней назад. Но воздушное пространство страны не слишком безопасно, и там появляются американские дроны», – цитирует РИА «Новости» Хаккани, который сказал это журналистам, отвечая на вопрос о местонахождении Ахундзады.
Напомним, в начале сентября талибы* объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не стал занимать пост в кабинете министров. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.
Песков решил прочитать на турецком высказывание Эрдогана о «пятерке» СБ ООН
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков намерен прочитать высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о «пятерке» Совета Безопасности ООН на турецком языке.
Песков пояснил, что пока ознакомился с этими словами только в переводе и в пересказе прессы, он не видел ее контекст, передает ТАСС.
«Не знаю, насколько адекватно выполнен перевод. Я обладаю возможностью по-турецки ее прочитать, обязательно посмотрю», – сказал он.
«Вы знаете, что для обсуждения всех вызовов, которые стоят перед человечеством, президент (России Владимир) Путин выступил с инициативой о том, чтобы пятерка собралась и обсудила все вопросы. Что касается России, то она была, есть и остается приверженным членом организации, Совета безопасности и сохраняет свою приверженность и верность уставу Организации Объединенных Наций, где все написано», – добавил Песков, передает РИА «Новости».
Ранее Эрдоган в ходе визита в Анголу заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость «горстке стран» – победителей во Второй мировой.
По его словам, в то время как мир меняется, и дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней. Подразумевая постоянных членов Совбеза ООН, он подчеркнул, что «мир больше пяти».
Совет Безопасности ООН – постоянно действующий орган ООН, в который на постоянной основе вошли страны-победительницы – США, Великобритания, Франция, Китай и Россия, как преемница СССР, и на который, в соответствии со статьей 24 Устава ООН, возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности.
Относится к числу шести «главных органов» ООН.
Экс-глава Пентагона заявил об ошибках в обучении афганской армии
Бывший глава Пентагона Роберт Гейтс перечислил грубые ошибки, допущенные США во время обучения афганских военных.
«Я думаю, что мы создали афганскую армию по своему образу и подобию. Тому, который требовал гораздо более сложной логистики, содержания и поддержки, чем, скажем, «Талибан*» (движение признано террористическим и запрещено в РФ)», – сказал Гейтс в интервью программе 60 Minutes, пишет РИА Новости.
Он подчеркнул, что вместо легкой и оперативной армии, как у талибов*, США создали в Афганистане вооруженные силы, требующие тяжелого материально-технического обеспечения. Американские солдаты научили афганцев читать, чтобы те могли использовать сложное оборудование.
По словам Гейтса, если добавить еще и коррупцию в высшем военном руководстве, то нет ничего удивительно в том, что афганская армия развалилась.
Решение властей США вывести армию из Афганистана подвергалось критике как со стороны местных политиков, так и союзников.
В начале августа талибы начали наступление на столицу Афганистана, а 15 августа вошли в Кабул и заявили, что война окончена. Американские солдаты покинули аэропорт в ночь на 31 августа, положив конец военному присутствию на протяжении 20 лет.
Ранее сообщалось, что делегация талибов готова прибыть в Москву для проведения переговоров с высокопоставленными российскими лицами по поводу развития ситуации в Афганистане.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Турции назвали главное препятствие для проведения реформы Совбеза ООН
Идея об увеличении постоянных членов Совбеза ООН, о чем заявлял президент Турции Тайип Эрдоган, имеет поддержку в мире, однако ее невозможно осуществить без одобрения всех пяти его постоянных членов, заявил турецкий дипломат, глава Партии обновления и депутат парламента Турции Озтюрк Йылмаз.
«Идея расширить Совбез ООН и построить более справедливую систему принадлежит не только Турции. Об этом говорят в Германии, Бразилии, Японии и других странах. Эрдоган постоянно об этом говорит потому, что если здесь будут какие-то изменения, то Турция должна оказаться на переднем плане, став одним из постоянных членов СБ ООН. Но, с другой стороны, насколько такой сценарий реалистичен? Поэтому пока все пять постоянных членов СБ ООН не одобрят решение, я не допускаю возможности изменения существующего механизма», – передает его слова РИА «Новости».
По его словам, один из пяти постоянных членов Совбеза ООН может наложить вето, и тогда решение не будет принято. «Все заявления о необходимости изменить структуру СБ ООН, о более справедливом подходе не переходят за грань политических заявлений, потому что они нереалистичны. Я считаю призывы к более справедливому подходу правомерными, из какой бы страны они ни звучали, но не думаю, что они могут быть осуществлены», – сказал Йылмаз.
Ранее Эрдоган в ходе визита в Анголу заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость «горстке стран» – победителей во Второй мировой.
По его словам, в то время как мир меняется, и дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней. Подразумевая постоянных членов Совбеза ООН, он подчеркнул, что «мир больше пяти».
Министр иностранных дел Сергей Лавров ответил Эрдогану, что согласен с ним в том, что «пятерка» не имеет права диктовать судьбу мира, но она на это и не претендует.
Совет Безопасности ООН – постоянно действующий орган ООН, в который на постоянной основе вошли страны-победительницы – США, Великобритания, Франция, Китай и Россия, как преемница СССР, и на который, в соответствии со статьей 24 Устава ООН, возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности.
Генсек ООН объяснил появление новых штаммов COVID в мире
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в посте, опубликованном в Twitter, заявил, что несправедливое распределение препаратов от коронавируса усложняет борьбу с вирусом.
«Неравенство в вакцинах позволяет вариантам COVID-19 развиваться и разрастаться, обрекая мир на еще большее число смертей и продлевая экономический спад», – пишет Гутерреш в соцсети Twitter.
Он отметил, что без четкого подхода к проблеме добиться сокращения числа новых случаев заражения в какой-либо одной стране будет невозможно.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в мире с начала пандемии инфицировано более 240,6 млн человек, скончались от вируса уже 4,9 млн.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш говорил о том, что процесс признания ВОЗ российской разработки «Спутник V» от коронавируса продолжается.
По его словам, вакцина стала ключевым элементом, который позволит решить проблему вакцинации на планете.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия не позвала представителей сил сопротивления из Панджшера на встречу в Москву
Россия не приглашала на встречу в «Московском формате» по Афганистану представителей сил сопротивления из Панджшера, заявил спецпредставитель президента, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
«Только талибов*», – передает РИА Новости ответ Кабулова на соответствующий вопрос.
Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия ожидает от США подтверждения участия спецпредставителя американского президента Залмая Халилзада во встречах «расширенной тройки» и «московского формата» по Афганистану, которые пройдут 19 и 20 октября в Москве.
Позже талибы* (движение «Талибан*» запрещено в России) подтвердили свое участие во встрече в московском формате по Афганистану. До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться с талибами.
Россия заявила о готовности возобновить «московский формат» по Афганистану. В «московском формате» участвуют все пять центральноазиатских государств, Китай, Пакистан, Индия, США, Иран, Россия и афганские конфликтующие стороны.
Напомним, ранее в понедельник Иран подтвердил участие в переговорах в московском формате по Афганистану.
Иран решил участвовать в переговорах в московском формате по Афганистану
Иранский дипломат примет участие в консультациях в московском формате по ситуации в Афганистане, которые запланированы на 20 октября, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
«Что касается заседания в Москве, то там будет присутствовать наш представитель», – передает ТАСС слова политика.
Напомним, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия ожидает от США подтверждения участия спецпредставителя американского президента Залмая Халилзада во встречах «расширенной тройки» и «московского формата» по Афганистану, которые пройдут 19 и 20 октября в Москве.
Позже талибы* (движение «Талибан*» запрещено в России) подтвердили свое участие во встрече в московском формате по Афганистану. До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться с талибами.
Россия заявила о готовности возобновить «московский формат» по Афганистану. В «московском формате» участвуют все пять центральноазиатских государств, Китай, Пакистан, Индия, США, Иран, Россия и афганские конфликтующие стороны.
Талибы возобновили выплату зарплаты учителям
Учителя афганской провинции Бадахшан впервые за три месяца получили зарплату при правительстве движения «Талибан*» (признано террористическим и запрещено в России).
Министерство образования – единственный орган, выплативший зарплату сотрудникам при правительстве талибов*, передает Sputnik Афганистан.
На кадрах видно, как учителя стоят в длинных очередях у входа в Kabul Bank для получения зарплаты.
Ранее «Талибан*» заявило, что девочки в Афганистане в скором времени получат возможность вновь посещать средние школы.
Напомним, с момента захвата талибами Кабула прошло два месяца. Вопреки данному ранее слову, «Талибан» не собирается признавать за ними ряд гражданских прав.
Талибы решили провести в России двусторонние встречи
Делегация талибов* (движение признано террористическим и запрещено в России), прибывшая на переговоры «Московского формата» по Афганистану, также проведет в Москве двусторонние встречи, сообщил представитель делегации движения Хайрулла Хайрхах.
«Да, почему нет?», – сказал Хайрхах, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».
В среду делегация движения прибыла в «Президент-Отель», там пройдет третье заседание консультаций московского формата по Афганистану, передает ТАСС.
В многосторонних консультациях примут участие представители из десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация талиб* во главе с замглавы правительства Абдулом Саламом Ханафи. В работе форума примет участие также министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Основными вопросами на встрече станут военно-политическая обстановка в Афганистане после того, как власть в стране взяли в руки талибы, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства.
Ранее спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия ожидает от США подтверждения участия спецпредставителя американского президента Залмая Халилзада во встречах «расширенной тройки» и «московского формата» по Афганистану, которые пройдут 19 и 20 октября в Москве.
Позже талибы подтвердили свое участие во встрече в «московском формате» по Афганистану. До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться с талибами.
Россия заявила о готовности возобновить «московский формат» по Афганистану. В «московском формате» участвуют все пять центральноазиатских государств, Китай, Пакистан, Индия, США, Иран, Россия и афганские конфликтующие стороны.
В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи московского формата по Афганистану
Россия на встрече московского формата по Афганистану ожидает сопоставления позиций и продолжения диалога сторон, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Продолжение диалога, обмен мнениями, сопоставление позиций и попытка понять, что будет <...> происходить в Афганистане по всем хорошо известным параметрам», – приводит ТАСС его ответ на вопрос, чего ждет Москва от предстоящих 20 октября контактов.
Напомним, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия ожидает от США подтверждения участия спецпредставителя американского президента Залмая Халилзада во встречах «расширенной тройки» и «московского формата» по Афганистану, которые пройдут 19 и 20 октября в Москве.
Позже талибы* (движение «Талибан*» запрещено в России) подтвердили свое участие во встрече в «московском формате» по Афганистану. До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться с талибами.
Россия заявила о готовности возобновить «московский формат» по Афганистану. В «московском формате» участвуют все пять центральноазиатских государств, Китай, Пакистан, Индия, США, Иран, Россия и афганские конфликтующие стороны.
Очевидцы рассказали о погибших при взрыве в Кабуле
По меньшей мере двое человек погибли и шестеро пострадали при взрыве, прогремевшем в районе Дехмазанг в Кабуле, сообщают очевидцы происшествия.
Один из очевидцев сообщил, что «по меньшей мере шесть человек, включая направлявшихся в районную школу учеников, пострадали при взрыве, двое погибли», передает ТАСС.
Между тем командование сирийской армии подтвердило, что жертвами теракта при подрыве армейского автобуса в центре Дамаска стали 14 военных, еще несколько человек получили ранения, передает РИА «Новости».
«В районе 6.45 (совпадает с московским) во время проезда армейского автобуса в Дамаске рядом с мостом Раис было совершено террористическое нападение. Сработали два взрывных устройства, которые были заранее прикреплены к транспорту», – говорится в сообщении.
Мост Раис («Президентский») пересекает реку Барада, он находится в центральной части сирийской столицы на оживленной магистрали недалеко от Национального музея Дамаска и известных отелей Dama Rose и Four Seasons.
Ранее террористы привели в действие два взрывных устройства в центре Дамаска. Позже саперы обезвредили еще одно взрывное устройство на месте ЧП.
До этого при взрыве в религиозной школе в Афганистане погибли семь человек.
Талибы обсудили в Москве экономические отношения с Россией
Талибская делегация (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России) в ходе «московского формата» обсудила развитие экономических связей с Россией, заявил представитель делегации.
«У нас хорошие отношения с Россией. Мы обсуждали различные вопросы, включая экономические и торговые связи. В целом политика нового временного правительства Афганистана заключается в том, чтобы использовать географическое положение страны и превратить ее в экономический хаб, который будет служить наращиванию торговли между странами региона, и помочь экономической интеграции Афганистана», – цитирует неназванного представителя РИА «Новости».
Напомним, делегация «Талибана*» прибыла в Москву в «Президент-Отель», там прошло третье заседание консультаций «московского формата» по Афганистану. Во встрече, помимо России и Афганистана, приняли участие представители Казахстана, Узбекистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Киргизии и Таджикистана. Представителя США не было.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва отмечает усилия талибов* по стабилизации обстановки. В Кремле заявили о незаинтересованности в «параличе» Афганистана.
При этом ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что говорить о признании талибов еще преждевременно.
На «московском формате по Афганистану» подняли вопрос признания талибов
Вопрос международного признания нового временного правительства Афганистана затрагивался на заседании в «московском формате», заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
Кабулов сказал в ответ на соответствующий вопрос, что «конечно, этот вопрос поднимался», передает ТАСС.
Он указал, что делегации, участвующие в «московском формате», призвали ООН созвать международную донорскую конференцию «по оказанию социально-экономической помощи постконфликтному обустройству Афганистана».
Вместе с тем он сообщил, что пока никаких сроков для формирования инклюзивного афганского правительства нет.
Кабулов также заявил, что новый спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст посетит Москву в ноябре.
Напомним, делегация «Талибана*» прибыла в Москву в «Президент-Отель», там прошло третье заседание консультаций московского формата по Афганистану. Во встрече, помимо России и Афганистана, приняли участие представители Казахстана, Узбекистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Киргизии и Таджикистана. Представителя США не было.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва отмечает усилия талибов* по стабилизации обстановки. В Кремле заявили о незаинтересованности в «параличе» Афганистана.
При этом ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что говорить о признании талибов еще преждевременно.