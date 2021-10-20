Участники «московского формата» предложили созвать конференцию под эгидой ООН

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20 октября, среда  |  Последнее обновление — 20:44  |  vz.ru
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Нефть может повторить взрывное подорожание газа

Трейдеры ждут нефть по 200 долларов за баррель REUTERS/Isaac Urrutia
В декабре 2021 года нефть подорожает выше 100 долларов за баррель, а в декабре 2022 года – до 200 долларов за баррель. Такие ожидания по ценам транслируют трейдеры на рынке нефтяных опционов. Учитывая, как в прошлом году нефтяная цена провалилась в отрицательную плоскость, а в этом году газовая цена ушла к заоблачным 2000 долларам за тысячу кубов, исключать уже ничего нельзя. Что будет значить для рубля и для России рекордный взлет стоимости нефти? Подробности...
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Прокисший джем и водку Дерипаски используют против России

Дерипаска заявил об украденной во время обысков ФБР водке Алексей Дружинин/РИА «Новости»
ФБР провело обыски в домах родни бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке. В ответ бизнесмен матом раскритиковал действия американских силовиков. Каковы реальные основания для обысков и чем пример Дерипаски показателен для крупных бизнесменов России и Китая? Подробности...
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Гибель гордости русского флота до сих пор вызывает споры

Линкоры типа «Севастополь» включили в себя многие передовые разработки того времени общественное достояние
В октябре 1911 года на заводе «Руссуд» в Николаеве началось строительство линкора «Императрица Мария», яркая жизнь которого прервалась 20 октября 1916-го, ровно 105 лет назад. Всего за полтора года службы корабль успел стать флагманом адмирала Колчака, а его загадочная гибель до сих пор вызывает споры среди историков и будоражит фантазию писателей. Чем еще был уникален «русский суперкорабль»? Подробности...
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Политику США на Балканах меняют опасные люди

Посол США в Сербии Кристофер Хилл и спецпредставитель по Балканам Габриэль Эскобар U.S. Department of State
В Белград приезжает новый посол США – Кристофер Хилл, карьерный дипломат, прекрасно знакомый с местными реалиями. А пост спецпредставителя президента по Балканам ранее занял Габриэль Эскобар, личность еще более примечательная и опасная. Вашингтон как будто проснулся и резко меняет политику в регионе – она станет более наглой, жесткой и антисербской. Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Почему взорвалась «Императрица Мария»

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В Севастополе точно были вражеские шпионы. Было бы им выгодно взорвать «Императрицу Марию»? Да это был едва ли не предел мечтаний. За сто с лишним лет тайну гибели самого современного русского корабля того времени никто не раскрыл. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

ОБСЕ страусиной позицией дискредитирует саму себя

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Украинское руководство, уверенное в своей безнаказанности, творит полный произвол. А ОБСЕ вместо того, чтобы протестовать, наносит смертельный удар по и так еле дышащему Минскому процессу. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Борьба за климат стала новой религией

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Поражает религиозный фанатизм молодых людей, которым промыли мозги настолько, что они действительно думают, что после них, а может, уже даже при них планета Земля прекратит своё существование. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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«Мисс Украина» затравили

Обсуждение: 10 комментариев

Цены продолжат расти

Обсуждение: 6 комментариев

Россия разрывает отношения с НАТО

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В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Участники «московского формата» предложили созвать конференцию под эгидой ООН

    20 октября 2021, 19:28

    Текст: Алексей Дегтярев

    Необходимо созвать донорскую по отношению к «московскому формату конференцию по Афганистану под эгидой ООН, об этом говорится в заявлении участников формата.

    «Стороны предложили запустить коллективную инициативу по скорейшему созыву под эгидой ООН представительной международной донорской конференции при том, разумеется, понимании, что основное бремя постконфликтного экономического и финансового восстановления и развития Афганистана должны нести силы, военные контингенты которых присутствовали в этой стране в течение последних 20 лет», – цитирует заявление РИА «Новости».

    Напомним, делегация «Талибана*» прибыла в Москву в «Президент-Отель», там прошло третье заседание консультаций московского формата по Афганистану. Во встрече, помимо России и Афганистана, приняли участие представители Казахстана, Узбекистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Киргизии и Таджикистана. Представителя США не было.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва отмечает усилия талибов* по стабилизации обстановки. В Кремле заявили о незаинтересованности в «параличе» Афганистана.

    При этом ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что говорить о признании талибов еще преждевременно.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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    Лавров встретился с делегацией «Талибана» в Москве
    		    20 октября 2021, 12:48
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с делегацией «Талибана*» (движение признано террористическим и запрещено в России) в рамках «московского формата».

    Лавров сообщил, что провел в Москве встречу с делегацией талибов*, обсудил с ними соблюдение прав и свобод граждан Афганистана и призвал их выполнять обещания, что территория страны не будет использоваться против третьих государств, передает РИА «Новости».

    «Поддержка народных масс связана с грамотной социальной политикой, соблюдением основных прав и свобод граждан», – подчеркнул министр.

    Заседание проходит в среду в Москве, многосторонних консультациях принимают участие представители из десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация талибов во главе с замглавы правительства Абдулом Саламом Ханафи.

    Делегацию России возглавляет Сергей Лавров, Казахстана – спецпредставитель президента республики по Афганистану Талгат Калиев, Узбекистана – спецпредставитель Исматулла Иргашев, от Китая присутствует спецпредставитель Юэ Сяоюн, от Пакистана – спецпредставитель Мохаммад Садик, от Ирана – спецпредставитель Хасан Каземи Куми, передает Sputnik «Афганистан» в Telegram.

    Также во встрече принимают участие директор Департамента Пакистана, Афганистана, Ирана МИД Индии Джитендер Пал Сингх, директор четвертого Политического департамента МИД Кыргызстана Авазбек Абдуразаков, начальник Управления стратегических исследований МИД Таджикистана Вафо Алибек Ниятбекзода, замминистра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев.

    Делегация «Талибана*» прибыла в «Президент-Отель» в среду, там и пройдет третье заседание консультаций московского формата по Афганистану.

    При этом посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что говорить о признании талибов еще преждевременно.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

    Коментарии (35)
    Делегация талибов выехала на встречу в московском формате по Афганистану

    18 октября 2021, 18:59

    Текст: Елизавета Булкина

    Делегация движения «Талибан*» (запрещено в России) отправилась на консультации в московском формате по Афганистану, которые пройдут 20 октября, сообщается в Twitter «Исламского эмирата Афганистан» (ИЭА, используемое талибами* название государства).

    «Высокопоставленная делегация, возглавляемая заместителем главы [временного] правительства ИЭА мавлави Абдул Саламом Ханафи, отправилась в Москву для участия в переговорах 20 октября», – передает сообщение ТАСС.

    Член комиссии радикалов по культуре Инамулла Самангани заявил, что в составе делегации отправились назначенный талибами* глава МИД Афганистана Амир Хан Моттаки и ряд других министров.

    «Мы надеемся, что предстоящие консультации будут иметь позитивный результат в политическом смысле, а также приведут к признанию [сформированного «Талибаном» временного правительства] ИЭА», – сказал в свою очередь представитель талибов, заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид.

    Напомним, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия ожидает от США подтверждения участия спецпредставителя американского президента Залмая Халилзада во встречах «расширенной тройки» и «московского формата» по Афганистану, которые пройдут 19 и 20 октября в Москве.

    Позже талибы (движение «Талибан*» запрещено в России) подтвердили свое участие во встрече в «московском формате» по Афганистану. До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться с талибами.

    Россия заявила о готовности возобновить «московский формат» по Афганистану. В «московском формате» участвуют все пять центральноазиатских государств, Китай, Пакистан, Индия, США, Иран, Россия и афганские конфликтующие стороны.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

    Коментарии (6)
    Талибы заявили об опасении убийства их лидера американскими дронами

    20 октября 2021, 17:50

    Текст: Алексей Дегтярев

    Лидер движения «Талибан*» (запрещено в России и признано террористическим) Хайбатулла Ахундзада не выходит на публику, так как опасается атаки американских дронов, сообщил представитель движения Анас Хаккани.

    «Он жив и находится в Афганистане. Я сам встречался с ним около 10 дней назад. Но воздушное пространство страны не слишком безопасно, и там появляются американские дроны», – цитирует РИА «Новости» Хаккани, который сказал это журналистам, отвечая на вопрос о местонахождении Ахундзады. 

    Напомним, в начале сентября талибы* объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не стал занимать пост в кабинете министров. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

    Коментарии (3)
    Экс-глава Пентагона заявил об ошибках в обучении афганской армии

    18 октября 2021, 13:27

    Текст: Кристина Коваленко

    Бывший глава Пентагона Роберт Гейтс перечислил грубые ошибки, допущенные США во время обучения афганских военных.

    «Я думаю, что мы создали афганскую армию по своему образу и подобию. Тому, который требовал гораздо более сложной логистики, содержания и поддержки, чем, скажем, «Талибан*» (движение признано террористическим и запрещено в РФ)», – сказал Гейтс в интервью программе 60 Minutes, пишет РИА Новости.

    Он подчеркнул, что вместо легкой и оперативной армии, как у талибов*, США создали в Афганистане вооруженные силы, требующие тяжелого материально-технического обеспечения. Американские солдаты научили афганцев читать, чтобы те могли использовать сложное оборудование.

    По словам Гейтса, если добавить еще и коррупцию в высшем военном руководстве, то нет ничего удивительно в том, что афганская армия развалилась.

    Решение властей США вывести армию из Афганистана подвергалось критике как со стороны местных политиков, так и союзников.

    В начале августа талибы начали наступление на столицу Афганистана, а 15 августа вошли в Кабул и заявили, что война окончена. Американские солдаты покинули аэропорт в ночь на 31 августа, положив конец военному присутствию на протяжении 20 лет.

    Ранее сообщалось, что делегация талибов готова прибыть в Москву для проведения переговоров с высокопоставленными российскими лицами по поводу развития ситуации в Афганистане. 

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    Коментарии (3)
    Россия не позвала представителей сил сопротивления из Панджшера на встречу в Москву

    18 октября 2021, 14:26

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Россия не приглашала на встречу в «Московском формате» по Афганистану представителей сил сопротивления из Панджшера, заявил спецпредставитель президента, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

    «Только талибов*», – передает РИА Новости ответ Кабулова на соответствующий вопрос.

    Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия ожидает от США подтверждения участия спецпредставителя американского президента Залмая Халилзада во встречах «расширенной тройки» и «московского формата» по Афганистану, которые пройдут 19 и 20 октября в Москве.

    Позже талибы* (движение «Талибан*» запрещено в России) подтвердили свое участие во встрече в московском формате по Афганистану.  До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться с талибами.

    Россия заявила о готовности возобновить «московский формат» по Афганистану.  В «московском формате» участвуют все пять центральноазиатских государств, Китай, Пакистан, Индия, США, Иран, Россия и афганские конфликтующие стороны.

    Напомним, ранее в понедельник Иран подтвердил участие в переговорах в московском формате по Афганистану.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

    Коментарии (3)
    Иран решил участвовать в переговорах в московском формате по Афганистану

    18 октября 2021, 10:12

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Иранский дипломат примет участие в консультациях в московском формате по ситуации в Афганистане, которые запланированы на 20 октября, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

    «Что касается заседания в Москве, то там будет присутствовать наш представитель», – передает ТАСС слова политика.

    Напомним, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия ожидает от США подтверждения участия спецпредставителя американского президента Залмая Халилзада во встречах «расширенной тройки» и «московского формата» по Афганистану, которые пройдут 19 и 20 октября в Москве.

    Позже талибы* (движение «Талибан*» запрещено в России) подтвердили свое участие во встрече в московском формате по Афганистану.  До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться с талибами.

    Россия заявила о готовности возобновить «московский формат» по Афганистану.  В «московском формате» участвуют все пять центральноазиатских государств, Китай, Пакистан, Индия, США, Иран, Россия и афганские конфликтующие стороны.

    Коментарии (0)
    Талибы возобновили выплату зарплаты учителям

    19 октября 2021, 20:45

    Текст: Евгения Шестак

    Учителя афганской провинции Бадахшан впервые за три месяца получили зарплату при правительстве движения «Талибан*» (признано террористическим и запрещено в России).

    Министерство образования – единственный орган, выплативший зарплату сотрудникам при правительстве талибов*, передает Sputnik Афганистан.

    На кадрах видно, как учителя стоят в длинных очередях у входа в Kabul Bank для получения зарплаты. 

    Ранее «Талибан*» заявило, что девочки в Афганистане в скором времени получат возможность вновь посещать средние школы. 

    Напомним, с момента захвата талибами Кабула прошло два месяца. Вопреки данному ранее слову, «Талибан» не собирается признавать за ними ряд гражданских прав.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

    Коментарии (0)
    Талибы решили провести в России двусторонние встречи

    20 октября 2021, 10:53

    Текст: Наталья Ануфриева

    Делегация талибов* (движение признано террористическим и запрещено в России), прибывшая на переговоры «Московского формата» по Афганистану, также проведет в Москве двусторонние встречи, сообщил представитель делегации движения Хайрулла Хайрхах.

    «Да, почему нет?», – сказал Хайрхах, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

    В среду делегация движения прибыла в «Президент-Отель», там пройдет третье заседание консультаций московского формата по Афганистану, передает ТАСС.

    В многосторонних консультациях примут участие представители из десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация талиб* во главе с замглавы правительства Абдулом Саламом Ханафи. В работе форума примет участие также министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Основными вопросами на встрече станут военно-политическая обстановка в Афганистане после того, как власть в стране взяли в руки талибы, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства.

    Ранее спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия ожидает от США подтверждения участия спецпредставителя американского президента Залмая Халилзада во встречах «расширенной тройки» и «московского формата» по Афганистану, которые пройдут 19 и 20 октября в Москве.

    Позже талибы подтвердили свое участие во встрече в «московском формате» по Афганистану. До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться с талибами.

    Россия заявила о готовности возобновить «московский формат» по Афганистану. В «московском формате» участвуют все пять центральноазиатских государств, Китай, Пакистан, Индия, США, Иран, Россия и афганские конфликтующие стороны.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

    Коментарии (2)
    В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи московского формата по Афганистану

    19 октября 2021, 13:52

    Текст: Елена Мирошниченко

    Россия на встрече московского формата по Афганистану ожидает сопоставления позиций и продолжения диалога сторон, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Продолжение диалога, обмен мнениями, сопоставление позиций и попытка понять, что будет <...> происходить в Афганистане по всем хорошо известным параметрам», – приводит ТАСС его ответ на вопрос, чего ждет Москва от предстоящих 20 октября контактов.

    Напомним, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия ожидает от США подтверждения участия спецпредставителя американского президента Залмая Халилзада во встречах «расширенной тройки» и «московского формата» по Афганистану, которые пройдут 19 и 20 октября в Москве.

    Позже талибы* (движение «Талибан*» запрещено в России) подтвердили свое участие во встрече в «московском формате» по Афганистану. До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться с талибами.

    Россия заявила о готовности возобновить «московский формат» по Афганистану. В «московском формате» участвуют все пять центральноазиатских государств, Китай, Пакистан, Индия, США, Иран, Россия и афганские конфликтующие стороны.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

    Коментарии (0)
    Очевидцы рассказали о погибших при взрыве в Кабуле

    20 октября 2021, 10:10

    Текст: Наталья Ануфриева

    По меньшей мере двое человек погибли и шестеро пострадали при взрыве, прогремевшем в районе Дехмазанг в Кабуле, сообщают очевидцы происшествия.

    Один из очевидцев сообщил, что «по меньшей мере шесть человек, включая направлявшихся в районную школу учеников, пострадали при взрыве, двое погибли», передает ТАСС.

    Между тем командование сирийской армии подтвердило, что жертвами теракта при подрыве армейского автобуса в центре Дамаска стали 14 военных, еще несколько человек получили ранения, передает РИА «Новости».

    «В районе 6.45 (совпадает с московским) во время проезда армейского автобуса в Дамаске рядом с мостом Раис было совершено террористическое нападение. Сработали два взрывных устройства, которые были заранее прикреплены к транспорту», – говорится в сообщении.

    Мост Раис («Президентский») пересекает реку Барада, он находится в центральной части сирийской столицы на оживленной магистрали недалеко от Национального музея Дамаска и известных отелей Dama Rose и Four Seasons.

    Ранее террористы привели в действие два взрывных устройства в центре Дамаска. Позже саперы обезвредили еще одно взрывное устройство на месте ЧП.

    До этого при взрыве в религиозной школе в Афганистане погибли семь человек.

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    Лавров заявил об усилиях талибов по стабилизации ситуации в Афганистане

    20 октября 2021, 13:12

    Текст: Наталья Ануфриева

    Смена власти в Афганистане – свершившийся факт, Москва отмечает усилия талибов* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России) по стабилизации обстановки, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров заявил на третьем заседании Московского формата консультаций по Афганистану, что «теперь, после кардинального изменения ситуации на земле, уже бессмысленно искать виноватых в том, что так и не удалось достичь осязаемого результата в деле национального примирения», передает РИА «Новости».

    «Отмечу лишь, что ожидания, возлагавшиеся на республиканский лагерь, на прошлое правительство Афганистана во главе с бывшим президентом Ашрафом Гани – эти ожидания не оправдались. Сейчас у власти новая администрация. Этот свершившийся факт возлагает большую ответственность уже на движение талибов. Отмечаем предпринимаемые им усилия по стабилизации военно-политической обстановки, налаживании деятельности государственного аппарата», – добавил он.

    Министр отметил, что Россия сожалеет из-за отсутствия на заседании делегации из США, передает ТАСС.

    «Надеюсь, что готовность активно работать на афганском направлении у США сохраняется, и новый спецпредставитель присоединится к шагам, в том числе по итогам нынешнего заседания московского формата, в контексте выполнения тех договоренностей, которые вы здесь сегодня, я надеюсь, достигнете», – добавил Лавров.

    Он отметил, что в Москве убеждены – «настало время для мобилизации ресурсов мирового сообщества по оказанию Кабулу действенной финансово-экономической гуманитарной помощи, в том числе в целях недопущения гуманитарного кризиса и купирования миграционных потоков».

    «Отмечаем предпринимаемые ими (правительством талибов*) усилия по стабилизации военно-политической обстановки, налаживанию деятельности государственного аппарата», – сказал глава российского дипведомства.

    Однако, подчеркнул он, «задача достижения устойчивого мира в Афганистане по-прежнему актуальна», залог ее успешного решения видится «прежде всего в формировании по-настоящему инклюзивного правительства».

    Напомним, делегация «Талибана*» прибыла в «Президент-Отель» в среду, там и пройдет третье заседание консультаций московского формата по Афганистану.

    При этом посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что говорить о признании талибов еще преждевременно.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    На «московском формате по Афганистану» подняли вопрос признания талибов

    20 октября 2021, 15:45

    Текст: Наталья Ануфриева

    Вопрос международного признания нового временного правительства Афганистана затрагивался на заседании в «московском формате», заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

    Кабулов сказал в ответ на соответствующий вопрос, что «конечно, этот вопрос поднимался», передает ТАСС.

    Он указал, что делегации, участвующие в «московском формате», призвали ООН созвать международную донорскую конференцию «по оказанию социально-экономической помощи постконфликтному обустройству Афганистана».

    Вместе с тем он сообщил, что пока никаких сроков для формирования инклюзивного афганского правительства нет.

    Кабулов также заявил, что новый спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст посетит Москву в ноябре.

    Напомним, делегация «Талибана*» прибыла в Москву в «Президент-Отель», там прошло третье заседание консультаций московского формата по Афганистану. Во встрече, помимо России и Афганистана, приняли участие представители Казахстана, Узбекистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Киргизии и Таджикистана. Представителя США не было.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва отмечает усилия талибов* по стабилизации обстановки. В Кремле заявили о незаинтересованности в «параличе» Афганистана.

    При этом ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что говорить о признании талибов еще преждевременно.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    Посол России в Кабуле заявил о преждевременности признания талибов

    20 октября 2021, 12:05

    Текст: Наталья Ануфриева

    Говорить о признании талибов* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России) еще преждевременно, заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

    Жирнов заявил в ходе встречи «Московского формата», что «об этом говорить преждевременно», передает РИА «Новости».

    Между тем Россия работает над отправкой гуманитарной помощи в Афганистан, «как только дата будет, объявим», добавил он. Дипломат также указал, что от встречи в Москве в среду это не зависит.

    Напомним, 20 октября делегация «Талибана*» прибыла в «Президент-Отель», там пройдет третье заседание консультаций московского формата по Афганистану.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    Талибы обсудили в Москве экономические отношения с Россией

    20 октября 2021, 18:57

    Текст: Алексей Дегтярев

    Талибская делегация (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России) в ходе «московского формата» обсудила развитие экономических связей с Россией, заявил представитель делегации.

    «У нас хорошие отношения с Россией. Мы обсуждали различные вопросы, включая экономические и торговые связи. В целом политика нового временного правительства Афганистана заключается в том, чтобы использовать географическое положение страны и превратить ее в экономический хаб, который будет служить наращиванию торговли между странами региона, и помочь экономической интеграции Афганистана», – цитирует неназванного представителя РИА «Новости».

    Напомним, делегация «Талибана*» прибыла в Москву в «Президент-Отель», там прошло третье заседание консультаций «московского формата» по Афганистану. Во встрече, помимо России и Афганистана, приняли участие представители Казахстана, Узбекистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Киргизии и Таджикистана. Представителя США не было.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва отмечает усилия талибов* по стабилизации обстановки. В Кремле заявили о незаинтересованности в «параличе» Афганистана.

    При этом ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что говорить о признании талибов еще преждевременно.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    В Кремле заявили о незаинтересованности в «параличе» Афганистана

    20 октября 2021, 14:45

    Текст: Наталья Ануфриева

    Россия и другие страны не заинтересованы в полном параличе Афганистана, для этого и необходимы переговоры с талибами* (террористическая организация «Талибан*» запрещена в России) в Москве, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что в Афганистане в данный момент наблюдаются все признаки гуманитарного и экономического коллапса, передает РИА «Новости».

    «Все страны, в том числе и те, которые принимают участие в «Московском формате», пытаются нащупать возможности, чтобы как-то помогать этим людям, понять, что с ними будет и как избежать дальнейшей катастрофы. Потому что никто не заинтересован в полном параличе целого государства, которое граничит, еще раз повторяю, в том числе с СНГ», – сказал он.

    Представитель Кремля напомнил, что де-юре временное правительство талибов* (движение «Талибан*» запрещено в России) не признано мировыми державами, в том числе и Россией, «но де-факто талибы являются руководством Афганистана».

    «Вы знаете, в Москве сегодня проходит так называемый московский формат, и прямые контакты как раз направлены на то, чтобы лучше понять то, что происходит в этом государстве, каковы намерения талибов, их основная линия и их планы на среднесрочную и долгосрочную перспективу», – разъяснил Песков.

    Напомним, делегация «Талибана*» прибыла в «Президент-Отель» в среду, там и пройдет третье заседание консультаций московского формата по Афганистану.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва отмечает усилия талибов по стабилизации обстановки в Афганистане.

    При этом посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что говорить о признании талибов еще преждевременно.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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