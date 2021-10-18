Глава МИД ФРГ назвал Лукашенко «шефом государственной сети контрабанды»

Глава МИД Германии Хайко Маас считает, что белорусский лидер Александр Лукашенко руководит переправкой беженцев в Европу, об этом он заявил перед стартом встречи глав МИД ЕС в Люксембурге.

Маас отметил, что политическая ситуация в Белоруссии до сих пор критическая, если говорить про подавление оппозиции и нарушение прав человека.

«Мы в Европе сталкиваемся с тем, что Лукашенко использует беженцев как инструмент, чтобы оказывать давление на европейские страны. Лукашенко является ни кем иным, как шефом государственной сети контрабанды (мигрантов)», – цитирует главу ведомства РИА Новости.

Политик заявил, что страны ЕС не будут терпеть то, что авиакомпании сейчас зарабатывают на перевозке беженцев в Германию и другие страны. Последствия такой работы стали темой обсуждения встречи глав МИД.

Маас предложил ввести санкции для этих авиакомпаний, чтобы показать, что с таким положением дел власти европейских стран мириться не готовы.

Ранее власти Польши объяснили построенный на границе с Беларусью забор. По словам польского премьера Матеуша Моравецкого, забор послужит защитой от «миграционного шантажа» со стороны Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Польша планировала построить новый 2,5-метровый забор, чтобы защитить страну от наплыва мигрантов из Белоруссии.