В Польше объяснили забор на границе с Белоруссией защитой от «миграционного шантажа»

Забор на границе Польши и Белоруссии необходим для защиты лично от российского президента Владимира Путина, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

«Это нужно для того, чтобы защитить Польшу от миграционного шантажа в долгосрочной перспективе – в данном случае со стороны Александра Лукашенко и Владимира Путина», – сказал Моравецкий, передает РИА «Новости» со ссылкой на Polskie Radio.

Ранее сообщалось, что в связи с наплывом мигрантов Польша построит новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией.

Напомним, глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.