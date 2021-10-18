Стрелявшего в пермской школе шестиклассника обезвредила директор

Устроившего стрельбу в школе в Октябрьском районе Пермского края шестиклассника обезвредила директор школы, уговорив ученика отдать ей оружие, сообщила пресс-служба министерства безопасности региона.

«Ученик находился в состоянии эмоционального расстройства. Директор школы увела ребенка в кабинет и после разговора с учеником убедила его отдать ей оружие», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

В администрации Октябрьского городского округа рассказали, что семья школьника благополучная, на учете не состояла.

Отмечается, что занятия в школе в понедельник отменили, учеников и родителей просят сохранять спокойствие.

«Дорогие наши дети! Сегодня занятия в школе отменены. Просим вас сохранять спокойствие, не поддаваться панике. О занятиях на завтра будет сообщено дополнительно», – указано на странице в группе «Сарсинская средняя общеобразовательная школа имени А. М. Карпова» во «ВКонтакте».

В понедельник ученик шестого класса устроил стрельбу в школе в поселке Сарс в Пермском крае. Он успел один раз выстрелить из огнестрельного оружия в потолок. В момент происшествия в учебном заведении находилась только вахтерша, она не пострадала.

Напомним, 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В результате погибли шесть человек, еще 43 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Нападавшему ампутировали часть голени, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин объявил о начале выплат пострадавшим при стрельбе в вузе с 21 сентября. Вуз, где произошла стрельба, решил выплатить семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим – 500 тыс. рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министру науки и высшего образования Валерию Фалькову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Пермь. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших.