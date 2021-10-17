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В Новосибирске военнослужащий обезоружил грабителя в супермаркете
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Сержант-контрактник в Новосибирске обезоружил грабителя, напавшего на кассира с ножом в супермаркете, сообщает Минобороны России.
«Сержант Эмиль Касымов... стал свидетелем того как мужчина, угрожая продавцу ножом, пытается его ограбить, требуя отдать деньги из кассы. Не раздумывая, Эмиль обезоружил нападавшего и удерживал его до приезда наряда полиции», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Отмечается, что командованием военного округа принято решение о награждении военнослужащего.
«Соответствующие предложения представлены Министру обороны Российской Федерации», – добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске полицейские были вынуждены открыть огонь в ответ на стрельбу из окна, в результате перестрелки мужчина погиб.
Пушков ответил пожелавшему «задавить» Россию в Гааге Кулебе
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Именно Украина в 2018 году нарушила государственную границу России, и это известно всем, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о намерении Киева «задавить» Москву в суде по этому вопросу.
«В странах НАТО всем известно: именно Украина нарушила в Керченском проливе территориальные воды России. Поэтому в альянсе уже давно замолчали на эту тему. А что касается «железных аргументов», то тут Киев уже выложил свои доводы против контракта Венгрии и Газпрома, но эта «железная логика» никого не впечатлила ни в Будапеште, ни в Брюсселе», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что аргументация Украины в ПАСЕ против России, которой занимался Кулеба лично, также была отброшена, особенно когда зашла речь о возможном выходе России из Совета Европы.
«Неземная «красота» украинской позиции, которой хвастают в Киеве, все чаще ускользает от крупных игроков или не принимается во внимание. Задавят они», – возмутился Пушков.
Ранее в пятницу Кулеба объявил, что украинская сторона в суде в Гааге способна «задавить» российскую юридическими аргументами по инциденту в Черном море в 2018 году.
Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года в ходе провокации нарушили границу России и были задержаны. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц.
В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав применить в отношении России временные меры для немедленного освобождения судов и моряков.
Яценюк подсчитал убытки от несвоевременной закупки газа Украиной
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Украина понесет убытки от несвоевременной закупки газа в размере 5 млрд долларов, заявил экс-премьер страны Арсений Яценюк.
«Украинская власть потеряла время и нанесла миллиардные убытки гражданам Украины. Нужно было газ покупать тогда, когда он стоил 250 долларов. Не все это могли себе позволить, так как не имеют газовых хранилищ. Но в Украине газовые хранилища есть – одни из наибольших в Европе. На счетах «Нафтогаза» было 2 млрд долларов. На эти средства можно было предостаточно купить газа и закачать в хранилища», – заявил Яценюк в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости».
Он отметил, что за такой промах персональную ответственность несет действующая власть в стране. По его словам, «из карманов украинцев возьмут 5 млрд долларов», и эти убытки будут из-за того, что власти не закупили газ вовремя.
Ранее бывший руководитель НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев заявил, что киевские власти допустили серьезную ошибку, не закупая газ весной по низким ценам.
В России, между тем, удивились желанию Украины продолжать покупать российский газа не напрямую, а через реверс, из-за чего страна платит на 20-30% дороже.
Цены на газ в Европе накануне выросли до 1250 долларов за 1 тыс. кубометров. Вице-премьер России Александр Новак объяснял такие цены низкой заполненностью ПХГ.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как цены на газ ударят по всей мировой экономике, а также о том, как ЕС использовал газ и электроэнергию в качестве оружия.
Толстой объяснил недоверие людей к вакцине от COVID
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Государство проиграло информационную кампанию по борьбе с коронавирусом, считает депутат Госдумы Петр Толстой.
«Пора сказать прямо: информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло. Это факт: у людей нет доверия к вакцине, на вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные все равно могут заболеть, никто не отвечает», – написал Толстой в своем Telegram-канале.
По его мнению, ученые и эксперты не смогли проявить себя в этом направлении, а подход «мы сказали, а вы делайте» тут не работает.
«Нужно объяснять людям, приводить доводы, а не пытаться заставить их просто поверить на слово. Только так мы сможем переломить недоверие граждан. А врачам, ежеминутно спасающим жизни, я могу выразить только безмерную благодарность. Их труд неоценим», – заключил политик.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что необходимо наращивать темпы вакцинации против COVID-19.
Завкафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров отмечал, что через месяц число россиян, заразившихся коронавирусом, может превысить 1 млн человек.
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Мощность ГТС Украины сравнили с мощностью идущих в обход страны газопроводов
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Мощность ГТС Украины составляет 145 млрд кубов газа, а суммарная мощность газопроводов, которые за последние 20 лет построили в обход Украины – 180 млрд кубов в год, сообщил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Мураев заявил, что 180 млрд кубов – «это то количество, которое потребляла Европа последние годы». «Я не знаю, у кого там страшный сон – декарбонизация, но на самом деле это мечта Газпрома и надежда Украины», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Бывший депутат подчеркнул, что «Европа будет отказываться от угля и потреблять газ», благодаря чему у украинской ГТС, «возможно, появится будущее».
Мураев отметил, что к нынешнему отопительному сезону Украине не хватает 4 млрд кубов газа, средств на них в бюджете нет. Он счел ситуацию с энергоресурсами в стране катастрофической. По словам Мураева, альтернативы российскому газу для Украины не существует.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что усиливать транзит газа сейчас через украинскую ГТС опасно, она изношена на 80% и может не выдержать. Однако все же в этом году поставки топлива по этому маршруту будут увеличены примерно на 10%, несмотря на условия контракта.
Гиперзвуковая ракета Китая «застала врасплох» разведку США
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Для американской разведки стало неожиданностью испытание Китаем в августе гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерное оружие, сообщают СМИ.
Financial Times пишет, что Пекин показал «передовой космический потенциал», это «застало врасплох» разведку США. Хотя ракета не достигла заданной цели, прогресс Китая «в разработке гиперзвукового оружия» оказался «поразительным». Как пишет издание, китайцы продвинулись гораздо дальше, чем считали в США. По словам одного из источников, в Вашингтоне «понятия не имеют, как они это сделали».
Указывается, что ракета теоретически может пролететь над южным полюсом, что создало бы большую проблему для США, так как их системы ПРО сосредоточены на северном полярном направлении. В Пентагоне заявили, что развитие военных возможностей Китая «усиливает напряженность в регионе и за его пределами». Посольство Китая в США отметило, что политика КНР всегда носила «оборонительный характер», передает РИА «Новости».
Напомним, технологический прорыв Китая вызывает тревогу у властей США. Сами американцы сообщили об успешном испытании собственной гиперзвуковой ракеты в сентябре. В октябре КНДР заявила об успешном испытании ракеты «Хвасон-8» с гиперзвуковым боевым блоком.
Пересильд рассказала о возвращении с МКС
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Актриса Юлия Пересильд, которая 17 октября вернулась на Землю с Международной космической станции (МКС), призналась, что ей не хотелось прощаться с космосом.
Артистка отметила, что посадка прошла в штатном режиме, и она хорошо себя чувствует.
«Олег (космонавт Новицкий) молодец. С ним не страшно... Я не знаю. У меня на самом деле немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней это много, а уже когда все заканчивалось – не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только», – сказала Пересильд в эфире Первого канала.
Напомним, в 4.14 мск корабль «Союз МС-18» отстыковался от МКС. В 6.42 мск двигательная установка корабля включилась на торможение, после чего корабль разделился на отсеки, а спускаемый аппарат с киноэкипажем вошел в плотные слои атмосферы Земли. В 7.35 мск спускаемый аппарат корабля приземлился в степи Казахстана в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил приземление спускаемого аппарата корабля «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») с участниками киноэкипажа на твердую пятерку.
Шипенко и Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.
Власти Кабо-Верде выдали задержанного венесуэльского дипломата США
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Венесуэльский дипломат Алекс Сааб, задержанный в Кабо-Верде, экстрадирован в США, сообщают СМИ.
Радиостанция Caracol сообщает, что «Сааб вылетел из Кабо-Верде в США, где он предстанет перед судом Флориды». Сааба в 2020 году задержали по запросу США в Кабо-Верде, где самолет, на котором он летел, приземлился для дозаправки, передает РИА «Новости».
Сааб был арестован в аэропорту имени Амилкара Кабрала на острове Сал в рамках совместной операции властей Кабо-Верде и Интерпола во время перелета на частном самолете из Венесуэлы в Иран, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Защита Сааба указывала на дипломатический статус Сааба, а также на отсутствие договора об экстрадиции между США и Кабо-Верде. Каракас подчеркивал его статус спецпосланника Венесуэлы в Африканском союзе. Конституционный суд Кабо-Верде отклонил апелляцию адвокатов Сааба.
Сааб в 2019 году был включен в санкционный список США как организатор «широкой коррупционной сети» в интересах президента Венесуэлы Николаса Мадуро. СМИ сообщали, что он мог обладать сведениями о секретных договоренностях Венесуэлы с Турцией, Ираном и Россией, которые, по мнению США, затрагивают их интересы в регионе.
Напомним, МИД Украины заявил, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской, так как она «разыскивается за государственную измену». В Кабо-Верде заявили об отсутствии у Киева шансов добиться экстрадиции Поклонской.
Арестованы трое подозреваемых в конфликте на станции «Текстильщики»
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Арестованы трое участников конфликта в московском метро, пристававших к девушке, сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.
«С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении трех мужчин, обвиняемых по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»), меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 декабря 2021 года», – сообщила глава пресс-службы Людмила Нефедова ТАСС.
По ее словам, дело находится контроле надзорного ведомства.
Ранее по результатам проведенной проверки информации об инциденте в Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Согласно данным следствия, 12 октября в вагоне метро, ехавшего от «Волгоградского проспекта» до «Текстильщиков», несколько агрессивных мужчин приставали к женщине. За нее вступились другие пассажиры, началась драка.
В ГСУ СК по Москве сообщали, что устроившие драку в вагоне московского метро на станции «Текстильщики» трое дебоширов задержаны, им предъявлено обвинение.
СК подтвердил гибель 18 человек в Екатеринбурге от отравления спиртом
Сообщения о гибели 18 человек в Екатеринбурге от употребления спирта с содержанием метанола подтвердили в региональном следственном управлении СК.
«По версии следствия, в период с 7 по 14 октября на территории Чкаловского района города Екатеринбурга несколькими лицами была сбыта гражданам спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт), представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления внутрь указанной жидкости погибли 18 человек», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Уголовное дело возбуждено по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц», передает ТАСС.
Полицейские задержали двух подозреваемых в преступлении, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области совместно с коллегами из УМВД по городу Екатеринбургу по горячим следам установили и задержали двоих подозреваемых – местных жителей, 1978 и 1967 годов рождения», – уточнил представитель ведомства.
Между тем старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова уточнила, что ведомство потребовало провести проверки на екатеринбургских рынках после инцидента.
«Прокуратура направила требование в органы полиции о проверке рыночных комплексов на предмет реализации контрафактной алкоголесодержащей продукции», – уточнила она.
После смерти людей от отравления на одном из рынков города уже проведена масштабная операция сотрудников силовых ведомств, отмечает Ura.ru.
В субботу координатор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев сообщил, что в Екатеринбурге из-за отравления спиртом с содержанием метанола скончались 16 человек.
Песков: Путину очень сложно говорить с Зеленским
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Президенту России Владимиру Путину сложно выстраивать диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским, поэтому он отдельно общается с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, а те уже ведут переговоры с украинским главой государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так. Ну, это не так», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, Путин «говорит то, что делает, и делает то, что говорит». Также Песков подчеркнул, что участники конфликта описаны в Минских соглашениях, утвержденных Совбезом ООН.
«И соответственно, если президент Украины не признает документ Организации Объединенных Наций и де-факто ставит под вопрос подпись президента Украины под этим документом, ну как здесь можно общаться? То есть Путину очень сложно общаться. Путин отвечает за свои слова, он говорит то, что делает, и делает то, что говорит. И когда вот это не стыкуется с другими собеседниками, то это очень-очень сложно», – сказал Песков.
Пресс-секретарь добавил, что особых перспектив для встречи Путина с Зеленским нет, тем более что Киев не выполняет Минские соглашения. Песков подчеркнул, что для встречи в нормандском формате нужно сперва подготовить какой-то фундамент.
Ранее в газете «Коммерсант» вышла статья замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как «это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию». Кремль поддержал позицию Медведева.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия вынесла приговор властям Украины.
«Киноэкипаж» вернулся на Землю с МКС
Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18»), на борту которого находятся космонавт Олег Новицкий, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, приземлился в Казахстане, сообщают информационные агентства.
К аппарату направились спасатели, передает ТАСС.
Роскосмос сообщает, что самочувствие Новицкого, Шипенко и Пересильд хорошее. Спускаемый аппарат «стоит вертикально и взят под охрану», передает РИА «Новости».
Напомним, в 4.14 мск корабль «Союз МС-18» отстыковался от МКС. В 6.42 мск двигательная установка корабля включилась на торможение, после чего корабль разделился на отсеки, спускаемый аппарат с «киноэкипажем» вошел в плотные слои атмосферы Земли.
Шипенко и Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.
Россия предложила Британии помощь в преодолении газового кризиса
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Российская сторона готова помочь Великобритании в преодолении газового кризиса, сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин.
Он уточнил, что Москва придет на помощь и сделает все возможное, «чтобы облегчить условия, которые сейчас создали настоящий кризис», передает РИА «Новости».
Келин отметил также, что Британию газом обеспечивают Норвегия и другие поставщики, а доля российского Газпрома составляет около 3%.
Ранее читатели британского издания The Telegraph раскритиковали власти Великобритании из-за ситуации с поставками российского газа в Европу.
Накануне Британии предрекли тяжелую зиму из-за высоких цен на газ. Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Отец блогера Саши Спилберг нашел машину пропавшей дочери
Отец блогера Саши Спилберг (Александры Балковской) Александр Балковский заявил, что обнаружил автомобиль дочери, но до сих пор не может связаться с ней самой.
Балковский сообщил, что нашел машину и телефон дочери, передает RT в своем Telegram-канале.
При этом он считает, что в деле с исчезновением девушки нет криминальной составляющей.
Напомним, Саша Спилберг несколько дней не выходила на связь, сообщала ее помощница. Позже продюсер Юлия Стахива сообщила, что девушка планировала поехать в Киев в эти дни.
Британского депутата зарезал сомалиец
Депутат британского парламента от Консервативной партии Дэвид Эймс скончался после нападения 25-летнего Али Харби Али, сообщили СМИ.
Напавший на депутата мужчина имеет сомалийское происхождение, прежде он не был известен службам безопасности. Расследование нападения ведет контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.
В пятницу Эймс встречался с избирателями. Напавший на него мужчина вошел в приемную избирательного округа и нанес депутату несколько ударов ножом, от полученных ранений Эймс скончался. Напавшего на парламентария арестовали.
В Госдуме призвали лишать Нобелевской премии мира за преступления
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за возможность отзывать Нобелевскую премию мира. По его словам, нет четких критериев, за что вручают эту награду, а в случае преступлений со стороны лауратов доверие к премии со стороны общественности ослабевает.
«Когда говорят о Нобелевской премии в области фундаментальных наук – вопросов нет. Понятно, за что их вручают. (...) С Премией мира такой ясности нет, как нет критериев оценки», – заявил политик в Telegram.
Он также подчеркнул, что изначально такие критерии существовали. Володин привел отрывок из завещания Альфреда Нобеля, в котором говорится, что Премию мира вручают «тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив».
Как пример случая, когда заслуги лауреата неясны, спикер Госдумы привел бывшего президента США Барака Обаму. Тот получил Нобелевскую премию мира в первый год своего нахождения в должности главы государства, когда говорить о каких-либо результатах работы было преждевременно.
Кроме того, по мнению Володина, премию нужно отозвать и у премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али. Он получил награду в 2019 году, однако потом, как пишет политик, премьер развязал в своей стране гражданскую войну.
«Ни в одном из этих случаев Нобелевский комитет не отзывал Премию мира. Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека», – подытожил политик.
Российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Муратова поздравили и в Кремле, и в Белом доме. Сам главред «Новой газеты» заявил, что Нобелевская премия мира – это награда не его, а издания.