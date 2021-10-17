В Новосибирске военнослужащий обезоружил грабителя в супермаркете

Пушков ответил пожелавшему «задавить» Россию в Гааге Кулебе

Именно Украина в 2018 году нарушила государственную границу России, и это известно всем, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о намерении Киева «задавить» Москву в суде по этому вопросу.

«В странах НАТО всем известно: именно Украина нарушила в Керченском проливе территориальные воды России. Поэтому в альянсе уже давно замолчали на эту тему. А что касается «железных аргументов», то тут Киев уже выложил свои доводы против контракта Венгрии и Газпрома, но эта «железная логика» никого не впечатлила ни в Будапеште, ни в Брюсселе», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что аргументация Украины в ПАСЕ против России, которой занимался Кулеба лично, также была отброшена, особенно когда зашла речь о возможном выходе России из Совета Европы.

«Неземная «красота» украинской позиции, которой хвастают в Киеве, все чаще ускользает от крупных игроков или не принимается во внимание. Задавят они», – возмутился Пушков.

Ранее в пятницу Кулеба объявил, что украинская сторона в суде в Гааге способна «задавить» российскую юридическими аргументами по инциденту в Черном море в 2018 году.

Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года в ходе провокации нарушили границу России и были задержаны. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц.

В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав применить в отношении России временные меры для немедленного освобождения судов и моряков.