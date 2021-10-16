На Кубани добились переноса мусоросортировочного комплекса от православной святыни

В Краснодарском крае приостановили реализацию инвестпроекта по строительству мусоросортировочного комплекса, который собирались построить в километре от Свято-Духова монастыря. На защиту святыни встали местные жители и СМИ.

В сообщении на официальном сайте кубанской администрации говорится, что «в Тимашевском районе приостановили реализацию инвестпроекта по строительству мусоросортировочного комплекса». Решение принято по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева после обращений жителей муниципалитета.

Местных жителей возмутил выбор места расположения комплекса – всего в километре находится Свято-Духов монастырь, передает «Царьград».

«Ни один здравомыслящий человек не позволит размещения мусорной свалки возле святыни своего народа. То, что храм Великомученика Георгия Победоносца является святыней, как и часовня-усыпальница старца Георгия, высоко почитаемая православными всей России, ни у кого сомнений не вызывает», – сказала жительница станицы Роговской Елена Каракай.

К решению ситуации также подключались СМИ, писались обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру.

«Ежегодно в регионе производят миллионы тонн отходов. Чтобы решить проблему с мусором, в Краснодарском крае нужно строить современные полигоны, сортировки и утилизации. Для подобных объектов в крае подходит не так много территорий. Одним из таких участков инвестор выбрал землю в станице Роговской Тимашевского района. Однако жители высказывались против строительства неподалеку от монастырского подворья. В результате в настоящий момент реализация проекта приостановлена. Будем подбирать другой земельный участок», – сказал первый заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Прошунин.

Ранее в правительстве назвали отстающие от графика ликвидации свалок регионы.