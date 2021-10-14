Замглавы ФМБА: Жесткие меры не заставят россиян вакцинироваться

Названо условие для ревакцинации от коронавируса

Людям, которые привились от коронавируса полгода назад, стоит подготовиться к ревакцинации, рассказал иммунолог Николай Крючков.

«Нужно смотреть, какие противопоказания есть у вакцины и не изменилось ли за время с момента первой прививки ваше состояние здоровья. Не появились ли у вас тяжелые хронические заболевания или, тем более, не произошла ли какая-то дестабилизация ситуации, когда длительно текущее хроническое заболевание из стадии ремиссии перешло в стадию обострения», – сказал он радио Sputnik.

По его словам, если говорить о ранних проявлениях реактогенности вакцины, то есть о температуре, общей слабости, боли в мышцах, то, как правило, такая реакция обусловлена особенностями врожденного иммунитета.

«Естественно, если на первую вакцинацию такая реакция была, то с высокой вероятностью она будет и на ревакцинацию. Не обязательно, но возможно», – уточнил иммунолог.

По мнению иммунолога, для любой прививки подходит правило: необходимо дождаться, пока состояние пациента стабилизируется, стадия обострения хронического заболевания завершится, и только тогда проводить вакцинацию. Вероятность дополнительных побочных эффектов невелика, уверен он.

При этом нужный для защиты от коронавируса уровень антител в организме сформируется не ранее, чем через две-три недели после ревакцинации. Так что в первое время после прививки следует избегать людных мест, советует кандидат медицинских наук.

«Общий принцип такой, что, когда вы ревакцинировались, сама доза начинает действовать не сразу, а через две-три недели, соответственно, в этот период вы не более защищены, чем до ревакцинации, и должны это учитывать. Если прошло много времени (после первичной вакцинации), антител у вас или нет, или очень мало. Условно, вы не в полной мере защищены. Специфический иммунитет срабатывает не сразу, поэтому рекомендовано где-то две-три недели беречься, чтобы доза бустера подействовала», – объяснил Крючков.

Ранее президент Владимир Путин обратил внимание на важность своевременной ревакцинации от коронавируса.

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