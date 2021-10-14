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Минздрав захотел ограничить социальные контакты россиян
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Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Если сейчас мы не примем общих мер по ограничению в том числе тех социальных коммуникаций, которые ведут к росту заболеваемости, ограничительных мероприятий, [мер по] вакцинации, мы рискуем продолжить рост», – цитирует ТАСС Мурашко.
По его словам, сегодня рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России связан с поведением населения и низкими темпами вакцинации в стране в целом.
«Рост заболеваемости ковидом связан с поведением населения и низкими темпами вакцинации», – добавил он.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 239,2 млн человек, более 4,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7892980 случаев заражения, выздоровели 6937756 человек, умерли 220315.
Напомним, в России выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса за сутки.
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Дана Борисова рассказала о «ковидной мафии»
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Телеведущая Дана Борисова заявила о существовании некой «ковидной мафии», из-за которой якобы в аптеках отсутствуют необходимые лекарства, назначаемые при коронавирусе.
Она сообщила о состоянии своей матери, которая сейчас находится в реанимации на аппарате ИВЛ с 75% поражением легких. По словам Борисовой, в больницу попросили привезти несколько препаратов для лечения. «Обзвонила аптеки в Москве, в наличии его (одного из препаратов – прим. ВЗГЛЯД) нигде нет, говорят, можно купить только у ковидной мафии, слышали о такой?» – спросила телеведущая у своих подписчиков в Instagram.
Однако в комментариях Борисову попросили «не придумывать про ковидную мафию».
«Эти лекарства свободно продаются в аптеках», – пояснила одна из подписчиц звезды.
«Дана, зачем вы делаете хайп на здоровье матери? Все эти препараты есть в аптеках», – подтвердили в комментариях.
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«У нас есть все эти препараты в аптеке и всегда были в доступе», – рассказали подписчики.
«Боже мой какой бред вы пишите! Все перечисленные препараты есть в наличие во всех аптеках», – продолжили подписчики.
Некоторые рассказали, что покупали перечисленные Борисовой лекарства «на днях».
Ранее сообщалось, что народный артист России Валерий Гаркалин, которого госпитализировали с коронавирусом, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.
В РФПИ назвали возможные сроки регистрации «Спутника V» в ВОЗ
Разработчики российской вакцины «Спутник V» намерены получить одобрение препарата Всемирной организацией здравоохранения до конца года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан отмечала, что организация рассчитывает на скорое одобрение российского препарата, она подчеркивала, что это «очень хорошая вакцина».
До этого глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устранены, остались административные процедуры.
Захарова призвала британские СМИ извиниться перед создателями «Спутника V»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала все британские издания, опубликовавшие информацию о якобы украденной Россией у AstraZeneca формуле вакцины от коронавируса, принести извинения разработчикам препарата «Спутник V».
Захарова написала в Telegram, что «у журналистов как минимум одного из изданий – Daily Express, кажется, хватило порядочности и остатков совести, чтобы принести свои извинения», но «желтушной The Sun, как первоначальному источнику дезы, видимо, просить прощения не с руки, они ограничились внесением коррективов в первоначальный текст издания, приведя цитату из заявления РФПИ».
«Удосужились, так сказать. Если профессиональная порядочность, основанная на журналистских стандартах, не стала окончательно пустым звуком для британских изданий, у них еще есть шанс сохранить некое подобие чести и уважения к читателю и принести свои извинения российским разработчикам вакцины», – указала она.
Также к изданиям, опубликовавшим фейки о «Спутнике V», относятся Independent, Edinburgh Evening News и другие СМИ, «называть которые авторитетными было бы теперь весьма опрометчивым поступком».
Захарова предложила изданиям альтернативный вариант развития событий в случае отсутствия извинений: «Или пойдем путем заявлений? У меня все готово, осталось нажать «красную кнопку», и рубрика «Антифейк» пополнится новыми проштампованными скринами лживых публикаций. Подождем».
По словам дипломата, когда этот фейк появился в СМИ, МИД даже не стал комментировать его или публиковать опровержения.
«Исходили из того, что англичане разберутся сами, чем их информационно кормят. (Глава МИД) Cергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос СМИ, отметил, что мы уже ничему не можем удивляться, когда дело касается информации от британских таблоидов», – отметила она.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что британский таблоид The Sun, написавший о якобы «краже» российскими спецслужбами формулы вакцины AstraZeneca, является глубоко ненаучным изданием.
Лавров заявил, что обвинения британских СМИ в том, что Россия якобы «украла» формулу вакцины от коронавируса AstraZeneca, являются голословными.
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Инфекционист заявил о неспособности вакцинации остановить коронавирус
Массовая вакцинация не остановит распространение коронавируса, но позволит снизить риск осложнений и смерти, заявил заведующий инфекционным отделением больницы «Хуашань» в Шанхае Чжан Вэньхун.
Заявление медика прозвучало на Международной неделе индустрии биофармакологии (IBIWS), пишет издание «Дии сайцзин».
Он отметил, что вакцинация не может полностью контролировать распространение вируса, она позволит лишь снизить до минимума уровень осложнений при заражении. В пример он привел Сингапур. Иммунитет у местного населения превысил 80% благодаря прививкам, но число инициированных все равно растет.
«Мы наблюдаем, что в Сингапуре свыше 80% жителей получили обе дозы вакцины, однако по-прежнему мы не видим свидетельств того, что эпидемиологическая ситуация нормализовалась» – отметил Вэньхун.
Также инфекционист рассказал о ситуации в США, где зараженных становится больше среди тех, кто уже поставил прививку. Эксперт высказался о необходимости вакцинации лишь для того, чтобы снизить смертность и осложнения.
Говоря о будущем, врач заявил, что население планеты сформирует коллективный иммунитет за счет вакцинации и инфицированных.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус рассказал о том, что впервые показатель смертности от коронавируса уменьшился до самого низкого уровня.
Британцев возмутил фейк о краже Россией формулы AstraZeneca
Читатели онлайн-версии британского издания Daily Express отреагировали на признание газетой ошибки в публикации материала о якобы «краже» Россией формулы AstraZeneca для создания собственной вакцины Sputnik V.
«Русские ничего не копировали. Но у россиян копируют все и всегда», – заметил Xao Fan-Tzilin, передает РИА «Новости».
«Британская пресса давно превратилась в банальный генератор слухов и ложных новостей. Такие публикации дискредитируют не только отдельное издание, но и всю коррумпированную западную прессу», – добавил Dr Tarr.
«В наших СМИ по-прежнему публикуются многочисленные антироссийские/антипутинские статьи с фейковой информацией, которые никогда не ставятся под сомнение и которые необходимо изменить», – написал Username Mk 2.
«Опрос, в котором приняли участие более 70 стран, использующих Sputnik V, показал, что они очень довольны. Вот настоящие новости», – отметил еще один пользователь.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что британский таблоид The Sun, написавший о якобы «краже» российскими спецслужбами формулы вакцины AstraZeneca, является глубоко ненаучным изданием. Лавров заявил, что обвинения британских СМИ в том, что Россия якобы «украла» формулу вакцины от коронавируса AstraZeneca, являются голословными.
Материал британской The Sun о «краже» формулы перепечатали у себя и другие СМИ. Газета Daily Express принесла извинения за публикацию материала о том, что Россия якобы украла формулу вакцины AstraZeneca для создания собственного препарата «Спутник V».
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Иммунолог оценил эффективность введения экспресс-тестирования в школах
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Экспресс-тесты просты и достаточно точны, поэтому вполне могут стать необходимой ранней диагностикой во всех российских школах, что поможет вовремя прерывать цепочки заражений коронавирусной инфекцией, сказал газете ВЗГЛЯД иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с 14 октября в 10 школах будет проведено экспресс-тестирование учеников на коронавирус, поскольку дети чаще остальных переносят COVID-19 бессимптомно и в 1,5 раза чаще, чем взрослые, передают вирус родственникам. По итогам проекта и отработки алгоритма власти столицы будут рассматривать возможность организации тестирования и в других образовательных учреждениях.
«Экспресс-тесты (иммунохимические тесты) очень простые, напоминают обычный тест на беременность, который продается в любой аптеке. То есть любой человек на дому может его проделать. Здесь, естественно, исследуется не моча, а, например, слюна (в зависимости от вида теста). Сама по себе методика позволяет самостоятельно проводить диагностику, потому что все очень просто», – говорит Болибок.
Он подчеркивает, что такие тесты в школах легко могут проводить работающие там медсотрудники, а также при детских поликлиниках есть школьные и дошкольные отделения, врачи и медсестры которых вполне могли бы оказать помощь. Кроме того, исходя из количества учеников, для оперативности проведения этих тестов можно обучить учителей, которые помогали бы пройти тест младшеклассникам, а ученики старших классах могут пройти его самостоятельно, возможно под контролем врача или педагога на группу. Простота использования данного теста позволяет легко внедрить его во все учебные заведения страны.
«С моей точки зрения, это абсолютно правильно выверенное решение. Единственное, жалко, что это сделано сейчас, а не полгода-год назад, но тогда не было таких ресурсов. Это ранняя диагностика, которая направлена на оперативное выявление носителей коронавирусной инфекции, и, соответственно, быстрой изоляции цепочек передачи вируса», – объясняет врач.
Иммунохимический тест – это тест на белки коронавируса, продолжает специалист. То есть, за определенное время сам вирус уже может исчезнуть из организма, но белок, который производят зараженные клетки, может остаться, потому что он априори находится дольше в организме человека. Поэтому иммунохимические тесты считаются более чувствительными, а их эффективность равна 85 %, что сравнимо с ПЦР-тестами.
Тестировать школьников, по мнению иммунолога, следует каждую неделю, ориентировочно в среду-четверг, поскольку в выходные дети преимущественно находятся в контакте с родственниками и другими людьми, и их организму нужно время на проявление признаков заболевания. В ином случае, при заражении, например, в воскресенье, в понедельник тест попросту может не показать наличие вируса.
Также врач обратил внимание на то, что уже несколько дней ситуация с вирусом в стране держится примерно на одном уровне. «Согласно статистике заболеваемости коронавирусом в России, сказать, на каком этапе находится текущая волна, сложно. Однако пока мы не перекрыли предыдущий пик, который был в декабре прошлого года. Возможно, пик этой волны уже остановился, тогда на этом плато мы постоим, как это бывает обычно, недели четыре, а потом заболеваемость пойдет на спад», – полагает Болибок.
Кроме того, он отметил, что те ограничительные мероприятия, которые принимаются в различных регионах страны, безусловно эффективны, поскольку как минимум они дают выбор: привиться против COVID-19 и иметь право на посещение общественных мест, не создавая при этом угрозы другим гражданам, или изолироваться дома, взяв отпуск или перейдя на удаленный режим работы, чтобы также не создавать опасность в первую очередь для окружающих.
Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что помочь в борьбе с коронавирусной инфекции может не только вакцинация, но и ранняя диагностика заболевания, «чтобы можно было оперативно прерывать цепочки заражений».
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Врач назвал новую волну коронавируса в России самой тяжелой
Новая волна коронавируса в России будет самой тяжелой и длительной, но население планеты через полтора-два года станет невосприимчивым к вирусу, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
По словам медика, волна будет длительной и унесет множество жизней, потому что страна к ней не готова. Когда предупреждали о резком скачке заболеваний летом, то мало кто услышал. Поэтому иммунитет остается приобретать естественным путем, пока все равно нет альтернативы, заметил он во время пресс-конференции 13 октября.
«У детей после встречи с коронавирусом сейчас сформируется иммунитет, и поколение, которое будет расти в дальнейшем с этим коронавирусом, будет воспринимать его как обычный сезонный коронавирус», – цитирует Тимакова ТАСС.
При этом, даже если будет мутировать распространенный сейчас штамм «дельта», то клиническая картина не изменится. Именно этот вид вируса будет изменяться в дальнейшей, но население получит иммунитет уже во время третей волны, считает врач.
Также он выделил новые симптомы, которые стали чаще встречаться у зараженных коронавирусом. Сейчас пациенты меньше теряют обоняние, но чаще жалуются на кишечные расстройства. Повышения температуры на амбулаторном звене медики видят меньше, но на стационарном лечении осложнения остались такими же опасными, отметил Тимаков.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал газете ВЗГЛЯД, как совмещать прививки от гриппа и COVID-19. По его мнению, необходимо сначала уделить внимание вакцинации именно от коронавируса, а только потом прививаться от гриппа. Ставить эти вакцины одновременно пока не стоит, так как их совмещение не проверяли.
В ВОЗ заявили о снижении смертности от COVID-19 до самой низкой отметки
Число новых смертельных случаев от коронавируса в мире уменьшается, этот показатель находится сейчас на самом низком уровне почти за год, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Число случаев смерти от COVID-19, о которых поступают сообщения, продолжает уменьшаться и находится сейчас на самом низком уровне почти за год», – цитирует главу ВОЗ ТАСС.
Отмечается, что это число все же остается очень высоким – почти 50 тыс. случаев за неделю, а реальное количество случаев может быть и вовсе выше, подчеркнул Гебрейесус.
По его словам, смертность начала снижаться во всех регионах, кроме Европы, где есть страны, столкнувшиеся с новыми волнами коронавируса и скачком смертей.
Отмечается, что смертность высокая там, где у населения нет доступа к вакцине от COVID-19. По данным ВОЗ, в мире инфицировано 238 229 951 человек, а скончались с начала пандемии уже 4 859 277.
Ранее глава ВОЗ потребовал остановить ревакцинацию населения от коронавируса в богатых странах, так как вакцины не хватает жителям Африки. Он назвал происходящее несправедливым, сказав, что пандемию коронавируса не оставить, прививая один континент.
В Минздраве пояснили, в каком возрасте дети чаще всего заболевают коронавирусом
Дети в двух возрастных группах наиболее подвержены коронавирусу – на первом году жизни и в подростковом возрасте, заявила старший научный сотрудник НИКИ детства Минздрава Московской области доцент кафедры детских болезней Наталья Колосова.
Колосова заявила, что «в наибольшей степени подвержены заболеванию COVID-19 дети в младенческом возрасте – на первом году жизни и подростки после 13 лет, потому что они уже как взрослые, поэтому и болеют чаще, дети с хроническими заболеваниями (сахарный диабет)», однако «заболеваемость в этих группах все равно ниже по сравнению с заболеваемостью во взрослых группах (дети составляют 7,6% от всех случаев)», передает «Ридус».
Она также развеяла миф о том, что дети не болеют коронавирусной инфекцией: во время первых волн пандемии были такие заявление, но, по словам Колосовой, дети и тогда болели, но в легкой форме. Сейчас же с мутацией штамма дети стали болеть более тяжело.
«Смертность в детской популяции по-прежнему гораздо ниже, но увеличилось количество случаев тяжелого течения болезни», – подчеркнула эксперт.
По словам Колосовой, дети все чаще могут испытывать негативные последствия для здоровья после перенесенного COVID-19: «Аналогом тяжелого течения у взрослых в детском возрасте является мультисистемный воспалительный синдром – системное воспаление с вовлечением многих органов и систем: кожи, крови, нервной системы, ЖКТ, почек, миокардит, перикардит. Иногда эти симптомы проявляются через три-четыре недели после перенесенной коронавирусной инфекции».
Доцент добавила, что если COVID-19 протекает в легкой форме, то его симптомы никак не будут отличатся от обычной простуды. Тогда опасности для ребенка никакой нет – при легкой форме течения болезни осложнений на организм не будет.
«Насторожить родителей должна тяжесть заболевания, если симптомы респираторные проявляются у ребенка сильнее, чем обычно: лихорадка, слабость, интоксикация, температура выше 39 градусов, если она длительно сохраняется и плохо отвечает на терапию жаропонижающими препаратами, кашель, боль в горле, слабость, боль в мышцах», – пояснила эксперт.
Ранее врач назвал новую волну коронавируса в России самой тяжелой. В московских школах уже запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID.
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В России выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 31 299 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 31 299 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6712, Санкт-Петербурге – 2345, Московской области – 1911.
Всего в стране выявили 7 892 980 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 937 756 человек, из них вылечились за сутки 21 670 человек.
Также за сутки зафиксировано 986 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 220 315 человек.
Накануне, 13 октября, в России выявили 28 717 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 2582.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Путин заявил об отсутствии у него коронавируса благодаря вакцинации
Президент России Владимир Путин заявил, что мог заразиться COVID-19, однако этого не произошло, потому что он вакцинирован.
У главы государства также поинтересовались, не боится ли он заразиться коронавирусом в поездках. На что Путин ответил: «Дело не во мне. Когда я еду, со мной едут много людей, больше 100 человек. Это пресс-служба, сотрудники охраны, водители, протокол и так далее. Большое количество людей, которые подвергают свое здоровье опасности. В этой связи есть о чем подумать», – приводит слова президента Telegram-канал «Пул № 3».
Напомним, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин, который ранее заявил о необходимости самоизоляции после контакта с больными коронавирусом, полностью здоров.
Кроме того, глава государства рассказал, что не заразился коронавирусом после общения с заболевшими сотрудниками, и выразил надежду, что не заболеет и в будущем.
РПЛ оштрафовали за нарушения по ковид-ограничениям на матче в Калининграде
В Калининграде суд оштрафовал Российскую премьер-лигу (РПЛ) на 100 тыс. рублей за нарушение ограничений по коронавирусу на матче за Суперкубок России в июле на стадионе «Калининград».
«[Ленинский районный] cуд постановил признать Ассоциацию футбольных клубов «Российская премьер-лига» (РПЛ) виновной в совершении административного правонарушения и назначить ей административное наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей», – огласила решение судья Ирина Кузовлева, передает ТАСС.
До этого тот же суд оштрафовал на 100 тыс. рублей государственное автономное учреждение Калининградской области «Стадион «Калининград», где состоялось спортивное событие.
Оба ответчика могут обжаловать решение в областном суде.
Матч прошел 17 июля между «Зенитом» (Петербург) и «Локомотивом» (Москва). По решению регионального оперштаба трибуны стадиона разрешили наполнить на 70%. Всего стадион вмещает 35 тыс. 212 зрителей. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «Зенита».
Для прохода на стадион использовали 13 тыс. 653 билета. После матча глава регионального Роспотребнадзора Елена Бабура сообщила, что в соответствии с постановлением главного санитарного врача России проведение массовых мероприятий любой тематической направленности с численностью более 500 человек в тот период было недопустимо в связи с ограничениями из-за пандемии.
Иски против руководства стадиона и РПЛ подали в начале августа, позже их передали по подсудности в Ленинградский районный суд города.
В региональном Роспотребнадзоре уточняли, что 7 июля оперштаб Калининградской области разрешил проведение матча за Суперкубок России по футболу на стадионе «Калининград» с заполнением трибун на 70%.
Это решение не учитывало позиции ведомства, пояснила руководитель управления Елена Бабура. При этом 13 июля вступило в законную силу постановление главного государственного санитарного врача РФ от 7 июля №18 «О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий», ограничивавшее количество их участников до 500 человек.
По мнению регионального Роспотребнадзора, требования были фактически нарушены. В связи с этим управлением были возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.
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Италия пообещала способствовать признанию «Спутника V» в ЕС
Италия не будет признавать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на национальном уровне без согласия Евросоюза (ЕС), но сделает все возможное, чтобы ускорить процедуры по ее признанию в европейских институтах, заявил итальянский посол в Москве Джорджо Стараче.
Стараче заявил, что Италии «было бы сложно последовать по пути, по которому пошла, например, Венгрия, мы очень тесно интегрированы в Европейский союз, являемся его важным членом и уважаем регуляторные процедуры внутри Евросоюза», передает РИА «Новости».
Вместе с тем он подчеркнул, что Рим сделает все возможное для решения вопроса о признании «Спутника V» в Евросоюзе.
«Конечно, Италия сыграет свою роль в технических консультациях. Решение принимают специализированные институты, но мы хотим, чтобы процесс ускорился. Чем быстрее он пойдет, тем лучше», – добавил посол.
Ранее сообщалось, что Россия и ЕС решили провести консультации по взаимному признанию сертификатов о вакцинации.
В Италии уже заявляли о возможности признания вакцинации «Спутником V». Вместе с тем Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что может провести новые проверки в России при поступлении новых данных о вакцине «Спутник V».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао отмечала, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре.
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Пресс-секретарь президента Филиппин объяснил предложение прививать от COVID во сне
Предложение президента Филиппин Родриго Дутерте прививать во сне от COVID-19 тех, кто сомневается в вакцинации, является шуткой, сообщил пресс-секретарь лидера Гарри Роке.
«Это просто шутка», – заверил Роке, передает РИА «Новости».
На вопрос о том, намерен ли Дутерте обязать филиппинцев пройти вакцинацию, пресс-секретарь пояснил, что такое решение может принять только парламент страны.
Ранее президент Филиппин призвал во сне прививать от COVID-19 тех, кто сомневается в вакцинации. До этого Дутерте заявлял, что граждане, отказывающиеся делать прививки от коронавируса, могут быть арестованы.
Глава ВОЗ не исключил возможности утечки COVID-19 из лаборатории
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил возможности утечки COVID-19 из научной лаборатории, отметив, что такая гипотеза «еще не была категорически исключена».
«Нужно продолжать изучение всех гипотез, от гипотезы передачи вируса от животного до гипотезы о его утечке из лаборатории, которая еще не была категорически исключена. С самого начала ВОЗ постоянно призывала к полностью открытому и прозрачному научному процессу для понимания первых дней пандемии», – передает РИА Новости со ссылкой на газету Corriere della Sera слова главы ВОЗ.
Гебрейесус в этой связи напомнил, что исследования относительно происхождения коронавируса являются серьезным вопросом для науки и требуют времени. При этом он указал на некоторые «факторы, в том числе политические», которые препятствуют получению ответа на этот вопрос.
«Мы должны сделать все возможное, чтобы лучше понять истоки этой пандемии. Были предприняты многочисленные миссии в Китай, чтобы лучше понять причины возникновения первых случаев и рекомендовать дальнейшие исследования, которые срочно необходимы», – сказал он.
Глава ВОЗ отметил, что в августе организация сформировала Научно-консультативную группу по вопросу о происхождении новых патогенов (Sago) для консультирования по техническим и научным вопросам, касающимся происхождения возникающих и повторно появляющихся патогенов с эпидемическим и пандемическим потенциалом, включая SARS-CoV-2.
Гебрейесус заявил также, что человечеству нужно лучше готовиться к угрозе возникновения новых эпидемий и пандемий. «Мир должен быть лучше подготовлен к предотвращению и реагированию на угрозу инфекционных заболеваний пандемического и эпидемического потенциала. COVID-19 показал нам, что наша подготовка могла бы быть значительно лучше», – сказал он.
Ранее МИД Китая заявил, что разведывательное сообщество США в докладе о происхождении коронавируса лишь попытается подтвердить заранее установленные выводы и переложить ответственность за пандемию.
В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.
Напомним, в августе специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний Китая попросили ВОЗ проверить версию о том, что коронавирус мог быть завезен в Ухань с помощью упаковок замороженных полуфабрикатов.