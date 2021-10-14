Китай установил район инцидента с атомной подлодкой США

Определен предполагаемый район столкновения атомной подлодки ВМС США Connecticut с неустановленным объектом, сообщили специалисты китайского аналитического центра SCSPI, специализирующего на исследованиях ситуации в Южно-Китайском море.

«Мы пришли к выводу, что инцидент с атомной подводной лодкой, вероятно, произошел днем или вечером 2 октября», – заявил глава SCSPI Ху Бо, его слова передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Хуаньцю Шибао».

Он рассказал, что исходя из данных, полученных при помощи спутниковых снимков, место аварии, вероятно, находится к югу от острова Хайнань и к северу от Парасельских островов (архипелаг Сиша), то есть в середине треугольной зоны, которую образуют остров Хайнань, Парасельские острова и пролив Баши. По словам Ху Бо, «это район, где наблюдается высокая активность американских военных в Южно-Китайском море».

При этом, по его словам, утром 4 октября через пролив Баши прошла ударная авианосная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Carl Vinson и, согласно способам развертывания авианосных ударных групп США, ударные атомные подводные лодки должны находиться на расстоянии от 300 до 500 километров впереди от основной группы.

Если подлодка шла в составе авианосной группы, то 2 октября она должна была находиться в указанной зоне.

По словам военного эксперта Ду Вэньлуна, «высокообогащенный уран, используемый в реакторах атомных подводных лодок, отличается от промышленного обогащенного урана, используемого на атомных электростанциях, если на атомной подлодке водоизмещением более 9 тыс. тонн произойдет ядерная утечка под водой, то последствия будут очень серьезными».

«Если под водой произойдет утечка из реактора подлодки или треснет ее корпус, то пострадает не только конкретная морская акватория. Ядерное топливо имеет длительный период полураспада, как только будут загрязнены морская вода, растения и морские животные, загрязнение распространится и, следуя за морскими течениями, окажет серьезное воздействие в глобальных масштабах», – заключил он.

Ранее американские ВМС сообщили, что атомная ударная подводная лодка США получила повреждения при столкновении с объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона 2 октября. Позже ведомственное издание USNI News сообщило, что при столкновении пострадали 11 американских военных моряков.

Как сообщает CNN со ссылкой на заявление ВМС, подлодка Connecticut, получившая повреждения в результате столкновения, прибыла на базу на острове Гуам. По сообщению телеканала, подлодка добралась до базы ВМС США своим ходом.

Газета Washington Post сообщила со ссылкой на должностное лицо из ВМС США, что инцидент произошел в Южно-Китайском море. «Как представляется, Китай не был причиной столкновения», – сказало газете должностное лицо.