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В регионах России усилили антикоронавирусные меры
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Власти Республики Коми и Смоленской области введут систему QR-кодов, сообщают пресс-службы региональных правительств. Ряд регионов увеличил план обязательной вакцинации населения.
В Коми в связи с распространением COVID-19 вводится система QR-кодов. Она заработает с 21 октября для посетителей (зрителей) спортивных и культурных мероприятий. По данным пресс-службы, проведение мероприятий с заполнением зала 100% разрешается при соблюдении дополнительного условия. Все посетители должны иметь QR-код сертификата вакцинирования против коронавируса либо QR-код перенесшего COVID-19.
Власти Смоленской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 13 октября вводят QR-коды для посетителей ТЦ, а с 25 октября – для салонов красоты, бань, фитнеса и общепита, передает РИА Новости.
Важные изменения коснулись организации массовых мероприятий. В частности, их участникам необходимо наличие сертификата о вакцинации против COVID-19 или справки о перенесенной коронавирусной инфекции при условии, что с даты выздоровления прошло не более шести месяцев.
Временно запрещается работа фудкортов, а также организаций общепита с 23.00 до 6.00, кроме торговли на вынос и доставки. Временно приостанавливается массовый допуск граждан в здания и помещения органов исполнительной власти Смоленской области и областных государственных учреждений, государственные услуги в этих учреждениях будут осуществляться по предварительной записи или в электронном виде.
Оперштаб по Краснодарскому краю сообщает, что план обязательной вакцинации населения увеличили до 80% на Кубани, оба компонента вакцины ряд категорий жителей региона должен получить до 15 декабря. Получить первый компонент вакцины или привиться однокомпонентной следует до 15 ноября, а вторым – до 15 декабря 2021 года.
Роспотребнадзор Карачаево-Черкесии постановил привить от COVID-19 не менее 80% граждан определенных категорий. В частности, постановление касается лиц в возрасте 60 лет и старше, работников сферы услуг, медицины, образования, правоохраны и военнослужащих
Управление Роспотребнадзора по Северной Осетии также постановило привить от коронавируса 80% жителей республики, подлежащих обязательной вакцинации. В постановлении отмечается, что сюда относятся государственные гражданские служащие, работники сферы услуг, в том числе торговли, туризма, культуры, ЖКХ.
Напомним, власти Калининградской области решили ввести с 16 октября QR-коды для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов с торговыми залами площадью более 300 кв. метров. В Свердловской области с 8 ноября будут введены QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты и санаториев. Власти еще семи российских регионов – от Татарстана до Севастополя – ввели ограничения, отчасти уже знакомые россиянам по временам первых волн пандемии.
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Ограничительные мероприятия для людей старше 65 лет ввели в 64 субъектах России
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Ограничительные мероприятия для россиян старше 65 лет сейчас действуют в 64 субъектах Российской Федерации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Введены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет в 64 субъектах», – передает ТАСС слова Поповой на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
«С целью повышения охвата вакцинацией в 38 регионах приняты постановления главных государственных врачей, согласно общим решениям с губернаторами, о привлечении к прививкам категорий граждан, которые являются декретированными категориями – имеют большой контакт с лицами-потребителями различных услуг», – добавила она.
По словам Поповой, рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией фиксируется в 77 регионах России, в остальных ситуация остается стабильной.
«Мы видим четыре недели роста, и на 40-й неделе этот рост составил 13,8%. Тенденция к росту сегодня регистрируется во всех федеральных округах РФ, но 33% всех заболевавших за прошедшую неделю – это столичный регион и Санкт-Петербург. Это максимальный удельный вес», – сказала Попова.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 28 190 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,8 млн случаев заболевания.
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Британская газета извинилась перед Россией за статью о вакцине
Газета Daily Express принесла извинения за публикацию материла о том, что Россия якобы украла формулу вакцины AstraZeneca для создания собственного препарата «Спутник V», изначально статья была опубликована в таблоиде The Sun.
Материал британской The Sun о «краже» формулы перепечатали у себя и другие СМИ, в том числе Daily Express.
«В статье от 11 октября 2021 года ошибочно предполагалось, что «согласно новым сообщениям, Россия скопировала формула вакцины AstraZeneca и использовала ее для создания собственной вакцины». Мы обратили внимание, что это ошибочная информация, так как разработчик вакцины Sputnik V – Центр Гамалеи публично известно», – цитирует сообщение издания РИА «Новости».
Daily Express признала, что в статье содержались и другие недостоверные сведения. В качестве извинения газета опубликовала заявление Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который ранее назвал публикацию материала «фейком и вопиющей ложью».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что британский таблоид The Sun, написавший о якобы «краже» российскими спецслужбами формулы вакцины AstraZeneca, является глубоко ненаучным изданием.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что обвинения британских СМИ в том, что Россия якобы «украла» формулу вакцины от коронавируса AstraZeneca, являются голословными.
Захарова высмеяла заявление о вине RT в срыве вакцинации в США
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление «Голоса Америки*» о том, что в провале кампании вакцинации в США якобы виновата Россия.
По словам Захаровой, в США «кажется, нашли наконец виновных в том, что национальная кампания по вакцинации против коронавируса провалилась». Вину «за то, что почти 60% республиканцев и 15% демократов не хотят прививаться» возложили на RT. «Заметили ли они (журналисты) хоть раз комментарии главного редактора Маргариты Симоньян о необходимости вакцинации? Нет, конечно», – заявила Захарова в Facebook.
Захарова предположила, что подобные утверждения, видимо, свидетельствуют о популярности RT среди сторонников Республиканской партии США. «Что ж, мы и не знали, что наши СМИ пользуются таким спросом среди «ястребов» американского политического спектра», – отметила она.
Статью «Голоса Америки*» Захарова назвала «образцовым примером манипуляции данными». Так, заголовок («Американские антипрививочники и российская «фабрика троллей» мешают бороться с коронавирусом в США») и подзаголовок («Эксперты подчеркивают, что иностранные игроки продолжают распространять в США дезинформацию о вакцинах»), как отметили в МИДе, «кричат» о «вине» Москвы. Однако «в самом материале об этом написано в конце, как всегда, без каких-либо доказательств». При этом значительная часть статьи «посвящена неоднозначным заявлениям племянника 35-го президента США Джона Фицджералда Кеннеди о том, что вакцина может убить, и антинаучным настроениям евангельских христиан».
«А в том, что в США продолжается разгул пандемии, виновата все равно лично Марго, – заявила Захарова, которую «немного пугает, что фамилия Кеннеди и название телеканала RT появились в одном материале недалеко друг от друга». – Совпадение, думаю. А то, знаете ли, за 50 лет виновных в его убийстве не нашли...».
Напомним, рейтинг президента США Джо Байдена рекордно обвалился. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объясняет падение популярности главы государства коронавирусом.
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Проценко рассказал о стремительно наполняющейся больнице в Коммунарке
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Больница в Коммунарке стремительно наполняется пациентами с COVID-19, большое количество больных в реанимации, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
«Больница в Коммунарке стремительно наполняется пациентами с COVID-19, непростая ситуация в реанимационных отделениях – большое количество больных. Было понятно, что с началом учебного года, окончанием периода отпусков и традиционным осенним подъемом инфекционных заболеваний ситуация с коронавирусом будет обостряться», – цитирует РИА Новости Проценко.
По его словам, слишком мало людей вакцинировалось, но нужно продолжать жить, и единственный выход – ранняя диагностика заболевания, чтобы можно было оперативно прерывать цепочки заражений.
«Считаю, что правительство Москвы идет правильным и единственно возможным путем – организует бесплатные тестирования экспресс-тестами. Особенно важно вести тестирование в школах, ведь дети часто болеют в легкой форме и бессимптомно, но могут легко заразить своих родителей или бабушек с дедушками, среди которых самая высокая смертность. Сейчас тест-системы вполне информативны и позволяют оперативно получать информацию о возможном наличии вируса у человека», – сообщил Проценко.
Он подчеркнул, что раннее выявление поможет начать срочное лечение, не запуская болезнь, и позволит сберечь сотни жизней.
«Но повторюсь. Единственный путь подготовить свой организм к встрече с вирусом – это вакцинация. Можете сомневаться на этот счет. Но «красная зона» нашей Коммунарки сомнений не оставляет, вирус снова перешел в наступление», – заключил врач.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 28 190 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,8 млн случаев заболевания.
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Число одновременно болеющих COVID россиян в ноябре может достигнуть миллиона человек
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Количество россиян, заразившихся коронавирусом, через месяц может превысить один млн человек, а ежедневное количество зафиксированных случаев будет варьироваться от 26,8 до 35,8 тыс., сообщил заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров.
Исследователи рассматривают несколько сценариев распространения COVID-19 в России. Самый плохой предполагает, что к 10 ноября число болеющих россиян достигнет 1 миллиона человек, наиболее позитивный прогноз – 920 тыс. больных, передает ТАСС.
«Для того чтобы был спад заболеваемости, нужно значительно больше привитых, чем сейчас», – уверен Захаров.
Отмечается, что ученые создали математическую модель, получившую название CIR. Она учитывает общее количество заболевших, поправившихся и не выживших после ковида с начала пандемии, а также процентный прирост общего количества заболевших.
Специалисты также внесли в модель «характеристику динамического баланса эпидемиологического процесса» – показатель, который позволяет выявить зависимость значений общего числа выздоровевших и умерших на данный момент от общего количества выявленных случаев заболевания в прошлом.
«Мы как раз определяем эту закономерность – через сколько дней прошлые значения по количеству заболевших будут близки к нынешним значениям общего количества выздоровевших и умерших. <...> Оказалось, что этот показатель (именно он и называется «характеристикой динамического баланса») не очень сильно изменяется во времени, поэтому мы научились его вычислять и использовать, создавая прогнозы на <...> 31 день вперед», – объяснил Захаров.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо наращивать темпы вакцинации против COVID-19.
Глава ВОЗ потребовал прекратить «аморальную и несправедливую» ревакцинацию от COVID
Необходимо остановить ревакцинацию населения от коронавируса в богатых странах, поскольку вакцины не хватает в Африке и ряде других регионов, с таким требованием выступил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Когда у нас только 166 млн доз, сделанных в Африке, на 1,2 млрд населения, начать бустерную вакцинацию – это самое плохое, что мы как мировое сообщество можем сделать. Это несправедливо и нечестно, поскольку мы не остановим пандемию, игнорируя один континент, тот самый континент, у которого нет средств или производственного потенциала. Мир должен прийти в себя», – передает его слова РИА Новости.
Гебрейесус подчеркнул, что речь идет не обо всех бедных странах, а прежде всего об Африке.
Он пояснил, что целесообразно сейчас ревакцинировать людей с ослабленным иммунитетом. «Для остальных это аморально, нечестно, несправедливо, и это надо прекратить», – заявил глава ВОЗ.
Ранее глава ВОЗ призвал продлить мораторий на бустерные дозы вакцин от COVID-19.
У переболевших коронавирусом начали наблюдать поражение сердца
Часть перенесших коронавирус пациентов страдают от тяжелого поражения сердца и легких, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«При проведении углубленной диспансеризации доктора диагностируют у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, тяжелое поражение сердца, легких, эндокринной системы, кожные проявления в том числе», – цитирует Мурашко ТАСС.
По его словам, серьезные последствия коронавируса часто нуждаются в интенсивном лечении. Он пояснил, что дополнительные средства, выделенные правительством, доведены до учреждений.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 28 190 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,8 млн случаев заболевания.
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Спектакли с Нонной Гришаевой отменили из-за подозрения на COVID-19
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Вахтанговский театр отменил два спектакля с участием актрисы Нонны Гришаевой «Люся. Признание в любви» в связи с подозрением на коронавирус у актрисы, сообщил директор театра Кирилл Крок.
«У нее был положительный тест на ковид. Чувствует себя прекрасно, находится дома. Через пять дней будет еще один тест сдавать», – сказал ТАСС Крок.
Он отметил, что последний тест был отрицательным, при повторном отрицательном тесте Гришаеву могут выписать. При этом директор театра уточнил, что актриса чувствует себя прекрасно и готова играть на сцене.
«Мы не хотим рисковать ни зрителями, ни партнерами, ни музыкантами, ни артистами, ни служащими театра, поэтому мы вынуждены два наших спектакля с ее участием были отменить», – сказал директор.
Спектакль «Люся. Признание в любви» был запланирован на 7 и 13 октября.
Ранее актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которую госпитализировали в Коммунарку, сообщила, что заболела коронавирусом и проходит лечение.
В Калининградской области приостановили плановую медпомощь
Оказание плановой медицинской помощи приостановлено в Калининградской области на фоне сложной ситуации с пандемией коронавируса, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
«Ситуация с коронавирусом остается чрезвычайно сложной. Мы работаем на пределе, задействованы все ресурсы, которые только есть. До сегодняшнего дня мы не поднимали вопрос об остановке полноценной плановой медицинской помощи, к сожалению, вынуждены прийти к этому шагу», – цитирует РИА «Новости» Кравченко.
Ранее власти Калининградской области решили ввести с 16 октября QR-коды для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов с торговыми залами площадью более 300 кв. метров.
Мишустин назвал число вакцинированных россиян
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России от коронавируса вакцинировались 43 млн человек.
«По-прежнему самый надежный способ защитить от инфекции себя и своих близких – это вакцинация. Созданы все необходимые условия, чтобы у наших граждан не возникало никаких трудностей сделать прививку», – передает ТАСС слова Мишустина на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
«Уже 43 млн человек полностью вакцинировались, это почти треть всего населения страны», – добавил он.
Мишустин призвал Минздрав плотно работать с регионами, чтобы те активно применяли полномочия по борьбе с пандемией и ускоряли темпы вакцинации от COVID.
«Надо плотно взаимодействовать с регионами, чтобы они активно применяли имеющиеся у них полномочия для управления ситуацией с коронавирусом и ускоряли темпы вакцинации, в том числе повторной», – сказал глава кабмина. Так он отреагировал на доклад руководителя Минздрава Михаила Мурашко о ситуации с пандемией.
По словам Мишустина, правительство выделило 5 млрд рублей на поддержку регионов с наиболее высоким уровнем тестирования и вакцинации от ковида. «Правительство приняло решение помочь регионам, которые активно борются с ковидом, где в том числе наиболее высокий уровень тестирования и вакцинации, а также обеспеченность койками и необходимым оборудованием. На такую поддержку субъектам Российской Федерации предусмотрено около 5 млрд рублей», – сказал Мишустин.
«Соответствующее постановление подписано», – подчеркнул глава кабмина.
Ранее президент Владимир Путин призвал вовремя ревакцинироваться от коронавируса.
В России выявили 28,1 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 28 190 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 28 190 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4699, Санкт-Петербурге – 2158, Московской области – 1804.
Всего в стране выявили 7 832 964 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 894 285 человек, из них вылечились за сутки 20 706 человек.
Также за сутки зафиксировано 973 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 218 345 человек.
Накануне, 11 октября, в России выявили 29 409 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 1219.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Путин призвал наращивать темпы вакцинации от коронавируса в России
Президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва заявил, что необходимо наращивать темпы вакцинации против COVID-19.
«Хотел бы сказать и по ситуации с коронавирусной инфекцией – куда от нее деться сегодня, борьба с ней продолжается. Вы знаете, что во многих регионах сейчас идет рост заражения. В сложных условиях работают медицинские работники. Спасти людей от инфицирования, тяжелого течения болезни способна вакцинация. Мы с вами это хорошо знаем. Необходимо наращивать ее темпы», – приводит его слова ТАСС.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России от коронавируса вакцинировались 43 млн человек, это почти треть всего населения.
В ВОЗ выразили надежду на скорую регистрацию «Спутника V»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает, что «Спутник V» будет одобрен, судя по предварительным данным, это «очень хорошая вакцина», заявила старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
Сваминатан заявила, что в организации надеются на одобрение российской вакцины, так как, «судя по данным, которые мы видели, это очень хорошая вакцина», передает РИА «Новости».
По ее словам, ВОЗ может одобрить «Спутник V» до конца года, если в ближайшие дни завершится подписание необходимых юридических документов: «Есть некоторые юридические документы, которые должны быть подписаны обеими сторонами, прежде чем процесс (оценки ВОЗ российской вакцины для экстренного использования) продолжится. И я думаю, что мы сейчас остановились на этом».
«Российские власти заверили нас, что эти документы будут подписаны очень скоро, и как только это будет завершено, в принципе, мы ждем этого, оценка досье возобновится, диалог возобновится, а затем будет запланирована инспекция», – добавила Сваминатан.
По словам эксперта, пока неизвестно, когда эти инспекции могут состояться, но ВОЗ рассчитывает, что они произойдут как можно скорее.
Она также отметила, что идея смешивания разных вакцин интересная, но надо больше данных, в том числе по «Спутнику V»: «Это снова область, в которой знания только развиваются (...) Некоторые иммунологи считают, что это может быть хорошим подходом».
По словам эксперта, ВОЗ располагает только данными исследований совместного применения вакцины AstraZeneca с мРНК вакцинами. Однако организация в курсе подобных исследований для Sinovac и Sinopharm, после которых прививают мРНК вакциной, а также комбо-прививок «Спутник V» и AstraZeneca.
«Наша стратегическая консультативная группа заявляла, что если возникнет дефицит поставок и нужно будет дать вторую дозу человеку, то можно использовать другую вакцину, потому что до сих пор мы не наблюдали никаких серьезных или плохих последствий от этого. Так что в определенных ситуациях это может быть сделано, правительство может принять такое решение. Но нам нужны соответствующие исследования, чтобы понять, какие комбинации лучше использовать, какой должен быть промежуток между прививками, какая вакцина должна быть первой, какая второй», – добавила она.
Сваминатан подчеркнула, что необходимо провести больше исследований на тему смешивания вакцин, в том числе в разных странах.
«И я уверена, что с учетом опыта России, которая ввела около 90 миллионов доз вакцины, было бы здорово увидеть также исследования, проводимые в более долгосрочной перспективе, отслеживающие эффективность, заражения, безопасность комбинаций и т. д.», – отметила эксперт.
Сваминатан также заявила, что коронавирус, вероятно, станет эндемичным вирусом в мире, пока не появится вакцина, способная его полностью уничтожить.
«На данный момент мы не думаем, что сможем от него избавиться. Он распространен повсеместно. Он также умеет передаваться между людьми и животными. Поэтому на данный момент это так, если только наши средства борьбы не станут очень хорошими. Посмотрим, возможно, когда-нибудь мы получим стерилизующую вакцину, и может быть, тогда мы сможем подумать об искоренении этого заболевания», – сказала она.
В настоящий момент ВОЗ пока не считает COVID-19 сезонным заболеванием, так как вирус возникает в различных странах с пиками заражений в разное время года.
«Я думаю, в обществе останется определенный уровень инфекции, который, как мы говорим, является эндемичным, со своими подъемами и спадами. Когда инфекция будет находить восприимчивых людей, будет возникать кластер. Поэтому и спустя какое-то время система здравоохранения должна будет продолжать быть готовой к борьбе с этим заболеванием так же, как мы справляемся с другими респираторными инфекциями», – добавила эксперт.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устранены, остались административные процедуры.
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Минздрав анонсировал разрешение вакцинации детей от COVID
Эксперты дадут ответ о разрешении вакцинации детей от COVID в течение двух недель, сообщил глава минздрава Михаил Мурашко.
«Ждем заключения, и думаю, что в течение ближайших двух недель мы получим ответ от экспертной организации по использованию вакцины для детского населения», – передает РИА Новости слова Мурашко.
Между тем, как сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, школьников необходимо отправлять на дистанционное обучение в случае, если в классе по причине болезни отсутствуют свыше 20% детей.
«Если в классе больше 20% отсутствуют по причине болезни, то, конечно, это очаг, и эти дети должны находиться дома. Родители должны контролировать состояние здоровья детей и их нахождение исключительно дома, минимизировав контакты в случае принятия такой меры. Это, безусловно, должно быть организовано», – сказала Попова.
Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что выступает против принудительной вакцинации школьников, а также санкций к «непривитым детям».
В Калининграде решили ввести QR-коды для посещения торговых центров
Власти Калининградской области с 16 октября вводят QR-коды для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов с торговыми залами площадью более 300 кв. метров, сообщил губернатор области Антон Алиханов.
«С 16 октября, с этой субботы, мы планируем обязать торгово-развлекательные центры, торговые центры и любые магазины занимающиеся торговлей непродовольственными товарами, с торговым залом более 300 квадратных метров, пускать покупателей только при предъявлении QR-кода [о вакцинации] и, соответственно, паспорта», – цитирует ТАСС Алиханов.
По его словам, наряду с приостановкой групповых занятий в учреждениях дополнительного образования в области будут остановлены групповые занятия спортом для жителей младше 18 лет, кроме сборных команд области или сборных команд России. Отмечается, что меры носят временный характер для увеличения темпов вакцинации от коронавируса.
К настоящему времени в области зафиксировано 58 106 случаев заражения коронавирусом, в том числе 285 – за прошедшие сутки.
Ранее власти Севастополя решили ввести с 15 октября режим QR-кодов для посещения общественных мест.