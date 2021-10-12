Мишустин назвал число вакцинированных россиян

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России от коронавируса вакцинировались 43 млн человек.

«По-прежнему самый надежный способ защитить от инфекции себя и своих близких – это вакцинация. Созданы все необходимые условия, чтобы у наших граждан не возникало никаких трудностей сделать прививку», – передает ТАСС слова Мишустина на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

«Уже 43 млн человек полностью вакцинировались, это почти треть всего населения страны», – добавил он.

Мишустин призвал Минздрав плотно работать с регионами, чтобы те активно применяли полномочия по борьбе с пандемией и ускоряли темпы вакцинации от COVID.

«Надо плотно взаимодействовать с регионами, чтобы они активно применяли имеющиеся у них полномочия для управления ситуацией с коронавирусом и ускоряли темпы вакцинации, в том числе повторной», – сказал глава кабмина. Так он отреагировал на доклад руководителя Минздрава Михаила Мурашко о ситуации с пандемией.

По словам Мишустина, правительство выделило 5 млрд рублей на поддержку регионов с наиболее высоким уровнем тестирования и вакцинации от ковида. «Правительство приняло решение помочь регионам, которые активно борются с ковидом, где в том числе наиболее высокий уровень тестирования и вакцинации, а также обеспеченность койками и необходимым оборудованием. На такую поддержку субъектам Российской Федерации предусмотрено около 5 млрд рублей», – сказал Мишустин.

«Соответствующее постановление подписано», – подчеркнул глава кабмина.

Ранее президент Владимир Путин призвал вовремя ревакцинироваться от коронавируса.