Путин предложил выплатить по 50 тыс. рублей блокадникам и защитникам Ленинграда Путин призвал вовремя ревакцинироваться от коронавируса 17 сентября 2021, 14:33 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым обратил внимание на важность своевременной ревакцинации от коронавируса. «Вы говорили о мерах, предпринимаемых городскими властями по борьбе с ковид-инфекцией. Нужно не забывать вовремя ревакцинироваться», – подчеркнул Путин, напомнив о том, что в его ближайшем окружении из-за поздней ревакцинации ряда сотрудников произошла вспышка коронавируса. Президент уточнил, что в его окружении заразились коронавирусом некоторые сотрудники протокола, службы безопасности и пресс-службы, передает ТАСС. «Вот у меня коллеги из протокола, из службы безопасности, из пресс-службы некоторые вовремя не сделали, не следили за этими титрами, которые должны их защищать, и вот результат: приходится какое-то время работать в условиях вынужденной изоляции», – сказал глава государства. Тем не менее, по его словам, главное, что даже те, кому пришлось столкнуться с инфекцией, переносят ее достаточно легко, без серьезных осложнений. «Просто нужно иметь это в виду, конечно, не только в Петербурге, а по всей стране», – призвал президент. Во вторник президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».

Стало известно о состоянии больного коронавирусом режиссера Звягинцева 16 сентября 2021, 19:02

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Режиссер «Левиафана» Андрей Звягинцев проходит лечение в Германии от коронавируса, его легкие поражены на 92%, врачи собираются вывести его из медикаментозного сна, сообщил близкий к его семье источник. По данным СМИ, двукратный номинант на «Оскар» Андрей Звягинцев месяц лежит в одной из клиник Германии, где лечится от коронавируса. Врачам пришлось его подключить к аппарату ЭКМО для насыщения крови кислородом и ввести в искусственную кому, поскольку легкие режиссера были поражены на 92%, состояние оценивалось как крайне тяжелое, передает ФАН. Источник, близкий к семье Звягинцева, объяснил, что скоро его планируют выводить из медикаментозного сна. Сообщается, что режиссер, прежде чем отправиться в Германию, проходил лечение в центре ФМБА, а также в клинике Давыдовского. Андрей Звягинцев – российский кинорежиссер и сценарист. Обладатель главного приза Венецианского фестиваля и лауреат Каннского кинофестиваля. Двукратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за фильмы «Левиафан» и «Нелюбовь». В декабре 2019 года семейная драма Звягинцева «Елена» стала единственной картиной из России в списке 50 лучших мировых фильмов второго десятилетия XXI века, составленном американским журналом Rolling Stone. Стало известно о преимуществе «Спутник V» против штамма «дельта» 16 сентября 2021, 20:37

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективнее против штамма коронавируса «дельта» по сравнению с AstraZeneca и Sinopharm, сообщила газета La Nacion со ссылкой на исследование Национального университета Кордовы. «Согласно исследованию, реализованному в Кордове, вакцина «Спутник V» наиболее эффективна против варианта «дельта» по сравнению с AstraZeneca и Sinopharm», – отмечает издание со ссылкой на ученых, передает РИА «Новости». По данным исследования, самые высокие титры антител против «индийского штамма» получили те, кто был привит «Спутником V» и до этого перенес коронавирус. «Далее следуют те, кто получил обе дозы российской вакцины, но не был заражен ранее коронавирусом. Наименьшая защита была у тех, кто получил две дозы Sinopharm (без перенесенной ранее болезни)», – отметила газета. Исследование базировалось на изучении 309 образцов из плазмы людей, вылечившихся от коронавируса, и тех, кто получил две дозы вакцин AstraZeneca, Sinopharm и «Спутник V». Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» против дельта-штамма варьируется от 83% до 94%, а вакцин Pfizer и Moderna – от 40% до 52%. Российскому препарату «Спутник V» уже год, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. Кроме того, РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин не будет участвовать в созванной Байденом встрече по климату 17 сентября 2021, 13:03

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин не будет участвовать во встрече по энергетике и климату, организованной президентом США Джо Байденом, согласование участника от России идет по дипканалам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Там по дипломатическим каналам идет согласование, но в планах у президента нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, кто будет представлять Россию на встрече. Ранее в Белом доме сообщили, что Байден созывает 17 сентября виртуальную встречу форума ведущих экономик по энергетике и климату, в котором исторически участвует Россия. Песков также заявил, что в планах президента пока нет участия в Генассамблее ООН, но исключать ничего нельзя. «Пока в планах нет. Но, собственно, там же быстро разные инициативы появляются, поэтому я бы ничего не исключал», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Правительство Эстонии освободило привитых российскими вакцинами от ПЦР-тестирования 16 сентября 2021, 21:14 Текст: Елена Мирошниченко

В департаменте здоровья правительства Эстонии сообщили, что привитые вакцинами третьих стран, в том числе в России, при въезде в Эстонию не должны сдавать тест на коронавирус и соблюдать самоизоляцию. «Согласно постановлению правительства Эстонии, здоровый человек, въезжающий в Эстонию из стран с ограничениями на выезд, может быть освобожден от тестирования и изоляции в течение одного года после завершения вакцинации, если он полностью вакцинирован и после вакцинации достиг полной иммунной защиты. Эстония признает все вакцины, получившие разрешение на продажу или признанные в стране происхождения», – заявил ТАСС директор по связям с общественностью департамента здоровья Имре Каас. Также зарубежные сертификаты о вакцинации, в том числе российские, могут использоваться в Эстонии для посещения общественных мест без соблюдения коронавирусных ограничений. «Полностью вакцинированные люди с действительным сертификатом о прививках в течение года после вакцинации также могут принимать участие во всех мероприятиях в Эстонии, где применяется проверка сертификата о вакцинации. Однако прививка, сделанная в России, не дает права на получение сертификата о вакцинации Европейского союза», – добавил Каас. Ранее стало известно, что одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения приостановлено во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до новой инспекции завода производителя. В прошлую пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». Песков рассказал о здоровье Путина 17 сентября 2021, 12:29

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин, который ушел на самоизоляцию, чувствует себя хорошо, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Хорошо, как обычно, чувствует себя», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, Путин на выборах в Госдуму проголосует электронно. «Президент будет голосовать на электронном голосовании», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как будет голосовать президент. На вопрос о дате Песков ответил: «Как решит, мы сразу вас проинформируем». Ранее Путин объявил о решении на некоторое время уйти на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек. Во вторник президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни». Путин счел бегством поспешный вывод войск США из Афганистана 17 сентября 2021, 11:17 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин назвал поспешный вывод войск США и их союзников из Афганистана бегством, и указал, что теперь перед Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) стоит задача по формированию общей линии действий. Путин сказал, выступая в режиме видеоконференции на саммите ШОС, что в данный момент перед организацией «остро стоит задача по проведению общей, согласованной линии с учетом тех серьезных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать бегства, из этой страны сил США и их союзников по НАТО», передает ТАСС. Он призвал проработать «вопрос о возобновлении деятельности контактной группы ШОС – Афганистан, которая как раз и создавалась в свое время для работы с афганскими партнерами». «Смена власти (в Афганистане) прошла практически бескровно. Это, безусловно, позитивный момент. Талибы* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) контролируют сегодня практически всю территорию Афганистана, и следовало бы стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний об установлении мира, нормализации общественной жизни, обеспечении безопасности для всех», – подчеркнул российский лидер. Ранее в МИД России заявили о финансовой ответственности США по восстановлению Афганистана. Напомним, в начале сентября талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. Новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны. Минздрав анонсировал исследования совместимости вакцин от COVID с вакцинами против гриппа 16 сентября 2021, 18:41 Текст: Алексей Дегтярев

В России планируется провести исследования о совместимости вакцин против гриппа с вакцинами от коронавирусной инфекции, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев. «Для того, чтобы совместить одновременно вакцинации против коронавируса и гриппа, <…> необходимо еще раз проверить вакцины на безопасность и эффективность, но только уже в рамках их одновременного введения», – передает его слова ТАСС. В четверг прошло заседание экспертов по иммунопрофилактике и было принято решение провести соответствующие исследования. «Поэтому эти исследования будут в кратчайшее время проведены и уже тогда будет принято окончательное решение относительно возможности использования их одновременно. Но пока они не проведены, мы оставляем тот промежуток, который был зафиксирован, – это один месяц», – заключил замминистра. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщал ранее, что между прививками от коронавируса и гриппа должен пройти месяц, совмещать можно прививки от гриппа и пневмококка. Путин заявил об оставленном США в Афганистане открытом ящике Пандоры 17 сентября 2021, 14:10 Текст: Алина Назарова

США и их союзники после завершения операции в Афганистане оставили там открытый ящик Пандоры, наполненный проблемами терроризма, наркотрафика и религиозного экстремизма, заявил президент Владимир Путин на совместной встрече лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организациии сотрудничества (ШОС). Он обратил внимание, что все входящие в эти объединения государства разделяют схожие подходы к реагированию на угрозы, «исходящие с территории Афганистана после того, как оттуда поспешно ушли американцы – если не сказать сбежали – вместе со своими союзниками по НАТО». «Все они оставили после себя открытый ящик Пандоры, полный проблем, связанных с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью и, к сожалению, религиозным экстремизмом», – констатировал российский лидер, передает ТАСС. Он добавил, что Афганистан оказался в состоянии разрухи и его жители бегут со своей родины. «Страна оказалась в состоянии полной экономической и социальной разрухи. От отчаяния многие афганцы бегут со своей родины. Да, мы надеемся, что массового, многомиллионного исхода не будет, но все-таки это факт: многие стараются покинуть страну, переезжают в соседние государства», – сказал Путин, передает РИА «Новости». На этом фоне он призвал к налаживанию устойчивого межафганского диалога с участием всех групп афганского общества. «Особое значение имеет налаживание устойчивого и результативного межафганского диалога с участием всех, я хочу это подчеркнуть, именно всех групп афганского общества, всех этнических, религиозных и политических», – сказал Путин. Он также отметил, что перед Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) стоит задача по формированию общей линии действий. Напомним, в начале сентября талибы* объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. Новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны. Путин приветствовал предоставление статуса партнеров по диалогу ШОС трем странам 17 сентября 2021, 11:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия приветствует предоставление Египту, Катару и Саудовской Аравии статуса партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент Владимир Путин на саммите ШОС. «Конечно, приветствуем предоставление Египту, Катару, Саудовской Аравии статуса диалогового партнера, Россия – сторонник активного привлечения этих стран к различным аспектам деятельности ШОС», – передает ТАСС слова главы российского государства. «Считаю весьма актуальной и полезной инициативу проведения сегодня совместного заседания лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ. Это дает нам возможность более детально обсудить вопросы практического сотрудничества двух организаций на афганском треке, выстроить необходимую координацию с учетом специфики полномочий ШОС и ОДКБ», – передает РИА «Новости» слова Путина. Напомним, Путин в режиме видеоконференции присоединился к заседанию глав стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в Душанбе. В России выявили 19,9 тыс. случаев коронавируса за сутки 17 сентября 2021, 11:37

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 19 905 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 905 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2537, Санкт-Петербурге – 1738, Московской области – 837. Всего в стране выявили 7 234 425 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 469 017 человек, из них 16 619 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксирован 791 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончалось 196 626 человек. Накануне, 16 сентября, в России выявили 19 594 случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 311. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Привитым «Спутником V» разрешили въезд в Эстонию 17 сентября 2021, 12:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Гражданам, привитым российской вакциной «Спутник V», разрешается въезд в Эстонию, сообщили в посольстве Эстонии в Москве. Ранее департамент здоровья Эстонии решил разрешить прибывающим в страну людям подтверждать свою инфекционную безопасность любыми вакцинами, официально используемыми в разных странах. Как заявили в депздраве, «Эстония признает те вакцины, которые признаны исходной страной». В Эстонии для вакцинации от коронавируса используются четыре вакцины: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen. «Соответствующее решение департамента здоровья Эстонии распространяется на вакцину «Спутник V», – рассказали РИА «Новости» в посольстве в Москве. «На практике данное решение означает, что гражданам России, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19 и достигли максимальной защиты после последней дозы вакцины, если с этого момента прошло не более года (и которые представляют свидетельство об этом, выданное компетентным органом), будет разрешен въезд в Эстонию», – пояснили в эстонской дипмиссии. Ранее правительство Эстонии освободило привитых российскими вакцинами от ПЦР-тестирования. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Песков отказался рассказать о быте Путина 17 сентября 2021, 12:55 Текст: Наталья Ануфриева

Информация об устройстве быта президента Владимира Путина и количестве его помощников не является публичной, она не подлежит огласке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков сказал, отвечая на просьбу журналистов рассказать о бытовой жизни президента, сколько людей занимаются этими вопросами, что он не может рассказать об этом, это «не публичная информация», передает РИА «Новости». Пресс-секретарь главы государства также отметил, что заражение коронавирусом сотрудников из окружения президента России Владимира Путина никак не отразится на их работе. «Слава богу, случаев тяжелого течения заболевания нет ни у кого, у кого-то проходит бессимптомно, а у кого-то совсем в легкой форме, потому что так или иначе все были привиты», – добавил Песков. Ранее Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни». Песков сообщал, что российский лидер чувствует себя хорошо. Путин принял участие в заседании лидеров ШОС по видеосвязи 17 сентября 2021, 09:48 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции присоединился к заседанию глав стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в Душанбе. Это второй международный саммит в Душанбе за последние два дня, в четверг состоялось заседание руководителей государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в котором Путин также участвовал удаленно, передает ТАСС. Российский лидер был вынужден отменить визит в Таджикистан в связи с уходом на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией в его близком окружении. Также в пятницу впервые состоится общая встреча лидеров ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества. На встрече лидеров планируется обсудить деятельность объединения, отмечающего 20-летие, а также актуальные мировые проблемы, включая пандемию и ситуацию в Афганистане. Напомним, Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Путин рассказал о финансовой поддержке граждан и экономики в пандемию 17 сентября 2021, 11:31 Текст: Наталья Ануфриева

Россия во время пандемии коронавируса направила на меры поддержки граждан и экономики около 3 трлн рублей, что составляет более 4,5% ВВП страны, сообщил президент Владимир Путин, выступая в режиме видеоконференции на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Путин заявил, что «Россия направила порядка 3 трлн рублей, а это, чтобы было понятно в сравнительных величинах, более 4,5% ВВП нашей страны, на сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезагрузку инвестиционного цикла, помощь регионам, конкретным людям и семьям с детьми прежде всего», передает ТАСС. Глава государства также выразил мнение, что цифровизация и экологически чистые технологии «во всех сферах жизни, включая госуправление, транспорт, связь», станут одними из ключевых инструментов для стимулирования дальнейшего экономического роста. Путин сообщил, что Россия пригласила представителей ШОС на международные учения противоэпидемических бригад быстрого реагирования, которые пройдут в Казани в октябре. Он подчеркнул, что принятый на прошлогоднем саммите комплексный план по противодействию эпидемиям сыграл свою роль в восстановлении динамики экономического сотрудничества на пространстве объединения. «Важно, что реализацией плана занимаются активно и заинтересованно все страны – члены ШОС», – сказал он. Президент также отметил, что «Россия безвозмездно передала государствам – членам организации тесты для проведения почти 1,2 млн исследований на COVID-19». «Продолжаем направлять ведущих специалистов и ученых в сфере здравоохранения для оказания помощи партнерам», – заключил Владимир Путин. Ранее Владимир Путин заявил о восстановлении экономической жизни после пандемии. Анонсирована беседа Путина с Памфиловой по итогам выборов 20 сентября 17 сентября 2021, 13:09 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин 20 сентября, на следующий день после завершения выборов, собирается провести по видеосвязи встречу с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков сообщил, что «в понедельник президент примет Эллу Памфилову, что вполне закономерно с точки зрения получения информации о том, как прошли выборы, которые начались сегодня», передает ТАСС. По его словам, встреча пройдет в режиме видеоконференции. Также ведется подготовка к экономическому совещанию у Владимира Путина, оно запланировано на следующую неделю, также пройдет заседание Совбеза, передает РИА «Новости». Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. Представители СПЧ находятся в 11 регионах России и следят за чистотой проведения выборов, в первой половине дня проблемных сообщений не поступало.