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На Украине испугались энергетической зависимости от России
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Экономист Алексей Кущ в статье для издания «Главред» раскритиковал зависимость энергетической стратегии Киева от готовности России исполнять обязательства по поставкам газа в Европу через территорию Украины.
По мнению украинского экономиста, нынешняя модель отопительного сезона опирается на ожидания, что с первого дня 2022 года Россия «бросится» выполнять свои обязательства по транзиту газа в Европу, в то время как запасы газа в украинских подземных хранилищах можно оценить, как «условно достаточные», передает РИА «Новости».
«А если она сделает паузу в 10-20-30 дней? При этом исправно оплачивая несуществующий транзит, согласно подписанному контракту», – предположил Кущ.
Аналитик выразил мнение, что Газпром якобы собирается «именно так и сделать». Однако он напомнил, что президент России Владимир Путин заявил, что Украине «нельзя дать замерзнуть». «Выходит, вся нынешняя энергетическая стратегия Украины основывается на словесных обещаниях президента соседней страны?» – возмутился автор статьи.
Кущ призвал украинцев быть готовыми к «идеальному шторму» в энергетике в случае холодной зимы или внепланового вывода из эксплуатации атомных реакторов.
Напомним, в среду президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире, как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
Стремлению Болгарии заключить новый контракт с Газпромом дали объяснение
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«В новом соглашении София наверняка захочет зафиксировать точку сдачи-приемки газа таким образом, чтобы получать голубое топливо только через «Турецкий поток», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя намерение Болгарии заключить с Газпромом долгосрочный контракт по газу.
«В 2020 году в долгосрочный контракт «Булгаргаза» и Газпрома была внесена поправка о переносе сдачи-приемки газа. Если раньше Болгария получала российский газ с севера на границе с Румынией, то сейчас она получает газ через «Турецкий поток» на границе с Турцией», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, в новом соглашении Болгария наверняка захочет окончательно зафиксировать точку сдачи-приемки газа таким образом, чтобы страна получала топливо только через «Турецкий поток».
«Однако вопрос в том, какова будет ценовая привязка – к спотовому рынку или к нефти, – рассуждает эксперт. – Вполне возможно, что на фоне высокой цены на газ в Европе София захочет вписать в новый договор с Газпромом нефтяную привязку к стоимости газа». Тем не менее многое в этом вопросе будет зависеть от того, насколько сильное давление на страну окажет Брюссель. «Евробюрократы всегда давили на газовые компании, заставляя их отказываться от долгосрочных контрактов и нефтяной привязки к цене на газ. В некоторой степени именно это стало одной из причин энергетического кризиса в Европе», – указал Юшков.
В остальном это будет довольно стандартный европейский газовый контракт. «Сейчас у Болгарии сильные переговорные позиции – лучше, чем были пять лет назад, поскольку она диверсифицировала поставщиков газа. Теперь около 1 млрд кубометров в страну поступает из Азербайджана, – рассказал собеседник. – В этом плане Газпром немного сдал болгарский рынок газа, но он прекрасно понимает, что у Азербайджана нет возможности увеличить объемы поставок. Поэтому конкуренция носит довольно ограниченный характер».
Эксперт также напомнил о потере Болгарией больших выгод из-за отказа от участия в проекте «Южный поток». Газопровод должен был пройти через ее территорию, в результате чего страна могла получать большую прибыль за транзит, а также хорошие скидки от Газпрома.
«Через территорию Болгарии должно было проходить около 60 млрд кубометров, но тогда на Софию надавили американцы, и она отозвала свое разрешение на строительство газопровода. Тем самым Болгария продемонстрировала себя как страну с ограниченным суверенитетом, на которую могут в любой момент надавить большие игроки», – констатировал Юшков. «Сейчас через Болгарию проходит только 15 млрд кубометров, и она не получает никаких скидок. Но здесь сложно ее в чем-то обвинить – это всего лишь несамостоятельная европейская страна», – резюмировал он.
Ранее стало известно, что компания «Булгаргаз» готовит план и стратегию переговоров с «Газпром экспортом» по новому соглашению о поставках газа в Болгарию. Об этом сообщает издание «24 часа» со ссылкой на исполнительного директора компании «Булгаргаз» Николая Павлова.
«Хотим иметь безопасность и надежность поставок, Газпром – надежный поставщик, мы также очень корректны. Однако есть моменты [в договорных отношениях], которые можно улучшить в интересах каждой из сторон», – отметил Павлов.
Нынешний долгосрочный договор «Булгаргаза» с российской компанией заканчивается 31 декабря 2022 года.
В прошлую пятницу Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию. В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию и еще миллиард – через Австрию.
Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какие ошибки совершил Евросоюз на энергетическом рынке, и о том, как Молдавии добиться снижения цен на газ.
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Болгария захотела заключить с Газпромом долгосрочный контракт по газу
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Компания «Булгаргаз» готовит план и стратегию переговоров с «Газпром экспортом» по новому соглашению о поставках газа в Болгарию, сообщает издание «24 часа» со ссылкой на исполнительного директора компании «Булгаргаз» Николая Павлова.
«Хотим иметь безопасность и надежность поставок, Газпром – надежный поставщик, мы также очень корректны. Однако есть моменты [в договорных отношениях], которые можно улучшить в интересах каждой из сторон», – приводит слова Павлова ТАСС.
Нынешний долгосрочный договор «Булгаргаза» с российской компанией заканчивается 31 декабря 2022 года.
В прошлую пятницу Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию. В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу.
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Эксперт предостерег Украину от соблазна распродавать газ из запасов на зиму
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«Если Киев и дальше будет придумывать различные способы заработка, продавая газ из собственных ПХГ в Европу, то риск энергодефицита в стране существенно повысится», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя начало сезона отбора газа из подземных хранилищ на Украине.
«Украина довольно рано начала расходовать газ из подземных хранилищ (ПХГ). Это не самый добрый знак для нее», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Если зима будет продолжительной и морозной, то риски «замерзнуть» во время отопительного сезона значительно повышаются, – пояснил он. – Хотя при условии достаточно теплой зимы текущего уровня газа в ПХГ – около 18,9 млрд кубометров – им хватит». «Безусловно, это меньше, чем было в прошлом году, но тогда газ в Европе стоил значительно дешевле, поэтому Киев сумел закачать большие объемы газа в ПХГ», – напомнил эксперт.
При этом Юшков не исключает нерационального использования Украиной газа в ПХГ. «В европейские подземные хранилища в этом году закачали очень мало газа. На фоне сверхвысоких цен у Украины может возникнуть соблазн продать часть своих запасов европейским компаниям, – рассказал эксперт. – Более того, эта практика уже имеет место. Как известно, с 1 октября поставки транзитного газа в Венгрию прекратились, но газоизмерительная станция «Берегово» на границе Венгрии и Украины зафиксировала переток небольших объемов голубого топлива. Позже выяснилось, что Киев решил просто продать небольшие объемы газа, несмотря на возможный энергодефицит».
Таким образом, по словам собеседника, «если все 18,9 млрд кубометров пойдут на внутреннее потребление страны, то Украина вполне спокойно преодолеет отопительный сезон». «Однако если там решат и дальше придумывать различные способы заработка, продавая газ из собственных ПХГ в Европу, то риски столкнуться с дефицитом газа зимой существенно повышаются», – подытожил Юшков.
Ранее стало известно, что на Украине стартовал сезон отбора газа из подземных хранилищ. Об этом свидетельствуют данные оператора газохранилищ страны «Укртрансгаза».
Газ в украинские ПХГ перестали закачивать 3 октября. 1 октября закачали почти 14 млн кубометров, 2 октября – 0,61 млн кубометров, после чего объемы закачки снизились до нуля при минимальном (не более 100 тыс. кубометров) отборе. К началу отбора газа в ПХГ было около 18,9 млрд кубометров. В среду Украина выбрала из ПХГ 9,08 млн кубометров при нулевой закачке.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна сама добывает газ, что и позволит ей, по словам Шмыгаля, пережить предстоящий отопительный сезон. Издание «Экономическая правда» выступило с утверждением, что на самом деле в ПХГ накоплено лишь 15 млрд кубометров газа. Однако, как указывают эксперты, в хранилищах находится не только украинский газ, часть его может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть – частным трейдерам.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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Украина начала расходовать газ из ПХГ
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Сезон отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) стартовал на Украине, свидетельствуют данные оператора газохранилищ страны «Укртрансгаза».
Газ в украинские ПХГ перестали закачивать 3 октября. 1 октября закачали почти 14 млн кубометров, 2 октября – 0,61 млн кубометров, после чего объемы закачки снизились до нуля при минимальном (не более 100 тыс. кубометров) отборе. К началу отбора газа в ПХГ было около 18,9 млрд кубометров. В среду Украина выбрала из ПХГ 9,08 млн кубометров при нулевой закачке, передает РИА «Новости».
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна сама добывает газ, что и позволит ей, по словам Шмыгаля, пережить предстоящий отопительный сезон. Издание «Экономическая правда» выступило с утверждением, что на самом деле в ПХГ накоплено лишь 15 млрд кубометров газа. Однако, как указывают эксперты, в хранилищах находится не только украинский газ, часть его может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть – частным трейдерам.
Названа себестоимость добычи украинского газа
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Себестоимость газа украинской добычи – чуть более 3 тыс. гривен, правительство Украины ожидает, что в следующем году цена газа для промышленности составит около 350 долларов за тысячу кубометров, заявил вице-премьер-министр, министр экономики Алексей Любченко.
«Себестоимость украинского газа – чуть более 3 тысяч гривен, а в балансе потребления украинский газ занимает половину. Цены на (европейском) рынке – уже более 55 000. Речь нужно сегодня вести не столько о населении и жилищно-коммунальной сфере, с которыми правительство, подписав меморандум, решило вопрос, а о промышленности, особенно химической, перерабатывающей, сахарной. Средневзвешенная цена, которая сегодня рассчитывается для экономики и будет учтена в прогнозе – более 350 долларов за тысячу кубических метров», – приводит «Корреспондент.net» слова Любченко.
Напомним, на Украине стартовал сезон отбора газа из подземных хранилищ. Об этом свидетельствуют данные оператора газохранилищ страны «Укртрансгаза».
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна сама добывает газ, что и позволит ей, по словам Шмыгаля, пережить предстоящий отопительный сезон. Издание «Экономическая правда» выступило с утверждением, что на самом деле в ПХГ накоплено лишь 15 млрд кубометров газа. Однако, как указывают эксперты, в хранилищах находится не только украинский газ, часть его может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть – частным трейдерам.
Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса.
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На Украине пожалели об отвергнутом судьбоносном предложении Путина
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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что договоренности о цене на газ, к которым пришли власти России и, в частности, президент Владимир Путин и председатель политсовета партии Виктор Медведчук, могли изменить судьбу Украины.
По словам парламентария, в случае реализации предложения российского лидера, экономика и граждане Украины оказались бы в выигрыше, но Владимир Зеленский отверг эти договоренности, передает РИА «Новости».
«Два года назад Виктор Медведчук договорился с руководством России о том, что Москва готова поставлять в Украину газ по фиксированной цене 175 долларов. А цена на газ в Европе сегодня – почти 1900 долларов. <...> И потом эти же договоренности подтвердили и премьер-министр России, и президент России», – сказал Кузьмин в эфире телеканала «Первый независимый».
Как подчеркнул парламентарий, Киев во главе с Зеленским отказался от реализации этих соглашений, так как их достиг Медведчук, а не сам украинский лидер. «А теперь представьте, как бы развивалась украинская экономика и какие бы были платежки у людей, если бы цена на газ в Украине была 175 долларов, при том, что в Европе она 1500 (долларов)», – сказал Кузьмин.
Парламентарий отметил, что современной украинской власти безразлична судьба страны и уровень жизни простых граждан. Вместо этого украинская политическая элита занята увеличением личного благосостояния, заключил Кузьмин.
Ранее на Украине определились с планом спасения от холодов. Чтобы преодолеть дефицит газа зимой, компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС). Вся сумма должна быть выплачена до конца года.
Эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что даже если Нафтогаз эти получит деньги, то закачивать газ в хранилища будет уже поздно, так как отопительный сезон уже на носу.
Напомним, во вторник в украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» заявили, что Украине грозит срыв отопительного сезона из-за отказа руководства страны от поставок по льготной цене из России.
Захарова резко ответила Украине на критику контракта России и Венгрии по газу
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Если бы «неподобающее поведение» было видом спорта, то Киев не сходил бы с пьедестала, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя критические заявления украинского премьера Дениса Шмыгаля по контракту Венгрии и России.
Захарова написала в Telegram, что «если бы «неподобающее поведение» было видом спорта, киевский режим не сходил бы с пьедестала». Она также напомнила о недавнем заявлении президента Украины Владимира Зеленского о «наглости» как «необходимом факторе украинской политики».
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Венгрия, будучи суверенной страной, имела право на контракт с России по газу, но Киев все равно осуждает решение как неподобающее поведению европейских партнеров.
Напомним, Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию.
Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, еще миллиард – через Австрию.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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В офисе Зеленского заявили о способности Украины завоевать Крым
Украина сможет установить контроль над Крымом военным путем в случае «крупной региональной войны», заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Арестович заявил, что Крым – «очень неприятная история», там «слишком тонкий перешеек» и трудно вести наступление, «поэтому общая политика партии сейчас в том, чтобы освобождать Крым политико-дипломатическим путем».
«Возможны ли военные варианты? Возможны, но они возможны только в ситуации крупной региональной войны, – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Politeka. – Когда вот так вот все завязалось, и тогда уже нечего стесняться, нечего там пытаться делать реверансы». Арестович полагает, что украинские войска «даже вот этим составом» способны «вынести» российскую группировку в Крыму.
Он также прокомментировал расследование об офшорах президента Украины Владимира Зеленского. Арестович заявил: «Он имел долю в офшорной компании как бизнесмен в 2012 году, как утверждает расследование, это ж надо доказать еще. Это не расследование суда, это журналистское расследование».
Арестович сказал, что тогда, «во время режима Януковича», Зеленский «занимался острой политической сатирой», и «в любой момент могло прилететь так, что (мало) не покажется». Арестович напомнил, что Зеленский передал контроль над активами третьим лицам перед президентскими выборами. Он предположил, что глава государства может оказаться чуть ли не единственным политиком, соблюдающим антикоррупционное законодательство.
Украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» сообщали, что Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
Также внештатный советник главы офиса президента Украины заявил, что нападение на журналистов недопустимо, при этом он считает, что руководитель пиар-службы главы правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера «должен был сработать» в конфликтной ситуации с прессой.
Напомним, глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что охрана государственного Укрэксимбанка напала на съемочную группу программы. Полиция возбудила уголовное дело.
На Украине заявили о готовности помочь Европе создать стратегические запасы газа
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Украина имеет крупнейшие в Европе подземные хранилища газа, которые могут быть задействованы для создания стратегических запасов топлива для стран Евросоюза, и тем самым может стать важнейшей частью системы энергетической безопасности ЕС, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Как в США в 70-е относительно нефти, Европа рассматривает возможность создания стратегических запасов газа. Украина имеет самые большие газовые хранилища в Европе (31 млрд куб. м), поэтому может стать важной частью системы энергетической безопасности ЕС», – написал он в Facebook.
В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. В Еврокомиссии отметили, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет, а также предсказали высокие цены на газ до весны 2022 года. В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил в разразившемся в Европе энергокризисе Еврокомиссию.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе, назвав причины дефицита. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.
Гендиректор немецкой компании объяснил причины газового кризиса в Европе
Россия «не сделала ничего плохого», газовый кризис в Европе вызван внутренними причинами, заявил гендиректор газовой и инжиниринговой компании Linde Engineering Юрген Новицки.
По словам Новицки, «проблемы Европы вызваны ей самой». В кулуарах Петербургского международного газового форума он заявил, что эти проблемы являются «временными», а «конкуренция и конкурентные цены – это хорошо для бизнеса». Новицки пояснил, что страны ЕС не смогли обеспечить поставки газа к моменту, когда спрос национальных экономик, восстанавливающихся после локдаунов, превысил предложение.
Новицки подчеркнул, что «Россия исполняет свои обязательства». Однако, по его словам, сейчас «этого недостаточно». «Может ли Россия поставлять больше? Я не знаю, но давайте не будем забывать о коммерческих интересах», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, в Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров.
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На Украине из-за разгерметизации цистерны с гептилом возникла угроза экологической катастрофы
На украинском заводе «Южмаш» в городе Днепр разгерметизировалась цистерна с высокотоксичным ракетным топливом гептил, возникла угроза экологической катастрофы, сообщают украинские СМИ.
Объем цистерны – 40 тонн, по словам гендиректора «Южмаша» Сергея Войта, одна цистерна гептила способна поразить до 100 тыс. человек, передает «Страна.ua».
Войт попросил помощи у центральных властей, по его словам, предприятие не может больше безопасно хранить вещество или утилизировать, потому заводу нужна финансовая поддержка со стороны государства.
В 2016 году «Южмаш» получил от Минобороны 95 тонн гептила на хранение, в том числе 37 тонн – некондиционного. Государство обещало помочь заводу, но финансирование так и не поступило.
Аксенов оценил слова первого главы Литвы о «распаде» России
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Высказывание бывшего председателя Верховного совета Литвы Витаутаса Ландсбергиса о возвращении Крыма Украине после развала России продиктовано патологической русофобией, заявил глава республики Сергей Аксенов.
«Очередное высказывание из серии «дурень думкой богатеет». Патологическая русофобия мешает бывшему литовскому политику трезво смотреть на мир», – отметил Аксенов в Telegram.
По его словам, Ландсбергису стоит заметить, что разваливается как раз Украина. Процесс начался в 2014 году и продолжится до тех пор, пока украинские власти делают все для усугубления внутреннего раскола. Глава Крыма заявил, что «европейский» путь для Украины, Литвы и остальных прибалтийских стран привел к потере достижений периода СССР, экономического и промышленного потенциала. Поэтому Аксенов посоветовал Ландсбергису подумать «о состоянии своей страны».
В свою очередь сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Крым навсегда останется в составе России, а перспективы распада реальны прежде всего для Украины, сформированной как государство с помощью Российской империи и СССР, передает РИА «Новости».
«Ландсбергис ничего не говорил о Европейском союзе, который соткан из государств, с зачастую непримиримым видением гуманитарного развития? Конечно это измышления, они все мечтают о том, чтобы Россия распалась, но при этом даже не думают о том, какое может быть будущее у мира, в случае такой гипотетической ситуации. Пусть не надеются. Никогда Крым не вернется в состав Украины», – сказал Цеков.
По его мнению, Украина находится на грани развала, и велика вероятность распада этой страны при сохранении существующей политики.ё
Ранее Ландсбергис заявил, что Украина получит Крым обратно после того, как Россия «развалится».
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
При этом Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. В сентябре там предложили давать гражданство поддерживающим «возврат» Крыма Украине российским политикам.
Авиаэксперт объяснил притязания «Мотор Сич» на российский бренд «Ми»
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«Возможно, дело будет пересмотрено и компании придут к внесудебному решению, которое устроит обе стороны. Но это не спасет украинское предприятие от постепенного умирания», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее украинская компания «Мотор Сич» попросила Верховный суд России пересмотреть спор вокруг бренда «Ми».
«Текущий спор вызван тем, что «Мотор Сич» участвовал в продвижении на рынок своей продукции под маркой «Ми», что является очевидным нарушением авторского права», – считает авиаэксперт Роман Гусаров. Однако, по его словам, украинская компания больше защищается, нежели борется с Россией в суде.
«Возможно, дело будет пересмотрено и стороны придут к внесудебному решению, которое устроит обоих. С другой стороны, формально АО «Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова» входит в «Вертолеты России» корпорации «Ростех», из-за чего ее руководство не имеет права не реагировать на явное нарушение авторских прав со стороны «Мотор Сич», – пояснил собеседник.
Эксперт напомнил, что украинская компания «Мотор Сич» еще с советских времен занималась изготовлением двигателей для вертолетов «Ми» и была одним из самых мощных предприятий на постсоветском пространстве.
«До 2014 года взаимоотношения российских компаний с «Мотор Сич» были вполне конструктивными, – рассказывает Гусаров. – Однако после событий 2014 года украинские власти начали перекрывать предприятию, несущему в буквальном смысле «золотые яйца», возможность сотрудничать с Россией. В результате на российском рынке произошло почти полное замещение продукции «Мотор Сич». А на внешних рынках компания стала терять свои перспективы».
«Поэтому компания начала искать другие способы существования. Отсюда – иностранные инвесторы в лице китайских и американских компаний. Пока есть что продать, «Мотор Сич» этим пользуется. Но в долгосрочной перспективе предприятие будет постепенно умирать», – сетует эксперт.
«Что касается России, у нас нет подобных проблем, включая использование бренда теперь уже украинского государственного предприятия «Антонов», выпускающего самолеты «Ан». Над всеми модификациями самолетов этой марки, произведенными в России, осуществляет свой авторский надзор украинская компания «Антонов». Здесь к России не может быть никаких претензий», – резюмировал он.
Ранее стало известно, что украинская компания «Мотор Сич» просит Верховный суд России пересмотреть судебные акты нижестоящих судов, которые взыскали с нее около 42 млн рублей за незаконное использование серии товарных знаков «Ми»/Mi.
Ранее арбитражные суды трех инстанций по иску московского АО «Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова», входящего в «Вертолеты России» корпорации «Ростех», признали, что ответчик нарушает права истца на товарные знаки, запретили ему использование этих знаков и взыскали заявленную истцом компенсацию.
Истцу принадлежит серия товарных знаков «Ми»/Mi, «Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля», MIL Moscow Helicopter Plant. В иске, поданном в декабре 2019 года, говорилось, что «Мотор Сич» позиционирует услугу модернизации вертолета Ми-8Т в профиль Ми-8МСБ как создание нового типа вертолета, при этом используя на своем сайте обозначения Ми-8МСБ и Мi-8МSB для рекламы своих товаров и услуг.
«Мотор Сич» иск не признала, сославшись на принцип исчерпания права. По мнению ответчика, он не нарушает права истца на товарные знаки, поскольку модифицирует произведенные самим истцом вертолеты Ми-8. Первая инстанция согласилась с доводами истца частично. Суд пришел к выводу, что ответчик не производит категорию товаров «транспортные средства», но в то же время нарушает его права на бренды для категории услуг «ремонт и техническое обслуживание транспортных средств». Суд запретил использование брендов только для ремонта и техобслуживания.
Но Девятый арбитражный апелляционный суд в апреле текущего года со ссылкой на ГОСТ указал, что термины «модернизация» и «модификация» относятся к созданию продукции. В данном случае улучшение характеристик является изготовлением нового типа воздушного судна, а не ремонтом или техобслуживанием, отметил суд. Апелляция расширила запрет на использование спорных брендов на категорию товаров «транспортные средства», как и просил истец.
Напомним, 3 августа суд по интеллектуальным правам оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску «Национального центра вертолетостроения имени Миля и Камова» (входит в «Вертолеты России») взыскали около 42 млн рублей с украинской компании «Мотор Сич» за незаконное использование серии товарных знаков «Ми»/Mi.
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Президент Сербии назвал причину газового кризиса в Европе
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Причина газового кризиса в Европе заключается в том, что европейцы не заключили вовремя долгосрочных контрактов на поставки газа из России, из-за чего остались без него, заявил президент Сербии Александар Вучич.
«Что привело к подорожанию <…>: во-первых, введение новых углеродных пошлин, во-вторых, нехватка газа, поскольку китайцы весь сжиженный газ перенаправили на себя, в-третьих, многие страны давали своей промышленности газ на выходе из пандемии по самым низким ценам, чтобы подстегнуть рост экономики. Они брали газ, но не заключали долгосрочных контрактов с русскими, потому что у кого еще можно взять газ, больше ни у кого газа нет, а все пустые разговоры на эту тему я слышу уже 10 лет и, к счастью, никогда к ним не прислушивался», – приводит ТАСС слова Вучича.
По его словам, из-за того, что Европа «не заключила долгосрочные соглашения с русскими и остались без газа, и цена на газ подпрыгнула с 400 долларов на 1 800 долларов».
«Путин сделал заявление, и цена спустилась до 800 долларов, а через день вернулось до 1 200 долларов за тыс. куб. м.», – добавил Вучич.
«Это ненормальные цены», – считает сербский президент. Он отметил, что Сербия ведет с Россией переговоры о поставке газа по сниженным ценам.
Кроме того, он отметил, что Сербия благодаря своевременно заключенным с Россией контрактам и строительству газопровода «Балканский поток» вопреки давлению Запада стала с 1 октября страной-транзитером газа.
«Мы обновили все станции на участке Хоргош – Белград, решив все проблемы. Газ поступает. Мы с 1 октября являемся транзитной страной, поставляем газ венграм, себе берем ежедневно от 6,3 до 8 млн кубометров газа. В настоящий момент у нас в хранилищах около 250 млн кубометров нашего газа», — сказал сербский лидер. По его оценке, усилия Белграда, направленные на строительство «Балканского потока» и планирование долгосрочных контрактов, увенчались успехом.
«В Сербии самая низкая цена электроэнергии в Европе для домашних хозяйств», – подчеркнул Вучич.
Ранее в Сербии заявили, что рассчитывают на поддержку России в энергопоставках в предстоящий зимний период и хотят получать газ по благоприятной цене,
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса.
Кроме того, на совещании по вопросам энергетики президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Также президент заявил, что не надо никого ставить в трудное положение в вопросе газа, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях. В этой связи он призвал соблюдать все контрактные обязательства по транзиту газа через Украину.
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Газпром объяснил приостановку продажи газа на бирже
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Газпром прекратил выставлять заявки на продажу газа на суточных торгах после аварии на заводе в Новом Уренгое, возобновление торгов не ожидается из-за раннего включения отопления, заявил член правления и начальник департамента 314 компании Геннадий Сухов в ходе Петербургского газового форума.
«Да, приостановили [продажу газа на бирже], но никто не знал, что с 12 сентября включат отопление, в частности в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург», – приводит «Интерфакс» слова Сухова.
К концу сентября Газпром вышел на режим, при котором суточный перебор от плана составлял 250 млн куб. м.
«Ну какие тут могут быть торги, когда мы еще не обеспечили плановых заданий по закачке [газа в подземные хранилища]?» — отметил Сухов.
Ранее Газпром назвал сроки закачки в ПХГ России.
Напомним, в августе пожар на заводе стабилизации конденсата на Ямале значительно повлиял на добычу газа Газпрома, компании пришлось экстренно начать отбор газа из подземных хранилищ в Европе и России.