Путин не стал поздравлять потомка Романовых с венчанием

Президент Владимир Путин не планирует поздравлять наследника дома Романовых с венчанием, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент никак не планирует поздравлять молодоженов, я еще раз повторяю – это бракосочетание никоим образом не относится к нашей повестке дня», – передает РИА Новости ответ Пескова на вопрос о поздравлении.

Венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича с Ребеккой Беттарини (Викторией Романовной) проходит в пятницу в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга. Участников церемонии встречала в соборе рота почетного караула, на венчание приглашено более 500 гостей.

Георгий Михайлович ожидал невесту в центральной части храма, где был установлен аналой с Евангелием и крестом, Викторию Романовну сопровождал отец – бывший посол Италии в Бельгии Роберто Беттарини. Новобрачных венчает митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Потомок династии Романовых великий князь Георгий Михайлович и его невеста итальянка Ребекка Беттарини считают церемонию венчания в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге «днем возвращения из вынужденной эмиграции на любимую Родину» и хотят, чтобы их дети выросли в России и говорили на родном языке.

«В этот радостный для нашей семьи день мы хотим поблагодарить всех наших соотечественников за сердечные поздравления, которые мы получили и получаем со всех уголков нашей необъятной Родины. (...) День нашей свадьбы – это день возвращения из вынужденной эмиграции нашей семьи на любимую Родину. Мы хотим, чтобы наши дети родились и выросли в России, учились в русской школе и говорили на родном языке», – написали в обращении к россиянам перед венчанием молодожены.

Великий князь Георгий Михайлович и его невеста отметили, что они хотят, чтобы образцом для подражания для их детей стали предки, которые всегда были со своим народом и столетиями «верой и правдой служили России».

Молодожены выразили глубокую благодарность Русской православной церкви, властям России и Санкт-Петербурга, которые оказали поддержку в подготовке свадебных торжеств.

«Спасибо всем, кто помог нам провести первое за сто лет бракосочетание Романовых на священной для всех нас русской земле», – говорится в письме.

Георгий Михайлович Романов – потомок дома Романовых по линии матери. Единственный ребенок Марии Романовой и принца Франца-Вильгельма Прусского (в православии – Михаила Павловича) родился в Мадриде. Впервые он посетил Россию в апреле 1992 года, когда вся семья прибыла на отпевание его деда, великого князя Владимира Кирилловича, главы Российского императорского дома с 1938 по 1992 год.

С 2017 года Романов большую часть времени проводит в России, живет в Москве. Занимается развитием социокультурной деятельности созданных им фондов, участвует в различных благотворительных и просветительских проектах.

Ребекка Вирджиния Беттарини (Виктория Романовна) родилась в Италии, в семье дипломата. Первые пять лет жизни она прожила во Франции, затем семья неоднократно переезжала в разные страны. Беттарини впервые посетила Россию в 2009 году, побывав в Санкт-Петербурге с отцом. В течение 10 лет она оказывала постоянную помощь Георгию Романову в его социальной и культурной деятельности. В настоящее время Беттарини живет в Москве, работает в Российском императорском фонде и занимается изучением русского языка и русской культуры.

Беттарини приняла православие 12 июля 2020 года в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге. 24 января 2021 года в костромском Свято-Троицком Ипатьевском монастыре состоялось обручение Георгия Михайловича и Виктории Романовны.

Ранее в Кремле не стали комментировать венчание потомка Романовых и Ребекки Беттарини.