Немецкие СМИ: Британия хуже ЕС готова к энергетическому кризису

Европейским странам зимой грозит энергетический кризис, однако кризисы в Евросоюзе и Британии будут принципиально разными: газовая проблема затронет как страны ЕС, так и Соединенное Королевство, но в ближайшие месяцы страны материка, по всей видимости, смогут держать удар лучше, чем Британия, которая столкнулась еще и с бензиновым кризисом, пишут немецкие СМИ.

Бензиновый кризис стал специфическим британским явлением и континентальной Европе не угрожает, так как его причина – не дефицит горючего или его дороговизна, а нехватка водителей бензовозов. Эту проблему породил Brexit, а усугубила пандемия, указывает Deutsche Welle.

Выход из ЕС привел к частичному оттоку из Великобритании работавших здесь граждан других стран Европы, в том числе дальнобойщиков, и прекратил их приток. Локдауны и другие противоэпидемические меры сильно замедлили процесс подготовки и экзаменации новых профессиональных водителей грузовиков, а заполнить нужно десятки тысяч вакансий.

В результате стало не хватать людей, способных доставлять горючее с нефтеперерабатывающих заводов на автозаправочные станции. В связи с этим 23 сентября энергетический гигант BP сообщил, что ему придется временно закрыть некоторые АЗС, а другие снабжать с перебоями. Британские автовладельцы начали закупать горючее впрок, выстраиваясь перед бензоколонками в длинные очереди.

Всплеск ажиотажного спроса настолько усугубил проблему нехватки горючего в рознице, что 28 сентября британское правительство объявило о привлечении к развозу топлива военных водителей. Предполагается, что участие армии быстро завершит кризис энергетической логистики, однако кадровая проблема останется. Потому Великобритания не застрахована от повторения подобных событий предстоящей зимой, тем более что водителей грузовиков остро не хватает, к примеру, и британским сетям супермаркетов.

Страны ЕС тоже испытывают нехватку дальнобойщиков, но не столь острую, и в обозримом будущем схожего кризиса снабжения АЗС континентальная Европа может не опасаться. Однако страны Евросоюза, как и Соединенное Королевство, неминуемо столкнутся с последствиями газового кризиса: резкий взлет цен на голубое топливо стал для всей Европы общей проблемой.

Для континентальной Европы эти последствия, вероятно, окажутся все же не столь серьезными и болезненными, как для Великобритании, так как у ЕС по целому ряду причин более благоприятные исходные позиции. Среди этих причин – степень зависимости экономики и электроэнергетики от газа, количество и размеры подземных хранилищ газа (ПХГ), роль спотового рынка и доля долгосрочных контрактов.

Великобритания же – один из крупнейших в Европе потребителей газа, и степень зависимости британской электроэнергетики и всей экономики от этого энергоносителя весьма высока. Например, в первом квартале 2021 года, по данным британской ассоциации нефтегазовых компаний OGUK, 35% электроэнергии в стране было произведено с помощью газа.

Например, в Германии, которая является крупнейшим европейским потребителем голубого топлива и важнейший экспортным рынком «Газпрома», данный показатель в тот же период был в два раза меньше – 16%, во Франции доля газа не достигает и 6%. В среднем доля газа в электроэнергетике Евросоюза составила в 2020 году 20%.

Между тем в Великобритании 85% домов отапливаются газом, в Германии – 48%, во Франции газ обеспечивает теплом 39% жилищного сектора.

Кроме того, высокая зависимость Великобритании от газа является прямым следствием более полувековой активной нефтегазовой добычи на континентальном шельфе страны, прежде всего в Северном море. Возможность эксплуатировать крупные месторождения у собственных берегов привела к тому, что британцы не стали обзаводиться разветвленной системой ПХГ. На данный момент суммарная мощность ПХГ в Евросоюзе приблизительно в 80 раз превышает вместимость британских хранилищ, причем все последнее десятилетие Еврокомиссия под впечатлением газового кризиса в холодную зиму 2009 года, когда Россия на две недели прервала транзит газа через Украину, работала над тем, чтобы с помощью трубопроводов-интерконнекторов соединить между собой газотранспортные системы членов ЕС.

Потому теперь у Евросоюза есть возможность перекачивать голубое топливо из стран, где зимой относительно тепло и еще много запасов, туда, где ударили холода и опустели ПХГ. Это крайне важно для восточноевропейских стран - они, а также Италия, по-прежнему больше всех в ЕС зависят от газа. В этой единой энергосистеме участвовали и британцы, но в ходе Brexit они из нее вышли.

Уязвимость газового рынка Великобритании связана еще и с тем, что он сфокусирован на краткосрочных закупках нужных объемов и, соответственно, на спотовых ценах. Ранее, в условиях широкомасштабной собственной добычи, этот механизм ценообразования выполнял антимонопольную функцию, стимулируя конкуренцию между британскими энергетическими фирмами.

Однако теперь, когда из-за постепенного истощения собственных месторождений больше половины газа приходится закупать за рубежом (в первом квартале 2021 импорт составил, согласно OGUK, 56%), британцы попали в чрезмерную зависимость от спотового рынка, где цены взлетели до рекордных значений: от примерно 200 долларов за 1 тыс. кубометров в конце прошлого года до почти 1 тыс. 180 долларов 30 сентября.

В связи с этим немецкие и другие континентальные энергетические компании, заключающие с «Газпромом» и другими поставщиками, как правило, долгосрочные контракты со стабильной формулой цены, оказались в существенно более выгодном положении, чем британские импортеры.

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе превысила 1199 долларов за тысячу кубометров. В Британии уже предрекли европейским странам драку за российский газ.

Вместе с тем Британия мобилизовала военных на фоне топливного кризиса. Власти также освободили водителей грузовых автомобилей от необходимости повторной сдачи экзаменов для продления прав. Британская компания EG Group, владеющая почти 400 АЗС на территории Соединенного Королевства, ввела ограничения на покупку бензина из-за ажиотажного спроса на топливо.