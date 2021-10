Россия собралась потеснить основных производителей военных БПЛА Путин подписал указ об осеннем призыве Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сухопутных войск 1 октября 2021, 10:34 Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сухопутных войск, сообщили в пресс-службе Минобороны. «Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые работники предприятий оборонно-промышленного комплекса!Дорогие ветераны! 1 октября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День Сухопутных войск. На протяжении столетий они составляют основу нашей армии, играют важную роль в обеспечении военной безопасности государства, твердо стоят на страже национальных интересов», – передает официальный сайт Минобороны текст поздравления Шойгу. Министр обороны отметил, что во все времена военнослужащие Сухопутных войск были верны воинскому долгу и Военной присяге. Их беспримерный героизм, самоотверженность и отвага принесли Отечеству множество легендарных побед, навсегда вошедших в ратную летопись страны. По словам министра, личный состав войск приумножает славные традиции предшественников, успешно решает поставленные задачи, способствует укреплению обороноспособности России. Особые слова благодарности Шойгу адресовал ветеранам, на чьем примере воспитывается нынешнее поколение защитников Родины. «Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником и благодарю за безупречную службу! Желаю крепкого здоровья, новых достижений в профессиональной деятельности и дальнейших успехов на благо Отчизны!», – добавил министр обороны России. Военнослужащих и ветеранов поздравил также Главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

28 сентября 2021, 14:30

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Американская ракета хоть и уступает по характеристикам «Циркону» и «Кинжалу», но все же представляет серьезную угрозу для нашего флота и сухопутных войск», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя первые с 2013 года успешные испытания гиперзвуковой ракеты США. «По своим тактико-техническим характеристикам ракета производства компании Raytheon пока существенно уступает нашим «Циркону» и «Кинжалу». Тем не менее это серьезное гиперзвуковое оружие, которое может появиться на вооружении американской армии в ближайшие два-три года», – отметил доктор военных наук Константин Сивков. Собеседник указал, что «хоть американская ракета и гиперзвуковая, но ее скорость достаточно низкая». «Ракету удалось разогнать до скорости выше пяти Махов – это нижняя граница зоны поражения наших новейших ЗРК С-400 и С-500. Если бы она шла на скорости восемь-десять Махов, как наши «Циркон» и «Кинжал», то это было бы серьезно», – считает собеседник. Оценивая характеристики новой ракеты, Сивков отметил, что у нее «будет довольно хорошая возможность наведения на цель». «Вопрос в том, будет ли она оптимизирована для стрельбы по надводным или по наземным целям», – рассуждает эксперт. «Кроме того, ее траектория будет стандартной для гиперзвуковой ракеты – она поднимается на высоту 20-30 км и далее пикирует к цели. Судя по размеру ракеты и используемому топливу, она может иметь дальность стрельбы от 500 до 1000 км», – добавил Сивков. «Данная ракета будет представлять серьезную угрозу для нашего флота и сухопутных войск. Поэтому испытания в США – это сигнал для российских вооруженных сил, поскольку в нашей стране гиперзвуковое оружие хоть и создано, но его пока нет в войсках в достаточном количестве», – подытожил эксперт. Напомним, США успешно испытали ракету со скоростью в пять раз выше скорости звука. Об этом сообщило Агентство по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA). Ракета была запущена с самолета. Двигатель ракеты Northrop Grumman работает на смеси углеводородного топлива и воздуха. Ракета была создана корпорацией Raytheon. Это первое такого рода успешное испытание американских военных с 2013 года. Целью испытаний была интеграция ракеты, отработка запуска и безопасной отстыковки от самолета, запуск двигателей и крейсерский полет. «Все основные задачи испытания были выполнены», – сообщает Пентагон. В конце августа США объявили о проведении огневых испытаний второй ступени твердотопливного ракетного двигателя гиперзвуковой ракеты. В конце июля стало известно, что ВВС США дважды провалили испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), которая, по задумке, якобы способна развить скорость свыше 15 тыс. миль в час. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Адмирал Комоедов: США испуганы российскими подлодками в Атлантике 28 сентября 2021, 12:26

Фото: U.S. Navy/wikimedia.org

Текст: Наталья Макарова

«Американцы, создавая новую группу эсминцев, пытаются бороться с нашими новыми бесшумными подлодками», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя сообщение о создании военно-морскими силами США новой оперативной группы эсминцев в Атлантике для противодействия российским подводным лодкам. «Американцы увидели угрозу со стороны новых российских подлодок. Теперь они хотят создать разнородные противолодочные силы, включая не только эсминцы, но и базовую патрульную авиацию, а также подключить космические силы, чтобы отслеживать подлодки, которые проникают в Атлантику», – отметил бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов. Собеседник напомнил, что «у НАТО есть Фареро-Исландский рубеж, откуда контролируются все подлодки, заходящие из акватории Северного флота в Атлантику». «Но, видимо, в системе контроля есть пробелы. К тому же у наших подлодок уменьшена шумность, что делает их менее заметными», – указал адмирал и выразил убежденность, что «наши подводники все равно будут успешно уклоняться от их систем слежения». «Впрочем, США по-прежнему господствуют в Атлантике. У нас же в этом регионе нет баз и даже нет стран-союзников, кроме разве что далекой Кубы. А любая подлодка нуждается в техническом обслуживании. Поэтому нам следует выполнять план по обновлению нашего Военно-морского флота», – заключил собеседник. Военно-морские силы США создали новую оперативную группу эсминцев, которая может быть быстро развернута в Атлантике для противодействия российским подводным лодкам. Об этом говорится в статье, опубликованной на информационном портале Института ВМС США. Группа эсминцев получила название Greyhound («Борзая»). В ее состав первоначально войдут эсминцы «Дональд Кук» (Donald Cook) и «Томас Хаднер» (Thomas Hudner). В январе 2022 года к ней также присоединится эсминец «Салливанс» (Sullivans), а еще позднее – «Коул» (Cole) и «Грейвли» (Gravely), в то время как «Дональд Кук» отправится на техобслуживание. Оперативная группа будет базироваться на базах ВМС США Мэйпорт во Флориде и Норфолк в Вирджинии. По словам Маклейна, она будет находиться в полной боевой готовности к июню 2022 года. Напомним, 9 сентября стало известно, что Россия сконцентрировала в Средиземноморье пять подлодок с «Калибрами», которые могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей. В июле в Средиземном море заметили российскую подлодку класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами британского авианосца. В декабре 2020 года американский министр ВМС Кеннет Брейтвейт сообщил, что Соединенные Штаты переименуют Командование сил флота в Атлантический флот США, переориентировав его на противостояние Военно-морскому флоту (ВМФ) России в регионе. После этого эксперт спрогнозировал новую фазу противостояния России и США в Атлантике. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эрдоган оценил покупку С-400 и недовольство США словами «оно того стоило» 30 сентября 2021, 04:05

Фото: Turkish Defense Ministry/Xinhua/

Handout/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Анкара правильно поступила, купив у России ЗРК С-400, хоть это и вызвало недовольство США. Эрдоган подчеркнул, что Турция «сама покупает себе вооружения», это право подтвердили Анкаре как генсек НАТО Йенс Столтенберг, так и занимавший пост президента США Дональд Трамп. Эрдоган подчеркнул, что его стране «не пришлось бы» покупать С-400, если бы США продали Турции комплексы Patriot, передает ТАСС со ссылкой на New York Times. Его спросили, имело ли смысл приобретать российские ЗРК, учитывая последовавшие трения в отношениях с США. Эрдоган ответил: «Я думаю, оно того стоило». Президент Турции подчеркнул, что Анкара «укрепляет оборону так, как считает нужным». Однако он заверил, что отношения с Вашингтоном по-прежнему принципиально важны. Эрдоган указал, что у Турции и США «давние отношения», которые «будут укрепляться», их «необходимо защищать». Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Более того, Эрдоган заявил, что Турция намерена в будущем закупить у России дополнительные ЗРК. Ирак решил приобрести у России зенитную систему С-300 28 сентября 2021, 13:14

Власти Ирака намерены заключить с Россией контракт на поставку зенитной ракетной системы С-300, сообщил глава комитета по обороне и безопасности иракского парламента Мухаммед Рида аль-Хайдар. «Иракская делегация во главе с командующим войск ПВО страны побывала в России, где вела переговоры о контракте на закупку системы С-300», – передает ТАСС слова аль-Хайдара. Однако, как добавил глава парламентского комитета, в настоящее время «дело приостановилось». Он отметил, что у Багдада уже есть контракты с Москвой на оснащение бронетанковой бригады. По словам аль-Хайдара, иракские военные «имеют большой опыт использования российского оружия, особенно бронетанковой техники». Россия собралась потеснить основных производителей военных БПЛА 1 октября 2021, 06:26

В среднесрочной перспективе Россия «точно займет» 10% мирового рынка военных беспилотников, сообщил глава российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. При этом, по его словам, близится то время, когда БПЛА российского производства потеснят продукцию главных конкурентов страны в этой области – Соединенных Штатов, Израиля и Турции, передает «Звезда». Он объяснил свою уверенность тем, что «конструкторы у нас на месте не сидят, мысль работает, и нам в ближайшей перспективе будет что предложить». Глава ФСВТС указал, что на форуме «Армия–2021» Россия обсуждала возможные поставки разведывательно-ударного дрона «Орион-Э» с представителями более 20 стран, передает РИА «Новости». Напомним, в настоящее время Россия предлагает на экспорт беспилотный комплекс с аппаратом «Орион-Э» как в разведывательном, так и в ударном вариантах. Также на экспорт предлагаются разведывательные дроны «Элерон» и «Орлан». Летом инозаказчики после МАКС попросили скорейшей поставки «Орионов-Э». В Польше назвали место наступления России в случае войны 30 сентября 2021, 13:23

Белоруссия может стать ключевым регионом для начала наступления российских войск на Польшу и Литву, считает обозреватель Defence 24 Марцин Гавенда. Гавенда считает, что эта территория важна не только с геополитической точки зрения, но и в качестве региона, где развернутся наступательные и оборонительные операции в треугольнике Польша – Литва – Белоруссия, передает РИА «Новости». Такая конфигурация позволит российской армии при необходимости достичь Калининградской области через Сувалкский коридор. Кроме того, в случае войны принципиальное значение приобретает инфраструктура Белоруссии, которая станет логистическим узлом для союзных группировок. Гавенда также уделил особое внимание Белорусской железной дороге: она позволит быстро перемещать силы и ресурсы в то время, как военные полигоны – принимать крупные союзные войска и размещать их в полевых лагерях. Напомним, 15 сентября Минобороны России сообщило, что совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021» завершены. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российские учения привели Польшу в чрезвычайное положение. В России выросло число призывников старших возрастов 30 сентября 2021, 12:12

Число призывников старших возрастов растет в ВС России, численность 18-летних снижается, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Евгений Бурдинский. «Приятно отметить, что анализ качества молодого пополнения, направленного в войска, указывает на повышение привлекательности военной службы среди граждан старших возрастов, количество этих граждан, призываемых на военную службу, по сравнению с предшествующими годами увеличилось», – передает ТАСС слова Бурдинского. При этом он отметил, что численность 18-летних граждан, призванных на военную службу, с 2016 года сократилась на 4%. «С увеличением возраста граждан, направленных для прохождения военной службы, увеличилось и количество военнослужащих, имеющих профессиональное образование. Если в 2016 году призывалось на военную службу 45% граждан, имеющих среднее профессиональное образование, то по итогам этого призыва – более 66%», – сказал Бурдинский. При этом он отметил, что в целом состояние здоровья призывников улучшается. «На это существенно влияют все меры, которые предпринимаются на государственном и муниципальном уровнях. Это меры, связанные с профилактикой и лечением заболеваний, в том числе пропаганда здорового образа жизни молодых людей», – сказал Бурдинский. Так, если в 2012 году число граждан, признанных годными к военной службе, составило 70%, то в 2020 году этот показатель увеличился на 8% и составил – 78%, сообщил он. Бурдинский отметил, что Минобороны России продолжает уделять пристальное внимание подготовке граждан к военной службе. «В ходе весеннего призыва для прохождения военной службы направлено более 15 тыс. человек, подготовленных в организациях ДОСААФ по 14 военно-учетным специальностям», – сообщил Бурдинский. По его оценке, задание на призыв выполнено своевременно всеми субъектами России и в полном объеме. «Молодое пополнение, направленное в войска весной, успешно прошло адаптацию в воинских коллективах и в настоящее время непосредственно выполняет учебно-боевые задачи», – сказал Бурдинский. Ранее Бурдинский заявил, что штрафы для тех, кто пытается уклониться от службы в армии, могут вырасти в шесть раз. Ракета «Циркон» успешно прошла летные испытания с надводного носителя 29 сентября 2021, 03:31

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Летно-конструкторские испытания (ЛКИ) новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя – фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Северного флота – успешно завершены, сообщил источник, близкий к российскому военному ведомству. «ЛКИ «Циркона» с берегового стенда и головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» успешно завершены. Выполнены более десять пусков, крайний из них – в июле», – приводит слова источника ТАСС. По словам близкого к Минобороны России источника, следующие испытания «Циркона» планируется начать в ноябре, а в 2022 году они могут быть продолжены, после чего начнется плановая поставка ракет в Вооруженные силы России. Напомним, 24 августа Минобороны в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» заключило первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». В августе Минобороны объявило о намерении завершить государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ. 19 июля фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность превысила 350 км. Разработчик «Цирконов» заверил, что испытания проходят по графику. Аргентина захотела купить у России новую партию вертолетов 30 сентября 2021, 10:41

Министерства обороны России и Аргентины обсуждают вопрос о приобретении Буэнос-Айресом новой партии вертолетов Ми-171Е, заявил посол Аргентины Эдуардо Зуайн. Зуайн отметил, что «в Аргентине новый министр обороны», посольство вышлет ему «доклады о нашей повестке с Россией, и, конечно, тема вертолетов там тоже есть». Но эта тема «обсуждается между министерствами обороны», и на данный момент у посла нет никакой дополнительной информации, передает РИА «Новости». Он также заявил, что Аргентина пока не получила ответ от Москвы на свою просьбу о поддержке по реструктуризации долга перед МВФ, но рассчитывает на помощь России в организации. «Я говорю о том, что исторически Россия поддерживала Аргентину в МВФ. У

Российский Военно-морской флот не уступает западным флотам по корабельному высокотехнологичному оборудованию, сообщил научный руководитель ЦНИИ «Электроприбор» академик РАН Владимир Пешехонов. «Сегодня перископное оборудование, устанавливаемое на новейшие ударные подводные лодки ВМС США, ни в чем не превосходит аналогичное оборудование, которым оснащаются российские подводные лодки. В связи с этим уровни ситуационной осведомленности экипажей подводных лодок ВМС США и ВМФ России примерно одинаковые, в том числе по таким техническим параметрам, как разрешающая способность и цветовые контрасты», – передает ТАСС слова академика. Он добавил, что российские навигационные комплексы разрабатываются в соответствии с мировыми тенденциями. «В последнее время осуществляется переход с инерциальных навигационных систем (ИНС) на механических гироскопах в карданных подвесах на бесплатформенные инерциальные навигационные системы на волоконно–оптических гироскопах (БИНС на ВОГ). Класс точности наших БИНС на ВОГ соответствует общемировым тенденциям», – сообщил Пешехонов. «По перископам и навигационной аппаратуре мы не уступаем мировым лидерам, и в частности французам. Более того, нами найдено такое техническое решение, которое позволит превзойти уровень аппаратуры для военно–морских сил, выпускаемой известной французской компанией «Сафран», – подчеркнул Пешехонов. По его словам, Россия продолжает поставки высокотехнологичных приборных комплексов для строящихся за рубежом кораблей. «Мы поставляем навигационную технику и другую номенклатуру на строящиеся за рубежом корабли и начинаем поставки гидроакустической навигационной техники», – сообщил академик. Однако, отметил он, поставки приборной техники по своим объемам несоизмеримы с продажей готовых кораблей и поэтому не оказывают существенного влияния на долю экспортной военно-морской техники, которая в общем объеме поставляемой за рубеж российской продукции военного назначения составляет 10%. По словам Пешехонова, концерн «ЦНИИ «Электроприбор» поставляет свою технику за рубеж через «Рособоронэкспорт» по двум каналам. Во-первых, она экспортируется в составе кораблей, которые строятся для инозаказчиков в России, и, во-вторых, предприятие осуществляет прямые поставки техники за рубеж. «Я не считаю, что передача определенных технологий инозаказчику, что требуется при выполнении некоторых контрактов, несет какие–либо опасности для России. Если такая опасность и существует, то она минимальная. Мы не стоим на месте и если передаем какую–то устоявшуюся технологию, то на полученные деньги должны создать новую технологию или модернизировать имеющуюся», – пояснил академик. По его словам, торговля оборонной продукцией к настоящему времени претерпела определенные изменения. «Теперь, например, когда заключаем контакты на поставки приборной техники в Индию, то учитываем, что эта техника будет в основном изготавливаться в самой Индии, поскольку эта страна реализует принятую концепцию «Делай в Индии», – отметил Пешехонов. «Экспортные заказы до недавнего времени были хороши тем, что давали хорошую прибыль. Сейчас же такой прибыли уже нет. Но в любом случае предприятие может распоряжаться такой прибылью от экспортных контактов и направлять ее на создание новых технологий. Что же касается гособоронзаказа, то такая возможность, к сожалению, исключена», – сообщил академик. По словам Пешехонова, специалисты ЦНИИ «Электроприбор» успешно реализовали программу импортозамещения, хотя данный процесс был непростым в связи с тем, что ранее импортная элементная база активно использовалась при создании новых приборов. «В настоящее время замена блоков и узлов из импортных комплектующих особенно масштабно ведется при модернизации корабельного оборудования», – отметил академик. По его словам, все сложные приборы, которые ранее поставлялись из Украины и других стран СНГ, теперь производятся в России. «Мы начали думать об этом еще в начале 2000–х и постепенно забрали к себе все свои технологии, чтобы их никто не мог повторить. Речь идет не только о гироскопах, но и о гидроакустической технике», – подчеркнул Пешехонов. Академик отметил, что учреждение Корпорации морского приборостроения (КМП) отвечает современному тренду на объединение имеющихся потенциалов в оборонном комплексе. «Мы ждем от корпорации, прежде всего, повышения унификации разработок, особенно по вычислительным средствам, средствам отображения информации. Флот только выиграет, если корабли будут оснащены не разнородными вычислительными средствами и дисплеями, а унифицированными средствами информации. А в рамках корпорации этого достичь намного проще», – отметил академик. По его словам, вошедшие в КМП предприятиям смогут эффективнее продвигать свою продукцию на рынке. И если с продвижением оборонной продукции особых проблем нет, то с гражданской продукцией все сложнее. Многие гражданские суда строились по зарубежным проектам с применением в приборах зарубежных комплектующих. «Когда мы говорили судостроительным заводам – «Почему же вы не применяете то, что есть у нас?», они ссылались на то, что указано в зарубежных проектах. Побороть такой подход в одиночку было сложно, а в рамках корпорации, я уверен, мы добьемся результатов», – подчеркнул он. Создание КМП позволит улучшить процесс модернизации корабельного приборного оборудования, циклы замены которого существенно меньше длительности эксплуатации корпуса и других систем корабля, считает Пешехонов. Реализация принципа открытой архитектуры при проектировании и строительстве кораблей с одновременной стандартизацией и унификацией приборного оборудования и интерфейсов позволит обеспечить интеграцию техники нового поколения на борт корабля без каких–либо значительных переделок самой платформы. Корпорация морского приборостроения создана на базе четырех концернов: «Моринформсистема–Агат» (Москва), ЦНИИ «Электроприбор», НПО «Аврора» и «Океанприбор» (Санкт-Петербург). Новая корпорация должна оптимизировать работу предприятий, которые занимаются созданием автоматизированных систем управления, навигационного и гидроакустического оборудования. Напомним, в декабре 2019 года президент Владимир Путин, открывая 14-ю серию совещаний по оборонной тематике, потребовал наращивать боевые возможности Военно-морского флота в ближайшие годы. Песков прокомментировал оказание российскими ЧВК охранных услуг 28 сентября 2021, 13:17 Текст: Алина Назарова

В Кремле не видят противоречий законодательству в оказании российскими ЧВК (частные военные компании) консультативных и охранных услуг, темы изменения российского законодательства в сфере наемничества нет в повестке дня президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «В данном случае, действительно, в законодательстве у нас нет никаких положений, которые бы регулировали эту деятельность, но с другой стороны, есть целый ряд компаний, которые оказывают разного рода консультационные, охранные услуги, в том числе и за пределами нашей страны. И в целом ряде этих услуг нет ничего противоречащего нашему законодательству», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос о том, не считает ли президент, что требуется какое-то регулирующее законодательство по вопросу ЧВК и нужно ли что-то делать со статьей наемничества или президента в этом вопросе законодательно все устраивает. Однако, подчеркнул Песков, «у этой деятельности может быть много аспектов». «И, конечно, в случае выявления каких-то противоречий, потребуется совершенствование законодательства», – заметил он. Отвечая на уточняющий вопрос о том, нет ли, по мнению Путина, сейчас «противоречий со статьей наемничества», Песков отметил: «Эта тема не стоит сейчас на повестке дня президента». Ранее Франция пригрозила вывести войска из Мали из-за сотрудничества властей страны с российской частной военной компанией (ЧВК) Вагнера. В ответ Кремль опроверг присутствие российских военных в Мали. В ООН гипотетическое соглашение Мали с ЧВК Вагнера также назвали слухами. Политолог Сергей Федоров рассказал газете ВЗГЛЯД, почему Франция ревниво относится к успехам России в Африке. На Амурском судостроительном заводе заложили корвет «Бравый» 29 сентября 2021, 12:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Сторожевой корабль (корвет) «Бравый» начали строить на Амурском судостроительном заводе (АСЗ), сообщили в пресс-службе предприятия. «29 сентября на Амурском судостроительном заводе (входит в ОСК) заложен многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны класса «корвет» проекта 20380. Приказом главнокомандующего Военно-морским флотом России кораблю присвоено наименование «Бравый». Это шестой, заключительный корабль в данной серии корветов, строящихся для Военно-морского флота на АСЗ», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Торжественную церемонию, знаменующую начало строительства нового серийного корабля, амурские корабелы провели в одном из строительных доков стапельного цеха. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПАО "АСЗ" (@pao_asz) «Этап закладки означает начало строительства корабля, но на стапеле корабль пробудет совсем недолго, и руководство Объединенной судостроительной корпорации надеется, что стапельный период строительства корабля будет идти в полном соответствии со строительным графиком. Желаю заводу выполнить этот важнейший государственный заказ с надлежащим качеством и в установленные сроки», – приводятся в сообщении слова директора департамента гособоронзаказа ОСК Вячеслава Господинова. По морской традиции закладная секция нового корабля была освящена по православному церковному обряду. Благоденствия и процветания предприятию и его работникам пожелал обратившийся к заводчанам и гостям митинга руководитель епархиального Отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Амурской и Чегдомынской епархии иерей Владимир. Амурский судостроительный завод является основной базой на Дальнем Востоке по строительству боевых кораблей для Тихоокеанского флота. Амурские корабелы освоили строительство корветов проекта 20380. Боеспособность государства усилили три сторожевика: «Совершенный», «Громкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», до конца года к ним присоединится «Резкий». Эту линию продолжил новый корвет «Грозный», заложенный амурскими корабелами в августе. Корвет «Бравый» завершает серию кораблей проекта 20380. Он вступит в строй в 2025 году. Ранее ОСК пообещала флоту до конца года два атомохода и дизельную подлодку. Песков оставил без ответа вопрос о желании США использовать российские базы 28 сентября 2021, 13:02 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о желании США использовать российские базы в Центральной Азии после ухода из Афганистана. «Я оставлю без ответа ваш вопрос», - сказал он, передает РИА «Новости». Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что тема возможного использования баз поднималась на встрече председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, состоявшейся на прошлой неделе. При этом Герасимов, по данным издания, не дал каких-либо обещаний. После этого американские законодатели-республиканцы, курирующие внешнюю политику страны, потребовали от администрации президента Джо Байдена объяснить планы использовать российские военные базы в Средней Азии. Корабли ВМС Украины отработали высадку десанта на учениях «Объединенные усилия» 28 сентября 2021, 11:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Корабли и катера военно-морских сил Украины отработали меры универсальной обороны на переходе морем и высадку десанта в ходе учений «Объединенные усилия – 2021», сообщила пресс-служба ВМС. Стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия – 2021» с привлечением военнослужащих и техники стран НАТО проходят на Украине с 22 по 30 сентября. Маневры с участием 12,5 тыс. человек, сил и средств авиации и ВМС пройдут на всех основных военных полигонах страны, а также в акваториях Черного и Азовского морей, передает РИА «Новости». «Во время учений «Объединенные усилия – 2021» проводился комплекс тактических учений с корабельно-катерным составом ВМС. Учения проходили в северо-западной части Черного моря и в пунктах базирования. Привлекались корабельно-катерный состав ВМС, подразделения морской пехоты, морской авиации, авиации воздушных сил, катера государственной пограничной службы Украины», – цитирует пресс-служба командира флотилии ВМС Украины капитана первого ранга Юрия Федаша. По информации пресс-службы, на учениях отрабатывались меры универсальной обороны на переходе морем, высадка воздушного и морского десанта, огневая поддержка войск. Перед десантированием морской пехоты корабельная тактическая группа провела разведку возможностей противника на участке высадки и с помощью штатного вооружения уничтожила огневые средства противника. На финальном этапе провели практические боевые стрельбы кораблями и катерами с целью поддержки войск, действующих на приморском направлении. Ранее командование воздушных сил ВС Украины выступило с утверждением, что российские самолеты-разведчики якобы «грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений». Лавров подтвердил намерение России наращивать военное сотрудничество с Вьетнамом 28 сентября 2021, 13:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия и Вьетнам условились интенсифицировать военно-техническое сотрудничество, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном. «Подтвердили намерение последовательно наращивать военно-техническое сотрудничество, взаимодействие в сфере оборонной безопасности», – передает ТАСС слова Лаврова. Напомним, в январе 2020 года сообщалось, что Россия и Вьетнам подписали контракт на закупку не менее 12 учебно-боевых самолетов Як-130 на сумму свыше 350 млн долларов.