Кудрявцева пожаловалась на опухший из-за коронавируса нос Елизавета II сделала прививку от коронавируса 9 января 2021, 18:37 Текст: Ольга Никитина

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип привились вакциной от коронавируса, говорится в заявлении Букингемского дворца. При этом не уточняется, какую именно вакцину получили британский монарх и ее супруг. В настоящее время в Великобритании используются два препарата – американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca, напоминает ТАСС. Напомним, за сутки в Великобритании выявлено рекордно высокое число новых случаев заражения COVID-19 – оно превышает 68 тыс. Кроме того, рекордным стало и число умерших от этой болезни – 1325 человек за 24 часа. В декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации.

Врач дал советы переболевшим COVID-19 дома 8 января 2021, 20:16 Текст: Ольга Никитина

Врач-иммунолог Владимир Болибок дал советы тем, кто переболел COVID-19 дома. В частности, специалист сказал, каким продуктам следует отдавать предпочтение, а также ответил на вопрос о том, как нужно перестроить режим дня и работы. «Прежде всего, нужно употреблять достаточное количество антиоксидантов. Они есть в пище и напитках, например, в цитрусовых, в зеленом чае. Сейчас очень хорошо развита индустрия БАДов, содержащих антиоксиданты, есть полипренолы – новое направление в регенерации на клеточном уровне, астаксантины, также есть отечественные препараты, как «Омега-3», «Омега-6». Все это помогает восстановить баланс про- и противовоспалительных веществ в организме, убрать избыточную воспалительную реакцию», – сказал Болибок в комментарии «Вечерней Москве». В ответ на вопрос о режиме дня специалист отметил, что все зависит от самочувствия. «Если работа не требует особых физических нагрузок, то вполне можно на полный рабочий день выходить», – сказал Болибок. Он пояснил, что системная воспалительная реакция, происходящая при COVID-19, характеризуется тем, что в организме идет много окислительных процессов. В них участвует кислород. Если сразу после выздоровления нагружать себя физическими нагрузками, то таким образом мы расходуем большой объем кислорода, который нужен для работы мышц и сердечно-сосудистой системы. «Сильная нагрузка может затронуть нервную систему и усилить остаточные воспалительные процессы. Все должно быть соразмерно самочувствию. Умственную и физическую нагрузку следует увеличивать постепенно», – посоветовал врач. Антитела, по его словам, действуют достаточно долго, а потому переболевший пациент не заразится от больного тут же. Наличие иммунитета, однако, не исключает возможности нового заражения. При этом новое заражение не означает заболевание, сказал врач. Обладающий иммунитетом организм борется и «убивает» вновь попавший коронавирус достаточно быстро. Между тем в декабре в России началась масштабная добровольная вакцинация от коронавируса. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, уже произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V». Прививку от коронавируса сделали более 1 млн россиян. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит COVID. В Белом доме допустили появление в США нового штамма коронавируса 9 января 2021, 07:57

Фото: COVER Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

В США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта, сообщил телеканал CNN со ссылкой на последний доклад рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса. «Этот осенне-зимний скачок (эпидемии в США) почти вдвое превысил темпы роста заболеваемости во время весенней и летней вспышек. Это ускорение предполагает, что в США мог развиться свой вариант (коронавируса) в дополнение к британскому виду, который уже распространяется у нас», – приводит РИА «Новости» выдержки из доклада, который цитирует телеканал. В тексте доклада утверждается, что новый штамм «может быть на 50% более заразным». Напомним, в середине декабря число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что в течение следующих 60-90 дней суточная смертность от COVID-19 в США, вероятно, будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. Вирусолог сказал, что остановит пандемию коронавируса 8 января 2021, 19:28 Текст: Ольга Никитина

Пандемию новой коронавирусной инфекции остановит эффективный лечебный препарат, который будет разработан в будущем и который не будет использоваться как средство профилактики, считает ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов. «На данный момент вакцина – это единственный препарат, который существует. Со временем разработают и какие-то лечебные препараты. От некоторых разработчиков мы уже слышим о создании препаратов, но пока мы их еще либо не видим, либо они оказались не такими уж безболезненными. Не сомневаюсь, что действенный препарат создать возможно», – сказал он Ura.ru. По словам вирусолога, использовать его как средство профилактики будет невозможно. Чепурнов также отметил, что непрофильные препараты, которые лечат другие болезни, уже есть. В случае с коронавирусом это снотворное мелатонин, которое, по данным ученых, способно противодействовать заражению и тяжелой форме болезни, а также повышает эффективность вакцинации. При этом эксперт предупредил, что без назначения врача данный препарат использовать не стоит. Также вирусолог напомнил, что в России разработаны два препарата от коронавируса, о которых ранее сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Однако он отметил, что их эффективность пока не доказана. В свою очередь один из старейших вирусологов России на условиях анонимности рассказал изданию, что во всем мире люди работают над созданием эффективного лекарства, но только создать препарат от вируса очень сложно. «Нужно соблюсти сразу три условия. Так как вирус является внутриклеточным паразитом, необходимо, чтобы лекарство обладало способностью проникать внутрь клетки и при этом не ломало обмен клетки, иначе лекарство будет убивать организм», – уточнил он. Именно из-за этого процесс создания препарата от COVID-19 затянулся, заключил источник. Между тем в декабре по поручению президента Владимира Путина началась масштабная добровольная вакцинация россиян от коронавируса. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, в России произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V». Прививку от коронавируса сделали более 1 млн россиян. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит COVID. Меркель предрекла Германии «самые сложные» недели из-за COVID-19 9 января 2021, 13:55

Фото: Bernd von Jutrczenka/DPA/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Предстоящие недели будут самыми сложными за весь период пандемии, считает канцлер Германии Ангела Меркель. «Ближайшие недели зимы будут, скорее всего, самой сложной фазой пандемии. День ото дня Институт имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ – прим. ВЗГЛЯД) сообщает нам о сотнях людей, умерших из-за коронавируса, о тысячах, которые борются за свои жизни в отделениях интенсивной терапии, и десятках тысяч новых случаев заражения», – передает слова канцлера ФРГ ТАСС. «Врачи и медперсонал во многих больницах работают на грани. (…) И то, что мы слышим о мутациях вируса, не ведет к снижению беспокойства – напротив», – подчеркнула Меркель. Она пояснила, что введенный властями Германии карантин необходим для предотвращения распространения коронавируса. «Чем последовательнее мы сегодня, тем быстрее мы сможем в будущем восстановить контроль [над распространением инфекции], тем короче будет период, в течение которого нам придется жить с такими ограничениями», – отметила канцлер. Меркель напомнила, что в Германии и странах Евросоюза началась вакцинация. Она заверила, что прививку сможет сделать каждый житель Германии. Меркель также выразила уверенность в том, что «было правильным сделать ставку на общеевропейский путь» в вопросе закупки вакцин от коронавируса. «Ни одна страна в одиночку не победит вирус, который затрагивает нас всех», – заключила канцлер. Напомним, ранее Германия продлила карантин до конца января. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что с середины января может наступить третья волна пандемии новой коронавирусной инфекции в Германии. Британия установила новый рекорд по суточному приросту случаев COVID-19 8 января 2021, 19:32 Текст: Ольга Никитина

За минувшие сутки в Великобритании выявлено рекордно высокое число новых случаев заражения COVID-19 – оно превышает 68 тыс., свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительственной информации. Кроме того, рекордным стало и число умерших от этой болезни – 1325 человек за 24 часа. Вот уже три дня подряд в Великобритании умирает больше 1 тыс. заразившихся в сутки. В четверг количество умерших достигло 1162, что стало самым высоким суточным приростом с 21 апреля, когда был установлен предыдущий антирекорд – 1224 смерти за сутки. Общее число смертей среди людей, заболевших COVID-19, превысило 82,6 тыс. Количество выявленных властями случаев заражения приблизилось к 3 млн, передает ТАСС. В понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации. Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом 9 января 2021, 14:29

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Лия Ахеджакова госпитализирована в московскую клинику. По информации СМИ, у 82-летней актрисы диагностировали коронавирус и обострение ряда хронических заболеваний. Медики приняли решение о помещении ее в больницу в связи с ухудшением состояния, сообщает «Пятый канал». Информацию о госпитализации актрисы телеканалу подтвердил ее продюсер. По его словам, состоянии Ахеджаковой «нормальное», но тест на коронавирус показал положительный результат. Директор театра «Современник» Игорь Попов также подтвердил РИА «Новости», что Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом. «Самочувствие у нее хорошее», – уточнил Попов. Ахеджакова находится в одной из столичных больниц в обычной палате, уточнил представитель актрисы в комментарии «Интерфаксу». Напомним, в преддверии Нового года Алису Фрейндлих также госпитализировали с диагнозом «коронавирус». 4 января сообщалось, что ее состояние остается стабильно тяжелым. Минздрав Украины объяснил запрет продажи ряда товаров 9 января 2021, 14:44 Текст: Ольга Никитина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, почему в период локдауна в стране запретили продажу товаров определенных категорий. «Мы учитываем закон эпидемиологии», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию YouTube-канала кабмина Украины. Напомним, на Украине введены усиленные карантинные меры (локдаун) из-за коронавируса с 8 по 24 января. Кроме того, до 28 февраля продлен общенациональный карантин и чрезвычайная ситуация в стране. Торгово-развлекательным центрам запрещается принимать посетителей, кроме желающих купить товары первой необходимости. К таким товарам, согласно решению правительства, относятся продукты питания, лекарственные препараты, средства гигиены, связи, ветеринарные препараты и корм для животных, а также топливо. Все остальные товары к продаже запрещены. Также под запрет попала работа любых рынков. Степанов объяснил решение о прекращении продажи таких товаров на примере. «Есть супермаркет, в котором представлены товары для разных потребностей. И есть 100 человек, которым нужно приобрести разные товары. 20 человек пойдут в супермаркет, чтобы купить еду, еще 20 пойдут покупать средства гигиены. Следующие 20 пойдут покупать посуду или какие-то бытовые приборы. А другие – чтобы купить одежду, батарейки и носки. Если мы запрещаем продажу определенных товаров в магазине, то люди, которым они необходимы, заказывают эти товары в интернет-магазинах, и (они) не будут контактировать с остальными. Таким образом, из всех этих людей контактировать между собой будут только 40, и вероятность заражения уменьшится в разы», – считает глава украинского минздрава. Между тем накануне Степанов подтвердил, что харьковская компания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V». Умер лечившийся от коронавируса первый заместитель губернатора ХМАО 9 января 2021, 11:33 Текст: Елизавета Булкина

Первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Геннадий Бухтин, скончался в возрасте 60 лет в московской больнице, где проходил лечение от коронавируса, сообщила директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова. «Бухтин умер сегодня в Москве в больнице. Он там лечился от коронавируса. Корректно говорить, что повлияли последствия, вызванные коронавирусом, и осложнения сопутствующих заболеваний», – передает ее слова ТАСС. Родственники Бухтина находятся в Москве. В начале декабря сообщалось, что Бухтин был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник из-за ухудшения самочувствия, у него диагностировали коронавирус. Бухтин родился 10 мая 1960 года в Невельске Сахалинской области. В правительстве Югры он курировал ключевые направления – департамент госимущества, госзаказа, департамент труда и занятости, экономики и финансов. Ранее сообщалось, что бывший глава Хакасии Виктор Зимин ушел из жизни в возрасте 58 лет из-за пневмонии, вызванной коронавирусом. «Британский» штамм коронавируса выявлен в Южной Америке 8 января 2021, 22:35 Текст: Антон Никитин

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса, впервые обнаруженным в Великобритании, выявлен в Перу, сообщила министр здравоохранения республики Пилар Массетти. «В нашей стране обнаружен новый вариант [вируса], который циркулирует в Европе», – приводит слова Массетти ТАСС. Министр здравоохранения Перу уточнила, что новый штамм был обнаружен у женщины, проживающей в Лиме. Согласно последним данным, в Перу насчитывается более 1 млн случаев заражения коронавирусом, число жертв превысило 38 тыс. Накануне директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил, что мутировавший штамм коронавируса SARS CoV-2 (VOC) обнаружили в 22 странах Европы. Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. Ахеджакова опровергла сообщения о госпитализации с COVID-19 9 января 2021, 15:33

Фото: Александр Куров/РИА Новости

Текст: Ольга Никитина

Актриса Лия Ахеджакова опровергла сообщения о госпитализации в московскую клинику в связи с обнаружением у нее коронавирусной инфекции. «Нигде я не в больнице, ничего у меня нет», – приводит слова артистки издание «Подъем». Ранее в субботу СМИ сообщали о госпитализации Ахеджаковой. Утверждалось, что у 82-летней актрисы диагностировали коронавирус и обострение ряда хронических заболеваний. Информацию о том, что актриса попала в больницу, подтверждал в том числе директор театра «Современник» Игорь Попов. Он говорил, что самочувствие у Ахеджаковой «хорошее». Сообщалось также, что актриса находится в обычной палате. В России за сутки выявили 23 тыс. 309 случаев коронавируса 9 января 2021, 11:08 Текст: Елизавета Булкина

За минувшие сутки в России зарегистрировали 23 тыс. 309 новых случаев коронавируса, всего в стране выявлено 3 млн 379 тыс. 103 случая, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией. В Москве за сутки выявили 4900 случаев, в Санкт-Петербурге – 3006, в Московской области – 1184 случаев. За последние сутки подтверждено 470 смертей, выписано по выздоровлении 23 680 человек, говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф. За весь период зафиксирован 61 381 летальный исход, выздоровело 2 млн 754 тыс. 809 человек. Накануне в России выявили 23 652 случая коронавируса, таким образом, за сутки число зафиксированных случаев сократилось на 343. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Кудрявцева пожаловалась на опухший из-за коронавируса нос 9 января 2021, 16:21

Фото: leratv/Instagram

Текст: Ольга Никитина

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, заболевшая COVID-19, пожаловалась на плохое самочувствие и призналась в зависти тем, кто сейчас отдыхает на курортах. «Как же меня подбешивают вот все эти люди, которые сейчас на морях и океанах, с красивыми и сочными фотографиями», – написала она на своей странице в Instagram. Кудрявцева рассказала, что у нее «только батарея витаминов», «опухший нос и красные глаза». «Завидую ли я? Еще как», – призналась она, добавив, что «этот ковид в действии еще , поэтому сижу и не отсвечиваю». Телеведущая также призвала прекратить задавать ей вопросы о самочувствии. «Я нормально, на букву Х – не подумайте, что хорошо», – добавила она. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lera Kudryavtseva (@leratv) Напомним, ранее Кудрявцева сообщила, что получила положительный результат теста на коронавирус, из-за чего ей пришлось отказаться от поездки в Дубай. Еще три префектуры Японии попросили правительство ввести режим ЧС из-за COVID 9 января 2021, 10:23 Текст: Елизавета Булкина

Губернаторы трех префектур Японии – Осака, Киото и Хего – попросили правительство ввести на их территории режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса, сообщило агентство Киодо. В каждой из префектур почти ежедневно фиксируется рекордное число случаев коронавирусной инфекции. Главы префектур просят правительство принять меры, передает РИА «Новости». Ранее власти префектуры Гифу в центральной части Японии приняли решение самостоятельно ввести режим чрезвычайного положения (ЧП) на вверенной территории из-за резкого распространения коронавируса. Напомним, в начале января власти Японии задумались о введении режима ЧС из-за пандемии. 7 января премьер-министр Японии Есихидэ Суга ввел режим чрезвычайной ситуации в столичной зоне Большого Токио с населением 37,2 млн человек, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба, в связи с масштабным распространением коронавируса. Режим ЧС в столичной зоне Большого Токио продлится до 7 февраля. Кроме того, режим ЧС до 22 января ввело руководство префектуры Миядзаки на юго-западе страны. 26 декабря правительство Японии подтвердило информацию об обнаружении у пяти посещавших Великобританию граждан нового штамма вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). В тот же день Япония временно закрыла границы для иностранцев. В США выявили более 283 тыс. случаев COVID-19 за сутки 9 января 2021, 14:59 Текст: Ольга Никитина

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 283 тыс., скончались 3456 человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 283 тыс. 204 случая заражения COVID-19, передает РИА «Новости». Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 21,8 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 368 тыс. заболевших. Между тем, как сообщил телеканал CNN со ссылкой на последний доклад рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса, в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта. Напомним, в середине декабря число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. В центральной части Японии ввели режим ЧП из-за коронавируса 9 января 2021, 07:33 Текст: Антон Никитин

Власти префектуры Гифу в центральной части Японии приняли решение самостоятельно ввести режим чрезвычайного положения (ЧП) на вверенной территории из-за резкого распространения нового коронавируса, сообщает Киодо. В связи с введением режима чрезвычайного положения руководство Гифу попросило местных жителей не выходить вечером из дома без необходимости, а также призвало владельцев питейных заведений сократить время их работы для предотвращения заражений, передает ТАСС. Напомним, в начале января власти Японии задумались о введении режима ЧС из-за пандемии. 7 января премьер-министр Японии Есихидэ Суга ввел режим чрезвычайной ситуации в столичной зоне Большого Токио с населением 37,2 млн человек, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба, в связи с масштабным распространением коронавируса. Режим ЧС в столичной зоне Большого Токио продлится до 7 февраля. Кроме того, режим ЧС до 22 января ввело руководство префектуры Миядзаки на юго-западе страны. 26 декабря правительство Японии подтвердило информацию об обнаружении у пяти посещавших Великобританию граждан нового штамма вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). В тот же день Япония временно закрыла границы для иностранцев.