Польский суд начал рассмотрение дела об аресте российских авиадиспетчеров Обломки пропавшего с радаров индонезийского самолета обнаружили в море 9 января 2021, 14:28 Текст: Елизавета Булкина

В море обнаружены обломки самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, с которым ранее была потеряна связь, сообщило агентство Синьхуа. Сообщается, что в воде найдены фрагменты воздушного судна и части тел. На борту находилось более 50 человек, передает РИА «Новости». О нахождении обломков и тел индонезийскому телеканалу сообщил капитан корабля береговой охраны. Напомним, Boeing 737-524 последний раз был замечен над акваторий Яванского моря в районе северной части острова Ява. Самолет вылетел из Джакарты в город Пантианак и через четыре минуты пропал с радаров.

Байден выбрал советника по России 8 января 2021, 18:54

Фото: twitter.com/akendalltaylor

Текст: Ольга Никитина

Избранный президент США Джозеф Байден намерен назначить бывшую сотрудницу американских разведывательных служб Андреа Кендалл-Тейлор старшим директором по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. В заявлении переходной команды демократа говорится, что Кендалл-Тейлор ранее была «аналитиком ЦРУ», а также работала в аппарате директора Национальной разведки США. Сейчас в переходной команде демократа она курирует вопросы, касающиеся России, передает ТАСС. В администрации действующего президента США Дональда Трампа в СНБ Белого дома есть должность директора по Европе и России. При предыдущих президентах Бараке Обаме и Джордже Буше – младшем в аппарате СНБ работали старшие директора отдельно по Европе и по России. У каждого был свой отдел со штатом сотрудников. Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп подчеркивает, что не согласен с результатами прошедших выборов. Дерипаска сказал, где начнется новая мировая эра 8 января 2021, 14:44

Фото: Igor Russak/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что действующий американский лидер Дональд Трамп с позором покидает свой пост. При этом предприниматель и общественный деятель считает, что с приходом администрации Джо Байдена новая эра в Вашингтоне не начнется. «Трамп, конечно, уходит с позором. Что, в принципе, закономерно. Но даже с тотальным контролем всех ветвей власти демократами – в Вашингтоне вряд ли начнется новая эра», – написал он в своем Telegram-канале. «Новая эра начинается в Азии. В Пекине, где председатель Си Цзиньпин контролирует самую уверенную и быстрорастущую экономику. К тому же в последнее время сделавшую заметный прогресс в инновациях. Следующий китайский Конгресс в 2022 году, видимо, сделает надолго его лидером не только Китая, но и всего мира», – добавил Дерипаска. В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января. Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов. Водителей предупредили о росте числа штрафов из-за нового правила 8 января 2021, 15:49

Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Карты техосмотра автомобиля могут быть аннулированы, если будет выявлено, что факт прохождения ТО был сфальсифицирован или транспортное средство небезопасно. Соответствующие изменения в закон могут вступить в силу с 1 марта 2021 года. Новое правило может увеличить число штрафов, пишут СМИ. «Диагностическая карта, подтверждающая допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого не проводился технический осмотр, аннулируется органом государственного контроля (надзора)», – говорится в проекте изменений в закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», текст которого приводит Ura.ru. Оператор, который выдаст диагностическую карту без реального техосмотра, будет привлечен к административной ответственности («Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств»). Автомобилист без диагностической карты не сможет получить полис ОСАГО (обязательного страхования автомобиля). Издание отмечает, что автовладельцы из-за этого могут начать получать большое количество штрафов, так как каждая камера видеофиксации будут отмечать машину как нарушителя. Напомним, в 2021 году вступили в силу изменения в российском законодательстве, часть из которых коснулась автомобилистов: в частности, введены новые правила в целях борьбы с агрессивным вождением. Пушков сформулировал «доктрину Байдена» 8 января 2021, 20:53

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Ольга Никитина

Член Совета Федерации Алексей Пушков сказал, какой будет новая доктрина внешней политики Соединенных Штатов после прихода к власти администрации избранного президента США Джо Байдена. «Судя по всему, будущая администрация США не видит возможности разобщить Китай и Россию (при том, что такие попытки будут предприниматься). Хотя отношение к ним будет разное (по Байдену, Китай – это конкурент, а Россия – враг), в любом случае и Китай, и Россию в Вашингтоне рассматривают как противников США – и идеологических, и политических, и геоэкономических. В силу этого США намерены противостоять обоим, но прежде всего – «все более настойчивому Китаю», – написал Пушков в своем Telegram-канале. «При этом в США понимают, что в одиночку им не справиться. Отсюда – идея «глобальной коалиции демократий» против «авторитарных режимов» в лице Китая, а также России. Но если против России такая коалиция на основе НАТО уже действует, то против Китая ее только предстоит создать», – отметил сенатор. Он процитировал статью будущего госсекретаря США Энтони Блинкена и известного неоконсерватора Роберта Кагана: «У США есть союзники в Европе и в Азии, но нет организации, которая объединяла бы азиатские и европейские демократии... Демократиям нужна глобальная перспектива». «Итак, трансатлантическое сообщество, по этой логике, следует распространить и на Азию», – объясняет Пушков. «По словам Байдена, в АТР «наши интересы и ценности сталкиваются с растущим вызовом» со стороны Китая. Китай, указывают теоретики «глобальной коалиции демократий», пытается достичь «критической массы влияния». А для такой массы страны «серой зоны», находящиеся между западным альянсом, с одной стороны, и Россией и Китаем – с другой, приобретают исключительное значение. Речь идет о Средней Азии, Южном Кавказе, Восточной Европе (прежде всего, о Белоруссии и Украине), а также о странах Юго-Восточной Азии. Все эти регионы становятся зонами соперничества «между двумя типами миропорядка» – «либерально-демократическим» и «авторитарным», – рассуждает сенатор. «Подчеркнем: эта доктрина сочетает задачу острого геополитического соперничества с идеологическим подходом, в соответствии с которым борьба идет между двумя противостоящими моделями современного миропорядка. Идеологизация геополитического соперничества характерна для холодной войны и возрождает ее в новой форме – как конфронтацию между «альянсом демократий» и «альянсом диктатур». Таким образом, в новой доктрине внешней политики США наблюдается срастание агрессивно-либерально и неоконсервативных установок, а общим знаменателем им служит стремление в восстановлению американской гегемонии на базе глобального союза сторонников либерального миропорядка», – заключил Пушков. Ранее в пятницу стало известно, что Байден намерен назначить бывшую сотрудницу американских разведывательных служб Андреа Кендалл-Тейлор старшим директором по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Напомним, Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп подчеркивает, что не согласен с результатами прошедших выборов. Блогеры посмеялись по поводу «российского вмешательства» в беспорядки в США 8 января 2021, 14:37

Фото: Rod Lamkey/Cnp/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

В социальных сетях с иронией отреагировали на предположения о якобы возможном «вмешательстве» России в беспорядки в США, где в среду сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия. «Тут секретная служба опубликовала фото штурмующих Капитолий. Какие еще нужны доказательства вмешательства России?» – иронизирует Telegram-канал «Люди и звери», публикуя фотографию Александра Петрова, обвиненного британскими властями в отравлении в Солсбери. На снимке Петрову «прифотошопили» погоны и орден. «Теперь понятно, почему на 14-й секунде записи штурма Капитолия расслышали слово «редиска», – пишет журналист Дмитрий Смирнов. «Пользуясь случаем, поздравляю граждан США с православным Рождеством», – написала главред RT Маргарита Симоньян. Журналист Андрей Медведев в свою очередь прокомментировал слова мэра Вашингтона Мюриэл Боузер, назвавшей вторжение сторонников Трампа в здание Конгресса «актом внутреннего терроризма». «Внутренний, значит, терроризм. Ага. Из провалов Лубянки, кажется, слышен демонический хохот», – написал он. «Ну все, русский след в бишкекеизации Вашингтона успешно найден и доказан», – сыронизировал историк Армен Гаспарян, комментируя сообщения о том, что у одного из участников беспорядков в Капитолии заметили татуировку со Сталиным. «Казалось бы, а где RUка Москвы...» – написал военкор Александр Коц, опубликовав фотографию с места беспорядков в Вашингтоне. В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января. Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник. Соловьев показал «жесткий троллинг» Трампа 8 января 2021, 16:16

Фото: кадр из опубликованного видео

Текст: Ольга Никитина

Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал видео, в котором высмеивают действующего президента США Дональда Трампа. В своем Telegram Соловьев разместил видео «прощальной речи» Трампа. Американский президент выступает, сидя за столом в Овальном кабинете. Видео смонтировано так, будто непосредственно в момент произнесения речи Трампа «выносят» из Белого дома. «Пошел жесткий троллинг», – говорится в комментарии журналиста Владимира Сергиенко, репост которого разместил Соловьев. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В результате погибли пять человек, включая одного полицейского, более 50 протестовавших были задержаны. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января. Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов. Бузова вышла замуж 8 января 2021, 20:01

Текст: Ольга Никитина

Телеведущая Ольга Бузова вышла замуж за блогера Давида Манукяна. Кадры с церемонии, которая прошла на Мальдивах, опубликованы в Сети. На торжестве присутствовали только сами молодожены. Для Бузовой и Манукяна на берегу океана установили шатер. Звезды произнесли клятвы и расписались под традиционный для России марш Мендельсона. После этого они поцеловались, сообщает «Рен-ТВ». Для торжества Бузова выбрала длинное платье с бахромой, а на женихе была белая рубашка и бежевые брюки. Сообщается, что пара провела на Мальдивах уже около недели, а днем ранее они отметили знаменательную дату – 17 месяцев с начала отношений. Свадьбу на Мальдивах часто называют «символической», поскольку юридической силы в России она не имеет. Ольга и Давид рассказали, что состоят в отношениях, еще в конце 2019 года: Бузова объявила о своем романе с Давидом Манукяном в эфире телешоу. До этого певица долгое время была одна после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым, развод с которым был оформлен в 2016 году. В небе над Ленобластью столкнулись два самолета 8 января 2021, 16:50

Фото: Wolfgang Minich/picture alliance/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Легкий самолет упал при взлете в Ленинградской области, есть пострадавшие, сообщили в МЧС. В прокуратуре уточнили, что произошло столкновение самолета с другим воздушным судном в воздухе. «В 15.05 8 января 2021 года поступила информация о падении легкомоторного самолета при взлете с аэродрома Гостилицы. Имеются пострадавшие», – передает ТАСС сообщение МЧС. В пресс-службе отметили, что к месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС со спасателями Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда. Источники в экстренных службах уточнили, что речь идет о частном самолете Piper, который, по предварительным данным, принимал участие в тренировочном полете. «По предварительным данным, пилот судна Cessna без пассажиров осуществил взлет с посадочной площадки 8 января 2021 года в 13.38 мск, легкомоторный самолет Piper, на борту которого находились пилот и два пассажира, взлетел следом в 13.39 мск. Столкновение произошло в воздушном пространстве над территорией посадочной площадки в 13.40 мск. Легкомоторный самолет Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал», – сообщила представитель прокуратуры. В Транспортной прокуратуре по СЗФО подтвердили гибель троих человек при крушении самолета. Сообщается об одном выжившем. Россиян предупредили об опасной природной аномалии 8 января 2021, 15:17

Фото: Evgeniy Kanaev/Russian Look/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Если антициклон, который господствует на территории Урала и Сибири, сохранится, то лето в 2021 году может оказаться аномально сухим, сообщила метеоролог, климатолог, член Русского географического общества, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова. По словам климатолога, последние два года в Сибири был устойчивый антициклон. Теперь он пришел и на Урал. Свойственный ему юго-восточный ветер принес холодный воздух, из-за антициклона также наблюдается отсутствие осадков. Данная тенденция может сохраниться и до лета, предполагает эксперт. «Зимой антициклон приносит холодный ветер, а летом – горячий. Думаю, лето теплое будет, осадков будет меньше. Очень опасаюсь сухого лета. Тренд последних лет – становится суше. Это плохо», – сказала Пестрякова в комментарии Ura.ru. Она также отметила, что в этом году наблюдалась большая аномалия – очень высокое давление повсеместно на Урале (на 10 миллиметров выше нормы). «Это беспрецедентно. Из-за этого безоблачная погода, морозная. С точки зрения экологии такая погода плохая, потому что идет рассеивание примесей в атмосфере», – добавила климатолог. Ведущий научный сотрудник Академии наук Институт физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Михаил Курганский также сообщил, что на Урале сейчас господствует антициклон, из-за которого резко похолодало. По его прогнозу, вскоре такая погода может установиться и в центральной части России. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказывал об экстремально низких температурах в азиатской части России. Он назвал это явление «антициклонищем». Автор расследования о «допинге» в российской легкой атлетике ушел из ВАДА 8 января 2021, 19:52 Текст: Ольга Никитина

Член Международного олимпийского комитета (МОК) канадец Ричард Паунд покинул совет учредителей Всемирного антидопингового агентства, сообщили в пресс-службе ВАДА. 78-летний Паунд покинул совет учредителей ВАДА в связи с истечением срока членства, который завершился 31 декабря 2020 года, передает ТАСС. «В течение 21 года имя Ричарда Паунда было синонимом ВАДА и кампании по защите чистого спорта», – прокомментировал президент ВАДА Витольд Банька. – «Первопроходец, осознавший важность объединения спорта и властей государств, Ричард неустанно работал над налаживанием этого сотрудничества и построением согласованной, надежной и справедливой антидопинговой системы, которая существует и сегодня. Каждый, кто любит спорт и дорожит ценностями честной игры, многим обязан Ричарду и его достижениям. Его знания и опыт играли важную роль в успехе ВАДА на протяжении двух десятилетий, и мы желаем ему успехов», – заявил он. «Ричард Паунд внес большой вклад в защиту чистых спортсменов, решительно борясь с допингом. Все олимпийское движение выражает ему благодарность за выдающийся вклад в авторитет спорта», – отметил президент МОК Томас Бах. Паунд – первый президент ВАДА, руководил агентством с 1999 по 2007 год. С 1978 года он входит в Международный олимпийский комитет, дольше всех являясь членом организации. В 2001 году Паунд баллотировался на пост президента МОК, но уступил бельгийцу Жаку Рогге. Возглавлял комиссию, которая в 2015 году опубликовала отчет об использовании допинга в российской легкой атлетике. Это привело к признанию Российского антидопингового агентства не соответствующим кодексу ВАДА, а также лишению членства Всероссийской федерации легкой атлетики в международной ассоциации, которое до сих пор не восстановлено. В марте 2020 года Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) на 10 млн долларов из-за допингового скандала. В World Athletics заявляли, что российские спортсмены не смогут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным статусом, пока ВФЛА не выплатит штраф. В декабре Совет World Athletics продлил запрет выдачи российским легкоатлетам нейтрального статуса. Названы станции, которые откроют в московском метро в 2021 году 8 января 2021, 17:59 Текст: Ольга Никитина

В 2021 году в Московском метрополитене планируется открыть 11 новых станций, сообщил мэр Сергей Собянин. В ближайшие два месяца власти намерены открыть две станции: «Карамышевская» и «Мневники». Станция «Карамышевская» будет находиться вдоль проспекта Маршала Жукова на пересечении с улицей Демьяна Бедного в районе Хорошево-Мневники Северо-западного административного округа Москвы на глубине 28 метров. Она названа в честь Карамышевского рубежа обороны столицы во время Великой Отечественной войны, который защищали части народного ополчения. В районе станции проживает и работает около 200 тыс. человек и на момент пуска пассажиропоток составит 29 тыс. человек в час, сообщает «Вечерняя Москва». «Мневники» будут расположены примерно в двух километрах от «Карамышевской», на севере Мневниковской поймы, рядом с магистралью Северо-Западной хорды. Около станции планируется построить большой жилой массив, куда переселят горожан по программе реновации. Станцию «Терехово» откроют также в 2021-м в составе участка «Терехово» – «Давыдково». Она будет расположена в середине Мневниковской поймы, рядом с одноименной деревней. Откроется в этом году также станция «Кунцевская», которая станет третьей станцией с таким названием в московском метро. Расположена в Западном административном округе. Она будет колонной, трехпролетной, мелкого заложения, с двумя береговыми платформами, как и «Терехово». «Давыдково» будет построена в Можайском районе Москвы, вдоль Аминьевского шоссе, рядом с улицей Инициативной. Как и «Терехово», и «Кунцево», внутри она также будет с двумя береговыми платформами и мелкого заложения. Станция «Аминьевская» – объект с одной островной платформой. Станцию строят в районе Очаково-Матвеевское на пересечении Аминьевского шоссе с Очаковским шоссе. Также рядом с ней находится проспект Генерала Дорохова. Кроме того, здесь планируется создать крупный транспортно-пересадочный узел с пересадкой на платформу Аминьевская Московской железной дороги. «Мичуринский проспект» – вторая станция с таким названием в Москве. С этой станции жители Очаково-Матвеевского смогут быстрее попасть в центр города или в район небоскребов «Москвы-Сити». Еще одна станция с повторяющимся названием – «Проспект Вернадского». Она будет колонной, трехпролетной, мелкого заложения и с одной платформой. Расположится на улице Удальцова на пересечении с проспектом Вернадского. Кроме того, на границе Западного и Юго-Западного административных округов Москвы, рядом с улицей Новаторов и Ленинским проспектом, откроется станция «Новаторская». Еще одна станция в ЮЗАО в шаговой доступности от усадьбы Воронцово и одноименных прудов – «Воронцовская». А последней новой станцией, которую откроют в этом году, станет «Зюзино», расположенная в районах Черемушки и Зюзино на улице Каховке. Участник штурма Капитолия затребовал переводчика с русского 8 января 2021, 21:51 Текст: Ольга Никитина

В суде одному из задержанных за участие в беспорядках в Капитолии потребовался переводчик с русского языка, пишет Washington Post. Издание уточняет, что несколько десятков человек, арестованных в Вашингтоне, предстали перед судом накануне. «Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите», – заявил, по данным WP, русскоговорящий мужчина судье, передает РИА «Новости». При этом никаких деталей больше не приводится. В настоящее время полиция, ФБР и Минюст продолжают поиск участников беспорядков в американской столице. По словам главы полиции округа Колумбия Роберта Конти, его ведомство предлагает денежное вознаграждение за информацию, которая поможет задержать погромщиков. По данным Washington Post, одного человека обвинили в нападении на полицейского с хоккейной клюшкой. Ранее в социальных сетях с иронией отреагировали на предположения о якобы возможном «вмешательстве» России в беспорядки в США. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В результате погибли пять человек, включая одного полицейского, более 50 протестовавших были задержаны. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января. Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов. Польский суд начал рассмотрение дела об аресте российских авиадиспетчеров 8 января 2021, 15:10

Фото: Mikhail Metzel/AP/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Польский суд по варшавскому району Мокотув начал рассмотрение ходатайства генпрокуратуры республики о назначении временного ареста для трех российских диспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года, на борту которого был президент Лех Качиньский. В пятницу должно состояться три заседания – отдельно по делу каждого из трех диспетчеров. В пресс-службе суда подчеркнули, что «заседания носят закрытый характер, без участия прессы», передает ТАСС. Первое заседание по делу Павла Плюснина началось за закрытыми дверями. Позже заседание по делу Николая Краснокутского было отменено. Через час запланировано рассмотрение дела Виктора Рыженко. Заседания проводятся без участия фигурантов. Напомним, 10 апреля 2010 года самолет Качиньского, который во главе официальной делегации направлялся на памятные торжества в Катыни, разбился под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа. Польский президент, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли. В апреле СК опроверг версию британских экспертов о взрывчатых веществах Ту-154 Качиньского. В августе 2017 года новая польская комиссия утверждала, что «разрушение левого крыла Ту-154М не было инициировано столкновением с березой», а явилось результатом взрыва. Позже Следственный комитет России одобрил поступивший от Польши запрос на очередной осмотр обломков самолета Ту-154М. Суд в США вынес приговор россиянке по делу о «похищении» собственных детей 8 января 2021, 20:38 Текст: Ольга Никитина

Федеральный суд США повторно приговорил Богдану Осипову к уже отбытому сроку. Россиянке, однако, грозит заключение по решению семейного суда в США, который постановил привезти ее детей от бывшего американского мужа в Канзас, где тот проживает. «Я считаю, что приговор в виде отбытого срока и 12 месяцев условно – это достаточный приговор, явно не чрезмерный», – передает РИА «Новости» решение судьи Эрика Мелгрена. Кроме того, федеральный суд предписал россиянке потребовать от российских властей разрешить ее детям выехать в США. Осипова заявляла, что не может повлиять на решения российских властей, которыми ей предоставлена опека над детьми, но суд счел, что эти заявления неискренни. При этом судья Мелгрен раскритиковал российские власти, которые, по его утверждению, «не позволяют дочерям доступ к отцу, а отцу – к дочерям». «Я возмущен тем, что власти Российской Федерации участвовали в разрушении этой семьи», – заявил он. Напомним, Осипова в 2014 году покинула США с ребенком от своего американского мужа Брайана Мобли, при этом она была беременна вторым ребенком. В 2017 году Осипова вернулась в США улаживать дела с бывшим мужем и была арестована за то, что вывезла ребенка из США без согласия отца. Суд в Канзасе предписал Осиповой привезти двух детей от Мобли в США из России, она отказалась и была приговорена к семи годам тюрьмы не только за похищение ребенка родителем, но и за вымогательство в адрес отца детей, с которого она требовала денег на их воспитание. Впоследствии апелляционный суд снял с Осиповой обвинения в вымогательстве и предписал вынести ей новый приговор по делу о похищении. Ворвавшаяся в Капитолий сторонница Трампа стала звездой соцсетей 9 января 2021, 00:34

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Одной из сторонниц действующего президента США Дональда Трампа, принимавшей участие в штурме Капитолия, оказалась владелица цветочного магазина из штата Техас Дженни Кадд, сообщили СМИ. «Дженни Кадд из Мидленда, штат Техас, снялась [во время штурма Капитолия в авторском видеоролике] на месте преступления, завернувшись в флаг Трампа, и опубликовав [затем это] видео в Facebook, которое набрало более 3 млн просмотров», – говорится в статье, опубликованной в американском журнале Newsweek. «Я хочу, чтобы вы знали, что на самом деле произошло сегодня, – сказал Кадд в видеоролике. – [вице-президент США Майкл] Пенс предал нас, когда мы решили штурмовать Капитолий ... Мы ничего не испортили, но, как я уже сказала, взломали дверь кабинета [спикера Палаты представителей Конгресса США] Нэнси Пелоси, кто-то украл ее молоток и сфотографировал, как она сидит в кресле и выключает камеру». Позже Кадд удалила это видео, однако через некоторое время оно появилось в других социальных сетях, поскольку многие призывали арестовать эту женщину, говорится в статье. Автор другой статьи, опубликованной в британском таблоиде The Sun, рассказывает, что опубликованное Кадд видео протестующих из Капитолия набрало в Facebook более 3 млн просмотров, прежде чем было удалено. В Twitter это видео набрало уже более 5 млн просмотров. В видеоролике Кадд упомянула, что «патриоты (...) сидели в кресле членов Палаты представителей и сенаторов». Она призналась телеканалу CBS7, что испытала гордость за то, что ворвалась в Капитолий, сказав: «Я горжусь всем, частью чего была сегодня, и буду гордиться всем, частью чего буду в следующий раз, и мы посмотрим, что из этого получится». «Я бы сделала это снова, и в следующий раз у меня был бы противогаз», – сказала Кадд в комментарии телеканалу. По словам пользователя Twitter, который утверждает, что знает эту женщину, Кадд является владельцем цветочного магазина в городе Мидленд. Кроме того, выяснилось, что Кадд в ноябре 2019 года баллотировалась в мэры в родном городе. Накануне из результатов опроса британской интернет-компании по исследованию рынка и анализу данных YouGov стало известно, что многие сторонники Республиканской партии США (45%) активно поддерживают захват протестующими Капитолия. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. После этого администрация Трампа решительно осудила штурм Капитолия.