Самолет индонезийской авиакомпании пропал с радаров после вылета из Джакарты

Диспетчеры потеряли связь с пассажирским самолетом индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air («Сривиджайя эйр»), вылетевшем из Джакарты в город Пантианак (административный цент индонезийской провинции Западный Калимантан), сообщил новостной портал «Детик».

«Сигнал ADS-B с рейса SJ182 был потерян в 07.40.27 по времени UTC (10.40 мск). Самолет летел из Джакарты в Понтианак в Индонезии», – передает РИА «Новости» со ссылкой на данные портала Flightradar24. Самолет менее чем за минуту потерял более 10 тыс. футов высоты спустя четыре минуты после вылета.

Boeing 737-524 последний раз был замечен над акваторий Яванского моря в районе северной части острова Ява, передает ТАСС.

Представитель поисково-спасательного управления Индонезии Юсуф Латиф подтвердил потерю связи с лайнером, передает агентство Синьхуа. На борту, по предварительным данным, находились более 50 пассажиров.

Информации о нахождении на борту пропавшего самолета граждан России пока нет, сообщили в российском посольстве.