Кадыров сравнил себя с «мятежным» Трампом

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о своем сходстве с действующим президентом США Дональдом Трампом, аккаунты которого в социальных сетях были заблокированы.

«Теперь мы с Трампом в чем-то похожи: если ранее он заблокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Дональда Трампа тоже заблокированы», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

«Вот относился бы он с уважением к демократии и правам человека, ничего такого, наверное, не произошло бы...» – добавил глава Чечни.

Накануне были заблокированы аккаунты Трампа в социальных сетях Twitter, Facebook и Instagram, Snapchat, а также на стриминговой платформе Twitch.

Аккаунты Кадырова в западных соцальных сетях неоднократно блокировались, а в мае 2020 года Instagram и вовсе удалил его аккаунт, объясняя свое решение введенными против главы Чечни санкциями.

Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.

Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов.