Instagram удалил аккаунт Кадырова

Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram был удален из-за санкций против него, сообщил представитель компании Facebook, которой принадлежит соцсеть.

«Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств. В этом случае мы удалили аккаунты лица, которое находится под санкциями, так же, как мы поступали ранее с подобными аккаунтами», – сказали в компании, передает РИА «Новости».

Страницу главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram заблокировали 13 мая. Кроме того, пользователям соцсети оказался недоступен аккаунт главы парламента Чечни Магомеда Даудова. Также заблокированы страницы депутата Госдумы Адама Делимханова и вице-премьера правительства республики по силовому блоку Абузайда Висмурадова, пишет «Московский комсомолец».

Аккаунты Кадырова уже блокировались в 2017 году. Тогда Кадыров, комментируя ситуацию, отмечал, что в госдепе и спецслужбах США обеспокоены тем, что его записи активно читают сотни тысяч молодых людей из Соединенных Штатов.