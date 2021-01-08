Госкомпании обязали публиковать данные об эффективности своей работы

Госкомпании будут обязаны публиковать данные о достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ), отражающих результативность их работы, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Документ фиксирует требования к форме и содержанию таких отчетов. В них необходимо включать перечень ключевых показателей эффективности и порядок их расчета, плановые и фактические показатели, причины отклонения от заданных значений», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Такие отчеты госкомпании начнут публиковать за 2021 год.

КПЭ будут разделены на две группы: финансовые, характеризующие прибыльность организации, и отраслевые, связанные с национальными целями развития.

«Внедрение системы КПЭ позволит более точно оценивать деятельность госкомпаний, а также регулировать вознаграждение топ-менеджеров в зависимости от достижения заданных параметров», – уточнили в правительстве.

Кроме того, Мишустин подписал распоряжение, содержащее «дорожные карты» по формированию новой структуры институтов развития (ИР). «Решение позволит избежать дублирования функций ИР с госорганами и коммерческими организациями, усовершенствовать существующие механизмы управления», – говорится в сообщении.