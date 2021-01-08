Boeing согласилась выплатить штраф по делу о сговоре вокруг 737 MAX

Компания Boeing выплатит 2,5 млрд долларов в качестве штрафа в рамках урегулирования дела о сговоре вокруг самолетов 737 MAX, сообщило Reuters со ссылкой на Министерство юстиции США.

Компания заплатит 244 млн долларов в качестве штрафа Министерству юстиции США, 1,77 млрд долларов в качестве компенсации клиентам, а также 500 млн долларов в качестве компенсации в фонд жертв авиакатастроф, передает ТАСС.

«Трагические крушения рейса 610 авиакомпании Lion Air и рейса 302 авиакомпании Ethiopian Airlines вскрыли факты мошенничества и обмана со стороны сотрудников одного из ведущих мировых авиапроизводителей», – приводятся в сообщении слова и. о. помощника генерального прокурора США Дэвида Бернса.

Как следует из документов, компания признала, что двое ее сотрудников передали неполные сведения о работе системы улучшения характеристик маневрирования (MCAS) в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Напомним, продолжительный кризис в Boeing начался после двух авиакатастроф с самолетами модели 737 MAX. В январе 2020 года авиаконцерн не получил ни одного заказа на новые лайнеры, прекратив сборку самолетов модели 737 MAX. В мае того же года авиаконцерн уволил более 6,7 тыс. сотрудников. По итогам месяца поставки самолетов Boeing упали до 12-летнего минимума. Производство лайнеров 737 MAX удалось возобновить лишь в конце мая. Однако за июнь Boeing получила лишь один заказ на самолет, это на восемь лайнеров меньше, чем в предыдущем месяце.

В начале декабря 2020 года Boeing 737-8 MAX выполнил первый авиарейс после разрешения возобновить полеты. При этом 22 декабря испытательный полет самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Air Canada пришлось прервать в связи с неисправностью двигателя.