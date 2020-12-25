Испытательный полет Boeing 737 MAX прервали из-за проблем с двигателем

Испытательный полет самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Air Canada пришлось прервать в связи с неисправностью двигателя. Судно направлялось в Монреаль после длительного простоя в американском городе Марана (штат Аризона).

Инцидент произошел 22 декабря, экипаж обнаружил проблему почти сразу после взлета лайнера, пишет Aviation24.be.

Пилоты получили сигнал о низком давлении в гидросистеме левого двигателя, уточняется в сообщении. Первоначально экипаж и диспетчеры хотели продолжить полет, однако, обнаружив топливный дисбаланс, отключили неисправный двигатель и объявили экстренную посадку. Самолет приземлили в американском Тусоне. Как говорится в сообщении, на борту лайнера находились только члены экипажа в составе трех человек.

В начале декабря Boeing 737-8 MAX выполнил первый авиарейс после разрешения возобновить полеты.

Напомним, продолжительный кризис в Boeing начался после двух авиакатастроф с самолетами модели 737 MAX. В январе 2020 года авиаконцерн не получил ни одного заказа на новые лайнеры, прекратив сборку самолетов модели 737 MAX. В мае авиаконцерн уволил более 6,7 тыс. сотрудников. По итогам месяца поставки самолетов Boeing упали до 12-летнего минимума. Производство лайнеров 737 MAX удалось возобновить лишь в конце мая. Однако за июнь Boeing получила лишь один заказ на самолет, это на восемь лайнеров меньше, чем в предыдущем месяце.