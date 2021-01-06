Путин озвучил название фонда помощи нуждающимся в лекарствах детям Путин создал Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями 6 января 2021, 10:44 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. «Президент подписал указ «О создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Главой Фонда назначен основатель первого детского хосписа Александр Ткаченко. По его словам, Фонд будет заниматься закупками дорогостоящих и не зарегистрированных в России лекарств. «Министерство здравоохранения обеспечивает детей лекарственными средствами, которые уже зарегистрированы на территории России. Новый фонд создается для решения задач по закупкам дорогостоящих и незарегистрированных в Российской Федерации лекарств, поэтому их приобретение государственными учреждениями невозможно. Организационно-правовая форма Фонда позволяет обеспечить максимальную оперативность в работе с пациентами, и быстроту закупки и доставки нужного препарата тяжелобольному ребенку», – рассказал Ткаченко РИА «Новости». Он добавил, что более 9 тыс. детей вошли в списки пациентов, страдающих редкими заболеваниями, для их лечения определено порядка 50 наименований препаратов. «Минздравом в рамках исполнения поручения президента летом и осенью уже была собрана информация по всем регионам и выверены списки детей, страдающих тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе прогрессирующими редкими заболеваниями. К настоящему моменту уже сформированы первые списки пациентов, в них вошли более 9 тысяч человек. Для их лечения определены препараты – порядка 50 наименований», – рассказал Ткаченко. На имеющихся и подтвержденных данных, как добавил глава организации, Фонд отработает алгоритмы работы. «Когда появится ребенок, жизнь которого зависит от срочной закупки препарата, не вошедшего в первый список, региональные органы здравоохранения сообщат нам об этом... На сайте фонда будет опубликована форма подачи заявки. Обратиться в фонд смогут как родители или опекуны ребенка, так и его лечащий врач, лечебное учреждение, главный специалист региона или региональный орган здравоохранения. Мы исходим из того, что процесс обращения в фонд должен быть максимально удобным для тех, кто нуждается в поддержке», – отметил Ткаченко. Списки нуждающихся, как подчеркнул он, будут расти. В июне Путин поддержал идею создания фонда помощи детям, нуждающимся в дорогостоящих лекарствах. Как говорил глава государства, фонд будет пополняться средствами от повышения с 13% до 15% ставки налога на доходы физических лиц для граждан, получающих свыше 5 млн рублей в год. Повышение ставки позволит получить дополнительно около 60 млрд рублей, подчеркнул Путин.

Пушков прокомментировал слова «загнанного намертво в одну команду» с Путиным Лукашенко 5 января 2021, 14:19 Текст: Абдулла Шакиров

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что «загнан намертво в одну команду» со своим российским коллегой Владимиром Путиным отражает истинные мысли белорусского лидера, считает сенатор Алексей Пушков. «Вот это «нас загнали в одну команду с Путиным» от Александра Лукашенко говорит о многом. Его загнали. Он не хотел, сопротивлялся, подумывал о том, чтобы перейти в другую команду, видел себя рядом с Помпео, Меркель. Но загнали. Против его воли, собственно – добровольно не загоняют. Так что это не оговорка – это отражение подлинных мыслей», – прокомментировал Пушков в своем Telegram-канале. Ранее Лукашенко, отвечая на вопрос, в одной ли он команде в политике с Путиным, заявил, что «нас загнали уже намертво в одну команду». В ноябре президент Белоруссии со ссылкой на данные КГБ сообщил, что польский премьер Матеуш Моравецкий якобы заявлял, что Путину нужно было «сдать» своего белорусского коллегу, чтобы улучшить отношения с Западом. Лукашенко добавил, что не просил руководство России о помощи, Владимир Путин, узнав о происходящем в республике, сам предложил «подставить плечо». Кремль: США устроили беспредел в международной политике 5 января 2021, 13:16

Фото: кадр из видео Соловьёв LIVE/youtube.com

Текст: Ксения Панькова

В международной политике США устроили такой беспредел, что поломали просто все правила, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Как показывает практика, сейчас уже не остается таких «красных линий» вообще. То есть в международной политике, наверное, наши коллеги из Соединенных Штатов устроили такой беспредел, что они поломали просто все правила. Вот все, чему учат в МГИМО, оно уже нерелевантно. Это все, все правила сломали. Ну, к сожалению, так», – сказал он в эфире «Соловьев Live» на канале в YouTube, передает РИА «Новости». Также Песков отметил, что США не хотят видеть Россию как равноправного партнера. Оннапомнил слова президента о роли Соглашения о разделе продукции в отношениях стран. «Почему мы белые и пушистые: здесь и он сам исчерпывающе абсолютно объяснил. Вот давайте вспомним. Это был, наверное, 2006 год или 2007 год. СРП, это соглашение о разделе продукции... это широко практикуемая вещь в странах Африки, Азии. Что это означает? Это означает, что крупная международная компания приходит, берет некий ресурс: природный или иной, в основном природный, эксплуатирует его, то есть из этой страны что-нибудь там выкапывает, выкачивает, увозит и отстегивает за это пару процентов. То есть такой классический британский колониализм», – сказал Песков. Он добавил, что эти несколько процентов – это фактически «дикарям бусы». «А вот как раз, когда мои товарищи на мешках ездили на Черкизовский рынок, а я гонял машины, вот тогда и были подписаны такие соглашения СРП. Что произошло потом: потом Россия начала как-то так мужать. Опомнилась, встряхнулась, ну ее Путин просто заставил опомниться и встряхнуться. Это был болезненный процесс», – сказал пресс-секретарь президента. Он напомнил, что Путин остановил войны, призвал к порядку олигархов. «И потом встал вопрос: что ребят, нам бусы-то не нужны. Или мы партнеры, а колониальные соглашения больше не будут работать», – добавил он. По словам Пескова, «именно на таких примерах мы четко видим, когда произошел водораздел». «То есть если вы не хотите быть нашей колонией, вот тогда мы сейчас вам устроим. И вот отсюда произошла такая точка надрыва, такая обозначилась в отношениях. Мы не устраивали их как равноправные партнеры», – заключил представитель Кремля. Ранее пресс-секретарь Песков сообщил, что Кремль пока не планирует контактов с администрацией избранного президента США Джозефа Байдена. Голосование выборщиков подтвердило избрание Байдена президентом. Российский лидер Владимир Путин поздравил избранного главу Соединенных Штатов с победой на выборах. Бывший посол США в России, профессор Стэндфордского университета Майкл Макфол предположил, что президент Байден будет больше, чем Трамп, говорить о демократии и правах человека в России. Путин обсудил с Меркель совместное производство вакцин от COVID 5 января 2021, 13:22 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин, сообщила пресс-служба Кремля. «Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Условлено о продолжении контактов по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран», – говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что также затрагивался вопрос внутриукраинского урегулирования, прежде всего в контексте реализации минского «Комплекса мер» и договоренностей, достигнутых в ходе «нормандских» саммитов. Кроме того, главы России и Германии поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками. Ранее Меркель подтвердила заинтересованность в хороших отношениях с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия приветствует любые контакты с представителями ФРГ, поскольку отношения двух стран носят многогранный характер. Путин утвердил порядок действий властей в случае заноса в Россию вирусов 4 января 2021, 18:52 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения ЧС в связи с заносом и распространением опасных инфекционных заболеваний. «При возникновении угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения Роспотребнадзор устанавливает один из трех уровней риска: первый – при выявлении таких заболеваний на территории иностранных государств с угрозой распространения, второй – при выявлении единичных случаев и локальных очагов в России, третий – при распространении инфекции на территории одного или нескольких субъектов России», – говорится в документе, опубликованном на сайте правовой информации. Утвержденный порядок определяет действия различных ведомств при каждом из уровней угрозы. Кроме того, он регламентирует создание координационного совета при правительстве по предупреждению угрозы ЧС. В Дании сняли мультфильм для детей про мужчину с самым длинным пенисом в мире 5 января 2021, 16:50 В субботу на датском детском канале DR Ramasjang состоялась премьера мультсериала «Джон Диллерманд» про мужчину с самым длинным в мире пенисом. Мультфильм вызвал бурную реакцию среди родителей, поскольку предназначен для детей в возрасте от четырех до восьми лет, сообщают шведские СМИ. Главный герой использует свой орган в различных жизненных ситуациях – в качестве поводка для собаки или помогая соседу поднять флаг. В одной из серий пенис Дилерманда крадет у ребенка мороженое, из-за чего герою становится стыдно, пишет SVT. Взрослые зрители возмутились мультсериалом, посчитав его содержание неуместным и даже порнографическим. Некоторые заявили, что запретят своим детям смотреть мультфильм, другие опасаются, что телеканал может стать инструментом для педофилов. Впрочем, нашлись и те, кто посчитал сериал забавным: по их мнению, сексуальный контекст в мультфильме усмотрели только взрослые. Тем временем директор телеканала сообщил, что DR Ramasjang продолжит транслировать сериал и покажет все 20 серий мультфильма. Путин поручил представить предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам 4 января 2021, 12:45

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. «Правительству Российской Федерации... представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля. Предложения должны представить к 1 февраля 2021 года. В конце года президент Владимир Путин на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым отметил необходимость дополнительно рассмотреть возможность индексации пенсий для работающих россиян. До этого Путин заявил, что правительство изучает возможность снять ограничения на индексацию пенсий работающим пенсионерам, однако условием для этого является бюджетная обеспеченность. В середине декабря сообщалось, что депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме намерены возобновить диалог с правительством по вопросу поэтапного возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам. Лукашенко заявил, что он «намертво загнан» в одну команду с Путиным 5 января 2021, 12:58

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его в политике «загнали уже намертво» в одну команду с российским лидером Владимиром Путиным. «Нас загнали уже намертво в одну команду», – сказал Лукашенко в программе Наили Аскер-Заде «Действующие лица», отвечая на вопрос, в одной ли он команде в политике с Путиным. Фрагмент интервью показан на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости». Ранее президент России выразил надежду, что белорусскому народу хватит политической зрелости, чтобы спокойно выстроить внутриполитический диалог и решить внутренние вопросы без давления и вмешательства извне. В ноябре Лукашенко со ссылкой на данные КГБ сообщил, что польский премьер Матеуш Моравецкий якобы заявлял, что российскому лидеру Владимиру Путину нужно было «сдать» своего белорусского коллегу, чтобы улучшить отношения с Западом. Лидер Белоруссии добавил, что не просил руководство России о помощи, Владимир Путин, узнав о происходящем в республике, сам предложил «подставить плечо». Стали известны планы Путина посетить храм в Рождество 5 января 2021, 15:42

Фото: Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин не откажется от посещения церкви на Рождество, несмотря на эпидемиологическую обстановку, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент не будет изменять традицию. Посетит одну из церквей в регионе», – цитирует издание «Подъем» Пескова. Между тем в Русской православной церкви (РПЦ) сообщили, что прихожане смогут пройти на рождественское патриаршее богослужение в храме Христа Спасителя только по пригласительным билетам. «Неблагополучная эпидемическая ситуация требует тщательного соблюдения мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В целях защиты здоровья верующих, в первую очередь лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, допуск в храм Христа Спасителя будет осуществляться только по приглашениям», – говорится на сайте РПЦ. Ранее в РПЦ рекомендовали пожилым гражданам не идти в храм в Рождество. Вирусолог оценил данные о новой смертельной «болезни X» 3 января 2021, 20:02 Текст: Ольга Никитина

Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев прокомментировал данные о появлении новой смертельной «болезни Х» в Конго. «Мы все активнее начинаем посещать разные отдаленные местности, мы тем самым все активнее перемешиваем наш вирусологический багаж с багажом людей, которые живут в этих отдаленных странах, и это, совершенно очевидно, может приводить и к заражению, и к рекомбинациям», – приводит его слова РИА «Новости». Врач подчеркнул, что пока рано реагировать на сообщения о новом заболевании, так как оно недостаточно изучено. «Но не надо самим пугаться и пугать публику», – добавил он. Зуев указал на целесообразность перепроверки возбудителя, так как из-за большого количества геморрагических лихорадок некоторые данные могли быть упущены. Ранее CNN сообщило, что ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, который одним из первых обнаружил вирус Эбола, предупредил о возможности появления смертельно опасной «болезни X». Роспотребнадзор заявил, что изучает все источники и публикации о заболеваемости в Конго после данных о возможном возникновении новой смертельной «болезни X». Путин поручил разработать стратегию цифровой трансформации 4 января 2021, 13:49 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поручил до 1 июля разработать и утвердить стратегию цифровой трансформации и принять меры по стимулированию инвестиционной деятельности по внедрению отечественного софта. «Правительству Российской Федерации ... разработать и утвердить стратегии цифровой трансформации не менее десяти отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления в целях достижения их «цифровой зрелости», предусматривающие внедрение конкурентоспособного отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных в том числе на основе технологий искусственного интеллекта, а также обеспечить реализацию этих стратегий и внесение корреспондирующих изменений в действующие отраслевые документы стратегического планирования», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Срок исполнения поручения – 1 июля 2021 года. Кроме того, Путин поручил правительству до 1 мая «принять меры (в том числе налоговые), направленные на стимулирование инвестиционной деятельности организаций, связанной с внедрением отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных на основе технологий искусственного интеллекта». Также президент поручил до 1 июля внести изменения в законодательство для развития телемедицины. «Правительству Российской Федерации... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: развитие применения телемедицинских технологий; расширение перечня справок, которые могут выдаваться медицинскими организациями и бюро медико-социальной экспертизы в электронной форме», – говорится в сообщении. Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин. Песков прокомментировал слухи о «войне башен» в Кремле 5 января 2021, 14:47 Текст: Абдулла Шакиров

Разговоры о «войне башен» в администрации президента России Владимира Путина являются преувеличением, иногда в Кремле возникают споры и разногласия между представителями различных направлений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Это все сильно преувеличено. Существуют, конечно, споры – жаркие споры, жесткие споры. Существуют разные точки зрения на то, как и что нужно делать, как и что нужно предлагать президенту. Эти споры есть, но это никоим образом не является «войной башен». Это все уже преувеличение», – сказал Песков в интервью на YouTube-канале «Соловьев Live». Как отметил представитель Кремля, администрация Путина – живой организм, «работающий во имя одной цели – обеспечить работу президента». По его словам, «иногда кому-то не нравится то, что делает другое направление, но это обычный рабочий процесс». Песков предположил, что слухи о «кремлевских башнях» распространяют различные Telegram-каналы. При этом он сообщил, что серьезные люди в Кремле даже не читают такие сообщения. Ранее Песков ответил на слухи про «бункер» Путина, сказав, что «все умозаключения о какой-то конспирации – ерунда». Крымчанин убил малолетнюю дочь из-за громкого плача 4 января 2021, 14:49 Текст: Абдулла Шакиров

Житель Крыма убил свою полуторагодовалую дочь за то, что она громко плакала. Мужчина пытался выдать смерть девочки за отравление угарным газом и под угрозой расправы заставил подтвердить эту версию свою супругу. Инцидент произошел 3 января в Бахчисарае. Отец девочки сначала избил ее, после чего, когда ему надоело слушать ее плач, решил убить ребенка, сообщается на сайте следственного управления СК по Крыму и Севастополю. В настоящее время 23-летний мужчина дал признательные показания и полностью подтвердил обстоятельства преступления, уточняется в сообщении. Следствие готовится предъявить ему обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, заведомо находящегося для лица в беспомощном состоянии»). Ранее в Башкирии 37-летний мужчина убил двух своих малолетних детей, после чего покончил с собой. Прокуроры добились выплат российским медикам на 1,9 млрд рублей 4 января 2021, 10:14 Текст: Алина Назарова

Российские прокуроры за время пандемии коронавируса добились перечисления медикам задержанных или не начисленных стимулирующих выплат на сумму почти 2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. «Благодаря вмешательству прокуроров медработникам произведены стимулирующие выплаты на сумму 1,9 млрд рублей», – заявили в ведомстве. Таким образом, сообщили в Генпрокуратуре, была обеспечена защита трудовых прав около 74 тыс. медицинских работников, передает ТАСС. По информации Генпрокуратуры, наибольший объем стимулирующих выплат благодаря прокурорскому вмешательству был выплачен в Приволжском федеральном округе. Так, 225 медработников Саратовской городской клинический больницы №5 получили выплаты на сумму свыше 7,4 млн рублей, а по представлениям прокуроров в Волгоградской и Саратовской областях 160 сотрудникам двух медицинских учреждений выплачено более 1,3 млн рублей. В целом в рамках надзора за исполнением законодательства в сфере противодействия распространению COVID-19 и преодоления последствий пандемии прокуроры выявили более 71 тыс. нарушений закона, внесли 28 тыс. представлений, в суды направили 20,8 тыс. исков, объявили 13,4 тыс. предостережений. По протестам прокуроров отменено (изменено) 3,4 тыс. правовых актов. «По требованиям прокуроров 6,9 тыс. лиц привлечено к административной ответственности, 13,3 тыс. – к дисциплинарной ответственности», – сообщили в Генпрокуратуре. Власти России в начале пандемии приняли особые меры по поддержке специалистов, которые оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией. Речь идет как о стимулирующих выплатах, так и о специальных доплатах за работу в особо опасных и сложных условиях в размере от 25 тыс. до 80 тыс. рублей в месяц. При этом упомянутые выплаты полностью освобождены от НДФЛ, чтобы медики получили всю причитающуюся им сумму на руки. В декабре президент Владимир Путин заявил, что медикам необходимо удвоить выплаты за борьбу с коронавирусом в новогодние праздничные дни. В ОП оценили поручения Путина по поддержке людей с инвалидностью 4 января 2021, 20:20 Текст: Абдулла Шакиров

Значимость поручений президента России Владимира Путина по поддержке людей с инвалидностью сложно переоценить, заявила секретарь Общественной палаты (ОП) Лидия Михеева. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, в него вошли предложения членов ОП – председателя комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик Дианы Гурцкой и ее первого заместителя Сергея Бурлакова, сообщается на сайте ОП. «Президент сформировал перечень конкретных поручений, направленных на поддержку граждан с ограниченными возможностями здоровья. Сложно переоценить значимость такого внимания к проблемам граждан с инвалидностью. Общественная палата России как всегда не остается в стороне и с готовностью приступает к реализации поручений. Мы горды тем доверием, которое нам оказывают общество и государство, и постараемся предпринять все усилия для развития доступной среды и инклюзивных практик. Надеемся, в этой работе нам окажет помощь все гражданское общество – потребуются не только оценка существующей социальной инфраструктуры, но и предложения по ее улучшению», – прокомментировала Михеева. В списке озвученных членами ОП инициатив – поощрение творческих людей с инвалидностью, совершенствование дистанционного доступа инвалидов к банковским услугам, защита их от мошенников в финансовой сфере, создание условий для регулярного участия детей с ограниченными возможностями здоровья в сменах ведущих российских детских центров и лагерей. Признательность президенту за особое внимание решению проблем людей с инвалидностью выразила также Гурцкая, отметив, что Путин на встрече с инвалидами внимательно выслушал все предложения. «Есть огромное количество исполнителей, художников, актеров, которые пользуются заслуженной популярностью и несут свет своего творчества людям. Им тяжелее, чем другим, состояться в профессии, и их поощрение станет весомой поддержкой. Ведь нематериальное поощрение играет не менее важную роль, чем финансовая помощь или социальная поддержка», – сказала член ОП. Гурцкая также подчеркнула, что банковский сектор сегодня является одним из лидеров по удовлетворенности инвалидов доступностью получаемых услуг, однако ряд вопросов остается нерешенным, в частности защита от мошенников, создание института финансового защитника и использование биометрических данных и электронных подписей. «Первые два предложения должны повысить защищенность инвалидов в финансовой сфере, третье направлено на облегчение процесса взаимодействия инвалидов и банков. Владимир Владимирович поддержал наши предложения, свидетельством чему стали выпущенные поручения», – сообщила она. Ранее Путин дал поручения по поддержке инвалидов по итогам встречи с ними и с представителями общественных организаций 3 декабря, сообщает пресс-служба Кремля. Роспотребнадзор заявил о мониторинге ситуации со смертельной «болезнью X» в Конго 3 января 2021, 15:31

Фото: REUTERS/Baz Ratner

Текст: Наталья Ануфриева

Роспотребнадзор изучает все источники и публикации о заболеваемости в Конго после данных о возможном возникновении новой смертельной «болезни X», заявили в пресс-службе ведомства. В Роспотребнадзоре сообщили, что специалисты изучают «все источники и публикации по теме, которые касаются заболеваемости в Конго», передает РИА «Новости». Ранее CNN сообщило, что ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, который одним из первых обнаружил вирус Эбола, предупредил о возможности появления смертельно опасной «болезни X». По его словам, у одной из его пациенток в Демократической республике Конго были зафиксированы ранние симптомы геморрагической лихорадки, при этом тесты на Эболу и другие известные заболевания показали отрицательные результаты. Ранее врач Сергей Нурисламов рассказал, что «британский» штамм COVID распространяется гораздо быстрее, чем уже известные штаммы SARS-Cov-2, при этом течение болезни проходит стремительнее. Между тем в ВОЗ заявили, что нынешняя пандемия коронавируса не станет для человечества последней.