Путин дал поручение о создании фонда для нуждающихся в лекарствах детей

Российский лидер Владимир Путин поддержал идею создания фонда помощи детям, нуждающимся в дорогостоящих лекарствах.

Вопрос был поднят в ходе онлайн-встречи Путина с социальными работниками госучреждений и НКО. Речь зашла о дорогостоящем лекарстве от спинальной мышечной атрофии (СМА), передает ТАСС.

Вице-премьер России Татьяна Голикова подтвердила, что не все регионы России могут себе позволить покупку препарата для лечения больных с СМА.

«Мы могли бы использовать три источника финансового обеспечения для того, чтобы решить эту проблему: это и средства регионов, и частично средства федерального бюджета, и, возможно, привлечь наш социально ориентированный бизнес», – заявила Голикова.

Вице-премьер заявила, что правительство готово проработать вопрос о создании фонда поддержки детей, которые страдают тяжелыми заболеваниями и нуждаются в дорогостоящих лекарствах. Глава государства поддержал идею создания фонда.

«Договорились, Татьяна Алексеевна. Давайте сделаем», – обратился президент к Голиковой.

В апреле из резервного фонда правительства было выделено более 273 млн рублей на не зарегистрированный в России препарат пэгаспаргаз для детей с тяжелой патологией.