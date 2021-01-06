Под завалами в шахтах на Камчатке найден погибший

Спасатели извлекли тело одного из двух человек, оказавшихся под завалами после обрушений в шахтах золоторудного месторождения на Камчатке, сообщили в компании «Тревожное зарево», которое ведет добычу на этом месторождении.

«Из-под завалов извлекли тело одного проходчика. Поиски второго пропавшего продолжаются», – сообщил директор по внешним связям АО «Тревожное зарево» Алексей Войтов, передает ТАСС.

Ем временем Следственный комитет и прокуратура начали проверки по факту обрушения в шахтах Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке, передает РИА «Новости».

«В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе, с учетом отдаленности месторождения, решается вопрос о выезде следственно-оперативной группы на место происшествия», – говорится в сообщении регионального следственного управления СК РФ.

В свою очередь, по сообщению пресс-службы краевой прокуратуры, надзорное ведомство проверит исполнение законодательства об охране труда на предприятии.

Напомним, в результате обрушения в шахтах Асачинского золоторудного месторождения под завалами оказались два человека. Под землей работают шесть специалистов военизированной горноспасательной части, ведется разборка завала. Связи с людьми нет. Также разбором завала заняты девять внештатных сотрудников спасподразделения, которые работают на предприятии.

Асачинское золоторудное месторождение расположено в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского, в Елизовском районе. Лицензиями на право пользования недрами Асачинского золоторудного месторождения обладает ЗАО «Тревожное Зарево». Компания занимается добычей золото-серебряной руды. Этот рудник является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе.