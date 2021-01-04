Украинская разведка испугалась «вторжения России» в Херсонскую область

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4 января, понедельник | Последнее обновление — 02:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пелоси переизбрали спикером Палаты представителей Конгресса США
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Русский не может быть одновременно и местным, и заграничным, и собой, и в то же время кем-то другим - так, чтобы эти сущности в нем не воевали, а мягко дополняли друг друга, как пиво с воблой.
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Когда жизнь стискивает нас в своих объятиях, лучший рецепт сохранить дорогих и любимых близких – научиться не замечать их.
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Нет, ни один из важнейших конфликтов в международной политике не разрешен, и этого не произойдет в ближайшие годы. Они только углубляются. Государства и дальше будут не способны договориться между собой: проблемы останутся глобальными, а ответы на них – национальными.
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Украинская разведка испугалась «вторжения России» в Херсонскую область
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В Службе внешней разведки Украины утверждают, что Вооруженные силы России потенциально могут «под надуманным предлогом» совершить марш-бросок в Херсонскую область для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала.
В разведывательном ведомстве Украины полагают, что Россия способна пойти на такой шаг для решения вопроса водоснабжения Крыма, передает РИА «Новости».
В отчете службы также отмечается, что ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде. При этом сотрудники СВР Украины не упоминают, что Украина в одностороннем порядке прекратила подачу воды в Крым.
Напомним, 1 января президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о том, что «Крым принадлежит Украине», не в Сети, а «на песке на пляже в Ялте». В Крыму высмеяли ошибку Зеленского, а в Совфеде заметили, что «Зеленский вновь попал в просак». Кроме того, в России Зеленскому посоветовали вспомнить строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад.
Напомним также, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, однако в 2020 году в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. Для преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Кроме того, Крыму выделили около 5 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения. В результате усилий Министерства обороны России 19 декабря в систему водоснабжения Севастополя начала поступать вода из Кадыковского карьера, а несколькими днями ранее Севастополь начал получать воду из озера на горе Гасфорта.
Президент Владимир Путин пообещал не экономить на восстановлении водоснабжения Крыма. По его словам, запасов воды в Крыму достаточно, просто этим раньше не занимались. Глава государства отметил, что сейчас работы по розыску пресной воды ведутся широко, у правительства есть четкий план действий по восстановлению водоснабжения полуострова. Он добавил, что это также касается Новороссийска и Геленджика. Так, в Севастопольском регионе Крыма в районе строительства водозабора на реке Бельбек во время геологической разведки обнаружили новые подземные источники воды. Проблемы водоснабжения полуострова также предложили решить с помощью опреснителей, к строительству которых будут привлечены российские компании.
Тем временем в конце декабря 2020 года в Верховную раду был внесен законопроект, запрещающий восстанавливать подачу воды в Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ дал совет Киеву «заняться наконец улучшением дел в своей стране».
В Крыму высмеяли ошибку в новогодней речи Зеленского
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У украинского президента Владимира Зеленского не получится написать на пляже в Ялте о принадлежности Крыма к Украине, завил депутат Госдумы от полуострова Руслан Бальбек.
Бальбек отметил, что последние шесть лет украинские политики нередко обещают то, чего выполнить не могут. При экс-президенте страны Петре Порошенко обещали провести парад в Севастополе, напомнил депутат в беседе с РИА «Новости».
«Зеленский вчера собирался какие-то послания на песке в Ялте рисовать, да вот только в Ялте песка нет – не на чем украинскому президенту будет лозунги писать. Вот она – очередная ложь. Уже никто в мире не верит, что у России можно забрать Крым, и только президент Зеленский, видимо, считает себя умнее всей планеты, даже песок в Ялте нашел, которого там отродясь не было, ведь на Южном берегу Крыма все пляжи – галечные», – добавил парламентарий.
Ранее Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о принадлежности Крыма Украине не в Сети, а на песке в Ялте. В России ему посоветовали вспомнить строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад.
Ветеран «Альфы» высказался о словах Порошенко про задержание россиян в Минске
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Заявление бывшего украинского президента Петра Порошенко о том, что он санкционировал операцию по задержанию 33 россиян в Белоруссии летом 2020 года, звучат недостоверно, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров.
«Я не верю этим политикам, которых отодвинули от власти и теперь они по каждой проблеме муссируют свое имя, что они там и заговор готовили, еще и в Белоруссии. Все это, конечно, ерунда. <...> Верить Порошенко, что он является организатором этого мероприятия, я не могу, потому что в то время у него не было рычагов, и не с его политическим нюхом совершать такие акции», – заявил Гончаров в беседе с НСН.
Ранее Порошенко заявил, что еще в 2018 году он якобы начал операцию, по итогу которой в 2020 году в Белоруссии задержали 33 граждан России.
Напомним, ранее украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.
Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.
Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.
Сатановский сказал, как Крым и Донбасс опередили Украину
Крым и Донбасс могли опередить Украину в своем развитии, заявил политолог Евгений Сатановский, говоря о заявлении украинского лидера Владимира Зеленского, в котором тот призвал жителей полуострова оставаться с Украиной.
«Зачем себя так ограничивать? Возвращать так возвращать. И не на час, а лет на 30, а лучше на 70. А то и на 120. Чем был Крым в 1900 году? А Донбасс? А вся остальная Украина? Да и не только она? Закарпатье, правда, тогда еще частью Австро-Венгрии было, но ему можно остаться в 80-х. Когда оно уже было Советским Союзом, а голову там еще насчет разговорных языков никто никому не морочил. Ни венграм местным. Ни румынам. Ни русским. Ни русинам. Ни всем прочим, кто там на тот момент жил. Хорошее же предложение. Подумать бы над ним киевскому начальству», – цитирует Сатановского «Царьград».
Вместе с тем он отметил, что Киеву «фарш невозможно провернуть назад». «Только вперед. Куда Крым с Донбассом и ушли. И не исключено, всю прочую Украину они просто немного опередили» – заключил политолог.
Ранее Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о принадлежности Крыма Украине не в Сети, а на песке в Ялте. В России ему посоветовали вспомнить строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад. Также ему напомнили, что в Ялте нет песчаных пляжей.
В России отреагировали строчкой из песни Пугачевой на слова Зеленского
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Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, в новогоднем обращении заявившему о «принадлежности Крыма Украине», стоит помнить строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам представительства полуострова при президенте России Александр Молохов.
«Надо сказать честно, новогоднее послание Зеленского украинцам было красивым, кинематографичным, но по сути своей слащаво-бессодержательным, хотя и умело эксплуатирующим образы детей. В части Крыма он предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв о том, что, как поется в известной песне Аллы Пугачевой, «жизнь невозможно повернуть назад и время не на миг не остановишь...» – заявил Молохов РИА «Новости».
Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк также оценил высказывание украинского лидера.
«Смешно это уже слушать. Весь мир, все политики Европы и Америки уже давно даже не вспоминают эту тему. Сказочник, одним словом. Сам себя пытается успокоить, что он еще пока президент Украины, и надеется, что его вообще кто-то слушает. Все, что он может – это кого-то отправить в Крым под видом туриста, тот напишет на песке и сфотографирует ему – как фотоотчет для списания американских денег», – заявил он.
Член Соведа по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков посчитал слова украинского президента наивными.
«Удивляюсь наивности сказанного. Можно быть наивным человеком в жизни, но наивный президент – это большая беда для государства. Весьма показателен уровень современного руководства Украины, неспособного воспринимать адекватно международную реальность, в которой Крым – это неотъемлемая часть России», – отметил сенатор.
Жители полуострова давно не считают себя украинцами, указал он. «Киевские власти прекрасно осознают, что ни о какой Украине в Крыму и не думают, однако продолжают спекулировать на данной теме. Вызывает сожаление, что Зеленский, вместо того, чтобы проявить мудрость и поздравить крымчан с их успехами по развитию российского Крыма, продолжил заниматься популизмом и самообманом», – пояснил член Совфеда.
Ранее Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о принадлежности Крыма Украине не в Сети, а на песке в Ялте.
В конце 2020 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил об окончательном разрыве с «русским миром». Кроме того он предположил, что Россия якобы «желает смерти» Украины как государства, однако «не дождется».
Газета ВЗГЛЯД разбирала острый политический кризис на Украине, который грозит Зеленскому импичментом.
На Украине заявили о срыве контракта по вакцине от COVID-19
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Украина могла бы иметь уже два контракта по вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 и дешевле по меньшей мере на 1 доллар за дозу, заявил генеральный директор госпредприятия «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов.
«По моей информации, Украина могла получить цену минимум на 1 доллар США ниже финальной, если бы ГП вело переговоры самостоятельно, создав конкурентное давление на поставщика. На сегодня мы действительно могли иметь уже два контракта, а не один, по двум разным вакцинам», – написал Жумадилов на своей странице в Facebook, комментируя решения, принятые министром здравоохранения Украины Максимом Степановым.
Жумадилов напомнил, что в середине декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. Министр доложил, что уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 млн доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 млн доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech. Уточним, речь идет о китайской вакцине, которую украинские власти рассчитывали получить в срок до февраля 2021 года.
По его словам, по состоянию на 18 декабря 2020 года с несколькими производителями велся диалог по заключению договоров поставок в кратчайшие сроки. Такая коммуникация была качественно поддержана уполномоченными представителями минздрава, «но не министром». Позднее Степанов на совещании у премьер-министра «вдруг сообщает», что страна в опасности из-за срыва переговоров с производителями вакцин, поскольку госпредприятие требует банковскую гарантию на предоплату.
«Премьер-министр, восприняв информацию как тревожный сигнал, связался со мной по телефону, сообщил, что своими действиями мы подвергаем страну опасности и поручил работать с рынком исключительно через минздрав. Степанов в этот же день подтвердил, что все действия по закупке вакцины должны согласовываться в минздраве», – рассказал гендиректор, добавив, что то ли из-за непонимания специфики функционирования финансовых инструментов, то ли с умыслом устранить госпредприятие от прямых переговоров, министр выдал это требование к поставщикам «как угрозу срыва». «Министр, по сути, сам определил поставщика», – указал он.
При этом Жумадилов считает, что для заказа российской вакцины «Спутник V» «нет никаких рациональных оснований».
Напомним, ранее глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины. Депутат Рады Илья Кива подчеркнул, что заявление Ляшко нацелено на то, чтобы «выслужиться» перед Вашингтоном. Медведчук назвал Ляшко «недоразумением от медицины».
При этом Россия выразила готовность полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.
Транзит газа в Европу через Украину сократился почти на 40%
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Транзит газа в Европу в 2020 году составил 55,8 млрд кубометров – на 38% меньше, чем в 2019 году, сообщили в компании «Оператор ГТС Украины». Там отметили, что Газпром уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей по контракту.
«В 2020 году «Оператор ГТС Украины» осуществил транзит в Европу 55,8 млрд кубометров газа (минус 38% по сравнению с 2019 годом). Объемы транспортировки газа из Европы на Украину за аналогичный период составили 15,9 млрд кубометров (плюс 12% по сравнению с 2019 годом)», – говорится в сообщении на сайте компании.
Оператор ГТС Украины отмечает, что главными факторами снижения объемов транзита в Европу стали запуск новых газопроводов в обход Украины, а также уменьшение спроса на голубое топливо в ЕС и значительные запасы газа в европейских ПХГ.
В сообщении говорится, что транзитное соглашение с Газпромом предусматривает бронирование мощностей в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021–2024 годах. «В прошлом году транзит составил на 14% меньше (или на 9,2 млрд кубометров), чем предусмотрено соглашением. При этом Газпром уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей по контракту, в котором предусмотрено условие «качай или плати», – сообщила пресс-служба.
По данным компании, в западном направлении был осуществлен транзит 51,9 млрд кубометров газа (минус 32%), в южном направлении транзит составил 3,9 млрд кубометров (минус 70%).
Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в сентябре заявлял, что Газпром заплатит около 2 млрд долларов Украине за транзит газа в 2020 году. При этом глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявлял, что Киев будет добиваться поддержки ЕС для организации транзита газа через Россию в Европу из стран Центральной Азии, если Газпром не продлит контракт на использование украинской газотранспортной системы.
Новогоднее поздравление Путина стало популярным в Google среди украинцев
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Новогоднее поздравление российского лидера Владимира Путина среди украинских пользователей Google оказалось популярнее, чем обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Запрос украинцев с текстом «Поздравление Путина 2021» в поисковой системе Google 31 декабря оказался на седьмой строчке по популярности. В то же время поздравление Зеленского в десятку даже не вошло. Запрос «Привітання президента з Новим роком», то есть речь главы украинского государства, находится на 13-й строчке в списке, сообщает «Страна.ua».
Примечательно, что на первом месте по популярности идет запрос в Google с текстом на русском языке «С новым годом 2021». Кроме того, в десятке еще два русских запроса с похожими формулировками – «Новый год 2021» и «С наступающим». Четвертое и пятое места делят запросы «Московское время» и «Пугачева».
Издание также проанализировало украинские тренды видеохостинга YouTube на утро 2 января, куда вошли популярные среди украинцев видео за последние несколько дней. На первое место вышел выпуск российского юмористического шоу «Что было дальше?», куда приглашают российских звезд кино и ТВ. Второе место занял клип российского исполнителя Моргенштерна, увидевший свет 30 декабря. И третье – «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1». Издание делает вывод, что многие украинцы встречали 2021 год под российское шоу. При этом новогодний выпуск «Вечернего квартала» оказался только на пятом месте. Его смотрели менее охотно, чем российский «Голубой огонек».
Напомним, 31 декабря президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам, в котором назвал основу будущих успехов нашей страны.
Аксенов предсказал выход из состава Украины нескольких областей
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Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что бандеровская и русофобская идеология приведет к неизбежному выходу из состава Украины как минимум юго-восточных областей.
«Новый год на Украине традиционно начинается с нацистского шабаша. Идейные наследники Бандеры факельными шествиями отмечают день рождения своего идола. Меры безопасности, связанные с пандемией, как и вообще какие-либо законы, им, конечно, не писаны. Бандеровщина – смертельная зараза, которая губит Украину. Именно попытки Киева строить свою государственность на идеях отмороженных нацистов и привели к крушению этой самой государственности», – написал Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Крым не хотел, не мог и не стал оставаться в составе бандеровской и русофобской Украины. Донбасс с оружием в руках отстоял свое право быть частью русского мира. Неизбежно уйдут и другие, как минимум юго-восточные области. Здоровые люди не могут жить в зачумленном бараке, это опасно для жизни. И именно официальный Киев продолжает делать все возможное, чтобы процесс распада украинской государственности продолжался и был необратимым, чтобы бандеровские марши воспринимались на Украине и за рубежом как олицетворение сути государственной политики», – заметил Аксенов.
Он выразил уверенность, что украинский нацизм стал инструментом не только разрушения страны, но и полного подчинения Украины внешним игрокам, что «закономерно, потому что эта идеология не выросла на украинской земле, она была, как искусственный вирус, создана в идеологических «лабораториях» и занесена с Запада». «Однако исторический опыт ясно показывает, что только будучи частью русского мира, Украина может быть по-настоящему свободной и независимой. А бандеровщина обязательно отправится туда, где ей и место – на свалку истории», – подчеркнул Аксенов, комментируя факельное шествие в Киеве и ряде других городов Украины по случаю 112-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Ранее политолог Евгений Сатановский выразил мнение, что Крым и Донбасс «просто немного опередили» оставшиеся в составе Украины регионы.
Кроме того, в понедельник бывший начальник милиции Крыма, экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль предсказал Украине потерю шести регионов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в предсказании Москаля.
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На Украине подали документы для регистрации российской вакцины «Спутник V»
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Харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V» для его производства на территории страны и вакцинации, сообщил глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.
Медведчук сообщил, что 30 декабря компания «Биолек», «являющаяся одним из лидеров фармацевтической промышленности Украины и имеющая достаточные производственные мощности и квалифицированный персонал для производства вакцины от COVID-19, обратилась в министерство здравоохранения Украины и государственный экспертный центр минздрава с заявлением о государственной регистрации медицинского препарата – вакцины от коронавируса «Спутник V» для обеспечения вакцинации ею украинских граждан», передает ТАСС.
Он указал, что документы поданы с целью как производства препарата, так и вакцинации граждан Украины.
Медведчук добавил, что «Спутник V» является «единственной вакциной, разработчик которой – Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в отличие от всех других разработчиков в мире, дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства вакцины».
По его словам, «такую передачу можно осуществить в течение двух недель, а организовать производство вакцины – в срок от трех до шести месяцев».
Медведчук также выразил мнение, что отказ украинских властей или «любое препятствование правовой процедуре регистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V» на Украине будет свидетельствовать о преступном намерении власти лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса – этой чумы XXI века».
Ранее украинцы попросили президента страны Владимира Зеленского обеспечить их российской вакциной от COVID-19.
Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.
Между тем украинская элита объявила охоту за российской вакциной, а украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».
В ДНР обратились к Зеленскому
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У президента Украины Владимира Зеленского есть шанс объявить о достижении мира в Донбассе из Донецка, но только после того, как Киев выполнит Минские соглашения, говорится в заявлении народной милиции провозглашенной Донецкой народной республики.
«Хотелось бы обратиться к действующему президенту Украины. Ваши новогодние пожелания произнести слова о достижении мира, находясь на улице столицы ДНР, вполне реалистичны. Для этого нужно, чтобы украинская сторона выполнила достигнутые договоренности по мирному урегулированию конфликта, и тогда, возможно, мы вас пригласим в Донецк», – передает РИА «Новости» текст заявления УНМ ДНР.
В сообщении также делается предположение, что Зеленский, говоря о желании написать о том, что Крым принадлежит Украине, на пляже в Ялте, имел в виду не город на полуострове, а одноименный поселок под Мариуполем. «Пишите там сколько хотите, если доедете. Только новые дороги, якобы вами построенные, туда не проложили. И, кстати, в крымской Ялте все пляжи галечные», – добавили в народной милиции.
Напомним, Зеленский в своем новогоднем обращении заявил, что хочет сказать о том, что наступил мир, находясь «не на Банковой в Киеве, а на улице Артема в Донецке», и написать о том, что Крым принадлежит Украине, «не в интернете, а на песке на пляже в Ялте».
Сенатор Алексей Пушков обратил внимание на ошибку Владимира Зеленского в новогоднем обращении. «Нет в Ялте естественных песчаных пляжей. А потому негде написать, будто Крым – украинский. На гальке ведь не напишешь. Так крымская земля дает понять – не принадлежит она Украине. А Зеленский вновь попал впросак», – отмечал он.
Россия выразила готовность передать Украине технологии производства «Спутника V»
Россия готова полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Безусловно, мы готовы полностью передавать наши технологии для производства [вакцины «Спутник V»] на Украине», – сказал он в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1» в субботу, передает ТАСС.
«Мы также готовы даже начать клинические испытания на Украине совместной вакцины AstraZeneca и «Спутник». Поэтому мы всячески готовы сотрудничать с Украиной, потому что мы считаем, что вакцины без [вне] политики», – передает РИА «Новости» слова Дмитриева.
Ранее глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V» для его производства на территории страны и вакцинации. При этом минздрав Украины опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины.
Украинцы просили президента страны Владимира Зеленского обеспечить их российской вакциной от COVID-19. Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.
В Раде объяснили нежелание Минздрава Украины регистрировать «Спутник V»
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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива резко раскритиковал заявление главного санитарного врача Украины и замминистра здравоохранения Виктора Ляшко об отказе регистрировать российскую вакцину «Спутник V».
По мнению Кивы, отказ от российской вакцины позволит Ляшко и Радуцкому «выслужиться» перед Вашингтоном. «Мы хорошо помним, как эти два афериста (Ляшко и Радуцкий) в начале 2020 года, заработали на продаже масок из госрезерва за границу, оголив страну перед болезнью. Так и сегодня эти проходимцы ищут возможность как нажиться на закупке вакцины и выслужиться перед американским посольством. При производстве российской вакцины внутри страны – это сделать будет намного сложней!» – написал Кива на своей странице в соцсети Facebook.
Парламентарий считает, что действия украинских чиновников могут привести к тяжелым последствиям для здравоохранения страны.
«Поэтому задыхайтесь и сдыхайте, пока они не получат нужный контракт с хорошим откатом и премиальными за саботаж, лоббизм и предательство!» – заявил он.
Ляшко также высказался о том, что, согласно имеющейся информации, окончание третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V» запланировано на декабрь 2021 года.
Ранее глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В тот же день глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия готова полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.
Ранее жители Украины просили Владимира Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.
Медведчук назвал главного санврача Украины «недоразумением от медицины»
Глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук раскритиковал главного санитарного врача, замминистра здравоохранения Украины Виктора Ляшко за заявление об отказе регистрировать российскую вакцину «Спутник V».
«Заявление главного санврача Украины, точнее «недоразумения от медицины» Ляшко о том, что Украина не будет регистрировать «Спутник V», поскольку в минздраве планируют использовать только те вакцины, которые прошли третью фазу клинических испытаний, – это маразматический треп, не имеющий ничего общего ни с медициной, ни с интересами украинских граждан», – говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте его партии.
Он подчеркнул, что на данный момент не прошла третью фазу испытаний ни одна из существующих вакцин: это планируют сделать только к 2022 или 2023 году. «Хотелось бы, чтобы специалисты объяснили это господину Ляшко, а он в свою очередь донес эти факты до президента Украины Владимира Зеленского. Потому что сейчас заявления украинских представителей власти свидетельствуют, что они вообще живут в космосе, совершенно не включают мозги и не видят разницы между закупкой вакцины за рубежом и производстве ее на Украине с получением для этого высоких технологий», – подытожил политик.
Ранее Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины. Депутат Рады Илья Кива подчеркнул, что заявление Ляшко нацелено на то, чтобы «выслужиться» перед Вашингтоном.
При этом Россия выразила готовность полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.
В России дали совет объявившим войну Деду Морозу украинцам
Выступающим против Деда Мороза украинским изданиям и пользователям Сети стоит сменить этот новогодний символ на персонажа Билли Боба Торнтона из фильма «Плохой Санта», заявил член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.
«Киевские власти уже не знают как извернуться, как расстелиться, как поцеловать сапоги, каблуки и пятки своим западным покровителям. Теперь им не понравился Дед Мороз. А Мороз Иванович, между прочим, сказочный персонаж, известный с середины 19-го века, когда подавляющая часть современной Украины была Россией», – заявил депутат РИА «Новости».
При этом парламентарий поздравил с Новым годом «нормальных жителей соседней братской страны» и пожелал, чтобы они получили хорошие подарки от Деда Мороза.
«А к тем, кто против, пусть приходит плохой Санта», – заключил Свищев.
Напомним, украинские пользователи социальных сетей усмотрели в символе Нового года – Деде Морозе – отсылку к советскому прошлому. Некоторые украинские издания сравнили его с «кровожадным чудовищем».
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как на Украине декоммунизировали Деда Мороза.
Пушков указал на ошибку Зеленского в новогоднем обращении
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков обратил внимание на ошибку президента Украины Владимира Зеленского в новогоднем обращении.
«Зеленского потянуло на новогоднюю романтику. Он испытывает непреодолимое желание написать в Ялте на песке – мол, Крым це (это) Украина! А затем – посмотреть в туманную (украинскую, конечно) морскую даль... Омыть ноги в «исконно украинских водах»... Но нет в Ялте естественных песчаных пляжей. А потому негде написать, будто Крым – украинский. На гальке ведь не напишешь. Так крымская земля дает понять – не принадлежит она Украине. А Зеленский вновь попал в просак. В который раз, впрочем», – отметил Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о том, что «Крым принадлежит Украине», не в Сети, а «на песке на пляже в Ялте». После этого в Крыму высмеяли ошибку в новогодней речи Зеленского. Кроме того, в России ему посоветовали вспомнить строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад.
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