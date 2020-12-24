Аксенов дал Украине совет на фоне водной блокады Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов оценил ситуацию с дефицитом воды на полуострове и дал совет Киеву «заняться наконец улучшением дел в своей стране».

Аксенов заявил, что украинские власти напрасно «радуются» проблемам с водой в Крыму, передает «Парламентская газета».

«Повторюсь, мы справимся с водной блокадой так же, как справились с транспортной, продовольственной, энергетической, дипломатической», – отметил политик.

По его словам, ученые обнаружили на полуострове достаточно подземных запасов пресной воды, одновременно идут работы по преодолению проблемы водообеспечения. На ее решение из федерального бюджета уже выделили около 50 млрд рублей.

Глава Крыма также выразил мнение, что за шесть с половиной лет после воссоединения с Россией в Крыму было сделано больше, чем за почти 30 лет независимости во всей Украине: «Когда киевские политики говорят об «аннексии Крыма», мне больше всего жалко простых украинцев. За бессмысленной демагогией киевские политики забыли о своих гражданах. Давайте скажем честно – Украины в ее постсоветских границах больше не существует. Государство находится в состоянии распада. Промышленность уничтожена. Демографическая катастрофа. Я бы посоветовал украинским политикам заняться наконец улучшением дел в своей стране и оставить в покое наш Крым».

Ранее в Верховную раду был внесен законопроект, запрещающий восстанавливать подачу воды в Крым.

По словам автора инициативы Алексея Гончаренко, питьевые и бытовые нужды крымчан полностью обеспечиваются за счет собственных водных ресурсов региона «даже в самые засушливые годы». В то же время, как заявил депутат, «подача воды в Крым приведет к дальнейшей милитаризации региона».

Между тем в субботу вода из Кадыковского карьера начала поступать в систему водоснабжения Севастополя, что позволит не вводить в городе ограничения подачи воды населению. До этого Севастополь начал получать воду из озера на горе Гасфорта.

Президент России Владимир Путин пообещал не экономить на восстановлении водоснабжения Крыма.