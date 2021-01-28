Машина разминирования «Листва» получила усиленную СВЧ-пушку Эсминец ВМС США «Портер» собрался провести учения в Черном море 28 января 2021, 14:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Эсминец ВМС США Porter проведет учебные операции по поддержанию морской безопасности в регионе, сообщило посольство США на Украине. «Эсминец ВМС США «Портер» движется протоками к Черному морю, где проведет операции по поддержанию морской безопасности в регионе. Корабли и самолеты ВМС США регулярно действуют в Черном море для поддержки наших союзников и партнеров по НАТО!» – передает РИА «Новости» сообщение посольства. В субботу в Минобороны России сообщили, что силы Черноморского флота ведут слежение за вооруженным крылатыми ракетами эсминцем США «Дональд Кук», зашедшим в Черное море.

ФСБ объяснила бесполетную зону под Геленджиком 27 января 2021, 10:15

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Бесполетная зона около Геленджика была установлена летом 2020 года из-за «возросшей активности стран НАТО». В ФСБ заявляют, что других подведомственных ей объектов там нет, сообщили СМИ. Бесполетная зона в районе мыса Идокопас была установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности, говорится в ответе ФСБ, сообщает РБК. По данным ведомства, причиной стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО» относительно территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю. Административный комплекс заставы был введен в эксплуатацию в октябре 2020 года, сообщили в ФСБ. В ФСБ указали, что отряд занимается «защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля». «Других задач на отделение не возложено», – подчеркнули в ведомстве. В свою очередь в Федеральной службе охраны (ФСО) также подчеркнули, что в районе Геленджика нет охраняемых объектов и не действуют никакие запреты и ограничения. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя обращения от журналистов о том, что над так называемым дворцом в Геленджике находится бесполетная зона, отметил, что «этих журналистов переадресовали в ФСО». «Они же говорят: «Почему охраняется ФСО?» Вот мы переадресовали в ФСО. И почему там нельзя летать, почему бесполетная зона, мы это переадресовали в ФСБ. (...) Это именно те ведомства, которые и должны отвечать на эти вопросы, потому что это вопросы, которые в их компетенции», – уточнил Песков. Президент Владимир Путин 25 января назвал монтажом и компиляцией «расследование» блогера Алексея Навального о якобы дворце главы государства под Геленджиком. Глава государства подчеркнул, что ничего из собственности в «расследовании» Навального не принадлежит ни ему, ни его родственникам. На Украине переделали автомат Калашникова под натовские патроны 25 января 2021, 16:30

Фото: mayak.com.ua

Текст: Алексей Дегтярев

Украинский производитель «Маяк» продемонстрировал мультикалиберную платформу «КалашНаш», позволяющую адаптировать автоматы Калашникова под патроны западных производителей тдругих калибров. «Украинская армия – потребитель ведущих мировых патронов в скором времени. С целью перехода эксплуатантов платформы АК на использование ведущих мировых патронов начата разработка мультикалиберной платформы «КалашНаш», – цитирует сообщение завода РИА «Новости». Платформа позволяет формировать калибр с переменным стволом, затвором и магазином под соответствующий патрон. При этом другие детали платформы подходят ко всем другим калибрам. Платформа позволяет вести стрельбу патронами 5,45 × 39, 5,56 × 45 (223 rem), 6XC, 6,5 × 39 Grendel и 7,62 × 39. Переход на другой калибр проводится за две минуты с помощью замены ствола, затвора и магазина. Также планируется вывести платформу «КалашНаш» на рынки охотничьего и спортивного оружия в гражданской версии. В 2019 году украинское государственное бюро расследований (ГБР) опубликовало переговоры чиновников минобороны страны о закупке бракованных бронежилетов для бойцов ВСУ. Изделия назывались непригодными, чиновники заявляли, что они легко простреливаются винтовочной пулей калибра 7,62 мм и автоматом АК-74 пулей калибра 5,45 мм. Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы 27 января 2021, 09:42

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Россия и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. «На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было «довесков», – сказал Рябков, комментируя условия продления договора. Он добавил, что Москва приветствует решение администрация президента США Джо Байдена продлить ДСНВ. «По большому счету, это обоюдовыгодное решение. Оно единственно правильное. У нас появляется значительный запас времени, чтобы запустить и провести углубленные двусторонние переговоры по всему комплексу вопросов, влияющих на стратегическую стабильность, обеспечить надежную безопасность нашего государства на длительный период вперед», – сказал Рябков. Тем временем Международный комитет Совфеда, а также комитет верхней палаты парламента по обороне и безопасности на заседании в среду рекомендовали ратифицировать закон о продлении СНВ-3, сообщили источники РИА «Новости» в комитетах. Ранее в среду президент Владимир Путин поручил МИД провести с США переговоры о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Во вторник президенты России и США по инициативе Джо Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что Совфед ратифицирует продление ДСНВ на ближайшем пленарном заседании 27 января. В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Коллекцию «оружия КГБ» выставили на аукцион в США 27 января 2021, 08:39 Текст: Алина Назарова

Большая коллекция предметов времен холодной войны, в том числе замаскированное оружие, которым, как утверждается, владели агенты КГБ СССР, уйдет с молотка в США после разорения музея шпионажа КГБ в Нью-Йорке. Собрание принадлежит владельцу музея шпионажа КГБ в Нью-Йорке Юлиусу Урбайтису. Из-за пандемии коронавируса галерею пришлось закрыть, а коллекцию – выставить на продажу, пишет Daily Mail. Урбайтис собирал вещи, связанные с КГБ, на протяжении 30 лет. В открытом в 2019 году музее экспонировались как предметы из его личной коллекции, так и приобретенные специально для галереи артефакты и их копии. Среди выставленных на продажу экспонатов – миниатюрные пистолеты, спрятанные в губной помаде (оценен примерно в 1500 фунтов стерлингов, около 155 тыс. рублей) и авторучке; специальные камеры, скрытые в галстуке, пачке сигарет, пепельнице (оценена в 900 фунтов, около 93 тыс. рублей), портсигаре и перстне. Один из самых дорогих лотов – специальный набор для сверления узких отверстий в стенах, в которые затем можно было бы вставить микрофоны и камеры. Этот лот оценивается примерно в 4400 фунтов стерлингов (453 тыс. рублей). Кроме того, в коллекции есть «шпионский зонт», в котором спрятан шприц с ядом. Он оценен в 3700 фунтов стерлингов (380 тыс. рублей). Всего за коллекцию планируют выручить 365 000 фунтов (37,6 млн рублей), передает РИА «Новости». РВИО развеяло мифы о Красной Армии в книге про освобождение Европы от нацизма 25 января 2021, 19:03 Текст: Ксения Панькова

Создание объективного образа русского солдата и Красной Армии и борьба с насаждаемым на Западе «образом русского дикаря» – одна из главных целей книги «Освобождение Европы от нацизма 1944-1945 гг.: проблемы научной интерпретации», представленной Российским военно-историческим обществом (РВИО). Презентация прошла в понедельник в Москве. Труд был подготовлен к 76-й годовщине освобождения Красной Армией узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), передает ТАСС. Как сообщил директор департамента науки и образования РВИО Юрий Никифоров, книга стала коллективной работой российских историков, над ней трудились специалисты Российского военно-исторического общества, Института российской истории Российской академии наук (РАН), научного совета РАН по фундаментальным вопросам российской и зарубежной истории. «Книга стала результатом многократного обсуждения на различных экспертных площадках, составной частью нашей общей работы по осмыслению и проработке не просто истории войны, но и того, как она сегодня понимается и интерпретируется», – пояснил он. Главной темой, по его словам, была выделена освободительная миссия в Европе, не просто история боевых действий, но разговор о том, от чего освободили Европу в 1945 году, о нацизме как о зле. Ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, профессор Елена Сенявская подчеркнула, что книга прежде всего создает объективный образ Красной Армии. По ее словам, понятие освободительной миссии в Европе на сегодняшний день часто подменяется разговором о советской оккупации стран Восточной Европы. «Целенаправленно создается негативный образ Красной Армии как банды мародеров, насильников, убийц мирного населения в отличие от якобы благородных западных союзников. (…) Полностью игнорируется исторический контекст, ход событий, причинно-следственные связи, меняются местами палачи и жертвы. В результате в западное сознание последовательно внедряется образ русского дикаря, осквернившего культурную Европу», – уточнила она. Как рассказала Сенявская, тема освободительной миссии в современной международной ситуации приобрела особую остроту сразу на нескольких уровнях. Во-первых, она имеет политическую актуальность, поскольку искажение освободительной роли СССР в Победе над фашистской Германией и милитаристской Японией направлено на подрыв международного положения современной России, считает историк. Второй причиной она назвала экономическую актуальность, так как за попытками представить Красную Армию в качестве оккупанта, нанесшего странам материальный ущерб, следуют материальные претензии, которые якобы обязана возместить современная Россия. В-третьих, актуальность объясняется внутрироссийскими процессами. «Когда массовый подвиг страны и ее народа пытаются подменить образом варваров, совершающих массовые преступления, удар наносится на ядро самосознания народа. А травмированное национальное сознание фактически лишает страну будущего, так как лишает народ самоуважения и выбивает психологическую опору для развития», – заметила научный сотрудник Института российской истории РАН. Ранее президент России Владимир Путин назвал «верхом цинизма» утверждения о том, что Иосиф Сталин развязал Великую Отечественную войну. В свою очередь доктор исторических наук Елена Малышева пояснила, что влияние России в различных регионах мира тревожит Запад. Он пытается формировать негативный образ России, представляя ее как агрессора, развязавшего Вторую мировую войну. В России завершили испытания первой электрической торпеды 27 января 2021, 12:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) завершила госиспытания первой созданной в постсоветской России электрической торпеды, серийные образцы уже поступают на вооружение ВМФ, заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов. «В 2020 году мы завершили госиспытания также первой российской электрической торпеды... Сегодня первые серийные образцы новых электрических торпед уже поступили на вооружение ВМФ России», – передает РИА «Новости» слова Обносова в интервью газете «Военно-промышленный курьер». Обносов подчеркнул, что в СССР подобные торпеды выпускались, но обладали менее высокими тактико-техническими характеристиками. «Они значительно превосходят западные образцы по бесшумности хода, дальности действия, глубине погружения и дальности обнаружения цели системой самонаведения», – добавил гендиректор. Он не указал, какое название получила торпеда. Напомним, в 2018 году сообщалось, что завод «Дагдизель» построит для ВМФ России 73 электрические торпеды УЭТ-1 до 2023 года. Руководитель департамента по обеспечению гособоронзаказа Минобороны России контр-адмирал Андрей Вернигора подписал контракт на 7,2 млрд рублей с с директором «Дагдизеля» Раулем Ильясовым. Путин поручил МИД провести с США переговоры о продлении ДСНВ 27 января 2021, 09:14

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поручил МИД провести с США переговоры о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). «Поручить МИД России провести переговоры с американской стороной о заключении указанного международного договора, содержащего основные положения, одобренные правительством Российской Федерации, и по достижении договоренности обеспечить его заключение», – говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, поручено принять предложение правительства о заключении международного договора о продлении договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года. Другим указом Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова официальным представителем главы государства при рассмотрении Федеральным Собранием вопроса о продлении ДСНВ. «Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ вопроса о ратификации Соглашения о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года», – говорится в документе. Во вторник президенты России и США по инициативе Джо Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что Совфед ратифицирует продление ДСНВ на ближайшем пленарном заседании 27 января. В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Госдума ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ 27 января 2021, 13:20

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Государственная дума на пленарном заседании в среду ратифицировала соглашение о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет – до 2026 года. «В январе 2021 года достигнуто принципиальное согласие сторон продлить Договор на пять лет», – говорится в пояснительной записке к документу, передает РИА «Новости». Ранее в среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы. Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года. Во вторник президенты России и США по инициативе Джо Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Российские Ту-142 заметили в опознавательной зоне ПВО Аляски 26 января 2021, 08:30 Текст: Алина Назарова

Объединенное командование воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD) заявило, что зафиксировало два российских самолета Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски. «Около 19.00 по североамериканскому восточному времени (3.00 мск) командование NORAD на Аляске идентифицировало и отследило два российских морских патрульных самолета Ту-142, вошедших в опознавательную зону ПВО Аляски», – говорится в сообщении NORAD в Twitter. Там уточнили, что суверенное воздушное пространство США или Канады не нарушалось, самолеты оставались в международном воздушном пространстве. В начале января Северный флот пообещал продолжить патрулирование Ту-142 над Арктикой и Атлантикой, отметив, что это будет одной из приоритетных задач объединения ВВС и ПВО Северного флота в 2021 году. Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину 26 января 2021, 13:01 Текст: Ольга Никитина

Парламент Украины принял закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2021 году для участия в многонациональных учениях. Такое решение на заседании во вторник поддержали 325 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент страны, передает РИА «Новости». Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Раду одобрить его решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2021 году. В частности, речь идет о проведении украино-американских учений Rapid Trident-2021, Sea Breeze-2021, украино-румынских учений Riverine-2021, украино-польских учений «Три меча – 2021» и украино-британских учений Warrior Watcher-2021. Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также на Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента. В ОАК рассказали о повышении безопасности полетов на МиГ-35 26 января 2021, 14:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Специалисты Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» изобрели и запатентовали новое корректирующее устройство, которое повышает безопасность полетов на истребителях МиГ-29 и МиГ-35, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). «Инженеры корпорации «МиГ» получили патент на нелинейное корректирующее устройство для систем автоматического управления самолетом. Изобретение уже испытано и установлено на истребителях МиГ-29М/М2 и МиГ-35», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Как пояснили в ОАК, российским специалистам удалось решить проблему колебаний, вызванных при ручном управлении самолетом на режимах энергичного маневрирования (так называемых PIO-колебаний). Они приводят к нестабильности в системах управления воздушным судном и провоцируют аварийные ситуации. «Запатентованное устройство позволит повысить безопасность полета и снизить загрузку летчика в кабине», – сказал управляющий директор «МиГа» Андрей Герасимчук. Нелинейное корректирующее устройство устанавливается перед рулевым приводом. Оно помогает боевой машине не выходить на предельно допустимый режим скорости и исключает временное запаздывание сигнала, поступающего в рулевой привод. МиГ-35 оснащается новыми двигателями с увеличенной тягой, имеет возможность дозаправки топливом в полете и выполнения роли танкера. Кроме того, полностью унифицированы одноместный и двухместный варианты самолета по конструкции планера, комплексу бортового оборудования и выполняемым функциям. Ранее МиГ-35 решили оснастить перспективным вооружением. Разработчик рассказал о создании ЗРК «Тор» корабельного базирования 27 января 2021, 08:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» станет межвидовым: на его основе создается комплекс корабельного базирования, сообщил гендиректор ИЭМЗ «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов. «Мы стремимся сделать ЗРК «Тор-М2» межвидовым: работаем над созданием комплекса корабельного базирования. По всем этим направлениям мы планомерно двигаемся вперед», – передает ТАСС слова Зиятдинова в интервью журналу «Национальная оборона». По словам главы «Купола», сейчас идут работы по модернизации комплекса в целом, а также его ключевых узлов и приборов. В частности, разрабатываются более совершенные фазированная антенная решетка, пассивный обнаружитель, вычислители и т. д. «Большой блок работ направлен на переход на современную элементную базу, это вообще постоянный, непрерывный процесс», – пояснил он.

Также ведется диверсификация несущей базы – в модельном ряду планируется появление изделия на колесном плавающем шасси. «Также вдвое увеличена дальность ретрансляции данных с батарейного командного пункта, обеспечена возможность визуального оповещения оператора боевой машины (БМ) о подлете целей с дальности до 90 км, решен целый ряд других задач», – добавил Зиятдинов. Напомним, в октябре главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков рассказал, что малогабаритная ракета для ЗРК «Тор-М2» создается в России для борьбы с тактическими беспилотными летательными аппаратами. Япония опровергла наличие тайного соглашения с военными США 26 января 2021, 11:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Японии Нобуо Киси опроверг появившуюся информацию о существовании тайного соглашения с США о совместном использовании американской базы «Кэмп-Шваб» на Окинаве. «Мы не думаем размещать подразделения быстрого развертывания на суше и море и совместно использовать Кэмп-Шваб. Решения принимаются на основе широкого рассмотрения (вопросов) министерствами иностранных дел и обороны Японии и Америки. Эти вопросы не решают сухопутные силы самообороны и морская пехота (США). Сухопутные силы самообороны рассматривают разные варианты, и я хотел бы воздержаться от ответов по каждому из них», – передает РИА «Новости» слова министра со ссылкой на агентство Киодо. В понедельник агентство Киодо заявило о существовании тайных соглашений от 2015 года между сухопутными силами самообороны Японии и американским командованием о совместном использовании военной базы «Кэмп-Шваб», где планировалось разместить сотрудников подразделения-амфибии быстрого развертывания, способного действовать как на суше, так и на море. Китай отреагировал на решение России и США продлить ДСНВ 27 января 2021, 10:51 Текст: Алина Назарова

Китайское правительство приветствует решение Москвы и Вашингтона продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. «Китай приветствует договоренность США и России продлить СНВ-3. Его продление будет содействовать поддержанию глобальной стратегической стабильности», – сказал он, передает ТАСС. Ранее в среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы. Во вторник президенты России и США по инициативе Джо Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что Совфед ратифицирует продление ДСНВ на ближайшем пленарном заседании 27 января. В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Российские Ту-142 выполнили полет над Беринговым и Чукотским морями 26 января 2021, 09:48 Текст: Алина Назарова

Российские противолодочные самолеты Ту-142 выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями, отработав навыки полета над безориентирной местностью, сообщила пресс-служба Восточного военного округа. «26 января 2021 года пара дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота выполнила плановый полет над акваториями Берингова и Чукотского морей. Время нахождения самолетов в воздухе превысило 11 часов. За это время они преодолели более 8 тысяч километров», – сказали в пресс-службе, передает РИА «Новости». Как отмечается в сообщении, полет проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Экипажи Ту-142МЗ отработали навыки полета над безориентирной местностью и пилотирование в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. В ближней зоне самолеты сопровождали высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота. Ранее сообщалось, что Объединенное командование воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD) зафиксировало два российских самолета Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски.