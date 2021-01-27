Глава МИД ФРГ оценил продление ДСНВ

Киев до сих пор не начал прививать украинцев от коронавируса, в то время как в Крыму уже провели вакцинацию, сообщает Bloomberg.

В материале подчеркивается, что благодаря содействию Москвы прививать население готовятся самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики, передает РИА «Новости».

Авторы статьи обратили внимание, что Украина – самая большая из немногих стран Европы, которая еще не приступила к вакцинации. «Проблема простая: им нечего дать 42-миллионому населению, поскольку заказанные правительством дозы (вакцины) либо не утверждены, либо не прибыли (в страну)», – говорится в статье.

По мнению публицистов, эта неудача грозит украинскому президенту Владимиру Зеленскому геополитическими последствиями, а также ростом давления на него внутри страны. Как отметили авторы, предварительно, вакцинация на Украине начнется в феврале.

При этом России, как отмечается в материале, удалось вакцинировать население Крыма. Также страна планирует в январе поставить в ДНР и ЛНР 145 тыс. доз вакцины «Спутник V».

«Попытка Европы ускорить темпы вакцинации, чтобы победить COVID-19 открыла возможность для России на передовой линии конфронтации с Западом», – считают американские журналисты.

Кроме того, вакцина «Спутник V» уже получила одобрение регуляторов в Сербии, а Венгрия стала первой страной в Евросоюзе, санкционировавшей использование российского лекарства, отмечается в материале.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил о разразившейся в мире войне за вакцины против коронавируса. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине разделил мир.

Напомним, 13 января партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января 2021 года в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.