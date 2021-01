Совфед заявил об узурпации контроля над интернетом со стороны госструктур США Аккаунты Евгения Пригожина в Facebook и Twitter заблокированы Гендиректора TikTok в России пригласили для беседы в Госдуму 27 января 2021, 11:47 Текст: Алина Назарова

Гендиректор российского отделения социальной сети TikTok Сергей Соколов приглашен в Госдуму для беседы в преддверии заседания комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России, сообщил глава комиссии Василий Пискарев. «Председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев пригласил на беседу в Госдуму генерального директора ООО «ТикТок РУС» Сергея Соколова», – говорится в сообщении пресс-службы депутата, передает ТАСС. По словам Пискарева, члены комиссии «заинтересованы в том, чтобы работающие на российскую аудиторию зарубежные интернет-ресурсы действовали в российском правовом поле и соблюдали законодательство РФ». «К данной компании у нас накопились вопросы, мы хотели бы обсудить их с главой представительства видеохостинга в России и наладить дальнейшее взаимодействие», – заявил председатель думской комиссии. Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального в соцсетях, в том числе в TikTok. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников. По данным TikTok, каждый месяц новыми пользователями приложения становятся 100 млн человек по всему миру, а число скачиваний превысило 2 млрд. Аналитики компании App Annie, которая занимается мобильными данными, прогнозируют, что в 2021 году число активных пользователей TikTok достигнет 1 млрд в месяц, и приложение сравняется по популярности с Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, YouTube и WeChat.

Госдума одобрила введение в России налогового вычета на фитнес 26 января 2021, 17:35

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Ольга Никитина

Нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроекты о вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги. Первый документ, внесенный правительством России, предусматривает социальный налоговый вычет по НДФЛ в сумме, уплаченной налогоплательщиком за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями, но в совокупности с некоторыми другими расходами не превышающей 120 тыс. рублей в год, передает РИА «Новости». Таким образом, с учетом этой суммы и ставки налога 13%, максимальный размер вычета за физкультурно-оздоровительные услуги может составить 15,6 тыс. рублей в год. Для получения вычета физлицам необходимо будет предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату этих услуг: копию договора на оказание услуг и кассовый чек в бумажной или электронной форме. Однако вычет будет предоставлен лишь в отношении тех услуг, которые включены в утверждаемый правительством список. При этом оказывающие эти услуги физкультурно-спортивные организации и ИП должны быть включены в формируемый Минспортом России перечень, порядок формирования и ведения которого также утвердит Кабмин. Сейчас социальные налоговые вычеты предоставляются на лечение, обучение, при осуществлении пожертвований, взносов при негосударственном пенсионном обеспечении, добровольном пенсионном страховании и страховании жизни, накопительной пенсии, а также при прохождении независимой оценки квалификации. Социальные налоговые вычеты предоставляются в размере фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 тыс. рублей в год. Кроме того, Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым вносятся изменения в федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Изменения позволяют Кабмину утверждать перечень физкультурно-оздоровительных услуг, за оплату которых можно получить социальный налоговый вычет, и предусматривает законодательное закрепление понятия «физкультурно-оздоровительной услуги». Под такой услугой предлагается понимать «деятельность, осуществляемую физкультурно-спортивной организацией независимо от ее организационно-правовой формы». Как отмечается в пояснительной записке, регламентация понятия нужна для установления социального налогового вычета, предусмотренного ч. 2 ст. 219 Налогового кодекса РФ. Кроме того, как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, выступая в Госдуме, Министерство финансов России проработает возможность для родителей получать налоговый вычет за оплату занятий детей спортом. Хинштейн отозвал запросы о возбуждении уголовного дела против ударившего женщину полицейского 26 января 2021, 14:28

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Ольга Никитина

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что отозвал запросы о привлечении к уголовной ответственности сотрудника ГУМВД Санкт-Петербурга, применившего физическую силу к женщине в ходе акции 23 января. «Подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. Полицейский, действительно, перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину, как реальную угрозу, жестко на нее среагировав. Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы», – сообщил депутат в Twitter. Напомним, 23 января в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как полицейские сопровождают задержанного молодого человека. Им навстречу выбежала женщина, она попыталась остановить правоохранителей, один из них сделал резкий выпад в ее сторону, и пострадавшая упала на землю. В воскресенье полицейский с цветами навестил женщину в больнице и извинился перед ней. Он рассказал, что за несколько минут до случившегося кто-то из участников акции применил в отношении него газ. Из-за этого защита глаз и лица запотела, и он не видел происходящего. Силовик признался, что для него эта ситуация оказалась шоковой и он воспринял ее как личную трагедию. Пострадавшая сказала, что понимает, поскольку в тот момент у силовика был выброс адреналина. Она добавила, что «ничего страшного, главное, все живы». Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников. В Госдуме одобрили закон о «гаражной амнистии» 26 января 2021, 16:38

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Проект закона о «гаражной амнистии» прошел первое чтение на пленарном заседании в Государственной думе. Проект закона предполагает, что граждане смогут без лишних сложностей оформить свои права на гаражи и землю под ними, а также предоставит право распоряжаться этой собственностью, передает РИА «Новости». Также законопроект определяет перечень документов, необходимых для приобретения гражданами таких земельных участков. При этом граждане будут освобождены от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объекта, поскольку он будет проводиться органом местного самоуправления (МСУ). Инициативу поддержал премьер Михаил Мишустин, добавив, что и сам когда-то не смог удержать свое место для машины. Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с газетой ВЗГЛЯД подчеркнул, что также считает, что данный законопроект нужно было вводить гораздо раньше, а теперь это выглядит крайне несправедливо. Депутат Госдумы, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков заявил, что считает законопроект о «гаражной амнистии» запоздалым. Госдума одобрила закон о получении налоговых вычетов по НДФЛ онлайн 26 января 2021, 18:11 Текст: Абдулла Шакиров

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий порядок получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Теперь граждане смогут обратиться за вычетом в онлайн-формате. Законопроект упрощает порядок получения имущественных налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по кредитам, а также инвестиционных вычетов по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, передает РИА «Новости». Для получения вычета, гражданам достаточно обратиться в налоговые органы через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Право на получение вычета в онлайн-формате будет проверяться с помощью автоматизированной информационной системы. Таким образом, теперь для получения вычета не нужно будет заполнять налоговую декларацию и предоставлять подтверждающие документы. Как считают в правительстве, реализация закона потребует более 2,3 млрд рублей. Эти средства уже предусмотрены в бюджете 2021 года. По оценке первого заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александра Ремезкова, закон позволит не только упростить процедуру, но и сократить сроки получения налоговых вычетов. Напомним, в настоящее время вернуть 13% подоходного налога от суммы кредита и с уплаченных процентов можно после налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) с подтверждающими право на вычеты документами. Ранее во вторник Госдума одобрила введение в России налогового вычета на фитнес. Эксперт объяснил сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp 26 января 2021, 18:10

Фото: Debarchan Chatterjee/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

«Судя по тому, что доступ удалось восстановить в достаточно сжатые сроки, проблема скорее всего была на программном уровне», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель группы сопровождения клиентов КРОК Облачные сервисы Ренат Сайфутдинов, комментируя сбой в соцсетях Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp. Согласно данным сервиса Downdetector, который отслеживает отключения популярных интернет-ресурсов, в работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp у российских пользователей зафиксировали сбой. «Facebook, Instagram и WhatsApp интегрированы между собой. Поэтому совершенно ясно, что сервисы, отвечающие за авторизацию пользователей российского и северо-европейского региона, расположены в одном дата-центре. На сбои жаловались как раз жители России, Финляндии и Эстонии. И может быть миллион причин этого сбоя. Но судя по тому, что доступ удалось восстановить в достаточно сжатые сроки, проблема скорее всего была на программном уровне. Устранение неисправностей вычислительного оборудования заняло бы гораздо больше времени», – говорит Сайфутдинов. Он отмечает, что подобные инциденты не редкость, и, как правило, все они краткосрочные. Это популярные каналы коммуникации, в которых люди проводят по несколько часов в день, поэтому любая неполадка в инфраструктуре на виду. Одни из последних глобальных сбоев в работе Facebook, Instagram и WhatsApp случились весной и летом 2020 года, причиной стало программное обеспечение (ПО), используемое командой разработки. В январе текущего года российские пользователи обнаружили сбои в работе соцсети Twitter. Массовые неполадки в работе Интернета зафиксированы на востоке США 26 января 2021, 22:11

Фото: Jens Buttner/ZB/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Жители городов на Восточном побережье США во вторник столкнулись с трудностями при попытках получить доступ к сети Интернет, сообщило Associated Press. Неполадки возникли у жителей Вашингтона, Нью-Йорка, Бостона. Представители крупного оператора связи Verizon сообщили, что в нью-йоркском районе Бруклин был перерезан принадлежащей компании кабель. Однако нет ясности относительно того, является ли это причиной происходящего, передает ТАСС. Согласно оценкам на портале Downdetector, отслеживающем работу популярных интернет- ресурсов, в указанном районе США имеют место массовые перебои в работе ряда сетевых сервисов. В их числе поисковая система Google, приложение Zoom, портал YouTube. Ранее во вторник на территории США произошел сбой в работе сервиса видеоконференций Zoom. Кроме того, с проблемами столкнулись российские пользователи социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp. Все три программных продукта принадлежат американской компании Facebook. Напомним, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа. Отец тиктокеров Милохиных встал на колени перед сыном 26 января 2021, 13:46

Фото: Пусть говорят/YouTube

Текст: Ольга Никитина

Отец известных тикток-блогеров Дани и Ильи Милохиных Вячеслав Крапчин в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале на коленях попросил прощения у одного из сыновей. «На Новый год я загадывал два желания: увидеть красивый белый снег, который редко выпадает на юге, где мы живем, и встретиться с сыновьями. Наконец-то мои желания стали исполняться», – приводит слова Кравчина Life.ru. Мужчина признался, что ради наследников в свое время ему даже приходилось идти на преступления, например, воровать, из-за чего несколько лет он провел за решеткой. Позднее Вячеслав завел новую семью. «Я знал, что дети добились успеха, очень гордился ими. Связаться с ними не пытался по очень простой причине: люди бы не так это поняли. Все бы подумали, что мне нужны пиар и деньги, а мне это не нужно», – сказал он. В эфире Первого канала уточнили, что Крапчин встретился с Ильей впервые за 17 лет. Что же касается матери братьев Милохиных, то она, поняв в какой-то момент, что на супруга надеяться бессмысленно, решила на время оставить детей под опекой государства, но так за ними и не вернулась. Впоследствии она во второй раз вышла замуж и родила еще двоих детей. Из всех родственников о Дане и Илье вспоминала лишь их бабушка Антонина, которая иногда забирала детей к себе. Илья выразил надежду, что его знаменитый младший брат, который не пришел на шоу, когда-нибудь все же решится встретиться с биологическими матерью и отцом. Ранее Даня Милохин, на которого подписаны 7,5 млн человек, похвастался, что меньше чем за месяц потратил 1 млн 400 тыс. рублей. В Госдуме решили ратифицировать продление ДСНВ в приоритетном порядке 27 января 2021, 00:22

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Вопрос о ратификации соглашения о продлении Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) Госдума рассмотрит в среду в первую очередь, сообщил информированный источник в палате. «Вопрос, скорее всего, будет внесен [на рассмотрение Госдумой] с голоса и поставлен в повестку дня первым номером», – приводит слова источника ТАСС. Он уточнил, что все необходимые документы уже поступили в Госдуму и направлены председателем палаты Вячеславом Володиным в профильный комитет по международным делам. Накануне президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что на ближайшем пленарном заседании 27 января Совфед ратифицирует продление ДСНВ. Напомним, во вторник глава Белого дома Джозеф Байден заметил, что наличие разногласий между Россией и США не является поводом для отказа от продления ДСНВ. В тот же день президенты России и США в ходе телефонного разговора обсудили продление ДСНВ. В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора. В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ. В США через суд потребовали удалить Telegram из магазина приложений Google 26 января 2021, 13:53 Текст: Алина Назарова

Руководитель американской некоммерческой организации Coalition for a Safer Web Марк Гинзберг подал иск к компании Alphabet – материнской компании Google, с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Google Play. Гинзберг в понедельник обратился с жалобой в калифорнийский суд. Он утверждает, что Telegram способствует распространению сообщений о насилии, экстремизме и антисемитизме. В иске указано, что мессенджер также использовался для подстрекательства и координации насилия расистского характера, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg. «Google не приняла никаких мер против Telegram, сравнимых с действиями этой компании против (приложения) Parler, чтобы заставить мессенджер улучшить политику модерирования контента», – говорится в иске. В воскресенье американская НКО Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») также через суд в штате Калифорния потребовала от Apple удалить из AppStore мессенджер Telegram. Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что только с 9 по 12 января количество пользователей созданной им системы обмена сообщениями выросло на 25 млн. В целом число землян, зарегистрированных в Telegram, перевалило за полмиллиарда. В России подготовлен законопроект о запрете отождествления СССР с нацистской Германией 26 января 2021, 15:30 Текст: Ольга Никитина

Законопроект о запрете высказываний, приравнивающих цели и действия СССР и нацистской Германии во время Второй мировой войны, готов к внесению в Госдуму, сообщила его автор, глава комитета нижней палаты парламента по культуре Елена Ямпольская. «Предварительный текст законопроекта готов и направлен мною некоторое время назад на рассмотрение координационного совета фракции «Единая Россия», потому что таковы положения фракционной дисциплины. Законопроект сначала должен быть одобрен фракцией, а уже затем внесен в Государственную думу», – приводит ее слова РИА «Новости». Она пояснила, что депутаты после поручения президента дополнительно обсудят законопроект и, возможно, внесут еще какие-то коррективы в текст документа. Также, считает глава комитета, может расшириться состав авторов. Парламентарий подчеркнула, что запрет должен касаться исключительно безответственных обобщений, попыток отождествить роли СССР и нацистской Германии и «представить их как «зло № 1» и «зло № 2». «Задача такова: поставить заслон оскорблениям наших дедов и прадедов, но при этом сохранить свободу научных дискуссий, исторических изысканий, в том числе в части обсуждения конкретных действий и поступков конкретных лиц», – пояснила депутат. Она обратила внимание на то, что речь идет не о наступлении на свободу слова, а о простом соблюдении приличий. «В доме, где погибли близкие, вы не позволите развешивать на стенах портреты их убийц и рассуждать о равной ответственности палача и жертвы… Надо всегда помнить, что мы сражались на стороне света, а нацисты – на стороне абсолютного зла. Это единственная безусловная установка. Дальше можно обсуждать любые конкретные факты, документы и так далее», – сказала Ямпольская. Напомним, ранее Ямпольская предложила подумать о введении запрета публичных выступлений или публикаций, приравнивающих цели, решения и действия СССР и нацистской Германии во время Второй мировой войны. Идею поддержал президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что запрет необходимо вводить аккуратно и разработать «механизмы для защиты правды о совсем недавнем прошлом». 19 сентября 2019 года Европарламент принял резолюцию под названием «О важности европейской памяти для будущего Европы», в которой утверждается, что Вторая мировая война якобы была спровоцирована Германией и СССР. Владимир Путин указал, что такие «бумаги», как одобренная Европарламентом лживая резолюция «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», несут «опасные реальные угрозы», так как являются проявлением осознанной политики по разрушению послевоенного мироустройства. Кредитные каникулы разрешили вводить не только во время пандемии 26 января 2021, 21:20 Текст: Ксения Панькова

Законопроект, который дает возможность заемщикам при сложных жизненных обстоятельствах уходить на кредитные каникулы, планируется в ближайшее время внести в Госдуму, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, на данный момент готовится законопроект, который дает возможность при определенных жизненных обстоятельствах получать кредитные каникулы не только в пандемический, но в любой период времени. «Но для этого должны быть определенные объективные условия. Эти критерии мы сейчас прописываем в законопроекте, который в ближайшее время внесем на рассмотрение в Государственную думу», – сказал Аксаков в эфире радио «Комсомольская правда», передает РИА «Новости». В апреле 2020 года в России был принят закон о кредитных каникулах. Воспользоваться правом на отсрочку платежей по кредитам могли граждане, индивидуальные предприниматели, чьи ежемесячные доходы из-за текущей ситуации в экономике упали более чем на 30% Напомним, в мае 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах», который разрешит попавшим в сложную жизненную ситуацию гражданам взять перерыв длиной до шести месяцев. Госдума ввела удостоверения для лиц без гражданства 26 января 2021, 14:01 Текст: Ольга Никитина

Госдума на заседании во вторник приняла во втором – основном – чтении законопроект о введении временных удостоверений личности сроком на десять лет для лиц без гражданства, находящихся на территории России. Закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» дополняется нормой о временном удостоверении личности лица без гражданства. Под ним подразумевается «документ, выданный лицу без гражданства в подтверждение его личности и временного пребывания на территории РФ». «Временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации не может быть выдано в форме электронного документа», – передает ТАСС текст законопроекта. Поправками ко второму чтению уточняется, что такое удостоверение выдается лицам без признаваемых в России документов, подтверждающих их личность, и в случае «отсутствия государства, в которое лицо без гражданства может выехать из Российской Федерации при наличии у него вида на жительство», или же в случае его выдворения из России. Заявление о выдаче удостоверения подается в территориальный орган МВД России, выдача происходит в течение 10 рабочих дней. Обладатели таких удостоверений смогут работать в стране без оформления разрешительных документов. «Временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации выдается лицу без гражданства на десять лет», – говорится в тексте. Лицо без гражданства должно будет не позднее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия удостоверения обратиться в органы МВД за его заменой. Законопроектом уточняется, что такое удостоверение будет аннулировано в случае получения его обладателем иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране. Данное лицо в таком случае должно будет покинуть страну в течение 15 дней. При этом при аннулировании удостоверения лицу выдается справка для следования в посольство принимающего его государства. На данный момент законодательством предусмотрена специальная процедура установления личности иностранного гражданина или лица без гражданства, у которого при этом нет удостоверения личности. В то же время законами не предусмотрен документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, выдаваемый после установления его личности в соответствии с принятыми нормами. Госдума ввела штрафы за незаконную рекламу веселящего газа 26 января 2021, 14:04 Текст: Дмитрий Зубарев

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении административной ответственности за пропаганду и незаконную рекламу так называемого веселящего газа (закиси азота). Кодекс об административных правонарушениях дополняется отдельной статьей «Пропаганда закиси азота». Пропаганда или незаконная реклама данного газа повлечет для граждан штраф в размере от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 10 до 20 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 50 до 150 тыс. рублей. Также разрешается в административном порядке приостановить деятельность ИП и юридических лиц на срок до 30 суток, передает ТАСС. Данные штрафы предусмотрены за пропаганду, в том числе в интернете, потребления «закиси азота либо распространение информации о реализации (сбыте) закиси азота не в целях производства пищевой продукции, продовольственных товаров или продуктов питания либо не для медицинского, промышленного или технического применения». В России с 1 января вступил в силу закон, запрещающий розничную продажу физическим лицам так называемого веселящего газа, а также его пропаганду в интернете. Документ запрещает производство, изготовление, поставку, хранение, перевозку и пересылку закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения. Кроме того, запрещается реализация и сбыт такой продукции, а также пропаганда, в том числе в интернете, ее использования и распространение информации о реализации закиси азота не в целях производства пищевой продукции, а также не для медицинского, промышленного или технического применения. Президент Татарстана опубликовал мем с собой и Шаймиевым 27 января 2021, 08:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Татарстана Рустам Минниханов разместил в соцсетях мем, посвященный Дню студента. На фотографии глава региона изображен со своим предшественником, первым президентом республики Минтимером Шаймиевым, который что-то рассказывает своему внимательно слушающему преемнику, широко разведя при этом руки. «Когда старшекурсник рассказывает, каких размеров конспекты он писал в свое время», – говорится в подписи к фотографии, размещенной в Twitter. С Днем студента! pic.twitter.com/15yLHLr4Mw — Рустам Минниханов (@RusMinnikhanov) January 25, 2021 Также Минниханов в своем посте поздравил студентов с праздником. Также Минниханов в своем посте поздравил студентов с праздником. Совфед заявил об узурпации контроля над интернетом со стороны госструктур США 27 января 2021, 10:29 Текст: Алина Назарова

Американские интернет-компании и государственные структуры США установили монопольный контроль над интернетом; ООН, ПАСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ следует обсудить возможность ограничения «произвола» глобальных интернет-компаний США, говорится в принятом в среду заявлении Совета Федерации. «Особо следует подчеркнуть: речь идет о монопольном контроле над глобальной сетью со стороны интернет-компаний, представляющих одну страну – США и тесно связанных с ее государственными структурами, что чревато утверждением господства одного государства над большей частью общемировых сетевых обменов», – отмечается в документе, передает РИА «Новости». Сенаторы подчеркивают, что «незаконные» решения руководителей американских социальных сетей еще раз подтвердили: «Узурпация контроля над интернетом – не вымышленная угроза, а уже реальность». «Такой контроль представляет собой могущественное оружие, которое используется не только для покушения на гражданские свободы и свободу слова непосредственно в США, но и может быть направлено против других стран, в том числе с целью воздействия на общественные настроения, провоцирования внутриполитических кризисов, влияния на волеизъявление граждан и исход выборов», – говорится в заявлении. Кроме того, Совет Федерации принял заявление, где указал на нарушения принципа свободы слова американскими интернет-компаниями. «Совет Федерации решительно осуждает действия глобальных американских интернет-компаний, которые по политическим причинам, без законных оснований и вопреки нормам международного права ограничивают свободу слова в социальных сетях информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», – говорится в документе. На этом фоне Совет Федерации призвал «генсека ООН, генерального директора ЮНЕСКО, профильные мониторинговые механизмы Совета ООН по правам человека, генсека Совета Европы, действующего председателя ОБСЕ, представителя ОБСЕ в Европе по свободе средств массовой информации уделить первостепенное внимание задаче ограничения произвола американских глобальных интернет-компаний с целью предотвращения угрозы установления ими «цифровой диктатур». Этот вопрос, отмечают сенаторы, должен стать также предметом «самого серьезного рассмотрения» на заседаниях генассамблеи ООН и ее профильных главных комитетов, ПАСЕ и ПА ОДКБ. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя блокировку аккаунтов Дональда Трампа в соцсетях, заявил, что последние события в США показали, что технологические гиганты ни в грош не ставят конституцию страны.