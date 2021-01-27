Врачи назвали участие в незаконных акциях угрозой для психики подростков

Медицинское сообщество обеспокоено вовлечением несовершеннолетних в несанкционированные акции и предупреждает, что такие мероприятия могут стать серьезным потрясением для психики детей и повлечь за собой серьезные последствия для их здоровья, говорится в заявлении Национальной ассоциации заслуженных врачей и наставников.

«Призывы команды [блогера Алексея] Навального несовершеннолетних к политическим акциям – это настоящее преступление! Это недопустимо и противозаконно и с юридической стороны вопроса, и с моральной», – говорится в заявлении президента Ассоциации Виктора Егорова. По его словам, привлекать детей посредством популярных сетей, публикуя ролики агитационного характера, – это «настоящая игра с эмоциональным здоровьем ребенка». Подчеркивается, что в призывах используются различные манипуляции для «давления на неокрепшее сознание подростка». «Ужасает и никак не мирится с нормами морали то, что Навальный привлекает не только старшеклассников, но и детей младшего возраста», – отмечает президент Национальной ассоциации заслуженных врачей и наставников.

«Мы наблюдаем картину того, как школьники поддавшись на провокации оппозиции, вышли на митинги, снимают в своих социальных сетях агитационные ролики, мемы политического характера, и некоторые из них несут в себе агрессию. Встречаясь с политической волной агитации, несовершеннолетние становятся враждебными, неуправляемыми, озлобленными», – подчеркнул Егоров. По его словам, это является тяжелым потрясением для ребенка, он «может пострадать морально, усилив в себе желание доказывать «свое Я» с помощью методов агрессии».

В заявлении поясняется, что «ребенок начинает себя считать взрослым, хотя на самом деле остается подростком». «Как правило, основными мотивами посещения митингов несовершеннолетними является желание доказать что-то родителям, друзьям. Он хочет заявить о себе: «Я – личность. Я достоин, чтобы со мной считались», – указал Егоров, отметив, что этим желанием и манипулируют сторонники Навального.

«Мы призываем родителей уберегать своих детей от подобного опыта. В частности, нужно отговаривать ребенка от посещения митингов. Не нужно ругать и давить, необходимо проявить заботу, любовь и доброту. Ребенок должен понимать, что родителям можно доверять, чтобы он не шел к третьим лицам, которые преследуют совсем другие интересы», – заключает Национальная ассоциация заслуженных врачей и наставников.

Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального.

Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних.

В Кремле, комментируя субботние акции, заявили, что люди, которые прикрываются детьми, похожи на террористов, и указали на беспрецедентный уровень насилия со стороны протестующих.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников.