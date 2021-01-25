Названы сроки внедрения аэротакси в России

В 2025 году в России могут начать эксплуатировать летающие такси, заявил генеральный директор компании по созданию дронов-такси «Ховер» Александр Атаманов.

«По прогнозам мировых экспертов, считается, что годом начала первого этапа внедрения летающих дронов-такси станет 2025-й. Мы целимся примерно в эту же дату, когда будет первый этап, [он предполагает] безопасные маршруты, распределенные над промзонами, реками, каналами, путепроводами, где люди начнут эксплуатировать такой вид техники, привыкать к нему», – цитирует Атаманова ТАСС.

Он добавил, что технология должна доказать свою безопасность, это потребует некоторое время, а также нужно провести работу над законами, позволяющими соответствующую эксплуатацию.

Аэротакси позволяет поднять в воздух до двух людей одновременно (300 кг), им управляет цифровая система, исключающая пассажира из управления, и следит за безопасностью в небе.

Пассажиры находятся в защитной капсуле

Пассажиры находятся в защитной капсуле, которая принимает на себя удар в случае аварии. И для самых экстренных ситуаций есть спасательный парашют, который мягко опустит на землю машину с пассажирами.

Компания «Ховер» является членом ассоциации «Аэронет» Национальной технологической инициативы (НТИ) и резидентом фонда «Сколково».

В 2018 году прототип аэротакси, проходящий испытания в инновационном центре «Сколково», упал в сугроб во время презентации.

Авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что аэротакси – это перспективное направление, и оно может быть реализовано в ближайшей перспективе.