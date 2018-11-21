Сколковский прототип воздушного такси рухнул в сугроб

Прототип аэротакси упал в сугроб во время презентации в инновационном центре «Сколково», сообщают СМИ.

Во время испытаний по вертикальному взлету и посадке аппарат на несколько секунд взмыл в воздух и рухнул в ближайший сугроб, сообщает «Москва 24».

По данным телеканала, стоимость прототипа составляет 12 млн рублей.

«Мы не знаем, что произошло. Мы должны снять данные с полетного контроллера, посмотреть телеметрию, посмотреть, как отрабатывал полетный контролер управляющие сигналы от оператора», – сказал сооснователь проекта по созданию летающей машины Илья Ханыков.

Разработку проекта аэротакси в Москве ведет альянс воздушной мобильности McFly.aero, сообщает «Российская газета».

Ранее резидент «Сколково» конструторское бюро «Рейнольдс» сообщало о создании малоразмерного турбореактивного двигателя для беспилотной авиации сверхлегкого класса.